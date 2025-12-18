Sentinel Pro

**商品名：Sentinel Pro - センチネル・プロ (トレンドスキャン & ステルス・リスク管理ターミナル)** 🔥 **裁量トレードの再定義：トレンド認識からステルス資金管理まで、オールインワンのソリューション** Sentinel Pro（センチネル・プロ）は単なる注文パネルではありません。あなたのインテリジェントなトレード副操縦士です。線形回帰に基づく全市場トレンドスキャン、機関投資家レベルのステルス損切り（Invisible Stop Loss）、マルチチャート描画同期、そして自動リスク管理システムを統合。究極の効率と資金の安全性を追求するプロトレーダーのために作られました。 面倒な計算や盲目的なチャート監視に別れを告げましょう。市場の監視は「センチネル（衛兵）」にお任せください。 🌟 **コア機能のハイライト** 1. 🚀 **インテリジェント・トレンドスキャナー (TrendScan Technology)** Sentinel Proの中枢頭脳です。単に価格を表示するのではなく、**M5周期**の基本アルゴリズムに基づいて最適な取引銘柄を選別します。 * **ロジック：** 直近20本のローソク足の線形回帰の傾き (Linear Regression Slope) と平均ボラティリティ (ATR) の比率をリアルタイムで分析。 * **5つの状態識別：** * `↑ Strong Up` (強気): モメンタムが強く、順張りブレイクアウトに最適。 * `↗ Channel Up` (上昇チャネル): 押し目買いに最適。 * `≈ Shock` (レンジ/膠着): 方向感なし、様子見を推奨。 * `↘ Channel Down` (下降チャネル): 戻り売りに最適。 * `↓ Strong Down` (弱気): 売り圧力強大、順張り売りに最適。 * **スマートスコア (Score):** 「変動効率（ATR/スプレッド）」に基づくスコアリング。スコアが高いほど、スプレッドに対して値幅が取りやすく、トレード効率が良いことを意味します。 2. 🛡️ **ステルス損切り & バックアップシステム (Stealth Security)** ストップ狩りから注文を守り、極端な相場変動による資金枯渇を防ぎます。 * **バーチャルSL (Virtual SL):** 損切りラインはPCローカルでのみ稼働し、ブローカー側には見えません。終値がラインを超えた場合のみ決済されるため、一時的な「ヒゲ（ダマシ）」による不本意な損切りを回避します。 * **バックアップSL:** 停電やネット切断に備え、サーバー側にはATRまたは固定pipsに基づいた「ハードストップ」を最終防衛線として設置します。 3. ⚖️ **インタラクティブ・リスク管理 (Drag & Trade)** * **視覚的操作:** `Risk` ボタンをクリックすると、チャートにオレンジ色のリスクラインが表示されます。 * **ロット数自動計算:** リスクラインを想定する損切り位置までドラッグすると、設定した `Risk %` に基づいて正確なロット数を自動計算します。計算機はもう不要です。 * **指値注文アシスト:** `Pend` ボタンをクリックし、点線をドラッグするだけで指値注文（ブレイク/押し目を自動判定）をワンクリック生成。 4. 🔗 **マルチチャート同期 & 描画同期 (Sync Master)** マルチタイムフレーム分析を行うトレーダー向け。 * **銘柄同期:** パネルメニューで銘柄を切り替えると、開いている全てのチャートが自動的にその銘柄に切り替わります。 * **描画同期 (Draw Sync):** あるチャートでライン（トレンドライン、矩形、フィボナッチ等）を描くと、その銘柄の他の時間足チャートにも瞬時に同期・反映されます。 5. 📉 **デイリー・リスクガード (Daily Risk Guard)** トレード心理の守護神。 * 1日の最大許容損失額と利益目標を設定可能。 * 閾値に達すると、パネルは強制的にポジションを決済し、新たな取引をロックします。オーバートレードや利益の吐き出しを防止します。 6. 🎨 **没入型ビジュアル体験** * 4つのテーマ：クラシックホワイト、ダークスペース、オーシャンブルー、フューチャーテック。 * MA（移動平均線）、VWAP（3σバンド付き）、取引履歴表示機能を内蔵。 📊 **ボタン機能一覧** * **AutoBE:** オート・ブレークイーブン（建値決済設定）。 * **Trail:** トレーリングストップ。 * **Close Win/Loss:** 利益が出ている/損失が出ているポジションのみを一括決済。 * **Close Part:** 設定した割合（例：50%）で部分決済。 * **Symbol Menu:** スキャン結果とトレンド矢印をリアルタイム表示するプルダウンメニュー。 ✅ **推奨パラメータ設定** * `InpRiskPercent`: 1.0 (1トレードあたりのリスク1%) * `InpUseVirtual`: true (ステルス損切りON) * `InpUseDayLimit`: true (デイリーリスク制限ON・推奨)
おすすめのプロダクト
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
エキスパート
Golden Retriever is one of my best EA's to date. The Golden Retriever, retrieves money from the market for you. It Retrieves money in small sizes and is a very gentle trader. I am a fullime trader for the past 17 years.  My methods all revolve around small profits, short trades and low risk. My experience shows that 2-3% monthly profit using a combination of trade systems is the best way to have a long and effective career in trading.  It was developed using 17 years of experience in live tradin
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Crash 5 EA
Wayne Ysel
エキスパート
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
ユーティリティ
Manually enter the price for Buy position or Sell position. This EA will automatically open 3 orders and also 3 Pending (In deposited position) = Total 6 orders per one click Please see Screenshot or Videos for more explanation. - Easy to manage your different order. - Fast in modification for SL and TP. - Can modified the SL and TP depends on individual techniques.
