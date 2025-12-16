AlgoRhythm Pro 2

### AlgoRhythm Pro: Поймайте Ритм Рынка, Максимизируйте Прибыль!





Здравствуйте, трейдеры Forex!





Хотите поймать ритм рынка и добиться стабильной прибыли? **AlgoRhythm Pro** идеально подойдет вам! С стратегией грида и мартингейла в сочетании с продвинутым анализом трендов управляйте автоматической торговлей интеллектуально. Этот робот разработан на основе многолетнего опыта и успешно прошел тысячи бэктестов. Больше не нужно ручного вмешательства — пусть AlgoRhythm Pro ведет ритм за вас!





#### Почему выбрать AlgoRhythm Pro?

- **Продвинутая Система Определения Направления**: Интеллектуально определяет направление рынка с использованием наклона EMA, ZigZag и комбинаций свечей. Торгуйте гибко в режимах AutoCandle, AutoZigZag, AutoEMA или Advanced — не упускайте тренды, хватайте возможности для прибыли!

- **Независимые Модули Buy/Sell и Scalp**: Настраивайте стратегии с отдельно управляемыми модулями Buy, Sell и Scalp (с уникальными магическими номерами). Открывайте позиции сбалансированно с симметричными интервалами грида (GridStep). Модуль Scalp использует двунаправленную поддержку грида для извлечения выгоды из краткосрочных возможностей.

- **Умный Контроль Волатильности**: Автоматически приостанавливайте торговлю в периоды высокой/низкой волатильности на основе ATR. Минимизируйте риски с переопределением TP/SL — ключ к безопасной торговле!

- **Smart Imbalance Recovery**: Приоритизируйте самые прибыльные сделки при дисбалансе позиций. Усиливайте меньшую сторону с фактором увеличения лота (например, 1.5x) и предотвращайте повторные дисбалансы. Эта функция быстро восстанавливает потери мартингейла!

- **Глобальный Сброс Прибыли/Убытка**: Автоматически сбрасывайте при 0.99% прибыли или 99% убытка от эквити — защищайте свой капитал. Получите гибкость с опциями закрытия прибыльных/убыточных позиций при смене направления.

- **Поддержка Множественных Модулей**: Расширяйте стратегии дополнительными модулями Buy2, Sell2, Buy3 и Sell3 наряду с основными Buy/Sell (через опции Enable). Отдельные настройки GridStep, TP/SL, Martingale и Lot для каждого модуля — полная кастомизация!

- **Управление Мартингейлом и Лотами**: Выбирайте классический или анти-мартингейл, с автоматическим или фиксированным расчетом лотов. Умножайте прибыль с помощью CompoundFactor.

- **Удобный Интерфейс**: Мониторьте эквити, процент прибыли, направление, активные модули, ATR, статус волатильности и многое другое в реальном времени с цветной панелью. Сделайте торговлю приятной с анимированным дизайном!





#### Реальные Результаты, Реальная Прибыль

Этот робот достигает +500% ROI в бэктестах и демонстрирует проверенную производительность на реальных счетах. Снижайте просадки с инновационными функциями, такими как пауза волатильности и восстановление дисбаланса. Достигайте точных входов с оптимальным соотношением свечей (например, 4/7) на таймфрейме M1. Оптимизирован для Forex, акций и фьючерсов — диверсифицируйте портфель с поддержкой нескольких активов!





**Цена: Только 99 USD!** (Ограниченная скидка — обычная цена 199 USD). Купите сейчас для пожизненных обновлений + поддержки. Закажите через MQL5 Market или wiliscope.net.





Автоматизируйте торговлю с AlgoRhythm Pro, экономьте время и увеличивайте прибыль. Свяжитесь с нами по вопросам — давайте вместе напишем вашу историю успеха!



