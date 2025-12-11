N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord

AI Handelsassistent | Discord/Telegram → MetaTrader 5 Automatisierung

Ein fortschrittliches Automatisierungs-Framework, das es ermöglicht, Handelsanweisungen in natürlicher Sprache, die von Discord oder Telegram gesendet werden, automatisch auf MetaTrader 5 unter Verwendung von n8n-Workflows und einem benutzerdefinierten Expert Advisor auszuführen.

Diese Lösung integriert moderne Workflow-Automatisierung mit MetaTrader 5, so dass Benutzer Handelsanweisungen wie z.B.:

  • "EURUSD kaufen 1% Risiko 30 Pip SL 3R TP"

  • "Verkaufe GBPUSD jetzt 2% 20 SL 60 TP"

  • "kaufe Limit EURUSD bei 1,0850 mit 1% Risiko 15 SL 2R"

Das System interpretiert, verarbeitet und leitet diese Befehle an MT5 zur Ausführung weiter, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Wichtigste Merkmale

Parsing von Befehlen in natürlicher Sprache
Handelsanweisungen werden in einfachem Englisch interpretiert, ohne dass eine strenge Syntax erforderlich ist. Der Parser unterstützt gängige Abkürzungen (z. B. EU = EURUSD, GU = GBPUSD) und verarbeitet sowohl Market- als auch Limit-Orders.

Discord/Telegramm-Integration
Überwacht bestimmte Kanäle für Handelsbefehle. Die Nachrichten werden als Handelsausführung, Anfragen, Hilfeanfragen oder Signalmanagement klassifiziert.

Signalmanagement
Handelssignale werden in eine Warteschlange gestellt und über HTTP-Endpunkte bereitgestellt. Der MetaTrader 5 Expert Advisor fragt diese Endpunkte ab und führt ausstehende Trades bei Empfang aus.

Logik der Positionsgröße
Die Losgrößen werden dynamisch auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Pips berechnet. Das System unterstützt eine genaue Pip-Verarbeitung für alle wichtigen FX-Paare und XAUUSD.

Ausführungs-Workflow

  • n8n-Workflows empfangen und verarbeiten Benutzeranweisungen vor

  • Signale werden in einer verwalteten Warteschlange gespeichert

  • Der MT5 Expert Advisor fragt nach neuen Signalen ab

  • Trades werden entsprechend der Risikoparameter mit Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln ausgeführt

Enthaltene Komponenten

  • n8n Workflow für Discord/Telegramm Befehlserfassung

  • n8n Signal-Handler für MT5-Kommunikation

  • Benutzerdefinierter MetaTrader 5 Expert Advisor (MQL5)

Schnelle Einrichtung

  1. Importieren Sie beide n8n-Workflows und konfigurieren Sie die API-Anmeldedaten.

  2. Fügen Sie Webhook-URLs zur MT5 WebRequest-Whitelist hinzu.

  3. Hängen Sie den EA an einen MT5-Chart an und aktivieren Sie den Algo-Handel.

  4. Verwenden Sie ein Demokonto zum Testen, bevor Sie den EA live einsetzen.

Wichtige Hinweise

Dieses Tool wird als Automatisierungsbeispiel zur Verfügung gestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird für die Verwendung mit Demokonten empfohlen, um Workflow-Automatisierung und Integrationskonzepte zu erkunden. Die Benutzer sind in vollem Umfang dafür verantwortlich, die Logik zu validieren, ausgiebig zu testen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.