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
エキスパート
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
ユーティリティ
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Wolseley Panel MT5 FREE
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
ユーティリティ
WOLSELEY's Trading Panel - BASIC - - Feel free to contact me at instagram   @walter_robos  or whatsapp/telegram +5592981173937 View your history in a structured and detailed manner, with efficiency rate and profit rate separated by day, week, month and total, as well as asset details, server time and positions&orders in progress. This panel was created looking on HEDGE-type accounts, but it can be used on NETTING-type accounts without any problems. In the PREMIUM version of this Panel you have
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
ユーティリティ
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
エキスパート
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
ユーティリティ
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
ユーティリティ
TradeGuard    by Chart Walker TradeGuard is a MT5 Expert Advisor (EA) designed to enhance your trading experience by automating key aspects of trade management. This EA excels in efficiently managing Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels, offering a seamless and intelligent approach to trailing stops. One of TradeGuard's standout features is its Smart Trailing Stop, which dynamically adjusts the trailing distance based on market conditions. This adaptive approach helps maximize profits dur
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
エキスパート
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Lock Bot
Artem Alekseev
ユーティリティ
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
エキスパート
価格でTPとSLを設定 – MT5用自動オーダーモディファイア すべての取引で正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、直接の価格値（例：EURUSDの1.12345）を使用して、取引に正確なテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）レベルを設定および適用します。ポイントもピップスも不要。すべての注文またはシンボル・マジックナンバー別に、シンプルで正確なトレード管理を実現します。 主な機能: 価格を指定して即座にTPおよびSLを変更 すべての注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を入力してTPまたはSLを削除 任意のチャートにアタッチすると完全自動で動作 すべての取引商品に対応 おすすめ対象: 素早くTP/SLをコントロールしたい手動トレーダー デフォルトの終了ロジックを上書きしたいEAユーザー 複数のポジションを管理するトレーダー 質問や機能のアイデアはありますか？
Golden Crucible
Wilna Barnard
エキスパート
Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA 限定プロモーション！ Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA Golden Crucibleは、トレーダーが変動の激しいゴールド市場を効果的にナビゲートできるよう支援するExpert Advisor（EA）です。精密に設計されたアルゴリズムとインテリジェントなリスク管理を使用して、このEAは短期的な価格変動をキャプチャし、取引戦略をサポートします。 主な特徴: 最適化された設定: 最適なパフォーマンスを得るために、アップロードされたスクリーンショットで推奨設定が提供されます。 カスタマイズ: EA設定内のパラメーターを調整して、個別の取引目標に合わせることができます。 スマートスケジューリング: 週末セーフティ: 週末の取引を避け、潜在的なリスクを軽減します。 デイリーフィルター: 取引日の終了前に自動的にポジションを閉じ、夜間のリスクを最小化します。 カスタマイズ可能な曜日: 特定の曜日を有効または無効にして、取引スケジュールを個別に調整できます。 高度なスキャルピング技術: 高頻度
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
ユーティリティ
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
FREE
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
エキスパート
発売記念特価: $99 (限定10本。その後は定価$ 199に戻ります) Turtle Six Pattern Pro: BTCのための「タートル流」進化系EA このEAは、単なる「タートル・トレーディング」のコピーではありません。伝説的なドンチャン・ブレイクアウト手法を、ボラティリティの高い Bitcoin (BTCUSD) 市場に合わせて再構築し、現代的な**市場構造分析（Six Pattern）**を融合させたプロフェッショナルなトレンドフォロー・システムです。 「6つのパターン」によるフィルタリング 多くのトレンドEAは、レンジ相場での「ダマシ（False Breakout）」で損失を積み重ねてしまいます。 本EAは、SMMAとSSLチャネルを用いて市場構造を6つのフェーズに分類し、トレンドの方向性が明確なパターンでのみエントリーを行います。これにより、無駄なエントリーを劇的に排除します。 コア機能とロジック 1. デュアル・システム（Dual System） 伝説のタートル実験と同様に、異なる時間軸の2つのシステムを同時に稼働させます。 システム1（短期）:
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Imperium MT5 — 自動売買システム Exclusive Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）で、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化する必要があります 。実際の口座では 単一通貨モードのみ で稼働させてください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは参考例にすぎません。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に1回 繰り返すことを推奨します。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
