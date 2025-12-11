N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord

AI Handelsassistent | Discord/Telegram → MetaTrader 5 Automatisierung

Ein fortschrittliches Automatisierungs-Framework, das es ermöglicht, Handelsanweisungen in natürlicher Sprache, die von Discord oder Telegram gesendet werden, automatisch auf MetaTrader 5 unter Verwendung von n8n-Workflows und einem benutzerdefinierten Expert Advisor auszuführen.

Diese Lösung integriert moderne Workflow-Automatisierung mit MetaTrader 5, so dass Benutzer Handelsanweisungen wie z.B.:

"EURUSD kaufen 1% Risiko 30 Pip SL 3R TP"

"Verkaufe GBPUSD jetzt 2% 20 SL 60 TP"

"kaufe Limit EURUSD bei 1,0850 mit 1% Risiko 15 SL 2R"

Das System interpretiert, verarbeitet und leitet diese Befehle an MT5 zur Ausführung weiter, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Wichtigste Merkmale

Parsing von Befehlen in natürlicher Sprache

Handelsanweisungen werden in einfachem Englisch interpretiert, ohne dass eine strenge Syntax erforderlich ist. Der Parser unterstützt gängige Abkürzungen (z. B. EU = EURUSD, GU = GBPUSD) und verarbeitet sowohl Market- als auch Limit-Orders.

Discord/Telegramm-Integration

Überwacht bestimmte Kanäle für Handelsbefehle. Die Nachrichten werden als Handelsausführung, Anfragen, Hilfeanfragen oder Signalmanagement klassifiziert.

Signalmanagement

Handelssignale werden in eine Warteschlange gestellt und über HTTP-Endpunkte bereitgestellt. Der MetaTrader 5 Expert Advisor fragt diese Endpunkte ab und führt ausstehende Trades bei Empfang aus.

Logik der Positionsgröße

Die Losgrößen werden dynamisch auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Pips berechnet. Das System unterstützt eine genaue Pip-Verarbeitung für alle wichtigen FX-Paare und XAUUSD.

Ausführungs-Workflow

n8n-Workflows empfangen und verarbeiten Benutzeranweisungen vor

Signale werden in einer verwalteten Warteschlange gespeichert

Der MT5 Expert Advisor fragt nach neuen Signalen ab

Trades werden entsprechend der Risikoparameter mit Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln ausgeführt

Enthaltene Komponenten

n8n Workflow für Discord/Telegramm Befehlserfassung

n8n Signal-Handler für MT5-Kommunikation

Benutzerdefinierter MetaTrader 5 Expert Advisor (MQL5)

Schnelle Einrichtung

Importieren Sie beide n8n-Workflows und konfigurieren Sie die API-Anmeldedaten. Fügen Sie Webhook-URLs zur MT5 WebRequest-Whitelist hinzu. Hängen Sie den EA an einen MT5-Chart an und aktivieren Sie den Algo-Handel. Verwenden Sie ein Demokonto zum Testen, bevor Sie den EA live einsetzen.

Wichtige Hinweise

Dieses Tool wird als Automatisierungsbeispiel zur Verfügung gestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird für die Verwendung mit Demokonten empfohlen, um Workflow-Automatisierung und Integrationskonzepte zu erkunden. Die Benutzer sind in vollem Umfang dafür verantwortlich, die Logik zu validieren, ausgiebig zu testen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.