Empfohlene Produkte
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Experten
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor Ich bin AURUM AXIS EA , ein professioneller Gold-Handelsroboter (XAUUSD EA) , der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, kontrolliertes Risiko und Beständigkeit im automatisierten Handel verlangen. Ich kombiniere Scalping- und Swing-Trading-Strategien in einem leistungsstarken Expert Advisor , der es Ihnen ermöglicht, sich mit minimalen Eingaben und maximaler Kontrolle an wechselnde Bedingungen auf dem Goldmarkt anzupassen.
IB Predator
Hristo Dimov
Experten
Inside Bar Index Predator MT5 Expert Advisor Nutzen Sie die Macht der Inside Bars mit automatisierter Präzision Wir stellen den Inside Bar Index Predator vor, einen hochmodernen MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um aus hochwahrscheinlichen Handels-Setups Kapital zu schlagen. Diese automatisierte Handelslösung scannt den Markt akribisch nach Inside-Bar-Mustern und platziert strategisch Kauf- und Verkaufsstopp-Orders, um das Gewinnpotenzial zu maximieren. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene I
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Experten
Einführung von Genius EA Creator für MetaTrader 5: Vereinfachen Sie Ihren automatisierten Handel wie nie zuvor Sind Sie bereit, Ihren Handel zu automatisieren, ohne sich um die Programmierung zu kümmern? Der Genius EA Creator für MetaTrader 5 bietet Ihnen eine flexible und leistungsstarke Plattform, die jeder nutzen kann, um Ihre Handelsaktivitäten zu verändern. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Sie werden es zu schätzen wissen, dass Sie mit diesem Tool Strategien entwerfen und
Trend Risk Monitor
Kenneth Michael Chambers
Utilitys
TREND RISK MONITOR EA - BENUTZERHANDBUCH ---------------------------------------------------- 1. ÜBERBLICK Der Trend Risk Monitor ist kein Handelsroboter, der neue Positionen eröffnet. Es handelt sich vielmehr um ein hochentwickeltes Dienstprogramm für das Risikomanagement, das neben einem anderen Expert Advisor (EA) auf Ihrem Handelskonto eingesetzt werden kann. Sein Hauptzweck ist die aktive Überwachung der von einem bestimmten EA (identifiziert durch eine "Magic Number") eröffneten Trades un
Trading Sessions Timer
Kanwaljeet Singh
Utilitys
Active Session Timer - Hauptmerkmale Echtzeit-Sitzungsstatus Sehen Sie sofort, welche globalen Handelssitzungen (London, New York, Tokio, Sydney) zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv oder inaktiv sind. Start- und End-Countdown-Timer Zeigt die genauen Start- und Endzeiten für jede Sitzung an, zusammen mit Live-Countdowns, die Ihnen helfen, den Handel im Voraus zu planen. Unterstützung lokaler Zeitzonen Erfordert, dass die Benutzer ihre lokale Zeitzone während der Installation einstellen
FREE
OnlyPlusCloser
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitys
OnlyPlusCloser — Schließt nur profitable Trades. Schnell. Intelligent. Was macht dieses Skript? OnlyPlusCloser ist ein intelligentes Skript für MetaTrader 5, das automatisch nur die profitablen Positionen des aktuellen Symbols schließt. Kein manuelles Filtern. Kein Risiko. Nur gewinnbringende Trades — mit nur einem Klick. Vorteile für Trader: Maximale Kontrolle — verlustreiche Positionen bleiben unberührt Blitzschnelle Ausführung — alle Gewinnpositionen werden sofort geschlossen Aut
FREE
Send any indicator signals to Telegram channel MT5
Nebal S I Saloul
Experten
Hallo Diese EA für senden Sie alle Indikator-Signale (Puffer) zu Ihrem Kanal in Telegram auch mit Foto für Chart Sie können Ihre Signale mit Ihren Kunden in Ihrem Telegramm teilen bitte sehen Sie sich die Fotos an Sie müssen Telegram Kanal dann machen Bot und geben Sie es Permission und erhalten Token (sehen Sie dieses Video zu wissen, wie es zu tun) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE und Sie müssen diese Dateien herunterladen https://drive.google.com/file/d/1pYpnWUr4Kb4aIwdoGVD_9zSH
Best Correlation
Vladimir Khlystov
5 (1)
Utilitys
