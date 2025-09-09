The AInalyzer Automated AI Chart Analysis

5

Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet

The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert.

Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar.


Early Access: Als Nutzer werden Sie Teil der Community, können Feedback geben und die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.

Hauptfeatures

  • KI-gestützte Marktanalyse – automatische Mustererkennung, präzise Levels & Chart-Objekte
  • Multi-Timeframe-Analyse – gleichzeitige Analyse verschiedener Zeitrahmen, wie H4, H1 und M15 für ein vollständiges Marktbild 
  • Erweiterte technische Analyse – Unterstützung/Widerstand, Trendstruktur, Fibonacci, Chart-Muster
  • Intelligente Chart-Objekte – 25+ automatisch platzierte Objekte, Signale & Annotationen
  • Auto- & Manuell-Modus – Analyse per Knopfdruck oder regelmäßig automatisch
  • Risikomanagement - Handelszonen mit klar markierten Stops, Einstiegen und Take-Profits inkl. Verhaltensempfehlungen


Vorteile für Trader

  • Sparen Sie 10+ Stunden pro Woche durch automatisierte Marktanalyse
  • Präzise Ein- und Ausstiegslevels auf Basis von Marktstruktur
  • Konsistente Analyse ohne emotionale Verzerrungen
  • Lernen Sie Chartmuster direkt durch KI-gestützte Darstellungen


Für wen ist The AInalyzer?

  •  Daytrader 
  •  Swing-Trader
  •  Trading-Ausbilder & Coaches
  •  Prop-Trading-Firmen


Beispielhafte Anwendungsfälle

  • Daytrading: Identifizieren Sie Setups auf M5 bis Wochen Charts in wenigen Minuten
  • Swingtrading: Analysieren Sie Tages- und Wochenstrukturen effizienter
  • Ausbildung: Nutzen Sie visuelle Analysen als Lehrmaterial für Studenten oder Coaching-Kunden


Support & Updates

  • Regelmäßige Updates & KI-Verbesserungen
  • Video-Tutorials und Dokumentation
  • Schneller Support
  • Wichtig: Damit der AInalyzer im MetaTrader funktioniert, muss „https://Softdot.Studio“ in den erlaubten Domains des Terminals hinterlegt werden.


The AInalyzer ist kein weiterer Indikator – er ist Ihr persönlicher KI-Trading-Assistent.


Bewertungen 1
Sebastian Kaestner
798
Sebastian Kaestner 2025.09.12 16:06 
 

Fantastic! Analyses are displayed on the chart, exactly as described. And this analysis isn't nonsense; it's exactly what a trader needs, regardless of the strategy they choose to use! In the "Trading Strategy" window, you can not only enter the strategy, but also configure things like the language of the object description or the colors of the respective zones. This is completely new to me, and I'm absolutely thrilled! But what you do with it, of course, depends on each individual trader. Maurice's support is also excellent! They help you immediately if you have any questions or problems. Thank you for the great product!

