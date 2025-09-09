The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
- Utilitys
- Maurice Tusche
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet
The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert.
Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar.
Early Access: Als Nutzer werden Sie Teil der Community, können Feedback geben und die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.
Hauptfeatures
- KI-gestützte Marktanalyse – automatische Mustererkennung, präzise Levels & Chart-Objekte
- Multi-Timeframe-Analyse – gleichzeitige Analyse verschiedener Zeitrahmen, wie H4, H1 und M15 für ein vollständiges Marktbild
- Erweiterte technische Analyse – Unterstützung/Widerstand, Trendstruktur, Fibonacci, Chart-Muster
- Intelligente Chart-Objekte – 25+ automatisch platzierte Objekte, Signale & Annotationen
- Auto- & Manuell-Modus – Analyse per Knopfdruck oder regelmäßig automatisch
- Risikomanagement - Handelszonen mit klar markierten Stops, Einstiegen und Take-Profits inkl. Verhaltensempfehlungen
Vorteile für Trader
- Sparen Sie 10+ Stunden pro Woche durch automatisierte Marktanalyse
- Präzise Ein- und Ausstiegslevels auf Basis von Marktstruktur
- Konsistente Analyse ohne emotionale Verzerrungen
- Lernen Sie Chartmuster direkt durch KI-gestützte Darstellungen
Für wen ist The AInalyzer?
- Daytrader
- Swing-Trader
- Trading-Ausbilder & Coaches
- Prop-Trading-Firmen
Beispielhafte Anwendungsfälle
- Daytrading: Identifizieren Sie Setups auf M5 bis Wochen Charts in wenigen Minuten
- Swingtrading: Analysieren Sie Tages- und Wochenstrukturen effizienter
- Ausbildung: Nutzen Sie visuelle Analysen als Lehrmaterial für Studenten oder Coaching-Kunden
Support & Updates
- Regelmäßige Updates & KI-Verbesserungen
- Video-Tutorials und Dokumentation
- Schneller Support
- Wichtig: Damit der AInalyzer im MetaTrader funktioniert, muss „https://Softdot.Studio“ in den erlaubten Domains des Terminals hinterlegt werden.
The AInalyzer ist kein weiterer Indikator – er ist Ihr persönlicher KI-Trading-Assistent.
Fantastic! Analyses are displayed on the chart, exactly as described. And this analysis isn't nonsense; it's exactly what a trader needs, regardless of the strategy they choose to use! In the "Trading Strategy" window, you can not only enter the strategy, but also configure things like the language of the object description or the colors of the respective zones. This is completely new to me, and I'm absolutely thrilled! But what you do with it, of course, depends on each individual trader. Maurice's support is also excellent! They help you immediately if you have any questions or problems. Thank you for the great product!