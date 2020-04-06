DAX Falcon es un sistema de órdenes pendientes construido para el movimiento temprano del DAX. El EA lee la estructura inicial de la sesión y coloca stops de compra y venta en niveles predefinidos. Sin rejilla, sin martingala, sin promedios. Cada posición tiene un riesgo fijo e independiente.

La lógica se centra en el rango de la mañana y en los retrocesos al final de la sesión europea.





Características principales:

Sólo órdenes pendientes

Stop Loss y Take Profit definidos





Advertencia sobre precios de CFDs vs Futuros:

Este modelo depende de niveles de precios precisos (especialmente con puntos pivote), los brokers de CFD pueden mostrar precios que difieren del mercado de futuros. Una pequeña diferencia de 2-5 puntos suele ser aceptable. Una diferencia de 15-20 puntos o más impide que el EA funcione correctamente, ya que las órdenes pendientes se colocarán en los niveles equivocados. Algunos brokers muestran grandes brechas, por lo que comprobar la calidad de los precios es importante. El algo está construido con datos de IG.





Configuración:

Instrumento: GER40 / DAX - M15 Tiemframe

Tipo de cuenta: ECN / spread bajo

Saldo mínimo: 200+

Riesgo: porcentaje fijo por operación





No requiere optimización. El EA se ejecuta con su lógica incorporada.