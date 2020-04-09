Risk panel

Daily Stop & Profit

Daily Stop & Profit 是一款专业的风险管理型智能交易系统（Expert Advisor），旨在自动控制每日盈利和亏损限额，帮助交易者以纪律化的方式保护资金并锁定利润。

该 EA 独立于交易策略运行，可用于任何交易品种和任何时间周期

主要功能

✔ 设置每日止盈（Take Profit）每日止损（Stop Loss）
✔ 限额可按百分比（%）或固定金额（USD / EUR）设置
✔ 实时自动监控每日交易结果
✔ 清晰显示剩余的盈利或亏损目标

风险与收益管理

每日止盈（TP）：
当达到设定的每日盈利目标后，自动管理交易。

每日止损（SL）：
通过限制每日最大亏损来保护交易账户。

实时统计数据：

  • 盈利交易总额（USD）

  • 亏损交易总额（USD）

  • 当前持仓总盈亏（USD）

交易控制面板

EA 在图表上提供直观的控制面板，支持一键操作：

  • 关闭盈利单 — 关闭所有盈利交易

  • 关闭亏损单 — 关闭所有亏损交易

  • 全部关闭 — 关闭所有未平仓交易

  • 删除挂单 — 删除所有挂单

  • 启用 / 禁用 EA — 快速控制 EA 状态

用户界面

  • 简洁、专业的控制面板

  • 颜色区分，便于直观识别风险

  • 界面语言为英语

适合人群

  • 需要严格每日风险控制的交易者

  • 有每日亏损限制的**自营交易公司（Prop Firm）**交易者

  • 剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者

  • 希望减少情绪化决策的交易者

使用建议

  • 仅在一个图表上使用

  • 在交易时段保持 EA 处于启用状态

  • 适用于手动交易和自动交易系统

风险提示

外汇、差价合约（CFD）及其他金融工具交易具有高风险，并不适合所有投资者。您可能会损失部分或全部投资资金，因此请勿使用您无法承受损失的资金进行交易。

本 Expert Advisor 是一款风险管理工具，而非交易策略。它不会自行开仓，也不保证盈利或避免亏损。市场环境、滑点、点差、执行延迟及经纪商因素均可能影响交易结果。

