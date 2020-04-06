BTC High Definition

BTC High Definition (H1) es un Expert Advisor diseñado para operar BTC en temporalidad H1 con una lectura “limpia” del mercado: filtra ruido, prioriza movimientos con mayor probabilidad y busca consistencia con control de riesgo. Está optimizado para IC Markets (condiciones tipo ECN / spreads competitivos) y puede adaptarse a otros brokers con ejecución similar.

Mercado y temporalidad

Símbolo: BTC (BTCUSD / XBTUSD según broker)

Temporalidad: H1

Tipo de cuenta recomendada: ECN / RAW spread

Ejecución: Market (rápida), con baja latencia idealmente

Depósito mínimo y capital sugerido

Depósito mínimo: 200 USD

Recomendado: 300–500 USD si deseas más holgura ante flotantes y variación de spread en noticias

Puntos fuertes del EA

Enfoque H1: menos sobreoperación, señales más filtradas y estructura de trades más “lenta” y estable.

Filtros de volatilidad y condiciones de mercado: busca entrar cuando el movimiento tiene sentido, evitando zonas de baja calidad.

Gestión de riesgo incorporada: pensada para sostener rachas y mantener drawdown controlado.

Adaptable: permite ajustar parámetros clave (spread, riesgo, horarios, filtros) para brokers equivalentes a IC Markets.

Estadísticas destacadas (Strategy Tester)

Depósito inicial: 200.00 USD

Beneficio neto total: 1,611.16

Profit Factor: 1.78

Recovery Factor: 12.52

Sharpe Ratio: 6.11

Expected Payoff: 4.50

Drawdown máximo (Balance): 124.28 (18.83%)

Drawdown máximo (Equity): 128.68 (19.50%)

Total de operaciones: 358

Operaciones en ganancia: 300 (83.80%)

Operaciones en pérdida: 58 (16.20%)

Short ganadoras: 177 (87.01%)

Long ganadoras: 181 (80.66%)

Mayor trade ganador: 17.90

Mayor trade perdedor: -41.17

Racha máxima de ganancias: 26 (330.70)

Racha máxima de pérdidas: 2 (-78.11)

Configuración recomendada (IC Markets y similares)

Usa spreads bajos (RAW/ECN) y comisión estable.

Evita brokers con spread variable extremo en BTC o ejecución lenta.

Mantén la misma temporalidad H1 y el mismo símbolo exacto configurado en el EA.

Si el broker usa otro “BTC” (por ejemplo BTCUSDm / BTCUSD.), ajusta el símbolo o activa la selección automática si está disponible.

Aviso importante
Los resultados del probador dependen de datos históricos, calidad de ticks, spread, comisiones, slippage y condiciones del broker. Se recomienda probar en demo o cuenta pequeña antes de escalar y mantener una gestión de retiro/crecimiento acorde a tu tolerancia al riesgo.
