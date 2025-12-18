AI Bolinger Rsi PRO

AI Bollinger + RSI PRO — L'Évolution d'un Classique.

Il appartient à la série EA AI PRO, ce qui signifie que le code a été conçu et écrit à 100% par l'Intelligence Artificielle, et il est équipé de 24 fonctions différentes de gestion de position de niveau institutionnel.

AI Bollinger + RSI PRO — C'est un algorithme de trading professionnel.

Au cœur de l'Expert Advisor (EA) se trouve une stratégie éprouvée de tendance et de contre-tendance, renforcée par un filtrage moderne et un système de confirmation d'entrée. La logique de prise de décision est divisée en deux étapes : Recherche de Signal et Confirmation d'Entrée.

Le vaste arsenal du robot comprend : Un Filtre d'Actualités Intelligent (Smart News Filter), quatre options de SL (Stop Loss), trois options de Trailing SL (y compris un Trailing avancé High/Low), et un système de Clôture Partielle (Partial Close), également avec trois variantes différentes (dont une option unique basée sur la quantité du multiplicateur de volume).

Il dispose également de deux options de Multiplicateur de Volume avec des réglages flexibles pour une croissance agressive du dépôt. La technologie unique de confirmation du signal de base via Price Action (Cassure/Breakout) filtre le bruit du marché, n'ouvrant des transactions que lors d'un mouvement réel du prix. De plus, trois options de Take Profit sont disponibles, y compris le Profit Trailing.

L'Expert Advisor fonctionne sur n'importe quelle unité de temps (timeframe) et actif de trading sur MT5, avec tous types de comptes, n'importe quel Broker et les Prop Trading Firms. Un code machine impeccable élimine les erreurs humaines et les émotions. C'est le choix des professionnels qui ont besoin d'une fiabilité maximale et d'une flexibilité de paramétrage.

Confiez votre trading à une intelligence numérique pure.

====================================================================================

GUIDE DÉTAILLÉ DE L'UTILISATEUR

1 ===== STRATÉGIE (STRATEGY) =====

1. Formation du Signal (Filtre de Fausses Entrées)

L'Expert Advisor analyse le marché en continu, utilisant une combinaison de deux indicateurs pour rechercher les points de retournement idéaux :

Bollinger Bands (Bandes de Bollinger) : Identifie les déviations de prix extrêmes. Signal d'Achat (Buy) : Le prix touche ou casse la Bande Inférieure. Signal de Vente (Sell) : Le prix touche ou casse la Bande Supérieure.

RSI (Relative Strength Index) : Filtre la volatilité et confirme la force du momentum.

Le signal principal des bandes de Bollinger est considéré comme valide UNIQUEMENT si, à ce moment précis, le RSI se trouve dans la zone de surachat ou de survente (par défaut, au-dessus du niveau 70 ou en dessous du niveau 30).

Ce double filtrage élimine le "bruit" et les signaux faibles, ne laissant que les moments avec une haute probabilité de rebond.

2. Mode Smart Confirmation (Confirmation par Cassure de Bougie)

La caractéristique principale de l'Expert Advisor est la fonction UseCandleConfirmation. C'est une protection contre le trading à contre-courant d'une tendance forte (ce qu'on appelle "attraper des couteaux qui tombent").

Si le paramètre UseCandleConfirmation = true , l'EA fonctionne selon l'algorithme suivant :

Attente (Standby) : Après avoir reçu le signal des indicateurs (Bollinger + RSI), l'EA n'ouvre PAS de transaction immédiatement. Il passe en mode veille. Vérification du Price Action : L'EA mémorise la bougie de signal et attend la preuve que le prix se retourne réellement. Pour l'ACHAT (BUY) : L'EA attend que le prix actuel ( Ask ) casse le High (Haut) de la bougie de signal. Ce n'est qu'après cela que l'ordre est ouvert.

Pour la VENTE (SELL) : L'EA attend que le prix actuel (Bid) casse le Low (Bas) de la bougie de signal.

Résultat : Cela permet d'éviter les entrées sur des bougies avec de longues mèches, où le prix a touché la bande mais a continué à évoluer contre vous. Nous n'entrons que lorsque le marché confirme le mouvement dans notre direction.

2 ===== TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) =====

Paramètres du panneau d'information visuel affiché sur le graphique.

Il montre le spread actuel, les résultats de trading par Jour/Semaine/Mois/Année, ainsi que le profit flottant actuel et le ratio transactions gagnantes/perdantes.

Conseil : Lors de l'optimisation dans le Testeur de Stratégie, le panneau fonctionne en mode visuel, mais pour une vitesse maximale d'optimisation mathématique, il peut être désactivé (ShowDashboard = false).