Ein Skript, das die Korrelation für drei ausgewählte Zonen auf einmal anzeigt (TF-Balken) Wählen Sie in den Parametern 3 Optionen Die Daten werden nach der ersten Zone sortiert angezeigt Das Skript erstellt auch eine Datei, in die es alle Daten ohne Sortierung schreibt. Auf diese Weise können Sie die Anzahl der Zonen auf eine beliebige Anzahl erweitern und die Analyse in exsel durchführen. Parameter: TF_Trade1 =PERIOD_M5; BarsCor1 = 300; TF_Trade2 =PERIOD_M5; BarsCor2 = 800; TF_Trade3 =PERIOD
FREE
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experten
Dies ist ein einfacher EA Kann nur EINEN Handel JEMALS eröffnen und MUSS dann jedes Mal, wenn Sie ihn verwenden möchten, erneut an den Chart angehängt werden. Entwickelt, um manuellen Händlern zu helfen Hat Losgrößen und Stops / Ziele in Pips. Für einen Kaufhandel muss der engulfing bar über dem Hoch des vorherigen roten Balkens schließen Beinhaltet Alarm- und Telefonbenachrichtigungen Wenn Sie eine Preiszone gefunden haben, die Ihnen gefällt, und Sie bei einem engulfing bar handeln möchten, v
FREE
EA Smart News Trade MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Anfangspreis beträgt 92,25 USD, der künftige Preis 250 USD Universeller Berater mit der Verwendung von wirtschaftlichen und fundamentalen Nachrichten "Smart News Trade ". Die Handelstaktik basiert darauf, die Dynamik des Marktes zu verfolgen und die Preisbewegung zu beschleunigen. Nicht raten, nicht prognostizieren, nur Berechnungen mit klaren Leitlinien für die Richtung der Positionen. Die Arbeit erfolgt mit schwebenden Aufträgen, ein Stop-Loss wird zum Schutz der Mittel eingesetzt. Für e
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilitys
Vorstellung des FX28 Trader Dashboards – Ihr ultimativer Handelsmanager Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Handelserfahrung mit dem FX28 Trader Dashboard, einem umfassenden und intuitiven Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihren Forex-Handel auf ein neues Niveau zu heben. Ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen – dieses leistungsstarke Tool ist darauf ausgerichtet, Ihre Handelsaktivitäten zu optimieren und Ihren Entscheidungsprozess zu verbe
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Serene no Torihiki: Die Tochter der Weisheit Wo ägyptische Gelassenheit auf Shogun-Geduld trifft Der aus dem legendären Kureopatora no Sakura hervorgegangene Serene no Torihiki ( Cleopatra Selene II) verkörpert eine harmonische Verschmelzung von pharaonischer Einsicht und Samurai-Begeisterung. Es wurde für Händler entwickelt, die Eleganz in der Unbeständigkeit suchen, und verwandelt das Chaos durch disziplinierte, gelassene Automatisierung in strategische Gelegenheiten. Kernmechanik: Die gelas
FREE
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Kerzenmuster Algo Intelligenter Preis-Aktions-Handel Candle Pattern Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Preisaktionsstrategien verlassen. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades basierend auf bewährtem Marktverhalten aus. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Candle Pattern Algo passt sich für maximale Effizienz an verschiedene Zeitrahmen und Anl
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Experten
# 4H Range Scalper EA ## Automatisierte Handelslösung Dieser Expert Advisor wurde für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt und bietet eine automatisierte Handelsfunktionalität, die auf einer zeitbasierten Range-Analyse basiert. ### Technische Merkmale - Automatisierte Handelsausführung mit integriertem Risikomanagement - Zeitzonenerkennung für konsistenten Betrieb bei verschiedenen Brokern - Unterstützung für mehrere Finanzinstrumente, einschließlich Forex-Paare und Rohstoffe - Eingebaute
BUX Solo Lit s1 EURUSD
Andrei Sviatlichny
Experten
Ein einfacher Expert Advisor für den Handel mit dem Währungspaar EUR / USD und nicht nur Lite-Version von BUX SOLO Angetrieben von der BUX EA Engine ENTSCHEIDEN.VAR: S1  (OPT.VER: S1) Optimaler Satz von Indikatoren für die Signalerzeugung Öffnen/Schließen von Trades mit einem Signal/ ohne Signal, Pending Orders Martingal-Modus Virtueller Trailing Stop (für den Broker nicht sichtbar) Verwenden Sie den Strategietester, um Ihre Handelsstrategie zu testen und zu optimieren Alle notwendigen In
