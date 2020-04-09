Risk panel

Daily Stop & Profit

Daily Stop & Profit — это профессиональный Expert Advisor для управления рисками, предназначенный для автоматического контроля дневных лимитов прибыли и убытков, помогая трейдерам защищать капитал и фиксировать прибыль с дисциплиной.

Этот EA работает независимо от торговой стратегии и может использоваться на любом торговом инструменте и таймфрейме.

Основные характеристики

✔ Настройка дневного Take Profit и дневного Stop Loss
✔ Лимиты могут задаваться в процентах (%) или в валюте (USD / EUR)
✔ Автоматический мониторинг дневных результатов в реальном времени
✔ Чёткое отображение оставшейся цели по прибыли или убытку

Управление рисками и прибылью

Дневной Take Profit (TP):
Автоматически управляет сделками после достижения установленной дневной цели по прибыли.

Дневной Stop Loss (SL):
Защищает счёт, ограничивая максимальный дневной убыток.

Статистика в реальном времени:

  • Общая прибыль по выигрышным сделкам (USD)

  • Общий убыток по убыточным сделкам (USD)

  • Общая открытая прибыль / убыток (USD)

Панель управления сделками

EA включает интуитивно понятную панель управления на графике с действиями в один клик:

  • Закрыть прибыльные — закрывает все прибыльные сделки

  • Закрыть убыточные — закрывает все убыточные сделки

  • Закрыть все — закрывает все открытые сделки

  • Удалить отложенные ордера — удаляет все отложенные ордера

  • Включить / Выключить EA — быстрый контроль активации

Пользовательский интерфейс

  • Чистая и профессиональная панель

  • Цветовая индикация для удобной визуализации рисков

  • Интерфейс полностью на английском языке

Для кого предназначен этот EA?

  • Трейдеры, которым необходим строгий контроль дневных рисков

  • Трейдеры проп-трейдинговых компаний с дневными лимитами убытков

  • Скальперы, дейтрейдеры и свинг-трейдеры

  • Трейдеры, стремящиеся исключить эмоциональные решения

Рекомендации

  • Использовать только на одном графике

  • Держать EA активным в торговые часы

  • Подходит для ручной торговли и автоматических систем

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, CFD и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Существует вероятность потери части или всего инвестированного капитала. Не инвестируйте средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Данный Expert Advisor является инструментом управления рисками, а не торговой стратегией. Он не открывает сделки самостоятельно и не гарантирует получение прибыли или предотвращение убытков. Рыночные условия, проскальзывание, спреды, задержки исполнения и особенности брокера могут повлиять на результаты торговли.

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используя данное программное обеспечение, вы подтверждаете, что понимаете риски, связанные с торговлей, и принимаете на себя полную ответственность за все торговые решения и их результаты.


