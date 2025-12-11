N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord

AI Trading Assistant | Discord/Telegram → Automatización de MetaTrader 5.

Un marco de automatización avanzada que permite que las instrucciones de comercio en lenguaje natural enviadas desde Discord o Telegram se ejecuten automáticamente en MetaTrader 5 utilizando flujos de trabajo n8n y un Asesor Experto personalizado.

Esta solución integra la automatización de flujos de trabajo modernos con MetaTrader 5, permitiendo a los usuarios enviar instrucciones de comercio tales como:

  • "comprar EURUSD 1% riesgo 30 pip SL 3R TP"

  • "vender GBPUSD ahora 2% 20 SL 60 TP"

  • "comprar EURUSD limitado a 1,0850 con 1% de riesgo 15 SL 2R"

El sistema interpreta, procesa y encamina estas órdenes a MT5 para su ejecución sin intervención manual.

Características principales

Análisis sint ácticode comandos en lenguaje natural
Las instrucciones de trading se interpretan en inglés sencillo sin requerir una sintaxis estricta. El analizador admite atajos comunes (por ejemplo, EU = EURUSD, GU = GBPUSD) y gestiona tanto órdenes de mercado como limitadas.

Integración Discord/Telegram
Supervisa los canales designados para las órdenes de negociación. Los mensajes se clasifican como ejecución de operaciones, consultas, solicitudes de ayuda o gestión de señales.

Gestión de señales
Las señales comerciales se ponen en cola y se sirven a través de puntos finales HTTP. El Asesor Experto de MetaTrader 5 sondea estos puntos finales y ejecuta las operaciones pendientes en la recepción.

Lógica de dimensionamiento de posiciones
El tamaño de los lotes se calcula dinámicamente en función del porcentaje de riesgo y de los pips de stop loss. El sistema soporta el manejo preciso de pips a través de todos los principales pares de divisas y XAUUSD.

Flujo de ejecución

  • Los flujos de trabajo de n8n reciben y preprocesan las instrucciones del usuario.

  • Las señales se almacenan en una cola gestionada

  • El Asesor Experto MT5 sondea en busca de nuevas señales

  • Las operaciones se ejecutan según parámetros de riesgo con reglas de stop loss y take profit

Componentes incluidos

  • Flujo de trabajo n8n para la captura de órdenes de Discord/Telegram

  • Gestor de señales n8n para comunicación MT5

  • Asesor Experto personalizado para MetaTrader 5 (MQL5)

Configuración rápida

  1. Importe ambos flujos de trabajo n8n y configure las credenciales API.

  2. Añada URLs de webhooks a la lista blanca de MT5 WebRequest.

  3. Adjunte el EA a un gráfico MT5 y habilite algo trading.

  4. Utilice una cuenta demo para probar antes de cualquier despliegue en vivo.

Notas Importantes

Esta herramienta se proporciona como un ejemplo educativo de automatización y no es asesoramiento financiero. Se recomienda su uso con cuentas demo para explorar la automatización del flujo de trabajo y los conceptos de integración. Los usuarios son plenamente responsables de validar la lógica, realizar pruebas exhaustivas y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.



