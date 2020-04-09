Risk panel

Täglicher Stop & Gewinn

Daily Stop & Profit ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der Ihre täglichen Gewinn- und Verlustlimits automatisch steuert und Händlern hilft, ihr Kapital zu schützen und Gewinne diszipliniert zu sichern.

Dieser EA arbeitet unabhängig von der Handelsstrategie und kann für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden.

Hauptmerkmale

✔ Tägliche Gewinnmitnahme und täglicher Stop Loss

✔ Limits können in Prozent (%) oder Währung (USD / EUR) definiert werden

✔ Automatische Überwachung der täglichen Ergebnisse in Echtzeit

✔ Übersichtliche Anzeige des verbleibenden Gewinn- oder Verlustziels

✔ Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen

Risiko- und Gewinnmanagement

Täglicher Take Profit (TP):

Verwaltet Trades automatisch, sobald das definierte tägliche Gewinnziel erreicht ist.

Täglicher Stop Loss (SL):

Schützt das Konto durch Begrenzung der maximalen täglichen Verluste.

Echtzeit-Statistiken: Gesamte Gewinnpositionen (USD) Gesamte Verlustpositionen (USD) Gesamter offener Gewinn/Verlust (USD)



Handelskontroll-Panel

Der EA enthält ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld mit Ein-Klick-Aktionen:

Close Winners - schließt alle profitablen Trades

Close Losers - schließt alle Verlustgeschäfte

Close All - schließt alle offenen Trades sofort

Pending Orders löschen - entfernt alle Pending Orders

Enable / Disable EA - schnelle Aktivierungskontrolle

Benutzeroberfläche

Sauberes und professionelles Dashboard

Farbkodierte Steuerelemente für einfache Risikovisualisierung

Englischsprachige Benutzeroberfläche

Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die eine strenge tägliche Risikokontrolle wünschen

Prop-Firm-Händler mit täglichen Verlustlimits

Scalper, Daytrader und Swingtrader

Trader, die emotionale Entscheidungen vermeiden wollen

Empfehlungen

Nur auf einem Chart verwenden

Lassen Sie den EA während der Handelszeiten aktiviert

Geeignet für manuelle und automatisierte Handelssysteme

Risiko-Warnung

Der Handel mit Forex, CFDs und anderen Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Daher sollten Sie kein Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um ein Risikomanagement-Tool, nicht um eine Handelsstrategie. Er eröffnet nicht von sich aus Geschäfte und garantiert weder Gewinne noch verhindert er Verluste. Marktbedingungen, Slippage, Spreads, Ausführungsverzögerungen und maklerspezifische Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Durch die Nutzung dieser Software erkennen Sie an, dass Sie die mit dem Handel verbundenen Risiken verstehen und die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse übernehmen.