Sentinel Pro

Nombre del producto: Sentinel Pro (Escaneo de Tendencias & Terminal de Riesgo Invisible)

🔥 Redefiniendo el Trading Manual: Solución integral desde la identificación de tendencias hasta el control de riesgos invisible.

Sentinel Pro no es solo un panel de trading, es su copiloto inteligente. Combina el escaneo de tendencias de todo el mercado basado en regresión lineal, stop loss invisible de nivel institucional, sincronización de gráficos y un sistema automático de control de riesgos. Diseñado para traders profesionales que buscan la máxima eficiencia y seguridad de capital.

Diga adiós a los cálculos tediosos y a la vigilancia ciega del mercado. Deje que Sentinel vigile por usted.

🌟 Características Principales

  1. 🚀 Escáner de Tendencias Inteligente (TrendScan Technology) El cerebro de Sentinel Pro. Filtra los mejores instrumentos basándose en algoritmos subyacentes del ciclo M5.

    • Lógica: Analiza la relación entre la pendiente de Regresión Lineal de las últimas 20 velas y el ATR.
    • Identificación de 5 Estados:
      • ↑ Strong Up : Impulso fuerte, ideal para rupturas.
      • ↗ Channel Up : Canal alcista, ideal para compras en retrocesos.
      • ≈ Shock : Consolidación/Lateral, se sugiere observar.
      • ↘ Channel Down : Canal bajista, ideal para ventas en rebotes.
      • ↓ Strong Down : Fuerte presión de venta, ideal para operar a favor de la tendencia.
    • Puntuación Inteligente (Score): Basada en la "Eficiencia de Volatilidad" (ATR/Spread). Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la rentabilidad potencial. La lista se ordena automáticamente para mostrarle los activos más activos.

  2. 🛡️ Stop Loss Invisible y Sistema de Respaldo (Stealth Security) Proteja sus órdenes de la "caza de stops" y evite deslizamientos extremos.

    • Virtual SL: La línea de Stop Loss solo existe localmente; el broker no la ve. Solo se activa si el precio de cierre cruza la línea, filtrando la volatilidad momentánea (mechas).
    • Backup SL: Una línea de defensa final en el servidor (basada en ATR o puntos) para protegerse contra cortes de internet o electricidad.

  3. ⚖️ Gestión de Riesgo Interactiva (Drag & Trade)

    • Visual: Haga clic en  Risk  y aparecerá una línea naranja.
    • Cálculo Automático: Arrastre la línea a su nivel de Stop Loss deseado y el panel calculará automáticamente el lotaje exacto según su  % de Riesgo . ¡Sin calculadoras!
    • Órdenes Pendientes: Haga clic en  Pend  y arrastre la línea punteada para generar órdenes pendientes (Buy Stop/Limit automáticos).

  4. 🔗 Sincronización de Gráficos (Sync Master) Diseñado para el análisis multitemporal.

    • Sincronización de Símbolo: Al cambiar el símbolo en el menú, todos los gráficos abiertos cambian a ese símbolo.
    • Draw Sync: Dibuje en un gráfico (líneas, rectángulos, Fibo) y se replicará instantáneamente en todos los demás marcos temporales del mismo activo.

  5. 📉 Protección Diaria (Daily Risk Guard) El guardián de su psicología.

    • Establezca límites máximos de pérdida diaria y objetivos de ganancia.
    • Si se alcanza el umbral, el panel cierra posiciones y bloquea funciones para evitar el trading emocional.

  6. 🎨 Experiencia Visual Inmersiva

    • 4 temas: Blanco Clásico, Gris Espacial, Azul Océano, Cyber Futuro.
    • Indicadores integrados: Medias Móviles (MA), VWAP (con bandas de desviación estándar) e historial de trading.

📊 Funciones Rápidas

  • AutoBE: Break-Even automático.
  • Trail: Trailing Stop para proteger ganancias.
  • Close Win/Loss/Part: Cierre solo ganancias, solo pérdidas o cierre parcial.
  • Symbol Menu: Menú desplegable con señales de tendencia en tiempo real.

