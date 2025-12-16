AlgoRhythm Pro 2

### AlgoRhythm Pro：捕捉市场节奏，最大化您的利润！

您好，外汇交易者们，

您想要捕捉市场的节奏并实现稳定的利润吗？**AlgoRhythm Pro** 正是为您量身打造！结合网格和马丁格尔策略以及先进的趋势分析，智能管理您的自动化交易。这个机器人基于多年经验开发，并成功通过数千次回测。不再需要手动干预——让 AlgoRhythm Pro 为您掌控节奏！

#### 为什么选择 AlgoRhythm Pro？
- **先进的趋势方向检测系统**：使用 EMA 斜率、ZigZag 和烛台组合智能检测市场方向。以 AutoCandle、AutoZigZag、AutoEMA 或 Advanced 模式灵活交易——不要错过趋势，抓住盈利机会！
- **独立的买/卖和剥头皮模块**：通过单独可管理的买、卖和剥头皮模块（带有独特魔力数字）自定义您的策略。以对称网格间隔（GridStep）平衡开仓。剥头皮模块利用双向网格支持，抓住短期机会。
- **智能波动率控制**：基于 ATR 的波动率暂停，在高/低波动期自动停止交易。通过 TP/SL 重写最小化风险——安全交易的关键！
- **智能不平衡恢复**：在位置不平衡时优先考虑最盈利的交易。以批量增加因子（例如 1.5x）加强较弱一方，并防止重新不平衡。此功能快速恢复马丁格尔损失！
- **全球利润/损失重置**：在权益达到 0.99% 利润或 99% 损失时自动重置——保护您的资本。通过方向变更时关闭盈利/损失位置的选项获得灵活性。
- **多模块支持**：在主要买/卖模块旁扩展 Buy2、Sell2、Buy3 和 Sell3 模块（通过启用选项）。每个模块单独设置 GridStep、TP/SL、马丁格尔和批量——完全自定义！
- **马丁格尔和批量管理**：选择经典或反马丁格尔选项，支持自动或固定批量计算。使用 CompoundFactor 倍增您的利润。
- **用户友好界面**：通过彩色面板实时监控权益、利润 %、方向、活动模块、ATR、波动率状态等。通过动画设计让交易变得愉快！

#### 真实结果，真实利润
这个机器人在回测中实现 +500% ROI，并在实时账户中提供经证明的性能。通过波动率暂停和不平衡恢复等创新功能减少回撤。以 M1 时间框架中的最佳烛台比率（例如 4/7）实现精确入口。为外汇、股票和期货优化——通过多资产支持多样化您的投资组合！

**价格：仅 99 美元！**（限时折扣——正常价格 199 美元）。现在购买，获得终身更新 + 支持。通过 MQL5 市场或 wiliscope.net 订购。

使用 AlgoRhythm Pro 自动化您的交易，节省时间，并增长您的利润。有问题请联系我们——让我们一起构建您的成功故事！

[立即购买](https://wiliscope.net) – 版本 1.02，可靠且盈利！
作者的更多信息
ZigzagGridMartinEA
Nurettin Polat
实用工具
ZigZag 引导的网格马丁格尔机器人 摘要： 本 EA 仅用 市价单 构建 对称网格 ，并依据 ZigZag 方向 自动启用 Buy/Sell 模块；可选 马丁格尔 放大手数；在达到 账户净值（Equity） 的全局盈亏阈值、ZigZag 方向反转、或点击 Close All / Flip 时 重置 。面板上可实时修改全部参数。 工作原理 读取 ZigZag 方向 （AutoZZ 模式）： up → 仅 Buy 模块运行 down → 仅 Sell 模块运行 模块激活且与该模块最近持仓的 距离 ≥ GridStep 时， 开新市价单 。 可选：为每笔单独设置 TP/SL 。 马丁格尔 开启时，同一模块中新单手数： lot = base_lot × (Multiplier ^ 该模块已开单数) 当 净值变动 触及 Global Profit % 或 Global Loss % 时，执行 重置 ：按设置范围关闭持仓并重新启动初始流程。 若 ZigZag 方向反转 且 KeepPositionsOnDirChange = false ，则触发 重置 。 面板快捷键 Start / Stop
Candle Trend Scalper
Nurettin Polat
实用工具
### 使用终极蜡烛导向网格马丁格尔机器人解锁爆炸性利润！ 厌倦了市场波动耗尽您的账户吗？正在寻找一种智能策略，将波动转化为收益？来认识**蜡烛导向网格马丁格尔机器人，带有高级趋势组合** – 专为MetaTrader 5设计，这个EA利用波动性提供稳定的利润！由经验丰富的开发者为交易者打造，这个机器人融合了网格交易、马丁格尔技术以及创新趋势分析，以最小化风险并最大化回报。完美适用于外汇、股票、期货和剥头皮 – 将您的交易提升到巅峰！ #### 为什么选择这个机器人：智能、可靠且高盈利 这个机器人不仅仅跟随市场；它预测并主导市场。其高级方向检测将交易与真实动量同步： - **多功能自动模式**：在AutoCandle（基于蜡烛模式）、AutoZigZag、AutoEMA或突破性的**AutoAdvanced**模式下运行，该模式结合EMA斜率、ZigZag方向、RSI过滤器、MACD确认和蜡烛验证，在回测中实现70-75%的胜率。新**AutoScalp**模式适合快速双向交易！ - **独立的买、卖和剥头皮模块**：单独或组合运行。剥头皮模块提供紧密网格（低至20点）和温和马丁
