Us100 Scalper Pro

🚀 US100 Scalper Pro - EA de scalping de alta precisión para el NASDAQ

US100 Scalper Pro es un Asesor Experto de scalping de nivel profesional diseñado específicamente para el índice US100 (NASDAQ). Construido para la velocidad, la precisión y el crecimiento agresivo, explota las ineficiencias del mercado a corto plazo durante las sesiones de alta volatilidad para capturar ganancias de scalping consistentes.

El EA combina la sincronización inteligente del mercado, la ejecución consciente de la volatilidad y un estricto control del riesgo para ofrecer un rendimiento fiable tanto en cuentas pequeñas como grandes.

Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para US100 / NASDAQ
✔ Lógica de scalping de alta velocidad para movimientos rápidos del mercado
✔ Filtrado de entrada avanzado para evitar operaciones de baja calidad
✔ Gestión dinámica de Stop Loss y Take Profit
✔ Trailing stop inteligente para bloquear beneficios
✔ Protección de spread y volatilidad
✔ Funciona en timeframes bajos (M1-M5)
✔ Soporta lote fijo o tamaño de posición basado en riesgo
✔ Totalmente automatizado - no requiere intervención manual

Estrategia de negociación

US100 Scalper Pro analiza el impulso de los precios, las explosiones de volatilidad y la estructura del mercado a corto plazo para entrar en operaciones en los momentos óptimos. Está diseñado para operar sólo cuando las condiciones son favorables, evitando periodos agitados o de baja liquidez.

Ajustes recomendados

  • Símbolo: US100 / NASDAQ

  • Marco temporal: M1 o M5

  • Broker: Broker ECN de bajo spread recomendado

  • Apalancamiento: 1:200 o superior

  • Riesgo: Ajustable (de conservador a agresivo)

🛡 Gestión del riesgo

El EA incluye funciones de protección incorporadas como:

  • Control diario de pérdidas

  • Filtro de spread máximo

  • Colocación inteligente de stops

  • Lógica de punto de equilibrio opcional

⚠️ Operar implica riesgo. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

📈 ¿Para quién es este EA?

✔ Scalpers
✔ Los comerciantes que buscan operaciones rápidas y frecuentes oportunidades
✔ Los usuarios que confirman las entradas con la automatización
✔ Cualquiera que desee un potente robot de comercio US100


