BTC High Definition
- Asesores Expertos
- Dayana Maria Silguero Sanchez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
BTC High Definition (H1) es un Expert Advisor diseñado para operar BTC en temporalidad H1 con una lectura “limpia” del mercado: filtra ruido, prioriza movimientos con mayor probabilidad y busca consistencia con control de riesgo. Está optimizado para IC Markets (condiciones tipo ECN / spreads competitivos) y puede adaptarse a otros brokers con ejecución similar.
Mercado y temporalidad
Símbolo: BTC (BTCUSD / XBTUSD según broker)
Temporalidad: H1
Tipo de cuenta recomendada: ECN / RAW spread
Ejecución: Market (rápida), con baja latencia idealmente
Depósito mínimo y capital sugerido
Depósito mínimo: 200 USD
Recomendado: 300–500 USD si deseas más holgura ante flotantes y variación de spread en noticias
Puntos fuertes del EA
Enfoque H1: menos sobreoperación, señales más filtradas y estructura de trades más “lenta” y estable.
Filtros de volatilidad y condiciones de mercado: busca entrar cuando el movimiento tiene sentido, evitando zonas de baja calidad.
Gestión de riesgo incorporada: pensada para sostener rachas y mantener drawdown controlado.
Adaptable: permite ajustar parámetros clave (spread, riesgo, horarios, filtros) para brokers equivalentes a IC Markets.
Estadísticas destacadas (Strategy Tester)
Depósito inicial: 200.00 USD
Beneficio neto total: 1,611.16
Profit Factor: 1.78
Recovery Factor: 12.52
Sharpe Ratio: 6.11
Expected Payoff: 4.50
Drawdown máximo (Balance): 124.28 (18.83%)
Drawdown máximo (Equity): 128.68 (19.50%)
Total de operaciones: 358
Operaciones en ganancia: 300 (83.80%)
Operaciones en pérdida: 58 (16.20%)
Short ganadoras: 177 (87.01%)
Long ganadoras: 181 (80.66%)
Mayor trade ganador: 17.90
Mayor trade perdedor: -41.17
Racha máxima de ganancias: 26 (330.70)
Racha máxima de pérdidas: 2 (-78.11)
Configuración recomendada (IC Markets y similares)
Usa spreads bajos (RAW/ECN) y comisión estable.
Evita brokers con spread variable extremo en BTC o ejecución lenta.
Mantén la misma temporalidad H1 y el mismo símbolo exacto configurado en el EA.
Si el broker usa otro “BTC” (por ejemplo BTCUSDm / BTCUSD.), ajusta el símbolo o activa la selección automática si está disponible.
Aviso importante
Los resultados del probador dependen de datos históricos, calidad de ticks, spread, comisiones, slippage y condiciones del broker. Se recomienda probar en demo o cuenta pequeña antes de escalar y mantener una gestión de retiro/crecimiento acorde a tu tolerancia al riesgo.