3 ===== INVERSION DE SIGNAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverse la logique de l'indicateur.

Si activé (true), lors d'un signal d'Achat du Stochastique (survente), le conseiller ouvrira une transaction de Vente. Utile sur les marchés à forte tendance, où les oscillateurs donnent souvent de faux signaux de retournement.

4 ===== RENVERSEMENT DE POSITION (POSITION REVERSAL) =====

Tactique de changement de direction.

Si activé (true), lorsqu'une position est fermée par Stop Loss, le conseiller ouvrira instantanément une nouvelle transaction dans la direction opposée.

Note : Le volume (lot) pour cette nouvelle transaction est calculé selon les règles de la section 23 (Multiplicateur de Volume).

5 ===== PROTECTION CONTRE LES ACTUALITÉS (NEWS PROTECTION) =====

Filtre d'actualités intégré.

Le conseiller met automatiquement le trading en pause pendant le nombre de minutes spécifié avant et après la publication de nouvelles économiques importantes (pour les devises de la paire ou seulement USD).

Important : Fonctionne uniquement en mode temps réel (Live). Dans le Testeur de Stratégie, les données d'actualités ne sont pas disponibles.

6 ===== LIMITES DE PROFIT/PERTE (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protection globale du dépôt.

Permet de définir un objectif de profit ou une limite de perte (en % du solde ou en points) pour toutes les positions ouvertes au total. Lorsque la limite est atteinte, toutes les transactions sont fermées et le conseiller cesse de fonctionner.

7 ===== MINUTEUR DE FONCTIONNEMENT (OPERATION TIMER) =====

Filtre temporel intrajournalier.

Définit des heures de fonctionnement strictes pour le conseiller (par exemple, trader uniquement de 08:00 à 20:00). En dehors de ces heures, aucune nouvelle transaction n'est ouverte.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestion des risques pour chaque transaction.

SL_PERCENT : Stop Loss en % du prix d'ouverture.

SL_POINTS : Stop Loss fixe en points.

SL_ATR : Stop Loss dynamique basé sur la volatilité du marché (ATR).

SL_HI_LO : Stop Loss intelligent placé derrière le Haut ou le Bas de la bougie fermée précédente.

Niveaux de stops du broker – les distances vers SL et TP sont vérifiées automatiquement avec les exigences minimales du broker.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Paramètres de prise de profit.

Peut être défini en points, en pourcentage ou comme un ratio Risque:Récompense (RRR). Par exemple, si RRR=2.0, le Take Profit sera 2 fois plus grand que le Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Outil puissant pour protéger le profit obtenu en déplaçant automatiquement le niveau de Stop Loss à la suite du mouvement des prix.

Paramètre UseTrailing : Interrupteur principal (true/false).

Paramètre Trail_Mode (Mode de trailing) : Sélection de l'algorithme de déplacement du stop.

Modes disponibles :

TRAIL_STANDARD (Standard) : Trailing classique en points. Fonctionne avec deux paramètres :

Trail_Start : Distance de profit (en points) à laquelle le trailing est activé.

Trail_Step : Pas de déplacement. Le conseiller déplacera le Stop Loss chaque fois que le prix parcourra le nombre de points spécifié dans la direction favorable. Exemple : Start=50, Step=10. Dès que le profit atteint 50 points, le stop se déplace au breakeven (seuil de rentabilité). Si le prix avance de 10 points supplémentaires, le stop se déplace à sa suite.

TRAIL_ATR (Par volatilité) : Mode adaptatif qui s'ajuste à l'activité actuelle du marché. La distance de trailing est calculée sur la base de l'indicateur ATR (Average True Range).

Si la volatilité est élevée, le stop est maintenu plus loin pour éviter d'être touché par du "bruit" aléatoire.

Si la volatilité est faible, le stop se resserre. Paramètres de réglage : Trail_ATR_Period (période de l'indicateur ATR) et Trail_ATR_Mult (multiplicateur de la valeur ATR).

TRAIL_HI_LO (Par bougies) : Mode professionnel pour le trading de tendance ("Trailing par ombres"). Le conseiller déplace le Stop Loss strictement selon les extrêmes des bougies fermées :

Pour les achats (Buy) : Le stop est placé sous le Low (minimum) de la bougie précédente.

Pour les ventes (Sell) : Le stop est placé au-dessus du High (maximum) de la bougie précédente. Ce mode permet de maintenir la position le plus longtemps possible tant que la tendance conserve sa structure (creux ascendants ou sommets descendants) et de sortir immédiatement lors d'une rupture de tendance.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nouvelle fonctionnalité unique)

Système intelligent de récupération des pertes via des objectifs de profit.

Logique : Si activé (UseTrailingProfit = true), le conseiller mémorise le pourcentage de perte des transactions fermées en négatif.