Empfohlene Produkte
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilitys
Konto Risikoabsicherung Bot ...sichern Sie Ihre Trades mit Vertrauen ab. Sichern Sie Ihre Investitionen mit Account Risk Hedge Bot ab und bleiben Sie der Volatilität der Märkte mit unserer innovativen Risikomanagementlösung voraus. Account Risk Hedge Bot wurde entwickelt, um Ihre Investitionen mit automatischer Präzision abzusichern und Ihnen dabei zu helfen, die Unsicherheiten des Marktes zu überwinden, um Verluste zu minimieren und Erträge zu maximieren. Hinweis: Account Risk Hedge Bot f
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilitys
XP Trade Manager 1. Überblick XP Trade Manager ist ein professionelles visuelles Handels-Panel, das für manuelle Trader auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht die Ausführung und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie Bulk-Closures, Hedging und Positionsumkehrungen direkt im Chart. 2. Schnittstelle & Steuerelemente A. Abschnitt Handelseingang LOT: Eingabe des Handelsvolumens. Verwenden Sie die Pfeile, um das Volumen um den Lot-Box-Schritt anzupassen. TP / SL: Eingabe von
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegramm MT5 benachrichtigen Telegram Notify MT5 ist ein Dienstprogramm, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Kanal verbindet. Es ist nützlich für die Überwachung Ihres MetaTrader 5-Kontos, indem es eine Benachrichtigung an Ihren speziellen Telegram-Chat/Kanal sendet, wenn jemand/EA Trades platziert, die TP/SL von Aufträgen modifiziert, Trades schließt und so weiter. Dieser EA platziert keinen Handel für Ihr Konto. Dieser EA könnte auch ein praktisches Werkzeug sein, um di
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experten
Der Gold Titan ist ein automatischer Trading Advisor für die MetaTrader-Plattform, der speziell für das Instrument XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er analysiert Marktdaten und führt Trades basierend auf vordefinierten Parametern aus, um Händler in ihrem Entscheidungsprozess zu unterstützen. Hauptmerkmale: - Optimiert für XAU/USD Entwickelt mit Blick auf die Volatilität des Goldes, so dass es für den Handel mit dem Gold/USD-Paar geeignet ist. - Kombinierte Marktanalyse Verwendet eine Mischung a
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Experten
Golden Retriever ist bis heute einer meiner besten EAs. Ich bin seit 17 Jahren Vollzeit-Trader. Meine Methoden drehen sich alle um kleine Gewinne, Short-Trades und geringes Risiko. Meine Erfahrung zeigt, dass 2-3% monatlicher Gewinn mit einer Kombination von Handelssystemen der beste Weg ist, um eine lange und effektive Karriere im Handel zu haben. Es wurde auf der Grundlage von 17 Jahren Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Revision-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Technik
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Bulk closing MT5
Xin You Lin
Experten
Diese EA wird nicht automatisch die Position zu öffnen, öffnen Sie die Position braucht der Benutzer manuell!! MT5 Position Gewinn/Verlust bis zu dem eingestellten Betrag der automatischen Schließung EA\n wird die Position zu öffnen ist der Lehrling, wird die Position zu schließen ist der Meister, wenn alle Ihre Bestellung Gewinn erreicht den Betrag, den Sie eingestellt haben, wird die ea automatisch helfen Ihnen, die Position in der Masse zu schließen, wird der Verlust Wert auch alle geschloss
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experten
PROMO - Nur für die nächsten 3 Käufer, ein kostenloser Experte - DYNAMIC PORTFOLIO expert advisor ! KEINE 5-STERNE-BEWERTUNG IST FÜR DAS GESCHENK ERFORDERLICH! LIVE ERGEBNISSE: Klicken Sie hier Portfolio EVOLUTION ist ein hochmodernes Expert Advisor-Konzept, das eine Reihe von Strategien für mehrere Währungspaare einsetzt. Er kann im MULTICURRENCIES-Modus oder im SINGLE PAIR-Modus betrieben werden, wodurch ein umfangreiches Multi-Strategie-Portfolio entsteht, mit dem sich sichere und stetig
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++   ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest,   wo   du handeln willst, der EA kümmert sich darum,   wie   gehandelt wird.
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experten
