Sentinel Pro

  • Утилиты
  • Feng Wu
  • Версия: 55.21
  • Обновлено: 19 декабря 2025
  • Активации: 5

Название продукта: Sentinel Pro (Сканер трендов & Терминал скрытого риск-менеджмента)

🔥 Новый взгляд на ручную торговлю: Универсальное решение от распознавания тренда до скрытого контроля рисков

Sentinel Pro — это не просто торговая панель, это ваш интеллектуальный второй пилот. Он сочетает в себе сканирование рыночных трендов на основе линейной регрессии, институциональный скрытый стоп-лосс, синхронизацию графиков и автоматическую систему контроля рисков. Создан для профессиональных трейдеров, стремящихся к максимальной эффективности и безопасности капитала.

Забудьте о сложных расчетах и слепом мониторинге. Позвольте Sentinel следить за рынком за вас.

🌟 Ключевые особенности

  1. 🚀 Умный сканер трендов (TrendScan Technology) Это мозг Sentinel Pro. Он не просто показывает цены, а фильтрует лучшие инструменты на основе алгоритмов таймфрейма M5.

    • Логика: Система анализирует соотношение наклона линейной регрессии (Linear Regression Slope) последних 20 свечей и среднего истинного диапазона (ATR) в реальном времени.
    • Определение 5 состояний:
      • ↑ Strong Up  (Сильный рост): Сильный импульс, подходит для пробоя по тренду.
      • ↗ Channel Up  (Восходящий канал): Рост в канале, подходит для покупок на откатах.
      • ≈ Shock  (Флэт/Боковик): Нет явного направления, рекомендуется наблюдать.
      • ↘ Channel Down  (Нисходящий канал): Снижение в канале, подходит для продаж на отскоках.
      • ↓ Strong Down  (Сильное падение): Огромное давление продавцов, подходит для продаж по тренду.
    • Умный рейтинг (Score): Оценка на основе "эффективности волатильности" (ATR/Спред). Чем выше балл, тем больше потенциал движения относительно спреда. Список автоматически сортируется от лучшего к худшему.

  2. 🛡️ Скрытый Стоп-Лосс и Система защиты (Stealth Security) Защищает ваши ордера от "охоты за стопами" и резких скачков (шпилек).

    • Virtual SL (Виртуальный стоп): Стоп-линия работает локально и не видна брокеру. Закрытие происходит только при пересечении линии ценой закрытия (Close), что фильтрует ложные пробои.
    • Backup SL: Аварийный "жесткий стоп" на сервере (на основе ATR или пунктов) на случай отключения интернета или электричества.

  3. ⚖️ Интерактивный риск-менеджмент (Drag & Trade)

    • Наглядность: Нажмите кнопку  Risk , и на графике появится оранжевая линия риска.
    • Авторасчет лота: Перетащите линию на желаемый уровень стоп-лосса, и панель автоматически рассчитает объем входа на основе вашего  % Риска . Калькулятор больше не нужен.
    • Отложенные ордера: Нажмите  Pend  и перетащите пунктирную линию для создания отложенного ордера (автоматическое определение типа ордера).

  4. 🔗 Синхронизация графиков (Sync Master) Для мульти-таймфреймового анализа.

    • Синхронизация символа: При переключении символа в меню панели все открытые графики переключаются на этот символ.
    • Синхронизация рисования (Draw Sync): Нарисуйте линию (трендовую, прямоугольник, Фибо) на одном графике, и она мгновенно появится на всех других таймфреймах этого инструмента.

  5. 📉 Дневной лимит риска (Daily Risk Guard) Защитник вашей психологии.

    • Установите максимальный дневной убыток и цель по прибыли.
    • При достижении порога панель принудительно закроет позиции и заблокирует торговлю, предотвращая тильт.

  6. 🎨 Визуальный опыт

    • 4 темы: Классический белый, Глубокий космос, Морская синева, Будущее (Tech).
    • Встроенные индикаторы: MA, VWAP (с лентами отклонения 3σ) и отображение истории сделок.

📊 Функции кнопок

  • AutoBE: Автоматический перенос в безубыток.
  • Trail: Трейлинг-стоп.
  • Close Win/Loss: Закрыть только прибыльные или только убыточные.
  • Symbol Menu: Выпадающее меню с результатами сканирования и стрелками тренда.

 Рекомендуемые настройки

  • InpRiskPercent : 1.0 (Риск на сделку 1%)
  • InpUseVirtual : true (Включить скрытый стоп)
  • InpUseDayLimit : true (Рекомендуется включить дневной лимит)

