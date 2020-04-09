Risk panel

Daily Stop & Profit

Daily Stop & Profit es un Expert Advisor profesional de gestión de riesgo, diseñado para controlar automáticamente los límites diarios de ganancia y pérdida, ayudando a los traders a proteger el capital y asegurar beneficios con disciplina.

Este EA funciona de forma independiente a la estrategia de trading y puede utilizarse en cualquier símbolo y marco temporal.

Características Principales

✔ Configuración de Take Profit Diario y Stop Loss Diario

✔ Límites definidos en porcentaje (%) o en moneda (USD / EUR)

✔ Monitoreo automático de los resultados diarios en tiempo real

✔ Visualización clara del objetivo restante de ganancia o pérdida

✔ Compatible con todos los brokers y tipos de cuenta

Gestión de Riesgo y Beneficio

Take Profit Diario (TP):

Gestiona automáticamente las operaciones una vez alcanzado el objetivo diario de ganancia.

Stop Loss Diario (SL):

Protege la cuenta limitando la pérdida máxima diaria.

Estadísticas en Tiempo Real: Total de operaciones ganadoras (USD) Total de operaciones perdedoras (USD) Beneficio/Pérdida total abierta (USD)



Panel de Control de Operaciones

El EA incluye un panel intuitivo sobre el gráfico con acciones de un solo clic:

Cerrar Ganadoras – cierra todas las operaciones con beneficio

Cerrar Perdedoras – cierra todas las operaciones con pérdida

Cerrar Todas – cierra todas las operaciones abiertas

Eliminar Órdenes Pendientes – borra todas las órdenes pendientes

Activar / Desactivar EA – control rápido de activación

Interfaz de Usuario

Panel limpio y profesional

Elementos con colores para facilitar la visualización del riesgo

Interfaz completamente en Español

¿Para Quién es Este EA?

Traders que desean un control estricto del riesgo diario

Traders de prop firms con límites diarios de pérdida

Scalpers, day traders y swing traders

Traders que buscan eliminar la toma de decisiones emocionales

Recomendaciones

Usar en un solo gráfico

Mantener el EA activo durante el horario de trading

Apto para trading manual y sistemas automatizados

Advertencia de Riesgo

El trading de Forex, CFDs y otros instrumentos financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Este Expert Advisor es una herramienta de gestión de riesgo, no una estrategia de trading. No abre operaciones por sí mismo y no garantiza beneficios ni evita pérdidas. Las condiciones del mercado, el deslizamiento, los spreads, los retrasos en la ejecución y factores específicos del broker pueden afectar los resultados.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Al utilizar este software, usted reconoce que comprende los riesgos del trading y acepta toda la responsabilidad sobre sus decisiones y resultados de inversión.