RSIDivergenceMT5

Trading Viewで見かけたTMA - RSI DivergenceをMT5でも使えるように作成しました。

TMA RSI Divergence（TMA-RSIダイバージェンス）とは、TMA（Triple Moving Average：三重加重移動平均）RSI（Relative Strength Index：相対力指数）を組み合わせたテクニカル指標で、価格とRSIの動きが逆行する「ダイバージェンス（逆行現象）」を検出する際に使われる手法です

通常RSI単体で見るのではなく、RSIをTMAで平滑化（スムージング）し、TMAライン自体をRSIの代わりに使うことで、相場の転換点やトレンドの弱まりを、より明確に、そして長期的な視点で捉えることを目指します。 

仕組みと特徴
  1. RSIの平滑化: 通常のRSIのノイズ（小さな値動き）を、TMAで平均化することで、トレンドの方向性や強い転換シグナルを際立たせます。
  2. TMAをRSIの代わりに: TMA自体をオシレーター（買われすぎ・売られすぎを示す指標）として使い、価格とのダイバージェンスを見ることもあります。
  3. 50ラインの使用: 伝統的なRSIが70（買われすぎ）や30（売られすぎ）で判断するのに対し、TMA-RSIでは50ライン（中央線）付近での動きや、マルチタイムフレームの平滑化された50ライン（フローティング50ライン）を重視し、トレンドの方向性を判断します。
  4. モメンタムの考慮: RSIの勢い（モメンタム）も加味することで、より強力なエントリーポイントを探します。 
