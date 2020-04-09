Risk panel

Täglicher Stop & Gewinn

Daily Stop & Profit ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der Ihre täglichen Gewinn- und Verlustlimits automatisch steuert und Händlern hilft, ihr Kapital zu schützen und Gewinne diszipliniert zu sichern.

Dieser EA arbeitet unabhängig von der Handelsstrategie und kann für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden.

Hauptmerkmale

Tägliche Gewinnmitnahme und täglicher Stop Loss
✔ Limits können in Prozent (%) oder Währung (USD / EUR) definiert werden
✔ Automatische Überwachung der täglichen Ergebnisse in Echtzeit
✔ Übersichtliche Anzeige des verbleibenden Gewinn- oder Verlustziels
✔ Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen

Risiko- und Gewinnmanagement

  • Täglicher Take Profit (TP):
    Verwaltet Trades automatisch, sobald das definierte tägliche Gewinnziel erreicht ist.

  • Täglicher Stop Loss (SL):
    Schützt das Konto durch Begrenzung der maximalen täglichen Verluste.

  • Echtzeit-Statistiken:

    • Gesamte Gewinnpositionen (USD)

    • Gesamte Verlustpositionen (USD)

    • Gesamter offener Gewinn/Verlust (USD)

Handelskontroll-Panel

Der EA enthält ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld mit Ein-Klick-Aktionen:

  • Close Winners - schließt alle profitablen Trades

  • Close Losers - schließt alle Verlustgeschäfte

  • Close All - schließt alle offenen Trades sofort

  • Pending Orders löschen - entfernt alle Pending Orders

  • Enable / Disable EA - schnelle Aktivierungskontrolle

Benutzeroberfläche

  • Sauberes und professionelles Dashboard

  • Farbkodierte Steuerelemente für einfache Risikovisualisierung

  • Englischsprachige Benutzeroberfläche

Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die eine strenge tägliche Risikokontrolle wünschen

  • Prop-Firm-Händler mit täglichen Verlustlimits

  • Scalper, Daytrader und Swingtrader

  • Trader, die emotionale Entscheidungen vermeiden wollen

Empfehlungen

  • Nur auf einem Chart verwenden

  • Lassen Sie den EA während der Handelszeiten aktiviert

  • Geeignet für manuelle und automatisierte Handelssysteme

Risiko-Warnung

Der Handel mit Forex, CFDs und anderen Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Daher sollten Sie kein Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um ein Risikomanagement-Tool, nicht um eine Handelsstrategie. Er eröffnet nicht von sich aus Geschäfte und garantiert weder Gewinne noch verhindert er Verluste. Marktbedingungen, Slippage, Spreads, Ausführungsverzögerungen und maklerspezifische Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Durch die Nutzung dieser Software erkennen Sie an, dass Sie die mit dem Handel verbundenen Risiken verstehen und die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse übernehmen.


