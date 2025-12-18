Sentinel Pro
제품명: Sentinel Pro - 센티넬 프로 (트렌드 스캔 & 스텔스 리스크 관리 터미널)
🔥 수동 매매의 재정의: 트렌드 식별부터 보이지 않는 리스크 관리까지 원스톱 솔루션
Sentinel Pro는 단순한 매매 패널이 아닙니다. 당신의 스마트한 트레이딩 부조종사입니다. 선형 회귀 기반의 전 종목 트렌드 스캔, 기관급 스텔스 손절매(Stop Loss), 멀티 차트 동기화 및 자동 리스크 관리 시스템을 결합했습니다. 최고의 효율성과 자금 안전을 추구하는 전업 트레이더를 위해 제작되었습니다.
복잡한 계산과 눈이 아픈 모니터링은 이제 그만하십시오. 시장 감시는 센티넬에게 맡기세요.
🌟 핵심 기능 하이라이트
-
🚀 스마트 트렌드 스캐너 (TrendScan Technology) Sentinel Pro의 핵심 두뇌입니다. 단순한 가격 표시가 아니라, M5 주기 알고리즘을 기반으로 최적의 매매 종목을 선별합니다.
- 알고리즘 로직: 최근 20개 캔들의 선형 회귀 기울기(Linear Regression Slope)와 평균 변동폭(ATR)의 비율을 실시간 분석.
- 5가지 상태 식별:
- ↑ Strong Up : 강력한 상승 모멘텀, 추세 돌파 매매 적합.
- ↗ Channel Up : 상승 채널, 눌림목 매수 적합.
- ≈ Shock : 횡보/박스권, 관망 권장.
- ↘ Channel Down : 하락 채널, 반등시 매도 적합.
- ↓ Strong Down : 강력한 매도 압력, 추세 추종 매도 적합.
- 스마트 스코어 (Score): 변동성 효율(ATR/스프레드) 점수. 점수가 높을수록 스프레드 대비 변동폭이 커 가성비가 좋습니다. 점수순 자동 정렬 지원.
-
🛡️ 스텔스 손절매 및 재난 방지 시스템 (Stealth Security) 스탑 헌팅(Stop Hunting)으로부터 주문을 보호하고 급격한 변동성을 방어합니다.
- Virtual SL (가상 손절): 손절 라인은 로컬 PC에서만 작동하며 브로커 서버에는 보이지 않습니다. 종가가 라인을 넘을 때만 청산되어 '휩소(Whipsaw)'를 필터링합니다.
- Backup SL: 인터넷이나 전력 차단을 대비하여 서버 측에 ATR 또는 고정 포인트 기반의 '하드 스탑'을 설정합니다.
-
⚖️ 인터랙티브 리스크 관리 (Drag & Trade)
- 직관적 조작: Risk 버튼 클릭 시 차트에 주황색 리스크 라인 생성.
- 자동 랏수 계산: 라인을 원하는 손절 위치로 드래그하면 설정된 Risk % 에 맞춰 진입 물량을 자동 계산합니다. 계산기 불필요.
- 지정가 주문 보조: Pend 버튼으로 점선을 드래그하여 원클릭 지정가 주문(돌파/눌림 자동 판단) 생성.
-
🔗 멀티 차트 동기화 (Sync Master) 멀티 타임프레임 분석가를 위한 기능.
- 종목 동기화: 패널 메뉴에서 종목 변경 시 열려있는 모든 차트가 해당 종목으로 자동 전환.
- 드로잉 동기화 (Draw Sync): 한 차트에 추세선, 박스, 피보나치 등을 그리면 다른 주기의 모든 차트에 즉시 동기화됩니다.
-
📉 일일 리스크 가드 (Daily Risk Guard) 매매 심리 보호 기능.
- 일일 최대 손실액 및 수익 목표 설정.
- 임계치 도달 시 패널이 강제 청산 및 기능 잠금을 실행하여 뇌동 매매를 방지합니다.
-
🎨 몰입형 시각 경험
- 클래식 화이트, 다크 그레이, 오션 블루, 퓨처 테크 등 4가지 테마.
- MA 이평선, VWAP(3배 표준편차 밴드 포함) 및 매매 내역 표시 기능 내장.
📊 버튼 기능 요약
- AutoBE: 자동 본절 (Break-Even).
- Trail: 트레일링 스탑.
- Close Win/Loss: 수익 청산 / 손실 청산.
- Symbol Menu: 실시간 스캔 결과 및 추세 화살표 표시 메뉴.
✅ 추천 설정
- InpRiskPercent : 1.0 (건당 리스크 1%)
- InpUseVirtual : true (스텔스 손절 켜기)
- InpUseDayLimit : true (일일 리스크 제한 켜기 권장)