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitys
Das RenkoChart-Tool bietet einen innovativen und äußerst flexiblen Ansatz zur Visualisierung von Marktdaten in MetaTrader 5. Dieser Experte erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit Renko-Bausteinen direkt auf dem Chart und zeigt für jeden Baustein genaue Preise zum jeweiligen Eröffnungsdatum/-zeitpunkt an. Diese Funktion ermöglicht es, jeden beliebigen Indikator auf den Renko-Chart anzuwenden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool auch den Zugriff auf historische Brick-Daten durch native Meth
FREE
Draw Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Draw Agent ist als schöne und innovative Methode zum Erstellen und Verwalten all Ihrer Diagrammanalysen, Scribbles, Notizen und mehr konzipiert. Dieses Werkzeug bietet eine Methode zum Freihandzeichnen, um den Diagrammbereich als Tafel zu behandeln und von Hand zu zeichnen. Mit diesem Freihand-Zeichentool können Sie auf MT4/MT5-Charts zeichnen, um Ereignisse auf dem Chart zu markieren oder hervorzuheben. Es ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie   Elliott-Wellen von Hand zeichnen, Linien auf Diagra
Market Watch Panel
Dmitriy Skub
5 (1)
Utilitys
Einführung eines kompakten und handlichen Panels für die Marktbeobachtung und die Einschätzung von Kursbewegungen in mehreren Währungen. Es zeigt die wichtigsten Parameter für eine benutzerdefinierte Gruppe von Symbolen in Form einer Tabelle an. Seine Funktionalität ist auf Forex und FORTS geprüft. Die folgenden Informationen werden angezeigt: Name des Finanzinstruments . Letzter Kurswert - kann für außerbörsliche Märkte ausgeschaltet werden. Wert des Briefkurses . Wert des Geldkurses . Spread-G
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Previous Candle Levels MT5 zeigt die vorherigen Kerzenlevels, es zeigt die vorherigen Kerzen Open High Low Close Levels (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in der Regel stark auf diese Levels reagiert. In der technisc
FREE
Risk to R Ratio Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Der Risk to Reward Ratio Manager ist ein visuelles Ordermanagement-Tool und Positionsgrößenrechner, der diszipliniertes Trading und professionelles Risikomanagement unterstützt. Er ermöglicht es Händlern, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels direkt im Chart visuell festzulegen und gleichzeitig die Lotgröße und das Risiko-Ertrags-Verhältnis vor dem Absenden einer Order automatisch zu berechnen. Das Tool unterstützt die standardisierte Handelsvorbereitung und stellt sicher, dass jede Posi
Multiple Position Opening MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
1 (1)
Utilitys
Das Multiple Position Opening ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das zur gleichzeitigen Eröffnung verschiedener Positionen verwendet wird. Risikomanagement Das Volumen, mit dem eine Position eröffnet wird, wird zwischen einer festen und einer variablen Losgröße gewählt, die jeweils über die Eingabeparameter Volumen und Freie Marge % verfügbar sind. Wenn nicht genügend Geld auf dem Konto für das gewählte Volumen vorhanden ist, wird dieses auf den höchstmöglichen Wert (entsprechend der
Swing High Low MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Der Swing-High-Low-Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die sich auf Preisaktionen verlassen. Er markiert automatisch wichtige Umkehrpunkte (Swing Highs in rot, Swing Lows in grün) und hilft Ihnen, Trends zu visualisieren, Ausbrüche zu erkennen und präzise Trendlinien zu zeichnen. Durch die Hervorhebung dieser kritischen Niveaus zeigt der Indikator Verschiebungen in der Marktstruktur auf - ob sich der Trend verstärkt, umkehrt oder in eine Konsolidierung übergeht. Der Indikator
