Nome do Produto: Sentinel Pro (Escaneamento de Tendência & Terminal de Risco Invisível)

🔥 Redefinindo o Trading Manual: Uma solução completa, da identificação de tendências ao controle de risco invisível.

O Sentinel Pro não é apenas um painel de negociação, é o seu copiloto inteligente. Combinando escaneamento de tendências de todo o mercado baseado em regressão linear, Stop Loss invisível de nível institucional, sincronização de múltiplos gráficos e sistema automático de controle de risco. Feito para traders profissionais que buscam eficiência máxima e segurança de capital.

Diga adeus aos cálculos complexos e ao monitoramento cego. Deixe o Sentinel vigiar o mercado para você.

🌟 Destaques das Funcionalidades

🚀 Scanner de Tendência Inteligente (TrendScan Technology) O cérebro do Sentinel Pro. Ele não apenas mostra preços, mas filtra os melhores ativos com base em algoritmos do tempo gráfico M5. Lógica: O sistema analisa em tempo real a relação entre a inclinação da Regressão Linear das últimas 20 velas e o ATR (Average True Range).

O sistema analisa em tempo real a relação entre a inclinação da Regressão Linear das últimas 20 velas e o ATR (Average True Range). Identificação de 5 Estados: ↑ Strong Up (Alta Forte): Momentum forte, ideal para rompimentos a favor da tendência. ↗ Channel Up (Canal de Alta): Subida oscilante, ideal para compras em correções (pullbacks). ≈ Shock (Consolidação/Lateral): Sem direção clara, recomenda-se observar. ↘ Channel Down (Canal de Baixa): Descida oscilante, ideal para vendas em repiques. ↓ Strong Down (Baixa Forte): Pressão vendedora enorme, ideal para vendas a favor da tendência.

Pontuação Inteligente (Score): Baseada na "Eficiência de Volatilidade" (ATR/Spread). Quanto maior a pontuação, maior o potencial de lucro em relação ao spread. A lista é ordenada automaticamente. 🛡️ Stop Loss Invisível e Sistema de Backup (Stealth Security) Proteja suas ordens contra "caça aos stops" (violinadas) e evite perdas extremas. Virtual SL: A linha de Stop reside apenas no seu PC; a corretora não a vê. O fechamento só ocorre se o preço de fechamento cruzar a linha, filtrando pavios e ruídos.

A linha de Stop reside apenas no seu PC; a corretora não a vê. O fechamento só ocorre se o preço de fechamento cruzar a linha, filtrando pavios e ruídos. Backup SL: Um "Hard Stop" no servidor (baseado em ATR ou pontos) como última linha de defesa contra queda de internet ou energia. ⚖️ Gerenciamento de Risco Interativo (Drag & Trade) Visual: Clique no botão Risk e uma linha laranja de risco aparecerá.

Clique no botão Risk e uma linha laranja de risco aparecerá. Cálculo Automático de Lotes: Arraste a linha para onde deseja seu Stop Loss e o painel calculará automaticamente o lote exato com base no seu % de Risco . Sem calculadoras!

Arraste a linha para onde deseja seu Stop Loss e o painel calculará automaticamente o lote exato com base no seu % de Risco . Sem calculadoras! Ordens Pendentes: Clique em Pend , arraste a linha pontilhada para criar ordens pendentes (compra/venda stop ou limit automáticas). 🔗 Sincronização de Gráficos (Sync Master) Para analistas de múltiplos tempos gráficos. Sincronização de Ativo: Ao trocar o ativo no menu do painel, todos os gráficos abertos mudam para esse ativo.

Ao trocar o ativo no menu do painel, todos os gráficos abertos mudam para esse ativo. Sincronização de Desenho (Draw Sync): Desenhe em um gráfico (linhas, retângulos, Fibo) e o desenho aparecerá instantaneamente em todos os outros tempos gráficos do mesmo ativo. 📉 Trava de Risco Diário (Daily Risk Guard) O guardião da sua psicologia de trade. Defina a perda máxima diária e a meta de lucro.

Ao atingir o limite, o painel força o fechamento das ordens e bloqueia novas operações, prevenindo o "dia de fúria" e devolucão de lucros. 🎨 Experiência Visual Imersiva 4 Temas: Branco Clássico, Cinza Espacial, Azul Oceano, Tecnologia Futura.

Indicadores integrados: Médias Móveis (MA), VWAP (com bandas de 3 desvios padrão) e histórico de trade.

📊 Funções dos Botões

AutoBE: Auto Break-Even (Mover para o 0 a 0).

Auto Break-Even (Mover para o 0 a 0). Trail: Trailing Stop.

Trailing Stop. Close Win/Loss: Fechar só no lucro ou só no prejuízo.

Fechar só no lucro ou só no prejuízo. Symbol Menu: Menu suspenso com resultados do scanner e setas de tendência.

✅ Configurações Recomendadas