Lors de l'ouverture d'une NOUVELLE transaction, le conseiller augmente automatiquement son Take Profit standard de ce pourcentage de perte accumulé.

Objectif : Récupérer les pertes passées et fermer toute la série en profit net avec une seule transaction réussie.

Réinitialisation : Le pourcentage accumulé est remis à 0 % dans deux cas :

Lorsqu'une transaction se ferme en profit net (totalement).

Lorsque le conseiller est éteint et rallumé via le bouton sur le graphique.

12 ===== CLÔTURE PARTIELLE (PARTIAL CLOSE) =====

(Réglage détaillé du délestage de position)

Fixation d'une partie du profit ("Coffre-fort").

UsePartialClose : Interrupteur principal de la fonction.

Partial_Mode (Variante de division) :

MANUAL (Classique) : Le conseiller ferme une partie de la position lorsque le prix parcourt une distance fixe (PartialStart) en points. Si un pas est défini (Partial_Close_Step > 0), il continuera de fermer des parties tous les N points.

EQUAL PARTS (Parts égales) : Le conseiller calcule lui-même les niveaux. Il prend la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit final et la divise en segments égaux. Le nombre de segments est défini dans Partial_Parts_Count (par exemple, 10 parts). Le volume est également divisé équitablement.

Unload Lines (Visualisation) :

Le conseiller dessine des lignes horizontales sur le graphique montrant exactement où la position sera délestée.

Fonction intelligente : Dès que le prix touche la ligne et qu'une partie est fermée, cette ligne est instantanément supprimée du graphique pour que vous ne voyiez que les objectifs actifs restants.

(Par nombre d'étapes de volume)

Comment ça marche : Ce mode non standard crée automatiquement (sans votre réglage manuel et uniquement lorsque cette option est sélectionnée) une "grille intelligente" de délestage de position, qui dépend directement de combien la Martingale (Section 23) a augmenté le volume de la transaction actuelle. En fin de compte, plus le volume de la position est augmenté, plus cette position aura de parts de délestage. Le conseiller divise automatiquement la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit en parts égales.

Condition principale : Le mode ne fonctionne que si la Martingale est activée (UseMartingale = true).

13 ===== BREAKEVEN (MISE AU POINT MORT) =====

Déplacement du Stop Loss au prix d'ouverture.

Se déclenche lorsque le prix parcourt un nombre spécifié de points (BE_Start). Fournit une protection contre les pertes si le prix se retourne.

14 ===== TYPE D'ORDRE (ORDER TYPE) =====

Choix de la méthode d'entrée. ENTRY_MARKET_ONLY est recommandé pour une exécution instantanée.

15 ===== PARAMÈTRES PRINCIPAUX (MAIN SETTINGS) =====

Paramètres de base : Numéro magique (pour que le conseiller distingue ses transactions), Filtre de spread (MaxSpread) et Glissement (Slippage).

16 ===== GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) =====

Calcul du volume initial de la position (quand il n'y a pas de série de pertes).

FixedLot : Trading avec un lot constant.

UseAutoLot : Calcul automatique du lot en % du solde.

17 ===== HEURES DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtre temporel supplémentaire (Heure de début et Heure de fin), si vous souhaitez trader uniquement certaines sessions (par exemple, Londres et New York).

18 ===== DIRECTION DE TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permet d'autoriser le conseiller à trader uniquement dans une direction (Seulement Buy ou Seulement Sell) ou dans les deux (Both).

19 ===== MARQUEUR DE LIGNE (LINE MARKER) =====

Visualisation des niveaux d'ouverture et de Take Profit sur le graphique avec des lignes colorées.

Logique de nettoyage – si une ligne est supprimée, l'ordre associé est également supprimé ; si un ordre est exécuté, la ligne correspondante est effacée.

20 ===== MARQUEURS DE TRADES (TRADE MARKERS) =====

Historique sur le graphique. Dessine des flèches ou des marqueurs là où les transactions passées ont été effectuées et étiquette leur résultat (profit/perte).

21 ===== SIGNAUX SONORES (SOUND SIGNALS) =====

Alertes audio lors de l'activation/désactivation du conseiller via le bouton ou lors de l'exécution d'opérations.

22 ===== JOURS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtre par jours de la semaine.

23 ===== MULTIPLICATEUR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Section très importante)

Système d'augmentation de la taille du lot après des pertes (Martingale) pour une récupération rapide des pertes.

Fonctionne uniquement si l'interrupteur UseMartingale = true.

Comment ça marche (Logique) :

Si une transaction est fermée par Stop Loss (perte), le conseiller augmente le volume de la transaction suivante. Si la suivante est aussi une perte, le volume augmente à nouveau. Dès qu'une transaction est fermée en profit (Take Profit), le volume est immédiatement réinitialisé à l'initial (de la section 16).