 Configuración Recomendada

  • InpRiskPercent : 1.0 (Riesgo por operación 1%)
  • InpUseVirtual : true (Activar SL Invisible)
  • InpUseDayLimit : true (Activar límite diario)

Productos recomendados
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Asesores Expertos
Golden Retriever es uno de mis mejores EA hasta la fecha. Soy un comerciante de tiempo completo durante los últimos 17 años. Todos mis métodos giran en torno a pequeñas ganancias, operaciones cortas y bajo riesgo. Mi experiencia demuestra que una ganancia mensual del 2-3% usando una combinación de sistemas comerciales es la mejor manera de tener una carrera larga y efectiva en el comercio. Fue desarrollado utilizando 17 años de experiencia en operaciones en vivo con la estrategia de revisión
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilidades
Introduzca manualmente el precio para la posición de Compra o Venta. Este EA abrirá automáticamente 3 órdenes y también 3 Pendientes (En posición depositada) = Total 6 órdenes por un clic. Por favor, vea la captura de pantalla o videos para más explicación. - Fácil de gestionar sus diferentes órdenes. - Rápido en la modificación de SL y TP. - Puede modificar el SL y TP depende de las técnicas individuales.
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Gold Titan es un asesor de operaciones automatizado para la plataforma MetaTrader, desarrollado específicamente para el instrumento XAU/USD (oro). Analiza los datos del mercado y ejecuta operaciones basadas en parámetros predefinidos, apoyando a los operadores en su proceso de toma de decisiones. Características principales: - Optimizado para XAU/USD Diseñado teniendo en cuenta la volatilidad del oro, por lo que es adecuado para operar con el par oro/dólar estadounidense. - Análisis de mercado
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Wolseley Panel MT5 FREE
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
Utilidades
WOLSELEY's Trading Panel - BÁSICO - - No dude en ponerse en contacto conmigo en instagram @walter_robos o whatsapp/telegram +5592981173937 Vea su historial de forma estructurada y detallada, con la tasa de eficiencia y la tasa de beneficios separadas por día, semana, mes y total, así como los detalles de los activos, la hora del servidor y las posiciones&órdenes en curso. Este panel fue creado pensando en cuentas de tipo HEDGE, pero puede ser utilizado en cuentas de tipo NETTING sin ningún pro
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Asesores Expertos
NOTA: PARA CONFIGURACIONES Y SOPORTE TECNICO AQUI ESTA NUESTRO ENLACE DE SMART MONEY TELEGRAM: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk ¿QUÉ ES SMART MONEY EA? Smart Money EA no es sólo otro robot de comercio. Es un EA de seguimiento de tendencias de alta precisión que aprovecha el concepto de Smart Money, la acción del precio y el impulso del mercado para entrar en operaciones con una precisión excepcional". Es su solución todo-en-uno para operar EURUSD, Petróleo Crudo, Nasdaq 100, Alemania 40, e inclus
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
TradeGuard de Chart Walker TradeGuard es un Asesor Experto (EA) para MT5 diseñado para mejorar tu experiencia de trading automatizando aspectos clave de la gestión de operaciones. Este EA se destaca en la gestión eficiente de los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), ofreciendo un enfoque transparente e inteligente para trailing stops. Una de las características más destacadas de TradeGuard es su Smart Trailing Stop, que ajusta dinámicamente la distancia de arrastre en función de las con
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para mantener automáticamente una posición de "bloqueo" y reabrirla cuando sea necesario, lo que resulta adecuado para estrategias de mantenimiento y protección de posiciones. Una sencilla utilidad (en adelante, el bot) que implementa una estrategia de bloqueo con una operación de bloqueo infinitamente recargable. Cómo funciona el bot: - Cuando se lanza, selecciona una orden de compra o venta con un TP especificado - Establezca el parámetro SL para la operación de blo
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Golden Crucible
Wilna Barnard
Asesores Expertos
¡Promoción limitada para Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro! Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro Golden Crucible es un Asesor Experto (EA) diseñado para ayudar a los traders a navegar por el mercado del oro, rápido y volátil. Con algoritmos de precisión y gestión inteligente del riesgo, este EA busca capturar movimientos de precios a corto plazo para respaldar sus estrategias de trading. Características principales: Configuraciones optimizadas: Las configuraciones rec
