🚀 US100 Scalper Pro - Hochpräziser NASDAQ Scalping EA

US100 Scalper Pro ist ein professioneller Scalping Expert Advisor, der speziell für den US100 (NASDAQ) Index entwickelt wurde. Er ist auf Geschwindigkeit, Präzision und aggressives Wachstum ausgelegt und nutzt kurzfristige Marktineffizienzen während Phasen hoher Volatilität, um konsistente Scalping-Gewinne zu erzielen.

Der EA kombiniert intelligentes Markt-Timing, volatilitätsbewusste Ausführung und strenge Risikokontrolle, um sowohl auf kleinen als auch auf großen Konten eine zuverlässige Performance zu erzielen.

🔥 Hauptmerkmale

✔ Ausschließlich optimiert für US100 / NASDAQ

✔ Hochgeschwindigkeits-Scalping-Logik für schnelle Marktbewegungen

✔ Fortgeschrittene Einstiegsfilterung, um minderwertige Trades zu vermeiden

✔ Dynamisches Stop-Loss- & Take-Profit-Management

✔ Intelligenter Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern

✔ Spread- & Volatilitätsschutz

✔ Funktioniert auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M5)

✔ Unterstützt feste Lots oder risikobasierte Positionsgrößen

✔ Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

🧠 Handelsstrategie

US100 Scalper Pro analysiert Kursmomentum, Volatilitätsausbrüche und kurzfristige Marktstrukturen, um zu optimalen Zeitpunkten in den Handel einzusteigen. Er ist so konzipiert, dass er nur dann handelt, wenn die Bedingungen günstig sind, und unruhige oder wenig liquide Phasen vermeidet.

⚙ Empfohlene Einstellungen

Symbol: US100 / NASDAQ

Zeitrahmen: M1 oder M5

Broker: Low-Spread ECN-Broker empfohlen

Hebelwirkung: 1:200 oder höher

Risiko: anpassbar (konservativ bis aggressiv)

🛡 Risikomanagement

Der EA enthält eingebaute Schutzfunktionen wie:

Tägliche Verlustkontrolle

Maximum-Spread-Filter

Intelligente Stop-Platzierung

Optionale Break-Even-Logik

⚠️ Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

📈 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Scalper

✔ Trader, die nach schnellen Trades und häufigen Gelegenheiten suchen

✔ Benutzer, die Eingaben mit Automatisierung bestätigen

✔ Jeder, der einen leistungsstarken US100-Handelsroboter möchte