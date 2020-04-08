Farman Feractal Trend M T F

Hola, estoy aquí para resolver uno de los mayores problemas de los traders.

Cuando abro el gráfico de precios y empiezo a analizarlo, me encuentro con un GRAN problema.
Cambio entre diferentes ventanas y marcos temporales en MetaTrader 5 y empiezo a dibujar líneas de tendencia, bloques de órdenes y diferentes líneas estáticas y dinámicas para comprender el mercado.
Esto era un gran lío y a veces me confundía, así que pensé en diseñar un sistema que resolviera todos estos problemas y me mostrara todo lo que necesitaba en un marco temporal determinado.
Este sistema ya está a tu disposición y puedes ver fácilmente la tendencia y los bloques de órdenes (OB) en diferentes marcos temporales en tu marco temporal favorito con solo hacer clic en el gráfico de precios.
En tu gráfico de precios se muestran dos tablas: una proporciona la información general que necesitas y la otra facilita el acceso a las funciones de la herramienta haciendo clic en el gráfico.

LÍNEA DE TENDENCIA FARMAN: En modo dinámico, realiza cálculos extremadamente complejos basados ​​en diversos parámetros, como el ATR, el volumen de liquidez de la posición y los bloques de órdenes. Los calcula comparándolos con marcos temporales superiores e inferiores y los muestra en el gráfico de precios.

Las señales de esta herramienta son solo una sugerencia. Puede desactivarlas en la tabla de configuración para analizar su sistema analítico con detenimiento según los indicadores y cálculos.


     FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System

FARMAN PRO v9 es un indicador de trading avanzado todo-en-uno para MetaTrader 5,
diseñado para traders que se enfocan en la estructura del mercado, los conceptos de Smart Money y la alineación de la tendencia.

Este sistema combina múltiples herramientas profesionales de trading en un marco limpio e inteligente,
ayudando a los traders a tomar decisiones claras, estructuradas y confiables en condiciones de mercado dinámicas.

🔹 Características Clave
• Filtro de tendencia adaptativo multi-timeframe  
• Detección automática de la estructura del mercado (CHoCH & BoS)  
• Order blocks de marcos temporales superiores mostrados en marcos inferiores  
• Señales de entrada inteligentes alineadas con la estructura y la tendencia  
• Sesiones de trading enfocadas en liquidez (Sídney, Tokio, Londres, Nueva York)  
• Panel profesional con botones de control inteligentes  
• Diseño de gráfico limpio con gestión automática de objetos  

🔹 Cómo Funciona
FARMAN PRO v9 no genera señales aleatorias.

Las señales de entrada se muestran solo cuando múltiples condiciones se alinean, incluyendo:
• Ruptura confirmada de la estructura del mercado  
• Confirmación direccional de la tendencia  
• Contexto de Smart Money  
• Ubicación de precio relevante  

Este enfoque reduce significativamente configuraciones de baja calidad
y se enfoca únicamente en oportunidades de trading de alta probabilidad.

🔹 ¿Para Quién Es?
• Traders de Smart Money e ICT  
• Traders profesionales de Forex y Oro  
• Traders de prop firms  
• Traders que valoran la calidad sobre la cantidad  

🔹 Plataforma
• MetaTrader 5  
• Todos los símbolos  
• Todos los timeframes  

🔹 Nota Final
FARMAN PRO v9 no es solo un indicador.
Es un sistema de toma de decisiones diseñado para aportar claridad, estructura y disciplina a tu trading.