Somewhere over the rainbow Es ist ein System, das versucht, den Markt von der Erschöpfung des Trends mit einem Korrekturalgorithmus zu bedienen, der versucht, Verluste auf Kosten der Erhöhung der Marge zu reduzieren Dieses System nimmt alle Anpassungen automatisch vor, indem es das Paar und den Markt analysiert, um zu entscheiden, welcher Schritt am effizientesten ist, um Ihr Ziel zu erreichen. Irgendwo auf der anderen Seite des Regenbogens befindet sich ein System mit mehreren Trades und mehre
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Pip Titan Golden Edge Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Golden Edge Pro 1.0 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für den Handel mit XAU/USD im 30-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Entwickelt mit Präzision und Kontrolle im Hinterkopf, bietet dieser EA robusten Schutz und eine dynamische Strategie, um in der hohen Volatilität des Goldes zu gedeihen. Hauptmerkmale : Optimiert für XAU/USD : Maßgeschneidert, um lukrative Chancen im Goldhandel zu nutzen. Nachrichten-Filter : Schützt Ihre Positionen durch die Vermeidung von Trades währ
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle. Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trail
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilitys
Diese Software ist weltweit einzigartig und stellt eine universelle "Handelskonsole" dar, die Handelssignale, den automatischen Markteintritt, das Setzen von Stop Loss und Take Profit sowie den Trailing Profit für mehrere Trades gleichzeitig in einem einzigen geöffneten Fenster abdeckt. Die intuitive Steuerung des Expert Advisors mit "drei Klicks" gewährleistet eine umfassende Nutzung aller Funktionen auf verschiedenen Computern, einschließlich Tablet-PCs. Im Zusammenspiel mit zusätzlichen Signa
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Demo-Version des Dienstprogramms https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profil
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
Utilitys
Dies ist ein Mehrzweck-Indikator und hat die folgenden Indikatoren in ihm mit Dashboard (Scanner) und Chart-Indikator auf mehrere Zeitrahmen. Divergent Bar Market Profile ( Daily Weekly Monthly Intraday und Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars Higher High Higher Close und Lower Low und Lower Close Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more See for your self Wer bin ich? - https: // www.linkedin.com/in/adna
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitys
Das Skript zeigt Informationen über die Unternehmensberichte und Dividenden der Aktie an. Die Daten werden von investing.com heruntergeladen: Datum des Berichts Gewinn pro Aktie (EPS) Umsatzerlöse Marktkapitalisierung Höhe der Dividende Datum der Dividendenausschüttung Dividendeneinnahmen Das Produkt kann nicht im Tester getestet werden (da es nicht möglich ist, Daten aus dem Internet zu empfangen). Vor dem Start: Fügen Sie 2 URLs https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFi
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Utilitys
Telegram ChartSnap MT5 ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 5 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Kanal verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 5-Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außer
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel. Wendet dynamische Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich US-Brokern mit einer FIFO-Anforderung. MT4-Version des Advisor-Links Deals können über Schaltflächen oder Linien geöffnet werden. Damit der Berater eine Position entlang der Linie eröffnen kann: Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart und benenn
Fast operation
Yong Tan
Utilitys
Schnelle Bedienung, schneller Kauf, Verkauf, leerer Betrieb. Bietet drei Tasten: Kaufen, Verkaufen, Leeren. Kaufen: Schnell Platz mehrere Aufträge nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-Punkt und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, nach erfolgreicher Bestellung kann manuell geändert werden. Verkaufen: Schnell eine leere Bestellung nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, kann manuell geändert werden, nachdem die Bestellung erfolgreich ist. Leere
Copier MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilitys
Copier MT5 ist der schnellste und zuverlässigste Kopierer von Transaktionen zwischen mehreren MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Konten, die auf einem Computer oder VPS-Server installiert sind. Transaktionen werden vom MASTER-Konto auf das SLAVE-Konto kopiert, das Kopieren erfolgt aufgrund des Informationsaustauschs über eine Textdatei mit einer Geschwindigkeit von weniger als 0,5 Sekunden, der Parameter ist konfigurierbar. Der Kopierer von Geschäften kontrolliert alle Änderungen auf dem
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdaten-Datei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie jeden Tag alle
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
AnaliTick
Aleksandr Prozorov
Utilitys
AnaliTIck ist ein Analyse- und Testprogramm für Finanzinstrumente, das auf der Metatrader5-Plattform basiert. Gegenstand der Analyse ist die Abfolge der Änderungen der Preise von Bid und Ask - Ticks. Das Programm kann für die Entwickler von Scalping-Beratern und -Strategien sowie für diejenigen, die mit Nachrichten arbeiten, nützlich sein. Wenn das Programm geladen wird, wird ein Array von Ticks für das Finanzinstrument, auf dessen Chart das Programm installiert ist, für den aktuellen Zeitraum g
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Weitere Produkte dieses Autors
Candle Countdown Timer
Maurice Tusche
5 (6)
Utilitys
Wir stellen den Kerzen-Countdown vor - Ihr ultimativer Handelsbegleiter! Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis mit unserem innovativen Kerzen-Countdown . Dieses leistungsstarke Tool bietet eine klare, visuelle Darstellung der verbleibenden Zeit bis zum Schließen der nächsten Kerze und ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Trades mit Präzision auszuführen. Hauptmerkmale: Echtzeit-Countdown-Anzeige, nahtlos integriert in Ihre Trading-Charts Schlankes, intuitives Design, das I
FREE
Real Fisher Transform
Maurice Tusche
5 (2)
Indikatoren
Fisher Transformation Indikator für MT5 – Erkenne Trendwechsel frühzeitig! Der Fisher Transformation Indikator ist dein zuverlässiges Werkzeug, um Marktbewegungen klarer zu erkennen. Durch die mathematische Transformation der Kursdaten entstehen eindeutige Kauf- und Verkaufssignale – einfach sichtbar im Chart. Highlights: Frühwarnsystem für Trendwechsel – erkenne rechtzeitig Auf- und Abwärtstrends Klare Kauf- & Verkaufssignale – dank Farbcodierung sofort erkennbar Flexibel einstellbar – Periode
FREE
Risk Autopilot Buttons
Maurice Tusche
5 (2)
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Handelspräzision und Ihr Risikomanagement Dieses unvergleichliche Plugin stellt sicher, dass Sie mit automatischer Präzision auf dem von Ihnen gewünschten Risikoniveau handeln und setzt damit einen neuen Standard für effiziente Handelsausführung. Exklusives Angebot Holen Sie sich dieses hochmoderne Plugin für nur $89 anstelle von $149 (Angebot endet am 31. Oktober 2025). Steigern Sie jetzt Ihr Handelspotenzial. Dieser Sonderrabatt wird nicht lange anhalten! Optimierter Proz
XScalpGenesis Scalp Trade Manager
Maurice Tusche
5 (4)
Utilitys
Entfesseln Sie die Macht des Präzisionshandels mit XScalpGenesis Erleben Sie eine neue Ära des Tradings mit XScalpGenesis , dem ultimativen Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Navigieren Sie durch die Märkte mit unvergleichlicher Präzision dank modernster Funktionen und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Exklusives Angebot Zeitlich begrenztes Angebot! Sichern Sie sich dieses innovative Plugin für nur 45$ statt 79$ (Angebot endet am 31.10.2025). Steigern Sie jetzt I
Auswahl:
Sebastian Kaestner
798
Sebastian Kaestner 2025.09.12 16:06 
 

Fantastic! Analyses are displayed on the chart, exactly as described. And this analysis isn't nonsense; it's exactly what a trader needs, regardless of the strategy they choose to use! In the "Trading Strategy" window, you can not only enter the strategy, but also configure things like the language of the object description or the colors of the respective zones. This is completely new to me, and I'm absolutely thrilled! But what you do with it, of course, depends on each individual trader. Maurice's support is also excellent! They help you immediately if you have any questions or problems. Thank you for the great product!

Maurice Tusche
3966
Antwort vom Entwickler Maurice Tusche 2025.09.23 15:46
Hello Sebastian!
Thank you so much for sharing your experience. We’re truly glad to know The AInalyzer is adding value to your trading journey.
Your enthusiasm motivates us to keep improving and delivering even more powerful features in the future.
It’s great to have you with us!
Antwort auf eine Rezension