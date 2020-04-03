Gold Dispersion

Gold Dispersion (XAUUSD M30) - Optimiert für IC-Märkte

Gold Dispersion ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD auf M30 entwickelt wurde, um die Ausdehnung der Handelsspanne (Dispersion) und Folgebewegungen bei Gold mit einem Risikomodell zu erfassen, das auf einem engen Stop Loss basiert. Der Kerngedanke ist, Verluste gering zu halten und gleichzeitig Gewinntrades zu ermöglichen, um den statistischen Vorteil zu bezahlen, wenn die Volatilität zunimmt.

Dieser EA ist für IC Markets optimiert und nutzt die Vorteile von Broker-Bedingungen wie niedrige Spreads, schnelle Ausführung und hohe Liquidität - alles entscheidende Faktoren beim Handel mit einem kurzen SL und kostensensitiven Eingängen.

Wichtig (ERFORDERLICH): Sie müssen die .set-Datei (SetFile) beim Start laden.
Da der SL eng ist und die Logik sehr empfindlich auf Filter/Timing reagiert, wird der EA ohne die SetFile-Datei nicht richtig oder optimal funktionieren, und er kann die Standard-MQL5-Tests nicht bestehen, wenn er ohne die richtige Konfiguration ausgewertet wird.

Entwicklungs- und Testdaten

Datenzeitraum: März 2025 → Gegenwart

Verlaufsqualität: 99%

Balken: 9.758 | Ticks: 39.861.219

Hauptstatistiken (Backtest)

Ersteinlage: 200,00

Gesamtnettogewinn: +2.110,57 (≈ +1055%)

Gewinn-Faktor: 2,93

Erholungsfaktor: 17,46

Erwartete Auszahlung (durchschnittlich pro Handel): 14.46

Rückzug

Max Balance DD: 7.75% Max Equity DD: 7.83

Max Equity DD: 7.83% Max Equity DD: 7.83% Max Equity DD: 7.83% Max Equity DD: 7.83

Relative Equity DD: 13,55% Relative Equity DD: 13,55% Relative Equity DD: 13,55% Relative Equity DD: 13,55

Handelsaktivität

Gesamte Handelsaktivitäten: 146

Gewinnrate: 23.29% Gewinnrate: 23.29% Gewinnrate: 23.29% Gewinnrate: 23.29

Durchschnittlicher Gewinn: 94,20

Durchschnittlicher Verlust: -9,75

Wichtigste Erkenntnis: Die Strategie kann mit einer niedrigen Gewinnrate laufen, weil sie auf Gewinne abzielt, die deutlich größer sind als die Verluste, was einen starken Gewinnfaktor und eine solide Wachstumskurve (basierend auf historischen Ergebnissen) unterstützt.

Statistische Projektion (nur als Referenz)

Basierend auf dem Verhalten im Testzeitraum impliziert die beobachtete Performance ein hohes Wachstumsprofil (nur als Referenz), das immer abhängig ist von:

Real Spread, Slippage, Nachrichtenvolatilität,

Ausführungsqualität,

und der strikten Einhaltung der Setfile/Risikoregeln.

IC Markets Empfehlungen (um dem Backtest-Profil zu entsprechen)

Bevorzugen Sie Raw Spread + Kommissionskonten für stabile Handelskosten.

Ein VPS/Low-Latency-Setup wird empfohlen, wenn Sie 24/5 arbeiten.

Vermeiden Sie abnormale Spread-Bedingungen (Rollover, wichtige Nachrichten), es sei denn, Ihr Setfile enthält bereits Filter für diese Zeiträume.

Richtiges Setup (SetFile erforderlich)

Öffnen Sie den XAUUSD M30 Chart.

Hängen Sie den EA an und gehen Sie zu Inputs → Load, um die .set-Datei zu importieren.

Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist und die Broker-Bedingungen geeignet sind.
