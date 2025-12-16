AlgoRhythm Pro 2
- Utilidades
- Nurettin Polat
- Versión: 1.5
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 5
### AlgoRhythm Pro: ¡Captura el Ritmo del Mercado, Maximiza Tus Ganancias!
Hola Traders de Forex,
¿Quieres capturar el ritmo del mercado y lograr ganancias consistentes? **AlgoRhythm Pro** es perfecto para ti. Con una estrategia de grid y martingala combinada con análisis avanzado de tendencias, gestiona tu trading automatizado de manera inteligente. Este robot fue desarrollado con años de experiencia y ha pasado con éxito miles de backtests. ¡No más intervenciones manuales necesarias – deja que AlgoRhythm Pro maneje el ritmo por ti!
#### ¿Por Qué Elegir AlgoRhythm Pro?
- **Sistema Avanzado de Detección de Dirección**: Detecta inteligentemente la dirección del mercado usando la pendiente EMA, ZigZag y combinaciones de velas. Opera de manera flexible con modos AutoCandle, AutoZigZag, AutoEMA o Advanced – ¡no te pierdas las tendencias, aprovecha las oportunidades de ganancia!
- **Módulos Independientes de Compra/Venta y Scalp**: Personaliza tus estrategias con módulos de Compra, Venta y Scalp gestionables por separado (con números mágicos únicos). Abre posiciones de forma equilibrada con intervalos de grid simétricos (GridStep). El módulo Scalp aprovecha el soporte de grid bidireccional para capitalizar oportunidades a corto plazo.
- **Control Inteligente de Volatilidad**: Pausa automáticamente el trading durante periodos de alta/baja volatilidad con pausa basada en ATR. Minimiza riesgos con sobrescrituras de TP/SL – ¡la clave para un trading seguro!
- **Recuperación Inteligente de Desequilibrio**: Prioriza las operaciones más rentables durante desequilibrios de posiciones. Fortalece el lado menor con un factor de aumento de lote (por ejemplo, 1.5x) y previene re-desequilibrios. ¡Esta función recupera rápidamente las pérdidas de martingala!
- **Reinicio Global de Ganancias/Pérdidas**: Reinicia automáticamente al 0.99% de ganancia o 99% de pérdida en tu equity – protege tu capital. Gana flexibilidad con opciones para cerrar posiciones rentables/perdedoras en cambios de dirección.
- **Soporte Multi-Módulo**: Expande tus estrategias con módulos adicionales Buy2, Sell2, Buy3 y Sell3 junto a los principales de Compra/Venta (vía opciones Enable). Configuraciones separadas de GridStep, TP/SL, Martingala y Lote para cada módulo – ¡personalización completa!
- **Gestión de Martingala y Lotes**: Elige opciones Clásica o Anti-Martingala, con cálculos de lote automático o fijo. Multiplica tus ganancias usando el CompoundFactor.
- **Interfaz Amigable para el Usuario**: Monitorea equity, % de ganancia, dirección, módulos activos, ATR, estado de volatilidad y más en tiempo real con un panel colorido. ¡Haz que el trading sea divertido con diseños animados!
#### Resultados Reales, Ganancias Reales
Este robot logra +500% ROI en backtests y ofrece un rendimiento probado en cuentas reales. Reduce los drawdowns con funciones innovadoras como pausa de volatilidad y recuperación de desequilibrio. Logra entradas precisas con la ratio óptima de velas (por ejemplo, 4/7) en el timeframe M1. Optimizado para Forex, acciones y futuros – ¡diversifica tu portafolio con soporte multi-activo!
**Precio: ¡Solo 99 USD!** (Descuento por tiempo limitado – precio regular 199 USD). Compra ahora para actualizaciones de por vida + soporte. Ordena vía MQL5 Market o wiliscope.net.
¡Automatiza tu trading con AlgoRhythm Pro, ahorra tiempo y crece tus ganancias! Contáctanos con tus preguntas – ¡construyamos juntos tu historia de éxito!
[Comprar Ahora](https://wiliscope.net) – Versión 1.02, ¡Confiable y Rentable!