过往业绩不代表未来表现。使用本软件即表示您已充分理解交易风险，并对所有交易决策及其结果承担全部责任。


推荐产品
Professional management and graphic tool
Mohsen Bin Abdul Rahman Bin Yahya Akrimi
实用工具
Professional P/L Calculator & Risk-Reward Tool **The complete trading management solution combining two powerful tools in one!**   What You Get:   Advanced P/L Calculator - Real-time profit/loss tracking with percentage - Automatic break-even price calculation - Risk levels: -10%, -20% loss lines displayed on chart - Profit targets: +10%, +20% gain lines - Complete position breakdown (Buy/Sell lots, swap, net position) - Target price calculator - see P/L at any price level - Set SL/TP fo
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
专家
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
专家
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
实用工具
介绍 CandleBot - 您的最终免费工具，用于识别和交易蜡烛图形式！借助 CandleBot，轻松识别牛市和熊市的吞没，晨星和暮星信号，从而在市场中占据优势。蜡烛图形式源自一段特定时间内的开盘价、最高价、最低价和收盘价，是价格走势的视觉表现，帮助交易员分析市场情绪，预测潜在的趋势反转或延续。 了解蜡烛图形式： 吞没图形式： 由两根蜡烛组成，第二根蜡烛完全覆盖第一根。在下降趋势结束时，出现的牛市吞没信号可能标志着上升趋势的反转，而在上升趋势结束时，出现的熊市吞没可能表明可能的下降趋势反转。吞没蜡烛的身体越大，信号越强烈。 锤子图形式： 单根蜡烛，其身体靠近顶部，底部有着长长的下影线，类似锤子形状。牛市锤子表明在下降趋势后可能发生反转，显示买家介入。下影线越长，潜在反转信号越强烈。 晨星图形式： 一个由三根蜡烛组成的图形，表明可能发生牛市反转。以一根熊市蜡烛开始（代表下降趋势），接着是一根小的牛市或熊市蜡烛（表示犹豫不决），最后是一根较大的牛市蜡烛（表明可能发生上升趋势）。晨星信号表明下降趋势可能结束，发生反转。 CandleBot 的显著特点： 可定制参数： 为符合您的交易风格，定
FREE
Titan Machinist MT5
Marco De Donno
实用工具
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one s
Autopilot for MT5
Marta Gonzalez
专家
Because worrying about optimization settings or particularities of the order to operate, let the system pilot for you. This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. You just sit in the passenger seat and watch the scenery while the robot takes you to your destination. Autopilot is a multiple trade and multiple lot system, adjusting these parameters within the algorithm to get you t
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
专家
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
实用工具
Trade on Bybit with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BybitImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on one the most popular crypto exchanges   Bybit  24/7. Features 1. ALL Bybit instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Bybit  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specified By
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
指标
Th is i ndicator   is a versatile MetaTrader 5 tool that calculates and displays Average True Range (ATR) levels on your chart. It draws horizontal lines representing price levels based on ATR multiples from the daily opening price, helping traders identify potential support and resistance zones. 1.   Multiple ATR Levels ATR1 : Standard ATR level (default: 1x ATR) ATR2 : Intermediate level (default: 2x ATR) ATR3 : Extreme level (default: 3x ATR) Each level displays both upper (High) and lower (L
FREE
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
实用工具
Stop Loss with Profit Free Version*. Complete Version here. This utility / expert for MetaTrader 5 modifies the stop loss of all your operations dynamically and automatically to ensure the minimum benefits you want, and be able to operate with or without Take Profit. Maximize your benefits, by being able to trade with Unlimited Take Profit. You will ensure the number of minimum points you want to earn in each operation and the stop loss will be adjusted as long as the benefit of the operatio
FREE
Target Lot Calculator
Tatsuya Iwatani
实用工具
Are you tired of manually calculating lot sizes for your trades? The Target Lot Calculator is an MQL5 tool that instantly computes and displays the optimal lot size based on your desired profit/loss amount and the price range measured with a crosshair. This tool will make your trading more intuitive and efficient. Key Features Intuitive Operation : Simply move the crosshair to see the optimal lot size for the current price range in real-time. Dynamic Lot Calculation : The tool automatically cal
