Risk panel

Daily Stop & Profit

Daily Stop & Profit — это профессиональный Expert Advisor для управления рисками, предназначенный для автоматического контроля дневных лимитов прибыли и убытков, помогая трейдерам защищать капитал и фиксировать прибыль с дисциплиной.

Этот EA работает независимо от торговой стратегии и может использоваться на любом торговом инструменте и таймфрейме.

Основные характеристики

✔ Настройка дневного Take Profit и дневного Stop Loss

✔ Лимиты могут задаваться в процентах (%) или в валюте (USD / EUR)

✔ Автоматический мониторинг дневных результатов в реальном времени

✔ Чёткое отображение оставшейся цели по прибыли или убытку



Управление рисками и прибылью

Дневной Take Profit (TP):

Автоматически управляет сделками после достижения установленной дневной цели по прибыли.

Дневной Stop Loss (SL):

Защищает счёт, ограничивая максимальный дневной убыток.

Статистика в реальном времени:

Общая прибыль по выигрышным сделкам (USD)

Общий убыток по убыточным сделкам (USD)

Общая открытая прибыль / убыток (USD)

Панель управления сделками

EA включает интуитивно понятную панель управления на графике с действиями в один клик:

Закрыть прибыльные — закрывает все прибыльные сделки

Закрыть убыточные — закрывает все убыточные сделки

Закрыть все — закрывает все открытые сделки

Удалить отложенные ордера — удаляет все отложенные ордера

Включить / Выключить EA — быстрый контроль активации

Пользовательский интерфейс

Чистая и профессиональная панель

Цветовая индикация для удобной визуализации рисков

Интерфейс полностью на английском языке

Для кого предназначен этот EA?

Трейдеры, которым необходим строгий контроль дневных рисков

Трейдеры проп-трейдинговых компаний с дневными лимитами убытков

Скальперы, дейтрейдеры и свинг-трейдеры

Трейдеры, стремящиеся исключить эмоциональные решения

Рекомендации

Использовать только на одном графике

Держать EA активным в торговые часы

Подходит для ручной торговли и автоматических систем

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex, CFD и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Существует вероятность потери части или всего инвестированного капитала. Не инвестируйте средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Данный Expert Advisor является инструментом управления рисками, а не торговой стратегией. Он не открывает сделки самостоятельно и не гарантирует получение прибыли или предотвращение убытков. Рыночные условия, проскальзывание, спреды, задержки исполнения и особенности брокера могут повлиять на результаты торговли.

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используя данное программное обеспечение, вы подтверждаете, что понимаете риски, связанные с торговлей, и принимаете на себя полную ответственность за все торговые решения и их результаты.