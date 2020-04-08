Farman Feractal Trend M T F
- Indicadores
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versión: 9.6
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Hola, estoy aquí para resolver uno de los mayores problemas de los traders.
Cuando abro el gráfico de precios y empiezo a analizarlo, me encuentro con un GRAN problema.
Cambio entre diferentes ventanas y marcos temporales en MetaTrader 5 y empiezo a dibujar líneas de tendencia, bloques de órdenes y diferentes líneas estáticas y dinámicas para comprender el mercado.
Esto era un gran lío y a veces me confundía, así que pensé en diseñar un sistema que resolviera todos estos problemas y me mostrara todo lo que necesitaba en un marco temporal determinado.
Este sistema ya está a tu disposición y puedes ver fácilmente la tendencia y los bloques de órdenes (OB) en diferentes marcos temporales en tu marco temporal favorito con solo hacer clic en el gráfico de precios.
En tu gráfico de precios se muestran dos tablas: una proporciona la información general que necesitas y la otra facilita el acceso a las funciones de la herramienta haciendo clic en el gráfico.
LÍNEA DE TENDENCIA FARMAN: En modo dinámico, realiza cálculos extremadamente complejos basados en diversos parámetros, como el ATR, el volumen de liquidez de la posición y los bloques de órdenes. Los calcula comparándolos con marcos temporales superiores e inferiores y los muestra en el gráfico de precios.
Las señales de esta herramienta son solo una sugerencia. Puede desactivarlas en la tabla de configuración para analizar su sistema analítico con detenimiento según los indicadores y cálculos.
FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System
FARMAN PRO v9 es un indicador de trading avanzado todo-en-uno para MetaTrader 5,
diseñado para traders que se enfocan en la estructura del mercado, los conceptos de Smart Money y la alineación de la tendencia.
Este sistema combina múltiples herramientas profesionales de trading en un marco limpio e inteligente,
ayudando a los traders a tomar decisiones claras, estructuradas y confiables en condiciones de mercado dinámicas.
🔹 Características Clave
• Filtro de tendencia adaptativo multi-timeframe
• Detección automática de la estructura del mercado (CHoCH & BoS)
• Order blocks de marcos temporales superiores mostrados en marcos inferiores
• Señales de entrada inteligentes alineadas con la estructura y la tendencia
• Sesiones de trading enfocadas en liquidez (Sídney, Tokio, Londres, Nueva York)
• Panel profesional con botones de control inteligentes
• Diseño de gráfico limpio con gestión automática de objetos
🔹 Cómo Funciona
FARMAN PRO v9 no genera señales aleatorias.
Las señales de entrada se muestran solo cuando múltiples condiciones se alinean, incluyendo:
• Ruptura confirmada de la estructura del mercado
• Confirmación direccional de la tendencia
• Contexto de Smart Money
• Ubicación de precio relevante
Este enfoque reduce significativamente configuraciones de baja calidad
y se enfoca únicamente en oportunidades de trading de alta probabilidad.
🔹 ¿Para Quién Es?
• Traders de Smart Money e ICT
• Traders profesionales de Forex y Oro
• Traders de prop firms
• Traders que valoran la calidad sobre la cantidad
🔹 Plataforma
• MetaTrader 5
• Todos los símbolos
• Todos los timeframes
🔹 Nota Final
FARMAN PRO v9 no es solo un indicador.
Es un sistema de toma de decisiones diseñado para aportar claridad, estructura y disciplina a tu trading.