Productos recomendados
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
TD Combo Scanner Metatrader 5
Samil Bozuyuk
Indicadores
El indicador busca señales TD Combo en múltiples marcos temporales para todos los mercados filtrados y muestra los resultados en el Dashboard. Características principales Dashboard se puede utilizar para todos los mercados Puede buscar señales en MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parámetros UseMarketWatch: Establezca true para copiar todos los símbolos disponibles en market watch MarketWatchCount : Establezca el número de símbolos que desea copiar de la lista de vigilancia del me
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Asesores Expertos
Trend recogniser es un Asesor Experto basado en técnicas de Reconocimiento de Patrones . Gracias a enfoques estadísticos y de procesamiento de señales, estima tendencias a corto plazo y emite señales de posición larga/corta automáticamente . Mientras que usted está en una posición, si los trens roto recogniser señal para cerrar su posición, con un ingreso razonable. Es sobre todo adecuado para curencies de gran volumen (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Además, para obtener el mejor rendimi
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
TradingwievHeikenAshi
Volkan Mustafaoglu
Indicadores
Heikin Ashi Heikin Ashi es una técnica gráfica que puede utilizarse para predecir los movimientos futuros de los precios. Es similar a los gráficos de velas tradicionales. Sin embargo, a diferencia de un gráfico de velas normal, el gráfico Heikin Ashi intenta filtrar parte del ruido del mercado suavizando las fuertes oscilaciones de los precios para identificar mejor los movimientos de tendencia en el mercado. Para crear Heiken Ashi, se utiliza una fórmula en la que se introducen los datos del
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Asesores Expertos
Liberar el potencial de comercio automático de oro de aureus Quantum surge - H1 ¡Descuento especial: ¡ precio actual $799 (descuento por tiempo limitado)! Siguiente precio: 899 dólares Dirección de la señal de la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + introducción + vendedor Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de vanguardia (ea) diseñado para comerciar xauusd (oro) dentro del plazo h1. Combina una variedad de indicadores técnicos y una sólida estra
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Asesores Expertos
BlackCAT FX es un sencillo y potente Asesor Experto. Este robot tiene incrustado un algoritmo de determinación del nivel clave muy potente. Con esta referencia keylevel, este robot puede trabajar con eficacia y eficiencia. BlackCat FX está diseñado específicamente para funcionar con los pares EURUSD y GBPUSD, ya que sabemos que son pares de baja dispersión, y se puede ejecutar en el marco temporal M5 o M15. Especificaciones del instrumento Símbolo: EURUSD, GBPUSD Marco temporal: M5 Requisitos de
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
Indicadores
Hola, En este indicador, empecé con un simple algoritmo de cruce de medias móviles. Sin embargo, con el fin de obtener resultados más succesfull, he creado diferentes escenarios por la cuenca de las intersecciones y los valores aptimized de las medias móviles en la apertura, cierre, alta y baja de valores. Os presento la versión más estable de las medias móviles que probablemente hayáis visto en cualquier entorno. Le hemos añadido un poco de volumen. En mi opinión, si añade el indicador de la b
Early Reversal Detector
Ugur Catak
Indicadores
Atrapa las Reversiones Antes de que Sucedan Lo que Este Indicador NO Hace No es un generador de señales de compra/venta. No te dice automáticamente cuándo entrar o salir de las operaciones. Lo que Este Indicador Hace Early Reversal Detector identifica cambios en el comportamiento del precio para determinar puntos de entrada óptimos con precisión. Cómo Funciona El indicador crea velas en un panel separado que se parecen a las velas de precio en tu gráfico principal - pero con una diferencia cruci
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Traffic Signal
Ramzi Abuwarda
Indicadores
¡Presentamos el revolucionario indicador MT5, Traffic Signal! Tu puerta de entrada al mundo del trading exitoso. Diseñado con precisión y experiencia, Traffic Signal opera con una estrategia especial basada en el análisis de los niveles de RSI, Stochastics, CCI y tendencias en todos los marcos de tiempo. Prepárate para vivir una experiencia de trading extraordinaria, ya que este innovador indicador te ofrece las señales más precisas para entrar al mercado, permitiéndote navegar con confianza ini
RubdFx Perfect Reversal
Namu Makwembo
Indicadores
RubdFx Perfect Reversal , El indicador de reversión se utiliza para determinar áreas de soporte y resistencia Dibujando una flecha con un nivel de oferta y demanda (ReversalZones ). -Usted cogerá más oscilaciones reduciendo el período, y menos oscilaciones si usted aumenta el período - Alertas disponibles por móvil , ordenador y correo electrónico . No es empujado por el precio, lo que significa que la flecha se quedará en un solo lugar, adecuado para scalping y el comercio a largo plazo. Tambié
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe).el backtest y la optimización se realizó en datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real para 1 weekfrom la 2023.03.27 a la 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas para mejorar