ユーティリティ
SB-8 – Manual Trading Panel with Fixed Risk & TradingView-Style Visualization for MT5 SB-8 is an advanced manual trading panel for MetaTrader 5 , designed to execute trades visually, quickly and without calculations . It is especially built for traders coming from TradingView , who often find MT5 confusing when it comes to risk management and trade visualization. With SB-8, you don’t calculate lot size, percentages or risk . You simply move the Stop Loss line , and the panel handles everything a
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
エキスパート
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Vixy 10 EA
Wayne Ysel
1 (1)
エキスパート
VOLATILATY 10 Vixy 10 ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit). This is a down trend based scalping ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MA and Ichimoku cross for support and confirmation to take
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
エキスパート
Hello traders! I present to you Argo Gold Edition MT5 - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2
Bitcoin Quantum Hedge
Cameron Reece Allcock
4.25 (4)
エキスパート
このEAは、完全にカスタマイズ可能なモード、動的リスク管理、リアルタイムの回復プロトコルを提供し、急速に変化するトレード環境で常に先を行くことを可能にします。 最初の5回の購入後、価格は$400に上昇します セットファイルについては、プライベートメッセージをお送りください。 比類のない適応型リスク管理とヘッジ戦略： デュアルヘッジモード：トレードスタイルに合わせて、保守的または積極的なアプローチを選択可能。 カスタムヘッジ＆ロット管理：ヘッジ距離を微調整し、ロットサイズを最適化することで、リスクを制御しつつ回復の可能性を最大化。 動的トレーリングストップ＆適応型ストップロス：市場の変化に適応し、利益を確保しながら損失を最小限に抑えるインテリジェントなストップ機構。 高度なインジケーター統合：ストキャスティクス、ボリンジャーバンド、複数のEMA、ADXトレンド指標を活用し、正確なエントリー＆エグジットを実現。 リアルタイム回復ロジック＆ポジションスケーリング：市場の反転時にエントリーポイントを自動調整し、迅速かつ効率的にポジションを拡大。 高
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
エキスパート
Breakout EA based  on   advanced strategy , generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price ranges. Data has been collected for over 15 years to produce model strategy.  The strategy,  filters out  false signals and  performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses advanced adaptive trailing stop. specifically optimized for EURUSD,GBPUSD,USDJPY,EURJPY,GBPJPY The E
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
ユーティリティ
Close Buttons Utilityは、チャートから直接ポジションと未決済注文を手動で管理できる、コンパクトで柔軟性の高いMQL5ユーティリティです。このパネルでは、現在の銘柄または選択した銘柄の銘柄グループにおける注文とポジションのグループをワンクリックで決済できます。すべての注文、指定したマジックナンバーリスト、または手動注文に対応しています。パネルは最小化したり、画面上で移動させたりできます。ライトテーマとダークテーマ、カスタマイズ可能なサイズ、行の高さ、ボタン列数に対応しており、各ボタンに任意のホットキーを割り当てることができます。銘柄とマジックナンバー（すべて、リスト、または手動のみ）でフィルタリングすることで、一括操作で必要なポジションと注文を正確に選択できます。 メリット テクニカルパネル：チャート上のパネルを任意の隅にドラッグできます。パネルは上部を引っ張ることで移動でき、最小化も可能です。 クイックオーバービュー：すべての主要データ（ポジション数、取引量、損益）をコンパクトに表示 一括操作：選択した注文グループをワンクリックまたはホットキーで決済または削除
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
ユーティリティ
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
ユーティリティ
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
ユーティリティ
Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
ユーティリティ
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
ユーティリティ
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
ユーティリティ
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
ユーティリティ
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
ユーティリティ
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
ユーティリティ
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
ユーティリティ
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
半自動取引のためのユーティリティ。ストップオーダー、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップをブローカーに見えないように設定するための動的レベルを適用します。 FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。 アドバイザリンクのMT4バージョン 取引はボタンまたは線を使用して開くことができます。アドバイザが線に沿ってポジションを開くには、チャートに線を引き、名前を変更します。価格がそれを超えると、EAは対応するコマンドを実行します。 OPEN_SELL-売り注文を開きます CLOSE_SELL-すべての売り注文を閉じます OPEN_BUY-オープンバイオーダー CLOSE_BUY-すべての購入注文を閉じる コマンドが実行された後、コメント「OK」が書き込まれ、行はコマンドを1回だけ実行します。 チャートには、受け取った利益、現在のオープンポジション（注文数、ロット数、利益）、オープニング注文のボタン、実行速度、スリッページに関する情報が表示されます。 オプション： MAGIC_NUMBER-マジックナンバー; LOT_S
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
ユーティリティ
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
ユーティリティ
私は連星の利用に対するその商用戦略をMT5で自動化しました、そして、我々のMt5BridgeBinaryで、私はそのBinary口座に命令を送りました、そして、私は以下をリストします：簡単なもののこの方法を操作し始めてください！ 専門家のアドバイザーは、頑健さテストを最適化して、認識するために、作るのが簡単です;また、テストでは、その長期の収益性（我々がその最高の戦略をBinaryに接続するためにMt5BridgeBinaryをつくった理由です）を、我々は推定することができます。 特徴： - それは、私が望んだくらい多くの戦略を使用することができます。（専門家のアドバイザー）。 - 彼は、更なるプログラムを必要としません。 - 時間枠を輸入することなく、我々のEAを囲んでください。 - それは、すべての開いた活動を視覚化することができます。 - 彼だけは、すべての命令を受けるために1つのグラフだけの中で我々のEAを実行する必要があります。 - 我々のEAが働くように、それは複雑な構成を必要としません。 入場パラメータ： - メール：電子メールは、Binaryのその報告に関するも
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
ユーティリティ
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
ユーティリティ
半自動取引のユーティリティである注文管理を使用して、アカウントの不採算ポジションを復元することもできます。不採算の注文を重ねることで、アカウントのドローダウンを減らす機能があります。手動注文、パネルから開かれた注文、または別のエキスパートアドバイザーによって開かれた注文で機能します。最小限のパラメーターがあり、構成が簡単で、任意の数の注文で機能します。テストには、ストラテジーテスターのビジュアルモードを使用します。 MT4バージョン https://www.mql5.com/en/market/product/56492 オプション： START_LOT-初期ロット; LOT_MULTIPLIER-注文グリッドのロット乗数。 MAX_LOT-最大ロット; STEP_ORDERS-グリッドステップを注文します。 STEP_MULTIPLIER-次数ステップ乗算係数。=-1の場合、使用されません。 MAX_STEP-最大次数グリッドステップ。 OVERLAP_ORDERS-オーダーオーバーラップ機能を有効にするオーダー。 OVERLAP_PIPS-不採算注文を閉じるためのピップ単
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
ユーティリティ
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
ユーティリティ
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
ユーティリティ
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
ユーティリティ
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
ユーティリティ
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
ユーティリティ
Binance Future用のMt5ボット（エキスパート） システムはBinanceFuture市場で稼働しています。 独自のコードに簡単に統合して、操作を自動化できます。 手動操作パネルが利用可能です。 ヘッジmod互換。 すべての操作は画面から手動で行うことができます。 これは、同時に多くの暗号通貨を制御するための最も効果的な方法です。 画面はバイナンス画面のテンプレートタイプです。 リンクからテンプレートファイルをダウンロードできます。 https://drive.google.com/file/d/1WHqGhym0QIK31l7kwfit9_tXb7YbqSuT/view?usp=sharing このプログラムはインストールが必要です。 https://www.mql5.com/tr/market/product/68694 https://www.mql5.com/tr/market/product/73887 パラメーター APIキー=バイナンスAPIキー シークレットキー=バイナンスシークレットキー * [ツール]メニュー>>
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
ユーティリティ
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
ユーティリティ
The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
ユーティリティ
Make sure to join our Discord community over at www.Robertsfx.com , you can also buy the EA at robertsfx.com WIN NO MATTER IN WHICH DIRECTION THE PRICE MOVES This robot wins no matter in which direction the price moves by following changing direction depending on in which direction price moves. This is the most free way of trading to this date. So you win no matter which direction it moves (when price moves to either of the red lines as seen on the screenshot, it wins with the profit target you
Shortcuts
Rouge Mouta
ユーティリティ
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
ユーティリティ
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
ユーティリティ
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
ユーティリティ
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
作者のその他のプロダクト
Price Time Pro Monitor
Feng Wu
インディケータ
Title: Price Time Pro Monitor – The Ultimate Multi-Dimensional Chart Guardian Stop cluttering your screen with basic labels.   Price Time Pro Monitor   is not just another price and countdown tool; it is a sophisticated data engine designed for professional traders who demand precision and multi-timeframe awareness at a single glance. Why is this different from standard indicators? Smart RSI Engine (Multi-TF):   Monitor RSI levels for M15, H1, and H4 directly on your current chart. No more switc
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信