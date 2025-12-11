N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord

AI Trading Assistant | Discord/Telegram → Automatización de MetaTrader 5.

Un marco de automatización avanzada que permite que las instrucciones de comercio en lenguaje natural enviadas desde Discord o Telegram se ejecuten automáticamente en MetaTrader 5 utilizando flujos de trabajo n8n y un Asesor Experto personalizado.

Esta solución integra la automatización de flujos de trabajo modernos con MetaTrader 5, permitiendo a los usuarios enviar instrucciones de comercio tales como:

"comprar EURUSD 1% riesgo 30 pip SL 3R TP"

"vender GBPUSD ahora 2% 20 SL 60 TP"

"comprar EURUSD limitado a 1,0850 con 1% de riesgo 15 SL 2R"

El sistema interpreta, procesa y encamina estas órdenes a MT5 para su ejecución sin intervención manual.

Características principales

Análisis sint ácticode comandos en lenguaje natural

Las instrucciones de trading se interpretan en inglés sencillo sin requerir una sintaxis estricta. El analizador admite atajos comunes (por ejemplo, EU = EURUSD, GU = GBPUSD) y gestiona tanto órdenes de mercado como limitadas.

Integración Discord/Telegram

Supervisa los canales designados para las órdenes de negociación. Los mensajes se clasifican como ejecución de operaciones, consultas, solicitudes de ayuda o gestión de señales.

Gestión de señales

Las señales comerciales se ponen en cola y se sirven a través de puntos finales HTTP. El Asesor Experto de MetaTrader 5 sondea estos puntos finales y ejecuta las operaciones pendientes en la recepción.

Lógica de dimensionamiento de posiciones

El tamaño de los lotes se calcula dinámicamente en función del porcentaje de riesgo y de los pips de stop loss. El sistema soporta el manejo preciso de pips a través de todos los principales pares de divisas y XAUUSD.

Flujo de ejecución

Los flujos de trabajo de n8n reciben y preprocesan las instrucciones del usuario.

Las señales se almacenan en una cola gestionada

El Asesor Experto MT5 sondea en busca de nuevas señales

Las operaciones se ejecutan según parámetros de riesgo con reglas de stop loss y take profit

Componentes incluidos

Flujo de trabajo n8n para la captura de órdenes de Discord/Telegram

Gestor de señales n8n para comunicación MT5

Asesor Experto personalizado para MetaTrader 5 (MQL5)

Configuración rápida

Importe ambos flujos de trabajo n8n y configure las credenciales API. Añada URLs de webhooks a la lista blanca de MT5 WebRequest. Adjunte el EA a un gráfico MT5 y habilite algo trading. Utilice una cuenta demo para probar antes de cualquier despliegue en vivo.

Notas Importantes

Esta herramienta se proporciona como un ejemplo educativo de automatización y no es asesoramiento financiero. Se recomienda su uso con cuentas demo para explorar la automatización del flujo de trabajo y los conceptos de integración. Los usuarios son plenamente responsables de validar la lógica, realizar pruebas exhaustivas y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.