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicadores
Se trata de un sistema de tendencias original, ágil y excelente. Tanto si es un principiante en el trading como si es un trader profesional, este conjunto de indicadores puede ayudarle a seguir de forma rápida y oportuna los últimos cambios en las tendencias del mercado. Tiene las siguientes características: El método de uso es extremadamente sencillo, plug and play, y la visualización de todos los resultados del análisis de tendencias es clara a simple vista; No es necesario configurar ningún p
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile Robot robusto con varias configuraciones disponibles, Úselo con BTC en un período de tiempo de 10 minutos con la configuración en la captura de pantalla a continuación. Al comprar el robot experto, tienes derecho a solicitar modificaciones para seguir mejorando el bot. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles: El EA utiliza dos medias móviles (MA1 y MA2) para generar señales comerciales. Un cruce de la MA más rápida (
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Asesores Expertos
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias de aprendizaje automático basada en el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con la volatilidad del mercado y las métricas de volumen. Funciona mejor en el gráfico H1 . Las señales utilizadas para comenzar a operar son cuidadosamente examinadas a través de la capacidad de aprendizaje de la máquina, y un sofisticado algoritmo asegura que el comerciante se mantiene en la tendencia durante el mayor tiempo posible. Características. Este es un
Vikopo Fractal MT5
Farahbod Nikfar
Asesores Expertos
Estimados traders e inversores, Presentamos Vikopo Fractal MT5 , Desarrollado por un equipo de traders experimentados con más de 15 años de experiencia en el trading. Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114993 Lista de productos : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Introducción a la estrategia : Al utilizar este robot, hemos aprovechado el poder de los plugins neuronales de última generación para mejorar sus capacidades. Mediante la integración de estos pl
Average Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador Average Cross System es una herramienta versátil diseñada para los operadores que utilizan la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este indicador proporciona una forma sencilla pero eficaz de identificar posibles señales de compra y venta basadas en cruces de medias móviles, una estrategia de análisis técnico muy utilizada. Características principales: Cruces de medias móviles: El corazón del Average Cross System es la detección de cruces de medias móviles. Identifica automáticamente cuan
FREE
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
Ultimate Bot Alerts
Rahulkumar Kanani
Indicadores
"El indicador Ultimate Bot Alerts es una poderosa herramienta para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado. Este indicador utiliza un sofisticado algoritmo basado en el Average True Range (ATR) y la acción del precio para generar señales de compra y venta. Cuando aplica el indicador Ultimate Bot Alerts a su gráfico, verá flechas verdes para señales de compra y flechas rojas para señales de venta. Estas señales aparecen directament
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
My PVSR
Ashok Kumar Singha
Indicadores
Mi PVSR se basa en todo tipo de puntos de giro. Utilice este indicador para obtener apoyo adecuado / Zona de resistencia y el comercio en consecuencia ... Recomendación: Utilice este indicador junto con mi otro indicador --->>> Dr. Tendencia <<<---Haga clic aquí ; Para obtener el mejor resultado de salida no dude en ponerse en contacto conmigo ; Mejor de Luck Se puede utilizar para: Todos los Pares: Forex, Criptodivisas, Metales, Acciones, Índices etc. Todos los plazos Todos los Brokers Todo
SessBreak Advanced EA
Giuseppe Surace
Asesores Expertos
Asesor Experto Giramenti Advanced Breakout para Trading Intradiario y Multidiario Este Asesor Experto está diseñado para operar con breakouts de forma precisa y basada en reglas, en sesiones de tiempo personalizables y condiciones de tenencia multidiarias. Tanto si es un trader intradiario disciplinado como si es un swing trader estratégico que busca participar en tendencias multidiarias, este EA ofrece un nivel excepcional de personalización y control, todo dentro de un único motor optimizado
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Asesores Expertos
GoldenPulse PRO - High Winrate es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD) con precisión y consistencia. Utiliza un marco de impulso/volatilidad patentado que se adapta a las condiciones cambiantes, centrándose en una alta tasa de ganancias y una reducción controlada, sin rejilla, martingala ni promedios arriesgados. Características principales 100% automatizado - plug & play Optimizado para XAUUSD , compatible con otros símbolos Lógica inteligente - sin m
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Otros productos de este autor
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicadores
Nirvana Trend — Indicador de tendencia con confirmación multi‑marco temporal y herramientas de gestión de riesgo Introducción Nirvana Trend es un indicador analítico que ayuda a estructurar la toma de decisiones de trading al ofrecer señales filtradas, confirmación en múltiples marcos temporales y niveles automáticos de stop/salida basados en la volatilidad (ATR). Si operas en entornos con restricciones como límites de drawdown diario/total, esta herramienta puede favorecer el cumplimiento de t
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilidades
Velocidad de scalping; disciplina sistemática   Decide con Nirvana; cálculos y freno de seguridad con nosotros. No te sorprendas; estás ante la herramienta de gestión de capital más avanzada e inteligente, que ofrece máxima flexibilidad en los mercados financieros. Un trade ganador no es solo “buen análisis”; “ejecución fluida” y “disciplina” son la clave. Nirvana es tu asistente de ejecución: calculadora de riesgo/volumen en tiempo real, ajuste de R:R con un clic, vista previa en vivo de riesgo
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilidades
Nombre del producto: Close all position by ARAN (Utilidad MT5) Introducción Close all position by ARAN es una herramienta ligera y configurable para gestionar el cierre simultáneo de operaciones en MetaTrader 5. Permite cerrar todas las posiciones según umbrales de P/L definidos por el usuario (positivos o negativos). Este producto no ofrece señales ni predicciones de mercado y no garantiza ningún resultado. Características Cerrar todo al umbral de P/L positivo: cuando el beneficio/pérdida tota
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
Indicadores
Nirvana Trend — Indicador de tendencia y marco de riesgo basado en ATR Nota: Esta herramienta proporciona únicamente información analítica y no garantiza, promete ni sugiere beneficios, ingresos ni resultados específicos (incluida la aprobación en evaluaciones/desafíos). La decisión y la responsabilidad de uso recaen en el usuario. Introducción Nirvana Trend es un indicador de análisis técnico diseñado para estandarizar la toma de decisiones y mejorar la disciplina operativa. Ofrece señales fil
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Este indicador está diseñado para traders que operan bajo las estrictas reglas de cuentas de prop trading y necesitan un seguimiento transparente del riesgo y de los límites. La herramienta es exclusivamente informativa, no interviene en tus operaciones y ayuda a mantener el foco en el análisis y la ejecución de tu plan. Características clave Seguimiento del drawdown diario y total: calcula y muestra con precisión los límites y los valores actuales en un panel claro sobre el gráfico; siempre sa
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Session Start Breakout - El Cazador del Inicio de Sesión Descripción Completa El arte de un trader es encontrar el   "punto de partida" . Muchos de los movimientos principales y potentes del mercado toman forma justo después de que la emoción inicial al comienzo de las sesiones de trading clave (Asia, Londres y Nueva York) disminuye. El indicador   Session Start Breakout   es una herramienta analítica avanzada diseñada precisamente para ayudarte a identificar estos momentos críticos y oportunid
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
Utilidades
Velocidad de scalping; disciplina sistemática Decide con Nirvana; cálculos y freno de seguridad con nosotros. No te sorprendas; estás ante la herramienta de gestión de capital más avanzada e inteligente, que ofrece máxima flexibilidad en los mercados financieros. Un trade ganador no es solo “buen análisis”; “ejecución fluida” y “disciplina” son la clave. Nirvana es tu asistente de ejecución: calculadora de riesgo/volumen en tiempo real, ajuste de R:R con un clic, vista previa en vivo de riesgo y
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Asesores Expertos
GRAN VENTA POR 30 PRIMERAS DESCARGAS SOLO DE POR VIDA HASTA EL 80% Y UN MES HASTA EL 50%   Robot de Trading para la Sesión de Nueva York – El Cazador de Velas de Oro Si buscas una herramienta que vigile el mercado como un cazador profesional, ¡este robot está diseñado exactamente para ti! Este Asesor Experto comienza su trabajo de forma inteligente desde el inicio de la sesión de Nueva York. Su algoritmo interno está diseñado para: Contar las velas desde los primeros segundos de
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Asesores Expertos
80% off for 2026 new year gift GoldenAegis: Un EA Especializado en Oro para Desafíos de Prop Firms GoldenAegis, un Asesor Experto (EA) de primer nivel de la serie Nirvana, es una herramienta de trading sistemático diseñada específicamente para el Oro (XAUUSD) y para traders que buscan superar los desafíos de las empresas de fondeo (Prop Firms). Estrategia y Filosofía Central Este EA es la culminación de más de una década de experiencia práctica en el mercado. La filosofía central es automatiz
Farman trendline
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
FARMAN TREND V12 – Motor de Tendencia Multi-Temporal Ultrarrápido (Oferta de Navidad) FARMAN TREND V12 es un indicador de tendencia adaptativo profesional basado en la estructura fractal del mercado y cálculos sensibles al volumen. Ofrece una detección de tendencias rápida, suave y fiable en todos los marcos temporales con un verdadero motor multi-temporal. Modo Dinámico Adaptativo Análisis Multi-Temporal Real (MTF) No Repinta – Sin Retraso (No Lag) Ultrarrápido y Optimizado para Backtes
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario