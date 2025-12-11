ShadowBandsMT5

📊 Schattenbänder Pro - MT5 说明（中英文）

Englische Beschreibung (MT5)

Shadow Bands Pro - Fortschrittliches Reversionssystem für MT5

Diese MT5-Ausgabe von Shadow Bands Pro nutzt die Vorteile der MT5-Plattform voll aus und bietet schnellere Berechnungen, mehr Zeitrahmen und bessere Testmöglichkeiten.

Es handelt sich weiterhin um ein Trendumkehr-/Mittelwert-Umkehr-Tool mit dynamischen Kanälen, Entity-Break-Logik und einem integrierten Statistik-Panel, das sich nicht neu malen lässt (beim Schließen).

Wichtigste Merkmale

Optimiert für die 64-Bit- und Multi-Thread-Architektur des MT5

Non-repainting Signale bei Kerzenschluss, geeignet für manuelle und algorithmische Workflows

Dreischichtige Bänder (obere / mittlere / untere), abgeleitet von MA + ATR-Volatilität

Kauf-/Verkaufspfeile mit Cooldown-Filter zur Vermeidung von Clustering-Signalen

Automatisch gezeichnete TP/SL-Levels (TP1-TP3, SL1-SL3) mit zweisprachigen Bezeichnungen und Pfeilen

Echtzeit-Statistikpanel: Gewinnrate, positive vs. negative Signale, strenger Bewertungsmodus

Optionales benutzerdefiniertes Chart-Skin mit klaren roten/grünen Kerzen

Vollständiger Parametersatz für Strategien: Periode, Multiplikator, ATR-Periode, Preistyp, MA-Methode, aktivierte TP/SL-Ebenen

Zweisprachige Schnittstelle: Englisch & Chinesisch für globale Benutzer

Wie man es benutzt

Verbinden Sie Shadow Bands Pro mit Ihrem MT5-Chart, wählen Sie Englisch oder Chinesisch und legen Sie die gewünschten Band- und Risikoparameter fest. Folgen Sie den Kaufpfeilen in der Nähe des unteren Bandes und den Verkaufspfeilen in der Nähe des oberen Bandes in Richtung Ihrer breiteren Marktansicht. Verwenden Sie den Strategy Tester im MT5, um Ihre Einstellungen zu überprüfen und zu sehen, wie sich das Statistikpanel im Vergleich zu historischen Daten verhält. Integrieren Sie die TP/SL-Levels in Ihre Money-Management-Regeln oder verwenden Sie sie als visuelle Orientierungshilfe für wichtige Umkehrzonen.

Hinweis: Kein Indikator kann das Risiko beim Handel ausschalten. Testen Sie immer gründlich und handeln Sie mit einer angemessenen Positionsgröße.

【Update】



So richten Sie mobile Push-Benachrichtigungen ein (erforderliche Schritte)

Der Code generiert nur den Signalbefehl. Sie müssen die MetaTrader 5 (MT5) Plattform für Ihr Handy konfigurieren, um diese Benachrichtigungen tatsächlich zu erhalten.

Schritt 1: Auf Ihrem Mobiltelefon

Öffnen Sie die MetaTrader 5 App auf Ihrem Handy. Gehen Sie zu Einstellungen -> Chat und Nachrichten. Suchen Sie Ihre MetaQuotes-ID am unteren Rand des Bildschirms (es handelt sich um eine eindeutige Kombination aus Buchstaben und Zahlen). Schreiben Sie diese ID auf.

Schritt 2: Auf Ihrem PC/Desktop

Öffnen Sie MT5 auf Ihrem Computer. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Extras -> Optionen ( oder verwenden Sie die TastenkombinationStrg+O). Wechseln Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen. Aktivieren Sie das Kästchen: Push-Benachrichtigungen aktivieren. Geben Sie in das Feld MetaQuotes IDdie ID ein, die Sie in Schritt 1 von Ihrem Telefon abgerufen haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollte Ihr Telefon sofort eine Testnachricht von MT5 erhalten.

Schritt 3: Indikator/EA-Einstellungen

Wenn Sie den Code/EA an Ihren Chart anhängen, suchen Sie die Registerkarte Inputs. Suchen Sie den Abschnitt mit der Bezeichnung:=== Benachrichtigungen ===. Stellen Sie sicher, dassdie Einstellung Push-Benachrichtigungauftruegesetzt ist.

Ergebnis:

Sobald diese Einrichtung abgeschlossen ist, erhalten Sie bei jedem gültigen Signal (das nach dem Schließen der Kerze bestätigt wird) eine Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC und eine sofortige Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.