CloneChartMT5
Andrei Novichkov
5 (1)
实用工具
This utility clones the chart it is running on. It opens the same chart with the same graphical objects, set of indicators (saving the parameters) and the rest of the elements. In essence, it performs a deep copying of the original chart, transferring the template to the opened chart. The symbol and the timeframe of the original chart are also saved.
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
实用工具
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Esse Expert Advisor copia os dados("symbol,last,bid,ask") dos ativos que foram colocados na lista e só funciona enquanto o mercado esta aberto. Esse EA não é um link DDE ou RTD, as informações não são passadas em tempo real ao excel. O EA tem um delay de 30 segundos e o Excel tem um delay de 1 minuto. A vantagem desse EA é que ele dispensa o
FREE
The 4 headed dragon MT5
Marta Gonzalez
指标
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.    Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Painel de Topos e Fundos Historicos
Valter Cezar Costa
实用工具
PANEL OF TOPOS AND HISTORICAL BACKGROUNDS   This is a panel that does not open orders only manages all Symbols and calculates the tops and bottoms and presents the calculation in relation to the top and bottom in 5 Years, 2 Months and 1 Week. It is ideal for filtering the pairs that are in the good regions to operate. You can filter the range and choose whether to consider the body or shadow of the candle in the monthly. Good luck...
FREE
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
实用工具
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Simple Sensitive Moving Average
Victor Panos Belmar
专家
成功的关键永远是一个好的优化。 该系统有很多变量，在这种情况下，它的简单性是其成功的关键。 系统会寻找不同的 "缺口 "作为入市失败的原因，然后通过一系列移动平均线进行调试，决定是否入市。 这是一个简单但功能强大的系统。 变量如下。 Lot： 定义手数。 TakeProfit: 定义获利点数 Stop Loss：定义了止损的点数。定义止损，单位为点。 这三个变量特别重要，因为它们将决定交易系统的性能和功能。 敏感度。它是交易机器人用来执行销售的差距大小，在这种情况下，数值越小，它将执行更多的行动。 一个数值为负数的缺口将决定买入行动，而一个数值为正数的缺口将决定卖出行动，然而它们将由移动平均线来分析决定是否入市。 在这种情况下，缺口，是市场大变动的标志，出现了不规则的价格情况，在这种情况下，交易机器人会进行分析，并进行对我们有利的交易，以确定我们在这种情况下是否积极进行交易。 时间框架（Thetimeframe）。这是一个预定义的值，用于寻找变量 "敏感 "的差距，因为对于移动平均线来说，这个数字越低，将执行更多的行动。 移动平均线周期。它是移动平均线的值，在
FREE
Grid SetKa
Oleg Gumarov
实用工具
Обычная трейдец-сетка, но не имеет явного диапазона. Вместо диапазона, в настройках устанавливаются стоп-лоссы. Закрытие происходит по тейк-профиту, так же устанавливаются в настройках. Робот может торговать в любом направлении, как вверх или вниз, так и в обоих направлениях. Робот не проверяет баланс счета, а потому имеет очень высокий риск. По умолчанию стоят настройки для EURUSD пары (не самые лучшие). Рекомендуемый минимальный депозит $200. Имеется вторая версия в которой добавлены дополните
FREE
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
专家
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.57 (37)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
FREE
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
Raba BreakEven and Trailing StopLoss EA MT5
Aleix Rabassa Puigdomenech
实用工具
Automatically protect you positions with  Raba BreakEven and Trailing StopLoss EA. Functionalities: Automatic break even. Automatic trailing stoploss I you have any doubt you can leave it in comments and I will anwer it asap. If you found this tool helpful for you, a comment and a good rating will be appreciated. Also any proposal will be taken into account for future versions.
FREE
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
专家
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Buddy Ilan
BPASoftware Thai Co. Ltd
专家
Ilan is a well known algorithmic trading system with its advantages and inconveniences. He is reputed to have good results when the prices are in a range but also to blow up the accounts in the case of strong trend. From a basic Ilan system, I added a trend filter to detect range periods, so that it trades only during these periods. I have also added a feature allowing it to adapt to economic news, it will not trade from one to several hours before and after a news depending on its importance. O
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
专家
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
专家
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Time Levels for MT5
Yurij Izyumov
1 (1)
指标
The indicator is designed for displaying the following price levels on the chart: Previous day's high and low. Previous week's high and low. Previous month's high and low. Each of the level types is customizable. In the indicator settings, you set line style, line color, enable or disable separate levels. Configurations ----Day------------------------------------------------- DayLevels   - enable/disable previous day's levels. WidthDayLines   - line width of daily levels. ColorDayLines   - line
FREE
ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
实用工具
ClickDrag可以轻松地在图表上画线和移动对象。 点击，然后拖动，开始绘制趋势线。 水平移动鼠标可以画出价格线。 垂直移动鼠标可画出日期线。 现有的线和对象可以通过点击和拖动来移动。 显示开始点到结束点之间的价格和时间差。 开始后点击&拖动。 左右摇动来改变颜色。 向上和向下摇动可以删除。 - 什么是Click & Drag ? 1. 按下鼠标左键（按）。 2. 松开鼠标左键（释放） 3. 按下鼠标左键(按住) 4.保持按住并移动鼠标（拖动） 这个动作允许你画趋势线，移动对象，改变颜色和擦除。 箭头、价格对象、斐波那契、吉安线、周期线和形状也可以移动。 如果你不小心画了一条线，请移动到图表外，然后释放按钮。这条线就会消失。 比中间点击更容易。比中间点击的可见性更好。 但它不能用于不可选择的对象。 外汇的PIPS和差价合约的货币。
FREE
Round levels scanner MT5
Jan Flodin
指标
此多品种指标旨在自动识别价格何时达到主要心理水平。也称为整数、整数或关键级别。作为奖励，它还可以在一个选定的时间范围内扫描枢轴点水平。结合您自己的规则和技术，该指标将允许您创建（或增强）您自己的强大系统。 特征 可以将信号写入文件，智能交易系统可以使用该文件进行自动交易。 可以同时监控您的市场报价窗口中可见的所有交易品种。将该指标仅应用于一张图表，并立即监控整个市场。 当价格达到整数水平时向您发送实时警报。支持所有 Metatrader 原生警报类型。 该指标包括一个用于存储信号的图表面板。 输入参数 请在此处 找到输入参数的说明和解释。 重要的 强烈建议将指标放在干净的图表上，不要在其上放置任何其他可能干扰扫描仪的指标或智能交易系统。请注意，由于具有多功能性，既不会在安装指标的图表上绘制买入/卖出建议，也不会绘制线条和箭头。圆形水平线将绘制在图表上，点击面板中的信号时将打开该水平线。
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT5的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 5上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT4版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT5交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
实用工具
轻松保护您的交易资金 保护交易资金与增长资金同等重要。KT Equity Protector 是您的个人风险管理助手，持续监控账户权益，在达到预设的利润目标或止损水平时，自动关闭所有持仓和挂单，以防止亏损或锁定盈利。 无需情绪化的决策，也不再需要猜测——只需让这个可靠的资金保护工具为您全天候守护账户。 KT Equity Protector 可自动通过关闭所有图表来阻止其他交易机器人继续操作。这确保在您手动重新启动 KT Equity Protector 之前，不会发生任何进一步的交易行为，从而让您完全掌控并安心交易。 工作原理 权益止损（防止亏损）： 假设您的账户余额为 $10,000，设置了 $1,000 的权益止损。一旦账户权益降至 $9,000，KT Equity Protector 将立即关闭所有交易，保护您的资金免受更大亏损。 权益止盈（锁定利润）： 同样地，如果您设置了 $2,000 的权益止盈目标，当账户权益达到 $12,000 时，EA 将立即平仓，锁定收益并保障已获得的利润。 两种强大的资金计算模式： 相对模式（基于百分比）： 按照账户初始余额的百分比计算止损和
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
实用工具
图表同步指示器 - 设计用于同步终端窗口中的图形对象。可以用作 TradePanel 的补充。 购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。 演示 此处 。 要工作，请将指标安装在您要从中复制对象的图表上。在此图表上创建的图形对象将由指标自动复制到具有相同交易品种的所有图表。该指标还将复制图形对象中的任何更改。 输入参数： exception - 不应复制的图形对象的前缀。您可以通过用“;”分隔来指定多个前缀。 SyncVLINE - 同步垂直线。 SyncHLINE - 水平线。 SyncTREND - 趋势线。 SyncTRENDBYANGLE - 按角度划分的趋势线。 SyncCYCLES - 循环线。 SyncCHANNEL - 等距通道。 SyncSTDDEVCHANNEL - 标准偏差通道。 SyncREGRESSION - 线性回归通道。 SyncPITCHFORK - 安德鲁斯干草叉。 SyncGANNLINE - 江恩线。 SyncGANNFAN - 江恩扇形。 SyncGANNGRID - 江恩网格。 SyncFIBO - 斐波那契水平。 SyncFIBOTIMES
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
REA Automatic Risk Monetary
Daniel Barranco Cruz
实用工具
R.E.A. Automatic Risk Monetary（MT5）——按品种管理手动入场与挂单 摘要（首屏） 在 当前图表品种 上自动管理你的 手动订单（Magic=0） 与 挂单 ：支持按 账户余额百分比或固定金额 设置 SL/TP ； 保本（BreakEven） 与 移动止损（Trailing） （仅对持仓）；下单或成交后 即时响应 。 功能说明 EA 启动后 锁定为加载时的品种 ，仅管理： 该品种上的 手动持仓 ； 该品种上的 挂单 （限价/止损/止损限价）。 检测到订单/持仓后，立即计算并应用 止损/止盈 。订单成交后，立刻更新管理，并在启用时应用 保本 与 移动止损 ，且 只收紧不放松 。 核心特性 仅手动（Magic=0） ， 按加载时品种锁定 。 SL/TP 支持按百分比或金额 （基于余额的百分比或固定金额）。 挂单 ：即时设置/更新 SL/TP，不更改 入场价 与 到期时间 。 已成交持仓 ：可选 保本门槛（%/金额） 与 移动止损（%/金额） ，遵守经纪商 StopLevel 限制。 通过 OnTradeTransaction 即时响应 ，并配合 定时循环 维护。
FREE
筛选:
无评论
回复评论