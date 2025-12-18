Nombre del producto: Sentinel Pro (Escaneo de Tendencias & Terminal de Riesgo Invisible)

🔥 Redefiniendo el Trading Manual: Solución integral desde la identificación de tendencias hasta el control de riesgos invisible.

Sentinel Pro no es solo un panel de trading, es su copiloto inteligente. Combina el escaneo de tendencias de todo el mercado basado en regresión lineal, stop loss invisible de nivel institucional, sincronización de gráficos y un sistema automático de control de riesgos. Diseñado para traders profesionales que buscan la máxima eficiencia y seguridad de capital.

Diga adiós a los cálculos tediosos y a la vigilancia ciega del mercado. Deje que Sentinel vigile por usted.

🌟 Características Principales

🚀 Escáner de Tendencias Inteligente (TrendScan Technology) El cerebro de Sentinel Pro. Filtra los mejores instrumentos basándose en algoritmos subyacentes del ciclo M5. Lógica: Analiza la relación entre la pendiente de Regresión Lineal de las últimas 20 velas y el ATR.

Analiza la relación entre la pendiente de Regresión Lineal de las últimas 20 velas y el ATR. Identificación de 5 Estados: ↑ Strong Up : Impulso fuerte, ideal para rupturas. ↗ Channel Up : Canal alcista, ideal para compras en retrocesos. ≈ Shock : Consolidación/Lateral, se sugiere observar. ↘ Channel Down : Canal bajista, ideal para ventas en rebotes. ↓ Strong Down : Fuerte presión de venta, ideal para operar a favor de la tendencia.

Puntuación Inteligente (Score): Basada en la "Eficiencia de Volatilidad" (ATR/Spread). Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la rentabilidad potencial. La lista se ordena automáticamente para mostrarle los activos más activos. 🛡️ Stop Loss Invisible y Sistema de Respaldo (Stealth Security) Proteja sus órdenes de la "caza de stops" y evite deslizamientos extremos. Virtual SL: La línea de Stop Loss solo existe localmente; el broker no la ve. Solo se activa si el precio de cierre cruza la línea, filtrando la volatilidad momentánea (mechas).

La línea de Stop Loss solo existe localmente; el broker no la ve. Solo se activa si el precio de cierre cruza la línea, filtrando la volatilidad momentánea (mechas). Backup SL: Una línea de defensa final en el servidor (basada en ATR o puntos) para protegerse contra cortes de internet o electricidad. ⚖️ Gestión de Riesgo Interactiva (Drag & Trade) Visual: Haga clic en Risk y aparecerá una línea naranja.

Haga clic en Risk y aparecerá una línea naranja. Cálculo Automático: Arrastre la línea a su nivel de Stop Loss deseado y el panel calculará automáticamente el lotaje exacto según su % de Riesgo . ¡Sin calculadoras!

Arrastre la línea a su nivel de Stop Loss deseado y el panel calculará automáticamente el lotaje exacto según su % de Riesgo . ¡Sin calculadoras! Órdenes Pendientes: Haga clic en Pend y arrastre la línea punteada para generar órdenes pendientes (Buy Stop/Limit automáticos). 🔗 Sincronización de Gráficos (Sync Master) Diseñado para el análisis multitemporal. Sincronización de Símbolo: Al cambiar el símbolo en el menú, todos los gráficos abiertos cambian a ese símbolo.

Al cambiar el símbolo en el menú, todos los gráficos abiertos cambian a ese símbolo. Draw Sync: Dibuje en un gráfico (líneas, rectángulos, Fibo) y se replicará instantáneamente en todos los demás marcos temporales del mismo activo. 📉 Protección Diaria (Daily Risk Guard) El guardián de su psicología. Establezca límites máximos de pérdida diaria y objetivos de ganancia.

Si se alcanza el umbral, el panel cierra posiciones y bloquea funciones para evitar el trading emocional. 🎨 Experiencia Visual Inmersiva 4 temas: Blanco Clásico, Gris Espacial, Azul Océano, Cyber Futuro.

Indicadores integrados: Medias Móviles (MA), VWAP (con bandas de desviación estándar) e historial de trading.

📊 Funciones Rápidas

AutoBE: Break-Even automático.

Break-Even automático. Trail: Trailing Stop para proteger ganancias.

Trailing Stop para proteger ganancias. Close Win/Loss/Part: Cierre solo ganancias, solo pérdidas o cierre parcial.

Cierre solo ganancias, solo pérdidas o cierre parcial. Symbol Menu: Menú desplegable con señales de tendencia en tiempo real.

✅ Configuración Recomendada