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT5 ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL5-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Trend Terminator - Markteröffnungsstrategie mit verbesserten Filtern Trend Terminator implementiert eine Strategie, die von der Zeitschrift STOCKS & COMMODITIES inspiriert wurde. Der Zweck dieses EAs ist es, die Markteröffnung zu handeln, indem er bestimmte Bedingungen erfüllt, die unten beschrieben werden, und dementsprechend Long- oder Short-Positionen einnimmt. Um die Ergebnisse zu verbessern, habe ich 3 Filter hinzugefügt: Trend -> Verwendet einen gleitenden Durchschnitt von 200 (MA 200). I
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Roboter EMPIRE 15M CADJPY Der Roboter EMPIRE 15M CADJPY wurde für den Einsatz im CAD/JPY-Markt auf Basis eines 15-Minuten-Grafikbildes entwickelt. Unter Verwendung einer Kombination von technischen Indikatoren identifiziert der Roboter Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt und setzt dabei auf eine effiziente Risikosteuerung. Er eignet sich für Händler, die eine konservativere Strategie anstreben, und empfiehlt einen Anfangsbetrag von $300 USD. Merkmale der Funktionsweise - Dauer: 15 Minuten
Daily Price Change Analyzer Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Dienstprogramm zur Analyse täglicher Preisänderungen Gewinnen Sie mühelos tiefere Einblicke in die Marktbewegungen! Die Daily Price Change Analyzer Utility ist ein leistungsfähiges MT5-Tool, mit dem Sie die täglichen Kursbewegungen verfolgen und analysieren können und das Ihnen auf einen Blick wichtige Daten zu den prozentualen Veränderungen liefert. Egal ob Sie Daytrader, Swingtrader oder langfristiger Investor sind, dieses Tool hilft Ihnen, die Marktvolatilität zu verstehen, Trends zu bewerten
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie auf Bybit mit MT5/MT4 EAs und Indikatoren! GRat_BybitImport ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich JEDEM verfügbaren EA, JEDER Kryptowährung auf einer der beliebtesten Kryptobörsen Bybit 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Bybit Instrumente sind verfügbar. 2. Importieren (automatisches Kopieren) aller Trades (manuell oder durch einen EA) von einem MT5-Konto (einschließlich Demo) mit dem angegebenen Symbol und/oder der magischen Zahl in die angegebene Bybi
Telecontrol MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Utilitys
Telegram Controls (Telecontrol) — stellt die Kommunikation zwischen dem Bot Telegram und dem Terminal MetaTrader 5 her. Es hilft, Daten von mehreren Terminals zu aggregieren und diese über einen Bot in Telegram zu verwalten. Der Dienst ist praktisch für die Arbeit mit mehreren MT5-Terminals und ermöglicht die individuelle Konfiguration jedes Terminals für eine optimale Anzeige und Wahrnehmung von Informationen. Alle Terminaldaten werden in einem Telegram-Kanal gesammelt, und das Einstellungsfens
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitys
Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTradfer-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Ab
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitys
Was genau ist ein Smart Trading Tool? Smart Trading Tool wurde für den schnellen und komfortablen Handel an den Finanzmärkten speziell für ORDER BLOCKS TRADERS entwickelt . Es bietet Händlern Funktionen, wie z.B.: Ein Zeichnungstool Ein-Klick-Handels-Panel Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft & Money Management (Sehen Sie sich dieses Video an , wie dieses Tool Ihnen helfen kann, Ihr Risiko pro Handel besser zu verwalten!) Eingebaute PRICE LEVELS (Fibonacci, run
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Weitere Produkte dieses Autors
Trade Copier for VPS on MT4
Cj Elijah Garay
Utilitys
MT4 Lokaler Handelskopierer Ein dateibasiertes Handelskopiersystem für MetaTrader 4, das den Handel zwischen Master- und Client-Terminals auf demselben Computer oder im selben Netzwerk synchronisiert. Hauptmerkmale Master/Client-Architektur : Ein Master-Terminal sendet Trades, mehrere Client-Terminals können diese empfangen und replizieren Dateibasierte Kommunikation : Verwendet ein gemeinsames Ordnersystem für eine zuverlässige Kommunikation zwischen den Terminals Flexibles Lot-Management : Kop
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension