QuarterlyTheorySSMT

Vierteljährliche Theorie SSMT Indikator
Überblick
Der Quarterly Theory SSMT-Indikator ist ein hochmodernes MetaTrader 5-Tool, das den Handel revolutioniert, indem es fortschrittliche Divergenzerfassung mit vierteljährlicher Zyklusvisualisierung verbindet. Der Indikator ist auf Forex-, Krypto- und Indexhändler zugeschnitten, die auf der Suche nach institutionellen Einblicken sind, und zeigt mit Hilfe der Sequential Smart Money Technique (SSMT) - einer hochentwickelten Weiterentwicklung traditioneller Smart Money-Konzepte - hochwahrscheinliche Umkehrmöglichkeiten auf. Im Gegensatz zur Standard-SMT ist dieser sequenzielle Ansatz fortschrittlicher und effizienter und bietet eine mehrzyklische Bestätigung für intelligentere, zuverlässigere Signale. In Kombination mit den Boxen der Quarter Theory und den horizontalen True-Open-Linien können Händler Marktverschiebungen mit unvergleichlicher Präzision vorhersehen - perfekt für Swing- und Positionshandelsstrategien.

Wichtigste Merkmale

Sequentielle SSMT-Divergenzerfassung: Setzt die Sequential Smart Money Technique ein, ein verfeinertes und effizienteres Werkzeug des Smart Money Concept, das sich von der normalen SSMT unterscheidet. Es scannt nach bullischen/bärischen Divergenzen über 4 Zyklen (90-Minuten-, Mikro-, Tages-, Wochenzyklus), um institutionelle Akkumulations- und Distributionszonen mit überragender Genauigkeit zu erkennen.
Visualisierung der Quartalstheorie: Dynamische Darstellung von Quartalsboxen mit intuitiven Beschriftungen, die Zyklusanker, -anfänge und -enden aufzeigen. Enthält Unterstützung für 7-tägige Wochenzyklen, ideal für volatile Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Indizes.
Echte offene Linien: Stellt strategische horizontale Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (TDO, TWO, TASO, TLSO, TNYSO, TPMSO, TMS) dar, die von den Quartalseröffnungen abgeleitet sind und handlungsrelevante Referenzpunkte bieten.
Wächter-Invalidierungssystem: Macht Signale nur dann ungültig, wenn das divergierende Paar seinen Extremwert durchbricht, minimiert falsch-positive Signale und erhöht das Vertrauen in den Handel.
Hochgradig anpassbare Eingaben: Passen Sie Farben, Füllungen, Zyklustypen und visuelle Elemente an Ihren Handelsstil an - bullische SSMT-Signale sind zur leichteren Identifizierung standardmäßig in auffälligem Dunkelblau gehalten.
Timergesteuerte Aktualisierungen in Echtzeit: Stellt sicher, dass die visuellen Darstellungen ohne manuelle Aktualisierungen aktuell und präzise bleiben und sich nahtlos an die aktuellen Marktbedingungen anpassen.
Vielseitige Multi-Timeframe-Unterstützung: Funktioniert in jedem Zeitrahmen, wobei der Mikrozyklus für M5-Daten optimiert ist, um die historische Verfügbarkeit zu maximieren.
Wie es funktioniert
Im Kern berechnet der Indikator präzise Zykluszeitpunkte aus anpassbaren Ankern (z. B. Schlüsseldaten) und wendet den Sequential SSMT an, um Divergenzen zu erkennen. Bullische Signale entstehen, wenn niedrigere Zyklen im Vergleich zu höheren Zyklen höhere Tiefs oder niedrigere Hochs aufweisen, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial hindeutet; bearische Signale zeigen das Gegenteil an. Quarter-Boxen grenzen die Zyklusphasen visuell ab, während True-Open-Linien als dynamische Niveaus dienen. Der Wächtermechanismus überwacht die Kursbewegung des divergierenden Paares, bestätigt die Gültigkeit und schützt vor "Whipsaws", um den Handel effizienter zu gestalten.

Eingaben und Anpassungen

Zyklus-Konfiguration: Definieren Sie Ankerdaten, wählen Sie einen Zyklustyp aus (täglich, 90 Minuten, Mikro, wöchentlich) und schalten Sie Funktionen ein oder aus.
Visuelle Erweiterungen: Passen Sie die Farben der Boxen/Beschriftungen, die Transparenz der Füllung, die Linienstile und -breiten für ein individuelles, professionelles Erscheinungsbild des Charts an.
Wächter-Einstellungen: Passen Sie die Schwellenwerte für die Ungültigkeitserklärung und die Überwachungsfenster an Ihre Risikotoleranz an.
Anzeige-Steuerungen: Aktivieren/deaktivieren Sie Boxen, Etiketten, Linien und Divergenzmarker für eine übersichtliche Analyse.
Anweisungen für die Verwendung

Befestigen Sie den Indikator an Ihrem bevorzugten MT5-Chart.
Geben Sie Ankerdaten ein, um sie mit vierteljährlichen oder benutzerdefinierten Zyklen in Einklang zu bringen.
Achten Sie auf Divergenzpfeile in Verbindung mit Quartalsboxen, um Einstiegsmöglichkeiten zu erkennen.
Nutzen Sie True-Open-Linien für die präzise Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit.
Verlassen Sie sich auf den Wächter, um ungültige Signale herauszufiltern und nur qualitativ hochwertige Trades zu tätigen.
Optimiert für die wichtigsten Paare und Indizes; zeichnet sich auf H1/D1 durch klare Divergenzerkenntnisse aus.
Vorteile

Rauschunterdrückung: Die sequenzielle SSMT-Bestätigung mit mehreren Zyklen filtert Marktgeräusche heraus und sorgt so für klar fokussierte Signale.
Visuelle Klarheit: Intuitive Grafiken beschleunigen die Entscheidungsfindung in schnelllebigen Umgebungen.
Backtesting-fähig: Vollständig kompatibel mit dem MT5-Strategietester für eine zuverlässige Validierung.
Pädagogischer Wert: Ein Tor zur Beherrschung fortgeschrittener Smart Money-Konzepte und der Quarter-Theorie.

Effizienzsteigerung: Fortschrittlicher als Standard-Tools, die mit weniger Aufwand zuverlässige Ergebnisse liefern.


Haftungsausschluss
Dieser Indikator wird nur zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt. Der Handel ist mit Risiken behaftet, und die historische Performance lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Es handelt sich nicht um eine Finanzberatung. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst und beginnen Sie mit Demokonten, um sich mit den Funktionen des Systems vertraut zu machen.

Empfohlene Produkte
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indikatoren
ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein fortschrittliches Tool zur Trendwahrscheinlichkeitsanalyse, das für Scalping und Daytrading entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse, um klare visuelle Kauf-/Verkaufssignale basierend auf Wahrscheinlichkeiten zu generieren. ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein umfassendes Tool für Trader, die folgendes suchen: Wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungsfindung Konsolidierte technische Analyse Flexibilit
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indikatoren
Universal Volatility Compass (UVC): Marktzyklen auf allen Anlageklassen souverän navigieren Seit seiner Einführung im Jahr 1993 ist der CBOE Volatility Index (VIX) zum Maßstab für Marktrisiko und Anlegerangst am Aktienmarkt geworden. Hohe VIX-Werte signalisieren erhöhte Volatilität und fallen oft mit Markttiefs zusammen, während niedrige Werte Selbstgefälligkeit und Markthochs andeuten. Doch was ist mit dem riesigen Universum jenseits von S&P 500, Nasdaq und Dow? Rohstoffe, Forex, Kryptowährung
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indikatoren
"Blow It Up!" - Der Handelsindikator, der Ihre Lebensentscheidungen in Frage stellt Haben Sie genug von langweiligen Indikatoren? Lernen Sie Ihren neuen Marktbegleiter kennen, der liefert: "YOLO BUY!"-Pfeile , wenn Sie wahrscheinlich in Panik geraten sollten Explosives Rechteck-Konfetti ( denn warum nicht? 200+ seelenzerfetzende Zitate wie "Ihr Stop-Loss ist imaginär" und "Das ist kein Handel, sondern eine Spende für Wale" Zufällige Warnungen, die Ihre Strategie durchkreuzen D
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Indikatoren
MetaTraderPro Premium Indikator (MT5) Der MetaTraderPro Premium Indikator wurde entwickelt, um klar und objektiv potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Die Signale werden direkt auf dem Chart angezeigt, was die Entscheidungsfindung praktisch und flexibel macht. Hauptvorteil: Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und nicht neu berechnet , nachdem die Kerze geschlossen wurde, was konsistente und zuverlässige Signale gewährleistet. Merkmale: Kauf- und Verka
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Indikatoren
Highlights Handelssitzungen auf dem Chart Die kostenpflichtige Version des Produkts Trading_Sessions_Indicator_Free mit der Möglichkeit, den Start /das Ende von Sitzungen individuell anzupassen. Trading Sessions Indikator hebt die Starts und Enden der einzelnen Handelssitzungen. [OPTIONEN:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Bitte
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Dieser Indikator ist zweifelsohne die beste Variante der Gann-Winkel unter den anderen. Er ermöglicht Händlern, die Gann-Methoden verwenden, die automatische Berechnung der Gann-Winkel für das gehandelte Instrument. Die Skala wird automatisch berechnet, wenn der Indikator mit dem Chart verbunden wird. Wenn Sie den Zeitrahmen wechseln, berechnet der Indikator die Skala für den aktuellen Zeitrahmen neu. Zusätzlich können Sie Ihre eigenen Skalen für die Gann-Winkel eingeben. Sie können Ihre eigenen
Indicador Taurus All4 MT5
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Anzeigegerät Taurus All4 Taurus All4 Der Taurus All4 ist ein Indikator für hohe Leistung, der die Tendenz anzeigt und bei dem Sie die Tendenz des Fahrzeugs beobachten können. Der Indikator hat mehr als 4 Tendenzangaben. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigung Tendenzbestätigungen für Velos: Wenn die Farbe klar ist, ist die Tendenz hoch. Wenn die Farbe vermelho ist, ist die Tendenz steigend. Wenn der Schirm für die Farbe "vermelho escuro" ist, ist die Tendenz "baixa".
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Für diejenigen, die den Ansatz von Richard Wyckoff zum Lesen der Märkte zu schätzen wissen, haben wir bei Minions Labs ein Tool entwickelt, das wir Waves PRO genannt haben - ja, abgeleitet, wir haben unsere eigene Vision und Sauce in diesen Indikator gesteckt. Dieser Indikator bietet einen ZigZag, der von der Marktvolatilität (ATR) gesteuert wird, um seine Beine zu bilden, UND auf jedem ZigZag-Bein präsentieren wir die wichtigen Datenstatistiken darüber. Einfach und objektiv. Dieser Indikator is
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indikatoren
Das SafeProfit-Marktprofil ist der fortschrittlichste Tracking-Indikator im Forex-Markt. Es wurde entwickelt, um das Marktprofil jeder Sitzung des Tages zu verfolgen: asiatisch, europäisch und amerikanisch. Mit dieser Anzeige können Sie Intraday lächelnd bedienen ... und genau wissen, wo sich die Big Player befinden und wann sie genau hingehen. Der Indikator ist einfach, schnell und objektiv und verfolgt jede Preisbewegung der Big Player. Verlassen Sie die 95% -Statistik, die nur dieses sensatio
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Indikatoren
Boom Kerdoskopos Indikator - Verkaufen mit Vertrauen Der Boom Kerdoskopos-Indikator ist der Traum eines jeden Scalers für Boom-Märkte auf dem M1-Zeitrahmen . Er wurde entwickelt, um Sie vor Spikes zu schützen, und zeigt Ihnen präzise gelbe Abwärtspfeile für den Einstieg in den Handel und rote Kreuz-Ausstiegssignale , damit Sie immer wissen, wann Sie in den Handel einsteigen und aussteigen sollten. Mit intelligenten Warnungen (akustisch, per Push, per E-Mail) können Sie stressfrei handeln und
Golden Limit
Renato Fridschtein
Indikatoren
Es gibt keine Grenzen! Golden Limit ist der ultimative Indikator, um Preisbewegungen auf Charts klar und einfach ablesen zu können. Er projiziert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die durch statistische Modelle unter Einbeziehung der Price Action und der Fibonacci-Sequenz berechnet werden, und enthüllt so im Voraus das Verhalten der Preise und die besten Stellen, an denen man handeln sollte oder nicht. Außerdem verfügt es über zwei gleitende Durchschnitte, die bei der Auswahl der besten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Professioneller Scalping-Indikator für XAUUSD und wichtige Devisenpaare Orderflow Scalp Pro liefert institutionelle Handelsintelligenz durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für beständige Rentabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Drei leistungsstarke Komponenten in einem System Volumen-Profil-HeatMap Verwandeln Sie Ihre Charts in eine Orderflow-Ana
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Weitere Produkte dieses Autors
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indikatoren
CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart. Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen. Hauptmerkmale Zeichnet Bullish
