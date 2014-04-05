Farman Feractal Trend M T F

안녕하세요, 트레이더들이 겪는 가장 큰 문제 중 하나를 해결해 드리려고 합니다.

가격 차트를 열고 분석을 시작할 때, 큰 문제가 하나 있습니다.

MetaTrader 5에서 여러 창과 시간대를 오가며 추세선, 주문 블록, 다양한 정적 및 동적 선을 그려 시장을 이해하려고 애씁니다.

이 과정은 매우 번거로웠고, 때로는 잘못된 판단을 내리게 하기도 했습니다. 그래서 이러한 모든 문제를 해결하고 특정 시간대에서 필요한 모든 정보를 보여주는 시스템을 개발하게 되었습니다.

이제 여러분도 이 시스템을 활용할 수 있습니다. 원하는 시간대의 가격 차트를 클릭하기만 하면 다양한 시간대의 추세선과 주문 블록(OB)을 간편하게 확인할 수 있습니다.

차트에는 두 개의 표가 표시됩니다. 하나는 필요한 일반 정보를 제공하고, 다른 하나는 차트를 클릭하여 도구의 기능에 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다.

파먼 추세선 - 동적 모드에서는 ATR, 포지션 유동성, 거래량, 주문 블록 등 여러 매개변수를 기반으로 매우 복잡한 계산을 수행하고, 이를 상위 및 하위 시간대와 비교하여 가격 차트에 표시합니다.

- 이 도구의 신호는 참고용일 뿐입니다. 설정에서 신호를 비활성화하여 지표와 계산에 따라 분석 시스템을 더욱 면밀히 검토할 수 있습니다.

     FARMAN PRO v9 – 스마트 머니 트레이딩 시스템

FARMAN PRO v9는 MetaTrader 5를 위한 고급 올인원 트레이딩 인디케이터로,
시장 구조, 스마트 머니 개념, 그리고 추세 정렬에 집중하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

이 시스템은 여러 전문 트레이딩 도구를 하나의 깔끔하고 지능적인 프레임워크로 결합하여,
변동성 있는 시장 환경에서도 명확하고 구조적이며 자신감 있는 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

🔹 주요 기능
• 적응형 멀티 타임프레임 추세 필터  
• 자동 시장 구조 인식 (CHoCH & BoS)  
• 상위 타임프레임 오더 블록을 하위 타임프레임에 표시  
• 구조와 추세에 정렬된 스마트 진입 신호  
• 유동성 중심 트레이딩 세션 (시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕)  
• 스마트 컨트롤 버튼을 갖춘 전문 대시보드  
• 자동 객체 관리가 적용된 깔끔한 차트 디자인  

🔹 작동 방식
FARMAN PRO v9는 무작위 신호를 생성하지 않습니다.

진입 신호는 다음 조건들이 동시에 충족될 때만 표시됩니다:
• 확인된 시장 구조 돌파  
• 방향성 추세 확인  
• 스마트 머니 컨텍스트  
• 유효한 가격 위치  

이 접근 방식은 낮은 품질의 셋업을 크게 줄이고,
높은 확률의 트레이딩 기회에만 집중합니다.

🔹 대상 사용자
• 스마트 머니 및 ICT 트레이더  
• 전문 포렉스 및 골드 트레이더  
• 프랍 펌 트레이더  
• 수량보다 품질을 중시하는 트레이더  

🔹 플랫폼
• MetaTrader 5  
• 모든 종목  
• 모든 타임프레임  

🔹 최종 안내
FARMAN PRO v9는 단순한 인디케이터가 아닙니다.
트레이딩 과정에 명확성, 구조, 규율을 제공하는 의사결정 시스템입니다.

