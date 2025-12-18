Sentinel Pro
Название продукта: Sentinel Pro (Сканер трендов & Терминал скрытого риск-менеджмента)
🔥 Новый взгляд на ручную торговлю: Универсальное решение от распознавания тренда до скрытого контроля рисков
Sentinel Pro — это не просто торговая панель, это ваш интеллектуальный второй пилот. Он сочетает в себе сканирование рыночных трендов на основе линейной регрессии, институциональный скрытый стоп-лосс, синхронизацию графиков и автоматическую систему контроля рисков. Создан для профессиональных трейдеров, стремящихся к максимальной эффективности и безопасности капитала.
Забудьте о сложных расчетах и слепом мониторинге. Позвольте Sentinel следить за рынком за вас.
🌟 Ключевые особенности
-
🚀 Умный сканер трендов (TrendScan Technology) Это мозг Sentinel Pro. Он не просто показывает цены, а фильтрует лучшие инструменты на основе алгоритмов таймфрейма M5.
- Логика: Система анализирует соотношение наклона линейной регрессии (Linear Regression Slope) последних 20 свечей и среднего истинного диапазона (ATR) в реальном времени.
- Определение 5 состояний:
- ↑ Strong Up (Сильный рост): Сильный импульс, подходит для пробоя по тренду.
- ↗ Channel Up (Восходящий канал): Рост в канале, подходит для покупок на откатах.
- ≈ Shock (Флэт/Боковик): Нет явного направления, рекомендуется наблюдать.
- ↘ Channel Down (Нисходящий канал): Снижение в канале, подходит для продаж на отскоках.
- ↓ Strong Down (Сильное падение): Огромное давление продавцов, подходит для продаж по тренду.
- Умный рейтинг (Score): Оценка на основе "эффективности волатильности" (ATR/Спред). Чем выше балл, тем больше потенциал движения относительно спреда. Список автоматически сортируется от лучшего к худшему.
-
🛡️ Скрытый Стоп-Лосс и Система защиты (Stealth Security) Защищает ваши ордера от "охоты за стопами" и резких скачков (шпилек).
- Virtual SL (Виртуальный стоп): Стоп-линия работает локально и не видна брокеру. Закрытие происходит только при пересечении линии ценой закрытия (Close), что фильтрует ложные пробои.
- Backup SL: Аварийный "жесткий стоп" на сервере (на основе ATR или пунктов) на случай отключения интернета или электричества.
-
⚖️ Интерактивный риск-менеджмент (Drag & Trade)
- Наглядность: Нажмите кнопку Risk , и на графике появится оранжевая линия риска.
- Авторасчет лота: Перетащите линию на желаемый уровень стоп-лосса, и панель автоматически рассчитает объем входа на основе вашего % Риска . Калькулятор больше не нужен.
- Отложенные ордера: Нажмите Pend и перетащите пунктирную линию для создания отложенного ордера (автоматическое определение типа ордера).
-
🔗 Синхронизация графиков (Sync Master) Для мульти-таймфреймового анализа.
- Синхронизация символа: При переключении символа в меню панели все открытые графики переключаются на этот символ.
- Синхронизация рисования (Draw Sync): Нарисуйте линию (трендовую, прямоугольник, Фибо) на одном графике, и она мгновенно появится на всех других таймфреймах этого инструмента.
-
📉 Дневной лимит риска (Daily Risk Guard) Защитник вашей психологии.
- Установите максимальный дневной убыток и цель по прибыли.
- При достижении порога панель принудительно закроет позиции и заблокирует торговлю, предотвращая тильт.
-
🎨 Визуальный опыт
- 4 темы: Классический белый, Глубокий космос, Морская синева, Будущее (Tech).
- Встроенные индикаторы: MA, VWAP (с лентами отклонения 3σ) и отображение истории сделок.
📊 Функции кнопок
- AutoBE: Автоматический перенос в безубыток.
- Trail: Трейлинг-стоп.
- Close Win/Loss: Закрыть только прибыльные или только убыточные.
- Symbol Menu: Выпадающее меню с результатами сканирования и стрелками тренда.
✅ Рекомендуемые настройки
- InpRiskPercent : 1.0 (Риск на сделку 1%)
- InpUseVirtual : true (Включить скрытый стоп)
- InpUseDayLimit : true (Рекомендуется включить дневной лимит)