Risk panel

Daily Stop & Profit
Daily Stop & Profit — это профессиональный Expert Advisor для управления рисками, предназначенный для автоматического контроля дневных лимитов прибыли и убытков, помогая трейдерам защищать капитал и фиксировать прибыль с дисциплиной.
Этот EA работает независимо от торговой стратегии и может использоваться на любом торговом инструменте и таймфрейме.
Основные характеристики
✔ Настройка дневного Take Profit и дневного Stop Loss
✔ Лимиты могут задаваться в процентах (%) или в валюте (USD / EUR)
✔ Автоматический мониторинг дневных результатов в реальном времени
✔ Чёткое отображение оставшейся цели по прибыли или убытку
Управление рисками и прибылью
Дневной Take Profit (TP):
Автоматически управляет сделками после достижения установленной дневной цели по прибыли.
Дневной Stop Loss (SL):
Защищает счёт, ограничивая максимальный дневной убыток.
Статистика в реальном времени:
-
Общая прибыль по выигрышным сделкам (USD)
-
Общий убыток по убыточным сделкам (USD)
-
Общая открытая прибыль / убыток (USD)
Панель управления сделками
EA включает интуитивно понятную панель управления на графике с действиями в один клик:
-
Закрыть прибыльные — закрывает все прибыльные сделки
-
Закрыть убыточные — закрывает все убыточные сделки
-
Закрыть все — закрывает все открытые сделки
-
Удалить отложенные ордера — удаляет все отложенные ордера
-
Включить / Выключить EA — быстрый контроль активации
Пользовательский интерфейс
-
Чистая и профессиональная панель
-
Цветовая индикация для удобной визуализации рисков
-
Интерфейс полностью на английском языке
Для кого предназначен этот EA?
-
Трейдеры, которым необходим строгий контроль дневных рисков
-
Трейдеры проп-трейдинговых компаний с дневными лимитами убытков
-
Скальперы, дейтрейдеры и свинг-трейдеры
-
Трейдеры, стремящиеся исключить эмоциональные решения
Рекомендации
-
Использовать только на одном графике
-
Держать EA активным в торговые часы
-
Подходит для ручной торговли и автоматических систем
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex, CFD и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Существует вероятность потери части или всего инвестированного капитала. Не инвестируйте средства, потерю которых вы не можете себе позволить.
Данный Expert Advisor является инструментом управления рисками, а не торговой стратегией. Он не открывает сделки самостоятельно и не гарантирует получение прибыли или предотвращение убытков. Рыночные условия, проскальзывание, спреды, задержки исполнения и особенности брокера могут повлиять на результаты торговли.
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используя данное программное обеспечение, вы подтверждаете, что понимаете риски, связанные с торговлей, и принимаете на себя полную ответственность за все торговые решения и их результаты.