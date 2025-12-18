**商品名：Sentinel Pro - センチネル・プロ (トレンドスキャン & ステルス・リスク管理ターミナル)** 🔥 **裁量トレードの再定義：トレンド認識からステルス資金管理まで、オールインワンのソリューション** Sentinel Pro（センチネル・プロ）は単なる注文パネルではありません。あなたのインテリジェントなトレード副操縦士です。線形回帰に基づく全市場トレンドスキャン、機関投資家レベルのステルス損切り（Invisible Stop Loss）、マルチチャート描画同期、そして自動リスク管理システムを統合。究極の効率と資金の安全性を追求するプロトレーダーのために作られました。 面倒な計算や盲目的なチャート監視に別れを告げましょう。市場の監視は「センチネル（衛兵）」にお任せください。 🌟 **コア機能のハイライト** 1. 🚀 **インテリジェント・トレンドスキャナー (TrendScan Technology)** Sentinel Proの中枢頭脳です。単に価格を表示するのではなく、**M5周期**の基本アルゴリズムに基づいて最適な取引銘柄を選別します。 * **ロジック：** 直近20本のローソク足の線形回帰の傾き (Linear Regression Slope) と平均ボラティリティ (ATR) の比率をリアルタイムで分析。 * **5つの状態識別：** * `↑ Strong Up` (強気): モメンタムが強く、順張りブレイクアウトに最適。 * `↗ Channel Up` (上昇チャネル): 押し目買いに最適。 * `≈ Shock` (レンジ/膠着): 方向感なし、様子見を推奨。 * `↘ Channel Down` (下降チャネル): 戻り売りに最適。 * `↓ Strong Down` (弱気): 売り圧力強大、順張り売りに最適。 * **スマートスコア (Score):** 「変動効率（ATR/スプレッド）」に基づくスコアリング。スコアが高いほど、スプレッドに対して値幅が取りやすく、トレード効率が良いことを意味します。 2. 🛡️ **ステルス損切り & バックアップシステム (Stealth Security)** ストップ狩りから注文を守り、極端な相場変動による資金枯渇を防ぎます。 * **バーチャルSL (Virtual SL):** 損切りラインはPCローカルでのみ稼働し、ブローカー側には見えません。終値がラインを超えた場合のみ決済されるため、一時的な「ヒゲ（ダマシ）」による不本意な損切りを回避します。 * **バックアップSL:** 停電やネット切断に備え、サーバー側にはATRまたは固定pipsに基づいた「ハードストップ」を最終防衛線として設置します。 3. ⚖️ **インタラクティブ・リスク管理 (Drag & Trade)** * **視覚的操作:** `Risk` ボタンをクリックすると、チャートにオレンジ色のリスクラインが表示されます。 * **ロット数自動計算:** リスクラインを想定する損切り位置までドラッグすると、設定した `Risk %` に基づいて正確なロット数を自動計算します。計算機はもう不要です。 * **指値注文アシスト:** `Pend` ボタンをクリックし、点線をドラッグするだけで指値注文（ブレイク/押し目を自動判定）をワンクリック生成。 4. 🔗 **マルチチャート同期 & 描画同期 (Sync Master)** マルチタイムフレーム分析を行うトレーダー向け。 * **銘柄同期:** パネルメニューで銘柄を切り替えると、開いている全てのチャートが自動的にその銘柄に切り替わります。 * **描画同期 (Draw Sync):** あるチャートでライン（トレンドライン、矩形、フィボナッチ等）を描くと、その銘柄の他の時間足チャートにも瞬時に同期・反映されます。 5. 📉 **デイリー・リスクガード (Daily Risk Guard)** トレード心理の守護神。 * 1日の最大許容損失額と利益目標を設定可能。 * 閾値に達すると、パネルは強制的にポジションを決済し、新たな取引をロックします。オーバートレードや利益の吐き出しを防止します。 6. 🎨 **没入型ビジュアル体験** * 4つのテーマ：クラシックホワイト、ダークスペース、オーシャンブルー、フューチャーテック。 * MA（移動平均線）、VWAP（3σバンド付き）、取引履歴表示機能を内蔵。 📊 **ボタン機能一覧** * **AutoBE:** オート・ブレークイーブン（建値決済設定）。 * **Trail:** トレーリングストップ。 * **Close Win/Loss:** 利益が出ている/損失が出ているポジションのみを一括決済。 * **Close Part:** 設定した割合（例：50%）で部分決済。 * **Symbol Menu:** スキャン結果とトレンド矢印をリアルタイム表示するプルダウンメニュー。 ✅ **推奨パラメータ設定** * `InpRiskPercent`: 1.0 (1トレードあたりのリスク1%) * `InpUseVirtual`: true (ステルス損切りON) * `InpUseDayLimit`: true (デイリーリスク制限ON・推奨)

