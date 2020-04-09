Risk panel

Daily Stop & Profit

Daily Stop & Profit 是一款专业的风险管理型智能交易系统（Expert Advisor），旨在自动控制每日盈利和亏损限额，帮助交易者以纪律化的方式保护资金并锁定利润。

该 EA 独立于交易策略运行，可用于任何交易品种和任何时间周期。

主要功能

✔ 设置每日止盈（Take Profit）和每日止损（Stop Loss）

✔ 限额可按百分比（%）或固定金额（USD / EUR）设置

✔ 实时自动监控每日交易结果

✔ 清晰显示剩余的盈利或亏损目标



风险与收益管理

每日止盈（TP）：

当达到设定的每日盈利目标后，自动管理交易。

每日止损（SL）：

通过限制每日最大亏损来保护交易账户。

实时统计数据：

盈利交易总额（USD）

亏损交易总额（USD）

当前持仓总盈亏（USD）

交易控制面板

EA 在图表上提供直观的控制面板，支持一键操作：

关闭盈利单 — 关闭所有盈利交易

关闭亏损单 — 关闭所有亏损交易

全部关闭 — 关闭所有未平仓交易

删除挂单 — 删除所有挂单

启用 / 禁用 EA — 快速控制 EA 状态

用户界面

简洁、专业的控制面板

颜色区分，便于直观识别风险

界面语言为英语

适合人群

需要 严格每日风险控制 的交易者

有每日亏损限制的**自营交易公司（Prop Firm）**交易者

剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者

希望减少情绪化决策的交易者

使用建议

仅在一个图表上使用

在交易时段保持 EA 处于启用状态

适用于手动交易和自动交易系统

风险提示

外汇、差价合约（CFD）及其他金融工具交易具有高风险，并不适合所有投资者。您可能会损失部分或全部投资资金，因此请勿使用您无法承受损失的资金进行交易。

本 Expert Advisor 是一款风险管理工具，而非交易策略。它不会自行开仓，也不保证盈利或避免亏损。市场环境、滑点、点差、执行延迟及经纪商因素均可能影响交易结果。

过往业绩不代表未来表现。使用本软件即表示您已充分理解交易风险，并对所有交易决策及其结果承担全部责任。