Productos recomendados
IB Predator
Hristo Dimov
Asesores Expertos
Asesor Experto MT5 Inside Bar Index Predator Aproveche el poder de las barras internas con precisión automatizada Presentamos el Inside Bar Index Predator , un Asesor Experto MT5 de vanguardia diseñado para capitalizar las configuraciones de trading de alta probabilidad. Esta solución de trading automatizada escanea meticulosamente el mercado en busca de patrones de barras internas, colocando estratégicamente órdenes stop de compra y venta para maximizar el potencial de beneficios. Característi
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Asesores Expertos
Presentamos Genius EA Creator para MetaTrader 5: Simplifique sus operaciones automatizadas como nunca antes. ¿Listo para automatizar sus operaciones sin preocuparse por la codificación? Genius EA Creator para MetaTrader 5 está aquí para transformar su forma de operar, ofreciendo una plataforma flexible y potente que cualquiera puede utilizar. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, apreciará cómo esta herramienta le permite diseñar y ejecutar estrategias adaptadas a sus necesid
Trend Risk Monitor
Kenneth Michael Chambers
Utilidades
TREND RISK MONITOR EA - GUÍA DEL USUARIO ---------------------------------------------------- 1. VISIÓN GENERAL El Monitor de Riesgo de Tendencia no es un robot de operaciones que abre nuevas posiciones. En cambio, es una sofisticada utilidad de gestión de riesgos diseñada para trabajar junto con otro Asesor Experto (EA) en su cuenta de operaciones. Su objetivo principal es supervisar activamente las operaciones abiertas por un EA específico (identificado por un "Número Mágico") y proporcionar
Trading Sessions Timer
Kanwaljeet Singh
Utilidades
Temporizador de sesión activa - Características principales Estado de la sesión en tiempo real Vea al instante qué sesiones de negociación globales (Londres, Nueva York, Tokio, Sídney) están activas o inactivas en cada momento. Temporizadores de cuenta atrás de inicio y fin Muestra las horas exactas de inicio y fin de cada sesión, junto con cuentas atrás en directo para ayudarle a planificar las operaciones con antelación. Compatibilidad con la zona horaria local Requiere que los usua
FREE
OnlyPlusCloser
Oleksandr Kashyrnyi
Utilidades
OnlyPlusCloser — Cierra solo operaciones con ganancia. Rápido. Inteligente. ¿Qué hace? OnlyPlusCloser es un script inteligente para MetaTrader 5 que cierra automáticamente solo las posiciones con ganancias del símbolo actual. Sin filtros manuales. Sin riesgos. Solo operaciones positivas — con un solo clic. Beneficios para el trader: Máximo control — las operaciones con pérdidas no se tocan Velocidad instantánea — todas las posiciones con ganancias se cierran al momento Automatizaci
FREE
Send any indicator signals to Telegram channel MT5
Nebal S I Saloul
Asesores Expertos
Hola Este EA para enviar cualquier indicador de señales (buffer) a su canal en Telegram con foto para el gráfico también usted puede compartir sus señales con sus clientes en su telegrama por favor ver las fotos usted debe tener canal de telegrama a continuación, hacer bot y darle permiso y obtener token (ver este video para saber cómo hacerlo) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE y debe descargar estos archivos https://drive.google.com/file/d/1pYpnWUr4Kb4aIwdoGVD_9zSH1HWX-tt3/view?usp
Best Correlation
Vladimir Khlystov
5 (1)
Utilidades
Un script que muestra la correlación de tres zonas seleccionadas a la vez (TF-bar) En los parámetros, seleccione 3 opciones Los datos se muestran ordenados por la primera zona El script también crea un archivo en el que escribe todos los datos sin clasificar. De este modo, puede ampliar el número de zonas a cualquier número y realizar el análisis en exsel Parámetros: TF_Trade1 =PERIOD_M5; BarsCor1 = 300; TF_Trade2 =PERIOD_M5; BarsCor2 = 800; TF_Trade3 =PERIOD_M5; BarsCor3 = 2000; K = 0.8; Win
FREE
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Asesores Expertos
Este es un simple EA Sólo puede abrir UNA operación CADA VEZ y luego DEBE volver a conectarse al gráfico cada vez que desee utilizarlo. Diseñado para ayudar a los operadores manuales Tiene tamaños de lote y stops / objetivos en pips. Para una operación de compra, la barra envolvente debe cerrar por encima del máximo de la barra roja anterior. Incluye alarma y notificaciones por teléfono Básicamente, si usted encuentra una zona de precios que le gusta y va a tomar un comercio si hay una barra e
FREE
EA Smart News Trade MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El precio inicial es de 92,25 USD, el precio futuro es de 250 USD Asesor universal con el uso de noticias económicas y fundamentales "Smart News Trade ". Las tácticas de negociación se basan en el seguimiento de la dinámica del mercado y la aceleración del movimiento de los precios. No adivinar, no pronosticar, sólo cálculos con directrices claras para la dirección de las posiciones. El trabajo se realiza con órdenes pendientes, se utiliza un stop loss para proteger los fondos. Se requiere un