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilidades
TRADE PANEL PRO - Gestión avanzada de riesgos para empresas de Prop Herramienta de trading profesional diseñada para Prop Traders y traders individuales CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TRES MODOS INTELIGENTES DE GESTIÓN MONETARIA Modo Normal: Introducción manual tradicional de lotes Modo de % de riesgo: Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta Modo de pérdida fija: Cálculo automático del lote en función de la pérdida máxima en USD LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN - COLOCACI
FREE
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilidades
SB-8 – Panel de Trading Manual con Riesgo Fijo y Visualización tipo TradingView para MT5 SB-8 es un panel de trading manual avanzado para MetaTrader 5 , diseñado para ejecutar operaciones de forma visual, precisa y sin cálculos . Está especialmente pensado para traders que vienen de TradingView y encuentran confuso el salto a MT5, tanto en la gestión del riesgo como en la visualización de las operaciones. Con SB-8 no necesitas calcular lotajes, porcentajes ni riesgos . Solo decides dónde coloca
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Vixy 10 EA
Wayne Ysel
1 (1)
Asesores Expertos
VOLATILATY 10 Vixy 10 ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar una operación sin ningún tipo de emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit). Esta es una tendencia a la baja basada scalping, mirando lo que está sucediendo en tiempo real no gráficos repainting de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y cerrado lat precio con la ayuda de RSI, MA y
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
Asesores Expertos
¡Hola traders! Les presento Argo Gold Edition MT5 - un experto construido para el comercio de oro, que se adapta a las especificidades de los movimientos del oro en los mercados internacionales. La base de su lógica es que sigue patrones rentables extraídos de períodos pasados. Los algoritmos matemáticos se basan en la correlación entre los valores de los indicadores utilizados y el movimiento correspondiente del precio del oro. El experto se basa en la serie ARGO. Se especializa en el comercio
Bitcoin Quantum Hedge
Cameron Reece Allcock
4.25 (4)
Asesores Expertos
Este EA redefine la versatilidad al ofrecer modos totalmente personalizables, gestión dinámica del riesgo y protocolos de recuperación en tiempo real, asegurando que siempre estés un paso adelante en el entorno de trading actual. El precio aumentará a $400 después de las primeras 5 compras Mensaje privado para obtener los archivos set. Gestión de Riesgo Adaptativa y Estrategia de Cobertura Inigualable: Modos de Cobertura Doble: Elige entre una postura conservadora o un enfoque agresivo segú
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Asesores Expertos
Breakout EA basado en estrategia avanzada , genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Los datos se han recogido durante más de 15 años para producir la estrategia modelo. La estrategia, filtra las señales falsas y realiza un análisis técnico y considera sólo los breakouts que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA utiliza trailing stop adaptativo avanzado. Optimizado específicament
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilidades
La Utilidad de Botones de Cierre es una utilidad MQL5 compacta y flexible para la gestión manual de posiciones y órdenes pendientes directamente desde el gráfico. El panel permite cerrar grupos de órdenes y posiciones en el símbolo actual o en un grupo de símbolos seleccionados con un solo clic. Funciona con todas las órdenes, así como con una lista específica de Números Mágicos u órdenes manuales. El panel se puede minimizar o mover por la pantalla. Admite temas claros y oscuros, tamaños perso
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilidades
Una versión más estable de MetaTrader 4 está disponible aquí: Lot Calculator Tool . Esta herramienta le ayuda a calcular y gestionar automáticamente el riesgo, colocar órdenes cómodamente de forma visual, programar órdenes, rastrear stops, moverlas al punto de equilibrio y mucho más. Características Coloque órdenes de mercado o pendientes usando líneas arrastrables Programar órdenes Calcule y limite el riesgo utilizando varios métodos Vea el spread actual Ver el tiempo hasta la siguiente vela
