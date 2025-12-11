N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord
- Utilitys
- Cj Elijah Garay
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
AI Handelsassistent | Discord/Telegram → MetaTrader 5 Automatisierung
Ein fortschrittliches Automatisierungs-Framework, das es ermöglicht, Handelsanweisungen in natürlicher Sprache, die von Discord oder Telegram gesendet werden, automatisch auf MetaTrader 5 unter Verwendung von n8n-Workflows und einem benutzerdefinierten Expert Advisor auszuführen.
Diese Lösung integriert moderne Workflow-Automatisierung mit MetaTrader 5, so dass Benutzer Handelsanweisungen wie z.B.:
-
"EURUSD kaufen 1% Risiko 30 Pip SL 3R TP"
-
"Verkaufe GBPUSD jetzt 2% 20 SL 60 TP"
-
"kaufe Limit EURUSD bei 1,0850 mit 1% Risiko 15 SL 2R"
Das System interpretiert, verarbeitet und leitet diese Befehle an MT5 zur Ausführung weiter, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
Wichtigste Merkmale
Parsing von Befehlen in natürlicher Sprache
Handelsanweisungen werden in einfachem Englisch interpretiert, ohne dass eine strenge Syntax erforderlich ist. Der Parser unterstützt gängige Abkürzungen (z. B. EU = EURUSD, GU = GBPUSD) und verarbeitet sowohl Market- als auch Limit-Orders.
Discord/Telegramm-Integration
Überwacht bestimmte Kanäle für Handelsbefehle. Die Nachrichten werden als Handelsausführung, Anfragen, Hilfeanfragen oder Signalmanagement klassifiziert.
Signalmanagement
Handelssignale werden in eine Warteschlange gestellt und über HTTP-Endpunkte bereitgestellt. Der MetaTrader 5 Expert Advisor fragt diese Endpunkte ab und führt ausstehende Trades bei Empfang aus.
Logik der Positionsgröße
Die Losgrößen werden dynamisch auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Pips berechnet. Das System unterstützt eine genaue Pip-Verarbeitung für alle wichtigen FX-Paare und XAUUSD.
Ausführungs-Workflow
-
n8n-Workflows empfangen und verarbeiten Benutzeranweisungen vor
-
Signale werden in einer verwalteten Warteschlange gespeichert
-
Der MT5 Expert Advisor fragt nach neuen Signalen ab
-
Trades werden entsprechend der Risikoparameter mit Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln ausgeführt
Enthaltene Komponenten
-
n8n Workflow für Discord/Telegramm Befehlserfassung
-
n8n Signal-Handler für MT5-Kommunikation
-
Benutzerdefinierter MetaTrader 5 Expert Advisor (MQL5)
Schnelle Einrichtung
-
Importieren Sie beide n8n-Workflows und konfigurieren Sie die API-Anmeldedaten.
-
Fügen Sie Webhook-URLs zur MT5 WebRequest-Whitelist hinzu.
-
Hängen Sie den EA an einen MT5-Chart an und aktivieren Sie den Algo-Handel.
-
Verwenden Sie ein Demokonto zum Testen, bevor Sie den EA live einsetzen.
Wichtige Hinweise
Dieses Tool wird als Automatisierungsbeispiel zur Verfügung gestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird für die Verwendung mit Demokonten empfohlen, um Workflow-Automatisierung und Integrationskonzepte zu erkunden. Die Benutzer sind in vollem Umfang dafür verantwortlich, die Logik zu validieren, ausgiebig zu testen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.