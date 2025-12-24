AlgoRhythm Pro 2

### AlgoRhythm Pro: Fangen Sie den Marktrhythmus, maximieren Sie Ihre Gewinne!

Hallo Forex Traders,

Wollen Sie den Marktrhythmus einfangen und konstante Gewinne erzielen? **AlgoRhythm Pro** ist perfekt für Sie! Mit einer Raster- und Martingal-Strategie, kombiniert mit einer fortschrittlichen Trendanalyse, steuern Sie Ihren automatisierten Handel auf intelligente Weise. Dieser Roboter wurde mit jahrelanger Erfahrung entwickelt und hat tausende von Backtests erfolgreich bestanden. Keine manuellen Eingriffe mehr nötig - lassen Sie AlgoRhythm Pro den Rhythmus für Sie übernehmen!

#### Warum AlgoRhythm Pro wählen?
- **Erweitertes System zur Richtungserkennung**: Intelligente Erkennung der Marktrichtung durch EMA-Steilheit, ZigZag und Candlestick-Kombinationen. Handeln Sie flexibel mit AutoCandle, AutoZigZag, AutoEMA oder Advanced Modi - verpassen Sie keine Trends, nutzen Sie Gewinnchancen!
- **Unabhängige Buy/Sell- und Scalp-Module**: Passen Sie Ihre Strategien mit separat verwaltbaren Buy-, Sell- und Scalp-Modulen (mit eindeutigen magischen Zahlen) an. Eröffnen Sie Positionen auf ausgewogene Weise mit symmetrischen Rasterintervallen (GridStep). Das Scalp-Modul nutzt die bidirektionale Grid-Unterstützung, um kurzfristige Chancen zu nutzen.
- **Smarte Volatilitätskontrolle**: Unterbrechen Sie den Handel automatisch während Perioden hoher/geringer Volatilität mit ATR-basierter Volatilitätspause. Minimieren Sie Risiken mit TP/SL-Overrides - der Schlüssel zum sicheren Handel!
- **Smart Imbalance Recovery**: Priorisieren Sie die profitabelsten Trades bei Positionsungleichgewichten. Verstärken Sie die schwächere Seite mit einem Lot-Erhöhungsfaktor (z.B. 1,5x) und verhindern Sie Re-Imbalances. Mit dieser Funktion werden Martingale-Verluste schnell wieder ausgeglichen!
- **Globaler Gewinn/Verlust-Reset**: Automatisches Zurücksetzen bei 0,99% Gewinn oder 99% Verlust auf Ihr Eigenkapital - schützen Sie Ihr Kapital. Gewinnen Sie Flexibilität mit Optionen zum Schließen von gewinnbringenden/verlorenen Positionen bei Richtungsänderungen.
- **Multi-Modul-Unterstützung**: Erweitern Sie Ihre Strategien mit zusätzlichen Buy2-, Sell2-, Buy3- und Sell3-Modulen neben den Hauptmodulen Buy/Sell (über Aktivierungsoptionen). Separate GridStep-, TP/SL-, Martingale- und Lot-Einstellungen für jedes Modul - volle Anpassungsfähigkeit!
- **Martingale- und Lot-Verwaltung**: Wählen Sie zwischen klassischen und Anti-Martingale-Optionen, mit automatischer oder fester Lot-Berechnung. Multiplizieren Sie Ihre Gewinne mit dem CompoundFactor.
- **Benutzerfreundliches Interface**: Überwachen Sie Aktienkurs, Gewinn in %, Richtung, aktive Module, ATR, Volatilitätsstatus und mehr in Echtzeit mit einem farbenfrohen Panel. Machen Sie den Handel mit animierten Designs zum Vergnügen!

#### Echte Ergebnisse, echte Gewinne
Dieser Roboter erreicht in Backtests einen ROI von +500% und liefert nachweisliche Leistung in Live-Konten. Reduzieren Sie Drawdowns mit innovativen Funktionen wie Volatilitätspause und Ungleichgewichtswiederherstellung. Erzielen Sie präzise Einstiege mit dem optimalen Candlestick-Verhältnis (z.B. 4/7) im M1-Zeitrahmen. Optimiert für Forex, Aktien und Futures - diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Multi-Asset-Unterstützung!

**Preis: Nur 99 USD!** (Zeitlich begrenzter Rabatt - regulärer Preis 199 USD). Kaufen Sie jetzt für lebenslange Updates + Support. Bestellen Sie über MQL5 Market oder wiliscope.net.

Automatisieren Sie Ihren Handel mit AlgoRhythm Pro, sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Gewinne. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Fragen - lassen Sie uns gemeinsam Ihre Erfolgsgeschichte aufbauen!

[Jetzt kaufen](https://wiliscope.net)- Version 1.02, zuverlässig und profitabel!