Los compradores de este producto también adquieren
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión sólo requiere ser cargada en un único gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde se carga. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware está compuesto por dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente de
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para comercio semiautomático. Aplica niveles dinámicos para establecer órdenes stop, stop loss, take profit y trailing stop invisibles para el corredor. Adecuado para trabajar con cualquier corredor, incluidos los corredores de EE. UU. Con un requisito de FIFO. Versión MT4 del enlace del asesor Las ofertas se pueden abrir usando botones o líneas. Para que el asesor abra una posición a lo largo de la línea: dibuje una línea en el gráfico y cámbiele el nombre. Cuando el precio lo cru
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
GRID para MT5 é uma ferramenta conveniente para aqueles que negociam com uma grade de ordens, projetada para negociação rápida e confortável nos mercados financeiros FOREX. GRID for MT5 possui um painel personalizável com todos os parâmetros necessários. Adequado para comerciantes experientes e iniciantes. Trabalha com qualquer corretor, incluindo corretores americanos com um requisito de FIFO - em primeiro lugar, para fechar negócios abertos anteriormente. A grade de pedidos pode ser fixa - os
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilidades
1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick hora", "ASK precio", "BID precio", "SPREAD SPREAD", "Tick cantidad cotizada". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3.
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilidades
Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilidades
Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilidades
La utilidad para el comercio semiautomático, la gestión de pedidos, también se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. Puede trabajar con órdenes manuales, órdenes abiertas desde el panel o órdenes abiertas por otro Asesor Experto. Tiene un mínimo de parámetros, es fácil de configurar, funciona con cualquier número de órdenes. Para realizar pruebas, utilice el modo visual en el
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilidades
Noticias: ¡IDEA 2.0 está fuera con un montón de características, como las notificaciones de telegram bot y Orden de límites! Compruebe la lista de cambios en la parte inferior de la página (*). Hola a todos, aquí puedes encontrar mi Asesor Experto, llamado IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . En resumen, con este software usted puede: Tener una visión clara del estado del mercado , con una indicación de la tendencia actual. Simplemente añada los símbolos que desee monitorizar a s
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilidades
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilidades
Binance Full Trader está desarrollado para conectarse a su cuenta de Binance y obtener datos, dibujar gráficos de precios y operar fácilmente con cualquier estrategia mediante un indicador. Para ello se ha desarrollado una interfaz fácil de usar y se ha intentado dar acceso a la información necesaria como órdenes abiertas y saldos de cartera. - Hay dos indicadores de muestra (uno para la señal de comercio y otro para el precio) que se puede descargar desde estos enlaces: h ttps:// drive.google.c
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilidades
¡PROMOCIÓN! 499 $ hasta el 1 de marzo. Después, el EA costará $1,050 Desarrollado y probado durante más de 3 años, este es uno de los EAs más seguros del planeta para operar en el New York Open. Operar nunca podría ser más fácil. Opere en NASDAQ US30 (Promedio Industrial Dow Jones) S&P 500 ¿Qué hace el EA? El EA abrirá una Orden Stop de Compra y una Orden Stop de Venta (con SL y TP) a cada lado del mercado unos segundos antes de la apertura de NY. Tan pronto como 1 de las 2 operaciones se activ
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
Utilidades
Bot Mt5 para Binance Future (Experto) El sistema se ejecuta en el mercado Binance Future. Puede integrarlo fácilmente en su propio código para automatizar las operaciones. El panel de operación manual está disponible. Compatible con mod de cobertura. Todas las operaciones se pueden realizar manualmente desde la pantalla. Es la forma más efectiva de controlar muchas criptomonedas al mismo tiempo. La pantalla es del tipo de plantilla con pantalla binance. Puede descargar el archivo de plan
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilidades
En lugar de ceñirnos a los Gráficos,utilicemos TODO EN UN NIVEL CLAVE Anuncio: Nos complace anunciar la última versión 14.02 del producto One In One Keylevel. Este es un producto confiable que ha sido actualizado con muchas nuevas características y mejoras para hacer su trabajo más fácil y eficiente. Actualmente, tenemos una promoción especial para esta nueva versión. El precio actual con descuento es de 500 $, y sólo quedan 32 unidades. Después, el precio subirá a 1000 $, y seguirá aumentando e
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Utilidades
El Filtro de Protección EA (versión MT4 aquí ) proporciona un filtro de noticias, así como un filtro de caída del mercado de valores, que se puede utilizar en combinación con otros EAs. Por lo tanto, sirve como una capa protectora adicional para otros EAs que sí proporcionan tales filtros. Durante el análisis backtest de mis propios scalpers nocturnos, que ya utilizan un filtro de crash bursátil, me di cuenta de que el drawdown histórico, especialmente durante las fases de crash bursátil como 20
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilidades
Asegúrate de unirte a nuestra comunidad Discord en www.Robertsfx.com , también puedes comprar el EA en robertsfx.com GANE SIN IMPORTAR EN QUÉ DIRECCIÓN SE MUEVA EL PRECIO Este robot gana sin importar en qué dirección se mueva el precio al seguir la dirección cambiante dependiendo de en qué dirección se mueva el precio. Esta es la forma más libre de operar hasta la fecha. Por lo tanto, gana sin importar en qué dirección se mueva (cuando el precio se mueve a cualquiera de las líneas rojas como se
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilidades
Lo mejor para el análisis técnico Puede configurar desde un atajo de teclado para la herramienta gráfica o el control de gráficos para el análisis técnico. Software de diseño gráfico / CAD-como la experiencia de dibujo suave. Lo mejor para los traders de acción de precios. Sincronización de objetos de dibujo No necesita repetir el dibujo de la misma línea de tendencia en otros gráficos. Los accesos directos lo hacen por usted automáticamente. Por supuesto, cualquier modificación adicional del o
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilidades
El escáner de instrumentos de oro es el escáner de patrones de gráficos para detectar el patrón de triángulo, el patrón de cuña descendente, el patrón de cuña ascendente, el patrón de canal, etc. Gold Instrument Scanner utiliza un algoritmo de detección de patrones muy sofisticado. Sin embargo, lo hemos diseñado de una manera fácil de usar e intuitiva. Advanced Price Pattern Scanner le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para sus operaciones. Ya no tendrá que r
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilidades
Gold Wire Trader MT5 opera con el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación RSI personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. El EA implementa las siguientes estrategias de entrada, que pueden activarse o desactivarse a voluntad: Operar cuando el indicador RSI está sobrevendido o sobrecomprado. Operar cuando el RSI vuelve de una condici
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilidades
Gold trend scanner MT5 un tablero de mandos multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos: Muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y plazos y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR a corto plazo/ATR a largo plazo: Muestra el ratio de 2 ATR con diferentes periodos. Es útil para detectar volatilidad a corto plazo y movimientos
Otros productos de este autor
Price Time Pro Monitor
Feng Wu
Indicadores
Título: Price Time Pro Monitor - El último guardián de gráficos multidimensional Deje de saturar su pantalla con etiquetas básicas . Price Time Pro Monitor no es sólo otra herramienta de precios y cuentas atrás; es un sofisticado motor de datos diseñado para operadores profesionales que exigen precisión y conocimiento de múltiples marcos temporales de un solo vistazo. ¿Por qué es diferente de los indicadores estándar? Motor inteligente de RSI (Multi-TF): Supervise los niveles de RSI para M15, H1
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario