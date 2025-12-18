제품명: Sentinel Pro - 센티넬 프로 (트렌드 스캔 & 스텔스 리스크 관리 터미널)

🔥 수동 매매의 재정의: 트렌드 식별부터 보이지 않는 리스크 관리까지 원스톱 솔루션

Sentinel Pro는 단순한 매매 패널이 아닙니다. 당신의 스마트한 트레이딩 부조종사입니다. 선형 회귀 기반의 전 종목 트렌드 스캔, 기관급 스텔스 손절매(Stop Loss), 멀티 차트 동기화 및 자동 리스크 관리 시스템을 결합했습니다. 최고의 효율성과 자금 안전을 추구하는 전업 트레이더를 위해 제작되었습니다.

복잡한 계산과 눈이 아픈 모니터링은 이제 그만하십시오. 시장 감시는 센티넬에게 맡기세요.

🌟 핵심 기능 하이라이트

🚀 스마트 트렌드 스캐너 (TrendScan Technology) Sentinel Pro의 핵심 두뇌입니다. 단순한 가격 표시가 아니라, M5 주기 알고리즘을 기반으로 최적의 매매 종목을 선별합니다. 알고리즘 로직: 최근 20개 캔들의 선형 회귀 기울기(Linear Regression Slope)와 평균 변동폭(ATR)의 비율을 실시간 분석.

최근 20개 캔들의 선형 회귀 기울기(Linear Regression Slope)와 평균 변동폭(ATR)의 비율을 실시간 분석. 5가지 상태 식별: ↑ Strong Up : 강력한 상승 모멘텀, 추세 돌파 매매 적합. ↗ Channel Up : 상승 채널, 눌림목 매수 적합. ≈ Shock : 횡보/박스권, 관망 권장. ↘ Channel Down : 하락 채널, 반등시 매도 적합. ↓ Strong Down : 강력한 매도 압력, 추세 추종 매도 적합.

스마트 스코어 (Score): 변동성 효율(ATR/스프레드) 점수. 점수가 높을수록 스프레드 대비 변동폭이 커 가성비가 좋습니다. 점수순 자동 정렬 지원. 🛡️ 스텔스 손절매 및 재난 방지 시스템 (Stealth Security) 스탑 헌팅(Stop Hunting)으로부터 주문을 보호하고 급격한 변동성을 방어합니다. Virtual SL (가상 손절): 손절 라인은 로컬 PC에서만 작동하며 브로커 서버에는 보이지 않습니다. 종가가 라인을 넘을 때만 청산되어 '휩소(Whipsaw)'를 필터링합니다.

손절 라인은 로컬 PC에서만 작동하며 브로커 서버에는 보이지 않습니다. 종가가 라인을 넘을 때만 청산되어 '휩소(Whipsaw)'를 필터링합니다. Backup SL: 인터넷이나 전력 차단을 대비하여 서버 측에 ATR 또는 고정 포인트 기반의 '하드 스탑'을 설정합니다. ⚖️ 인터랙티브 리스크 관리 (Drag & Trade) 직관적 조작: Risk 버튼 클릭 시 차트에 주황색 리스크 라인 생성.

Risk 버튼 클릭 시 차트에 주황색 리스크 라인 생성. 자동 랏수 계산: 라인을 원하는 손절 위치로 드래그하면 설정된 Risk % 에 맞춰 진입 물량을 자동 계산합니다. 계산기 불필요.

라인을 원하는 손절 위치로 드래그하면 설정된 Risk % 에 맞춰 진입 물량을 자동 계산합니다. 계산기 불필요. 지정가 주문 보조: Pend 버튼으로 점선을 드래그하여 원클릭 지정가 주문(돌파/눌림 자동 판단) 생성. 🔗 멀티 차트 동기화 (Sync Master) 멀티 타임프레임 분석가를 위한 기능. 종목 동기화: 패널 메뉴에서 종목 변경 시 열려있는 모든 차트가 해당 종목으로 자동 전환.

패널 메뉴에서 종목 변경 시 열려있는 모든 차트가 해당 종목으로 자동 전환. 드로잉 동기화 (Draw Sync): 한 차트에 추세선, 박스, 피보나치 등을 그리면 다른 주기의 모든 차트에 즉시 동기화됩니다. 📉 일일 리스크 가드 (Daily Risk Guard) 매매 심리 보호 기능. 일일 최대 손실액 및 수익 목표 설정.

임계치 도달 시 패널이 강제 청산 및 기능 잠금을 실행하여 뇌동 매매를 방지합니다. 🎨 몰입형 시각 경험 클래식 화이트, 다크 그레이, 오션 블루, 퓨처 테크 등 4가지 테마.

MA 이평선, VWAP(3배 표준편차 밴드 포함) 및 매매 내역 표시 기능 내장.

📊 버튼 기능 요약

AutoBE: 자동 본절 (Break-Even).

자동 본절 (Break-Even). Trail: 트레일링 스탑.

트레일링 스탑. Close Win/Loss: 수익 청산 / 손실 청산.

수익 청산 / 손실 청산. Symbol Menu: 실시간 스캔 결과 및 추세 화살표 표시 메뉴.

✅ 추천 설정