Nome do Produto: Sentinel Pro (Escaneamento de Tendência & Terminal de Risco Invisível)

🔥 Redefinindo o Trading Manual: Uma solução completa, da identificação de tendências ao controle de risco invisível.

O Sentinel Pro não é apenas um painel de negociação, é o seu copiloto inteligente. Combinando escaneamento de tendências de todo o mercado baseado em regressão linear, Stop Loss invisível de nível institucional, sincronização de múltiplos gráficos e sistema automático de controle de risco. Feito para traders profissionais que buscam eficiência máxima e segurança de capital.

Diga adeus aos cálculos complexos e ao monitoramento cego. Deixe o Sentinel vigiar o mercado para você.

🌟 Destaques das Funcionalidades

  1. 🚀 Scanner de Tendência Inteligente (TrendScan Technology) O cérebro do Sentinel Pro. Ele não apenas mostra preços, mas filtra os melhores ativos com base em algoritmos do tempo gráfico M5.

    • Lógica: O sistema analisa em tempo real a relação entre a inclinação da Regressão Linear das últimas 20 velas e o ATR (Average True Range).
    • Identificação de 5 Estados:
      • ↑ Strong Up  (Alta Forte): Momentum forte, ideal para rompimentos a favor da tendência.
      • ↗ Channel Up  (Canal de Alta): Subida oscilante, ideal para compras em correções (pullbacks).
      • ≈ Shock  (Consolidação/Lateral): Sem direção clara, recomenda-se observar.
      • ↘ Channel Down  (Canal de Baixa): Descida oscilante, ideal para vendas em repiques.
      • ↓ Strong Down  (Baixa Forte): Pressão vendedora enorme, ideal para vendas a favor da tendência.
    • Pontuação Inteligente (Score): Baseada na "Eficiência de Volatilidade" (ATR/Spread). Quanto maior a pontuação, maior o potencial de lucro em relação ao spread. A lista é ordenada automaticamente.

  2. 🛡️ Stop Loss Invisível e Sistema de Backup (Stealth Security) Proteja suas ordens contra "caça aos stops" (violinadas) e evite perdas extremas.

    • Virtual SL: A linha de Stop reside apenas no seu PC; a corretora não a vê. O fechamento só ocorre se o preço de fechamento cruzar a linha, filtrando pavios e ruídos.
    • Backup SL: Um "Hard Stop" no servidor (baseado em ATR ou pontos) como última linha de defesa contra queda de internet ou energia.

  3. ⚖️ Gerenciamento de Risco Interativo (Drag & Trade)

    • Visual: Clique no botão  Risk  e uma linha laranja de risco aparecerá.
    • Cálculo Automático de Lotes: Arraste a linha para onde deseja seu Stop Loss e o painel calculará automaticamente o lote exato com base no seu  % de Risco . Sem calculadoras!
    • Ordens Pendentes: Clique em  Pend , arraste a linha pontilhada para criar ordens pendentes (compra/venda stop ou limit automáticas).

  4. 🔗 Sincronização de Gráficos (Sync Master) Para analistas de múltiplos tempos gráficos.

    • Sincronização de Ativo: Ao trocar o ativo no menu do painel, todos os gráficos abertos mudam para esse ativo.
    • Sincronização de Desenho (Draw Sync): Desenhe em um gráfico (linhas, retângulos, Fibo) e o desenho aparecerá instantaneamente em todos os outros tempos gráficos do mesmo ativo.

  5. 📉 Trava de Risco Diário (Daily Risk Guard) O guardião da sua psicologia de trade.

    • Defina a perda máxima diária e a meta de lucro.
    • Ao atingir o limite, o painel força o fechamento das ordens e bloqueia novas operações, prevenindo o "dia de fúria" e devolucão de lucros.

  6. 🎨 Experiência Visual Imersiva

    • 4 Temas: Branco Clássico, Cinza Espacial, Azul Oceano, Tecnologia Futura.
    • Indicadores integrados: Médias Móveis (MA), VWAP (com bandas de 3 desvios padrão) e histórico de trade.

📊 Funções dos Botões

  • AutoBE: Auto Break-Even (Mover para o 0 a 0).
  • Trail: Trailing Stop.
  • Close Win/Loss: Fechar só no lucro ou só no prejuízo.
  • Symbol Menu: Menu suspenso com resultados do scanner e setas de tendência.

 Configurações Recomendadas

  • InpRiskPercent : 1.0 (Risco recomendado por trade: 1%)
  • InpUseVirtual : true (Ligar Stop Invisível)
  • InpUseDayLimit : true (Ligar limite diário)

Price Time Pro Monitor
Feng Wu
Indicadores
Title: Price Time Pro Monitor – The Ultimate Multi-Dimensional Chart Guardian Stop cluttering your screen with basic labels.   Price Time Pro Monitor   is not just another price and countdown tool; it is a sophisticated data engine designed for professional traders who demand precision and multi-timeframe awareness at a single glance. Why is this different from standard indicators? Smart RSI Engine (Multi-TF):   Monitor RSI levels for M15, H1, and H4 directly on your current chart. No more switc
FREE
