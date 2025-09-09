The AInalyzer Automated AI Chart Analysis

Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet

The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert.

Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar.





Early Access: Als Nutzer werden Sie Teil der Community, können Feedback geben und die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.

Hauptfeatures

KI-gestützte Marktanalyse – automatische Mustererkennung, präzise Levels & Chart-Objekte

Risikomanagement - Handelszonen mit klar markierten Stops, Einstiegen und Take-Profits inkl. Verhaltensempfehlungen





Vorteile für Trader

Sparen Sie 10+ Stunden pro Woche durch automatisierte Marktanalyse

Präzise Ein- und Ausstiegslevels auf Basis von Marktstruktur

Konsistente Analyse ohne emotionale Verzerrungen

Lernen Sie Chartmuster direkt durch KI-gestützte Darstellungen





Für wen ist The AInalyzer?

Daytrader

Swing-Trader

Trading-Ausbilder & Coaches

Prop-Trading-Firmen



Beispielhafte Anwendungsfälle Daytrading: Identifizieren Sie Setups auf M5 bis Wochen Charts in wenigen Minuten

Support & Updates Regelmäßige Updates & KI-Verbesserungen

Video-Tutorials und Dokumentation

Schneller Support

Wichtig: Damit der AInalyzer im MetaTrader funktioniert, muss „https://Softdot.Studio“ in den erlaubten Domains des Terminals hinterlegt werden.



The AInalyzer ist kein weiterer Indikator – er ist Ihr persönlicher KI-Trading-Assistent.



