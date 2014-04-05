Farman Feractal Trend M T F

안녕하세요, 트레이더들이 겪는 가장 큰 문제 중 하나를 해결해 드리려고 합니다.





가격 차트를 열고 분석을 시작할 때, 큰 문제가 하나 있습니다.





MetaTrader 5에서 여러 창과 시간대를 오가며 추세선, 주문 블록, 다양한 정적 및 동적 선을 그려 시장을 이해하려고 애씁니다.





이 과정은 매우 번거로웠고, 때로는 잘못된 판단을 내리게 하기도 했습니다. 그래서 이러한 모든 문제를 해결하고 특정 시간대에서 필요한 모든 정보를 보여주는 시스템을 개발하게 되었습니다.





이제 여러분도 이 시스템을 활용할 수 있습니다. 원하는 시간대의 가격 차트를 클릭하기만 하면 다양한 시간대의 추세선과 주문 블록(OB)을 간편하게 확인할 수 있습니다.





차트에는 두 개의 표가 표시됩니다. 하나는 필요한 일반 정보를 제공하고, 다른 하나는 차트를 클릭하여 도구의 기능에 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다.





파먼 추세선 - 동적 모드에서는 ATR, 포지션 유동성, 거래량, 주문 블록 등 여러 매개변수를 기반으로 매우 복잡한 계산을 수행하고, 이를 상위 및 하위 시간대와 비교하여 가격 차트에 표시합니다.





- 이 도구의 신호는 참고용일 뿐입니다. 설정에서 신호를 비활성화하여 지표와 계산에 따라 분석 시스템을 더욱 면밀히 검토할 수 있습니다.

FARMAN PRO v9 – 스마트 머니 트레이딩 시스템