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Serene no Torihiki: La Hija de la Sabiduría Donde la calma egipcia se une a la paciencia shogun Nacida de la legendaria Kureopatora no Sakura , esta heredera libre -Serene no Torihiki ( Cleopatra Selene II)- encarna una armoniosa fusión de la perspicacia faraónica y la moderación samurái. Diseñado para comerciantes que buscan elegancia en la volatilidad, transforma el caos en oportunidades estratégicas mediante una automatización disciplinada y serena. Mecánica básica: El Sereno Arte de la Gue
FREE
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Vela Patrón Algo Trading Inteligente de Acción de Precios Candle Pattern Algo es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que confían en las estrategias de acción del precio. Este EA identifica inteligentemente patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones basadas en el comportamiento probado del mercado. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Candle Pattern Algo se adapta a varios marcos de tiempo y activos para una máxima eficiencia. Característi
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Asesores Expertos
# 4H Range Scalper EA ## Solución de Trading Automatizado Este Asesor Experto está diseñado para la plataforma MetaTrader 5 y proporciona una funcionalidad de negociación automatizada basada en el análisis de rangos en función del tiempo. ### Características técnicas - Ejecución automatizada de operaciones con gestión de riesgos integrada - Detección de zona horaria para un funcionamiento consistente a través de diferentes brokers - Soporte para múltiples instrumentos financieros, incluyend
BUX Solo Lit s1 EURUSD
Andrei Sviatlichny
Asesores Expertos
Un simple Asesor experto para operar en el par de divisas EUR/USD y no solo Versión Lite de BUX SOLO Desarrollado por el motor BUX EA OPTAR.VAR: S1 (OPT.VER: S1) Conjunto óptimo de indicadores para la generación de señales Apertura/cierre de operaciones con señal/sin señal, órdenes pendientes Modo Martingala Trailing stop virtual (no visible para el bróker) Utilice el probador de estrategias para probar y optimizar su estrategia comercial Toda la información necesaria está en las pregunta
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilidades
La herramienta RenkoChart presenta un enfoque innovador y altamente flexible para la visualización de datos de mercado en MetaTrader 5. Este experto crea un símbolo personalizado con ladrillos Renko directamente en el gráfico, mostrando precios precisos en la respectiva fecha/hora de apertura para cada ladrillo. Esta función permite aplicar cualquier indicador al gráfico Renko. Además, esta herramienta también permite acceder a los datos históricos de los ladrillos a través de métodos nativos de
FREE
Draw Agent MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Draw Agent está diseñado como una forma hermosa e innovadora de crear y administrar todos sus análisis de gráficos, garabatos, notas y más. Esta herramienta proporciona un método de dibujo a mano alzada, para tratar el espacio del gráfico como una pizarra y dibujar a mano. Esta herramienta de dibujo a mano alzada le permite dibujar en gráficos MT4/MT5 para marcar o resaltar eventos en el gráfico. Es una herramienta útil si desea   dibujar ondas de Elliott a mano, dibujar líneas en un gráfico o
Market Watch Panel
Dmitriy Skub
5 (1)
Utilidades
Presentamos un panel compacto y práctico para observar el mercado y estimar los movimientos de los precios de varias divisas. Muestra los principales parámetros de un grupo de símbolos definido por el usuario en forma de tabla. Su funcionalidad se comprueba en Forex y FORTS. Se muestra la siguiente información Nombre del instrumento financiero . Valor del último precio - puede desactivarse para mercados fuera de bolsa. Valor del precio de compra . Valor del precio de oferta . Tamaño del spread e
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
Niveles de Velas Anteriores MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores (Niveles OHLC) en diferentes periodos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacciona fuertemente en esos niveles. En el análisis técnico, el usuario p
FREE
Risk to R Ratio Manager MT5
Omar Alkassar
Utilidades
El Gestor de Relación Riesgo-Recompensa es una herramienta visual de gestión de órdenes y calculadora de tamaño de posición diseñada para facilitar el trading disciplinado y la gestión profesional del riesgo. Permite a los operadores establecer visualmente los niveles de entrada, stop-loss y take-profit directamente en el gráfico, a la vez que calcula automáticamente el tamaño del lote y la relación riesgo-recompensa antes de enviar una orden. La herramienta ayuda a estandarizar la preparación d
Multiple Position Opening MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
1 (1)
Utilidades
La Apertura de Múltiples Posiciones es un script multisímbolo multiplaza que se utiliza para abrir simultáneamente varias posiciones. Gestión del riesgo El volumen utilizado para abrir una posición se elige entre un tamaño de lote fijo y uno variable, disponibles a través de los parámetros de entrada Volumen y Margen libre %, respectivamente. Si no hay suficiente dinero en la cuenta para el volumen elegido, éste se reduce al valor más alto posible (correspondiente al margen libre). Si esta red
Swing High Low MT5
Suvashish Halder
Indicadores
El indicador Swing High Low es una herramienta esencial para los operadores que confían en la acción del precio. Marca automáticamente puntos clave de inversión (máximos oscilantes en rojo, mínimos oscilantes en verde), ayudándole a visualizar tendencias, detectar rupturas y trazar líneas de tendencia precisas. Al resaltar estos niveles críticos, el indicador revela los cambios en la estructura del mercado, ya sea que la tendencia se esté fortaleciendo, invirtiendo o entrando en consolidación.
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilidades
Ultimate Trade Panel MT5 es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para optimizar las actividades de trading y aumentar la eficiencia de los traders en la plataforma MQL5. Esta herramienta simplifica las tareas diarias de trading con funciones fáciles de usar, actuando como un compañero confiable para gestionar operaciones sin depender de una lógica de trading específica. Diseñado para traders que buscan una ventaja competitiva, ofrece herramientas de automatización y gestión de ri
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Trend Terminator - Estrategia de Apertura de Mercado con Filtros Mejorados Trend Terminator implementa una estrategia extraída de la revista STOCKS & COMMODITIES . El objetivo de este EA es operar la apertura del mercado, cumpliendo ciertas condiciones detalladas a continuación, y tomando posiciones largas o cortas según corresponda. Para mejorar los resultados, he añadido 3 filtros: Tendencia -> Utiliza una media móvil de 200 (MA 200). Rango interno -> Verifica si la barra anterior es una barra
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Presentamos mi potente EA de Tendencia del Oro basado en SMC y Medias Móviles, meticulosamente diseñado para operadores que buscan un crecimiento excepcional con un riesgo mínimo. Este EA es ideal para cuentas pequeñas, capaz de manejar un depósito inicial tan bajo como $500 con un tamaño de lote de 0.01. A diferencia de las estrategias tradicionales de martingala que a menudo corren el riesgo de caídas excesivas, este EA opera con una lógica de una sola operación, lo que garantiza la máxima pr
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Robot EMPIRE 15M CADJPY El robot EMPIRE 15M CADJPY ha sido desarrollado para operar en el par de divisas CAD/JPY con un gráfico de 15 minutos. Utilizando una combinación de indicadores técnicos, el robot identifica los puntos de entrada y salida en el mercado, centrándose en una gestión eficiente del riesgo. Está indicado para traders que buscan un enfoque conservador, recomendándose un saldo inicial de $300 USD. Características de funcionamiento - Duración: 15 minutos - Por Moedas: CAD/JPY -
Daily Price Change Analyzer Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Utilidad de análisis de la variación diaria de precios Obtenga fácilmente una visión más profunda de los movimientos del mercado. Daily Price Change Analyzer Utility es una potente herramienta de MT5 diseñada para seguir y analizar los movimientos diarios de los precios, proporcionándole datos esenciales sobre los cambios porcentuales de un vistazo. Si usted es un operador del día, swing trader, o inversor a largo plazo, esta utilidad le ayuda a entender la volatilidad del mercado, evaluar las t
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilidades
¡Comercio en Bybit con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BybitImport es una herramienta para el comercio manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en una de las bolsas de criptomonedas más populares Bybit 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Bybit están disponibles. 2. Importa (copia automáticamente) a la moneda Bybit especificada todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) desde una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo esp
Telecontrol MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Utilidades
Telegram Controls (Telecontrol) — realiza la comunicación entre el bot Telegram y el terminal MetaTrader 5 . Ayuda a agregar datos de múltiples terminales y gestionarlos mediante un bot en Telegram . El servicio es conveniente para trabajar en varios terminales MT5, permitiendo configurar individualmente cada terminal para una visualización óptima y una mejor percepción de la información. Todos los datos de los terminales se recopilan en un solo canal de Telegram, y el panel de configuración per
FREE
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
Los compradores de este producto también adquieren
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
Otros productos de este autor
Trade Copier for VPS on MT4
Cj Elijah Garay
Utilidades
Copiador Local de Operaciones MT4 Un sistema de copia de operaciones basado en archivos para MetaTrader 4 que sincroniza las operaciones entre los terminales Maestro y Cliente en el mismo ordenador o red. Características principales Arquitectura Maestro/Cliente : Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas. Comunicación basada en ficheros : Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales. Ges
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario