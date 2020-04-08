Farman Feractal Trend M T F

Hola, estoy aquí para resolver uno de los mayores problemas de los traders.





Cuando abro el gráfico de precios y empiezo a analizarlo, me encuentro con un GRAN problema.

Cambio entre diferentes ventanas y marcos temporales en MetaTrader 5 y empiezo a dibujar líneas de tendencia, bloques de órdenes y diferentes líneas estáticas y dinámicas para comprender el mercado.

Esto era un gran lío y a veces me confundía, así que pensé en diseñar un sistema que resolviera todos estos problemas y me mostrara todo lo que necesitaba en un marco temporal determinado.

Este sistema ya está a tu disposición y puedes ver fácilmente la tendencia y los bloques de órdenes (OB) en diferentes marcos temporales en tu marco temporal favorito con solo hacer clic en el gráfico de precios.

En tu gráfico de precios se muestran dos tablas: una proporciona la información general que necesitas y la otra facilita el acceso a las funciones de la herramienta haciendo clic en el gráfico.





LÍNEA DE TENDENCIA FARMAN: En modo dinámico, realiza cálculos extremadamente complejos basados ​​en diversos parámetros, como el ATR, el volumen de liquidez de la posición y los bloques de órdenes. Los calcula comparándolos con marcos temporales superiores e inferiores y los muestra en el gráfico de precios.





Las señales de esta herramienta son solo una sugerencia. Puede desactivarlas en la tabla de configuración para analizar su sistema analítico con detenimiento según los indicadores y cálculos.

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System