Condition de réinitialisation : Le cycle est également réinitialisé si vous éteignez et rallumez le conseiller via le bouton sur le graphique.

Dans le paramètre MartingaleMode, vous choisissez la mathématique de l'augmentation :

Variante 1 : MULTIPLY (Multiplication)

Le lot de la transaction perdante précédente est multiplié par le nombre MartingaleValue.

Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 2.0.

Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte.

Transaction 2 s'ouvre avec un volume : 0.2 (0.1 * 2). -> Perte.

Transaction 3 s'ouvre avec un volume : 0.4 (0.2 * 2).

Variante 2 : ADD (Addition)

Au lot de la transaction perdante précédente est simplement ajouté le nombre MartingaleValue (mode plus doux).

Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 0.1.

Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte.

Transaction 2 s'ouvre avec un volume : 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite d'étapes) :

Paramètre de sécurité. Détermine combien de fois d'affilée le conseiller est autorisé à augmenter le volume.

Si 0 : Augmentation infinie (martingale classique).

Si 5 : Le volume augmente pour les 5 premières pertes. À partir de la 6ème perte consécutive, le volume cesse d'augmenter et se fixe au niveau de la 5ème étape jusqu'à ce que la série se termine par un profit.

Vérification de la marge – avant de placer un ordre, le conseiller vérifie automatiquement s'il y a suffisamment de marge libre ; si non, la transaction est ignorée.

24 ===== PYRAMIDAGE (PYRAMIDING) =====

(Tactique de profit avancée)

Méthode pour accumuler agressivement des profits.

Si la position passe en positif, le conseiller peut ouvrir des ordres supplémentaires dans la même direction.

MaxPositions : Nombre maximum d'ordres ouverts simultanément dans une direction.

PyramidStep : Pas (en points) après lequel un nouvel ordre est ouvert.

PyramidLotMult : Multiplicateur de lot pour les ordres supplémentaires. Par exemple, si 1.0 — le volume est le même ; si 2.0 — le volume supplémentaire double.

===================================================================================

IMPORTANT À PRENDRE EN COMPTE POUR LES RÉGLAGES :

Si le broker a 5 chiffres (1.12345), alors 1 point = 0.00001. Si le broker a 3 chiffres (100.123 — paires en Yen), alors 1 point = 0.001.

Nuance importante : Le conseiller perçoit les réglages (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en points (Points), et non en "vieux pips".

Sur un compte à 5 chiffres, la valeur 50 dans les réglages sera égale à 5 "vieux" pips (50 points).

Sur un compte à 4 chiffres, la valeur 50 sera égale à 50 "vieux" pips.

Vous devez en tenir compte lors de la saisie des réglages.

Ce conseiller fonctionne-t-il avec différents types de comptes ?

Oui, il est universel, mais avec une réserve concernant le Netting.

Détail par types :

Hedging (Couverture) : Oui, support complet.

Le code du conseiller (en particulier les fonctions de Pyramidage UsePyramiding et les limites de nombre de positions MaxPositions) est conçu à l'origine pour le hedging, où l'on peut ouvrir plusieurs transactions sur un même instrument simultanément.

Netting (Compensation) : Fonctionne, mais la stratégie change.

Il y a une vérification dans le code : if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Le conseiller comprend qu'il est sur du netting.

Limitation : Sur un compte netting, vous ne pouvez physiquement pas avoir 3 positions différentes (comme configuré dans MaxPositions = 3). Lors d'une tentative d'ajout (pyramidage), le conseiller fera simplement une moyenne (ajout de volume) dans une seule position totale. Le mode "Clôture Partielle" fonctionnera également avec cette position totale.

Raw, Zero, ECN (Comptes avec commission) : Oui, fonctionne correctement.

Ces comptes se distinguent par des spreads serrés, mais facturent une commission par lot.

Dans les fonctions de calcul de profit (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), le conseiller utilise la formule : DealProfit + DealSwap + DealCommission

Cela signifie qu'il voit et prend en compte la commission lors du calcul des pertes pour la martingale ou le trailing profit. Il ne considérera pas par erreur une transaction comme rentable si le profit est petit mais la commission est grande.

Cent, Micro, Standard, Premium : Oui, fonctionne.

Le conseiller lit le lot minimum et le pas de lot à partir des paramètres de l'instrument (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

S'il s'agit d'un compte centimes avec un lot de 0.1 ou 0.01 — le conseiller s'ajustera automatiquement et arrondira le volume correctement grâce à la fonction ValidateVolume.

Conclusion : Le conseiller est techniquement prêt à fonctionner sur tous les types de comptes fournis par la plateforme MetaTrader.