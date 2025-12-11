ShadowBandsMT5
- Indikatoren
- Hai Yang Wu
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
📊 Schattenbänder Pro - MT5 说明（中英文）
Englische Beschreibung (MT5)
Shadow Bands Pro - Fortschrittliches Reversionssystem für MT5
Diese MT5-Ausgabe von Shadow Bands Pro nutzt die Vorteile der MT5-Plattform voll aus und bietet schnellere Berechnungen, mehr Zeitrahmen und bessere Testmöglichkeiten.
Es handelt sich weiterhin um ein Trendumkehr-/Mittelwert-Umkehr-Tool mit dynamischen Kanälen, Entity-Break-Logik und einem integrierten Statistik-Panel, das sich nicht neu malen lässt (beim Schließen).
Wichtigste Merkmale
-
Optimiert für die 64-Bit- und Multi-Thread-Architektur des MT5
-
Non-repainting Signale bei Kerzenschluss, geeignet für manuelle und algorithmische Workflows
-
Dreischichtige Bänder (obere / mittlere / untere), abgeleitet von MA + ATR-Volatilität
-
Kauf-/Verkaufspfeile mit Cooldown-Filter zur Vermeidung von Clustering-Signalen
-
Automatisch gezeichnete TP/SL-Levels (TP1-TP3, SL1-SL3) mit zweisprachigen Bezeichnungen und Pfeilen
-
Echtzeit-Statistikpanel: Gewinnrate, positive vs. negative Signale, strenger Bewertungsmodus
-
Optionales benutzerdefiniertes Chart-Skin mit klaren roten/grünen Kerzen
-
Vollständiger Parametersatz für Strategien: Periode, Multiplikator, ATR-Periode, Preistyp, MA-Methode, aktivierte TP/SL-Ebenen
-
Zweisprachige Schnittstelle: Englisch & Chinesisch für globale Benutzer
Wie man es benutzt
-
Verbinden Sie Shadow Bands Pro mit Ihrem MT5-Chart, wählen Sie Englisch oder Chinesisch und legen Sie die gewünschten Band- und Risikoparameter fest.
-
Folgen Sie den Kaufpfeilen in der Nähe des unteren Bandes und den Verkaufspfeilen in der Nähe des oberen Bandes in Richtung Ihrer breiteren Marktansicht.
-
Verwenden Sie den Strategy Tester im MT5, um Ihre Einstellungen zu überprüfen und zu sehen, wie sich das Statistikpanel im Vergleich zu historischen Daten verhält.
-
Integrieren Sie die TP/SL-Levels in Ihre Money-Management-Regeln oder verwenden Sie sie als visuelle Orientierungshilfe für wichtige Umkehrzonen.
Hinweis: Kein Indikator kann das Risiko beim Handel ausschalten. Testen Sie immer gründlich und handeln Sie mit einer angemessenen Positionsgröße.
【Update】
So richten Sie mobile Push-Benachrichtigungen ein (erforderliche Schritte)
Der Code generiert nur den Signalbefehl. Sie müssen die MetaTrader 5 (MT5) Plattform für Ihr Handy konfigurieren, um diese Benachrichtigungen tatsächlich zu erhalten.
Schritt 1: Auf Ihrem Mobiltelefon
-
Öffnen Sie die MetaTrader 5 App auf Ihrem Handy.
-
Gehen Sie zu Einstellungen -> Chat und Nachrichten.
-
Suchen Sie Ihre MetaQuotes-ID am unteren Rand des Bildschirms (es handelt sich um eine eindeutige Kombination aus Buchstaben und Zahlen). Schreiben Sie diese ID auf.
Schritt 2: Auf Ihrem PC/Desktop
-
Öffnen Sie MT5 auf Ihrem Computer.
-
Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Extras -> Optionen ( oder verwenden Sie die TastenkombinationStrg+O).
-
Wechseln Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
-
Aktivieren Sie das Kästchen: Push-Benachrichtigungen aktivieren.
-
Geben Sie in das Feld MetaQuotes IDdie ID ein, die Sie in Schritt 1 von Ihrem Telefon abgerufen haben.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollte Ihr Telefon sofort eine Testnachricht von MT5 erhalten.
Schritt 3: Indikator/EA-Einstellungen
-
Wenn Sie den Code/EA an Ihren Chart anhängen, suchen Sie die Registerkarte Inputs.
-
Suchen Sie den Abschnitt mit der Bezeichnung:=== Benachrichtigungen ===.
-
Stellen Sie sicher, dassdie Einstellung Push-Benachrichtigungauftruegesetzt ist.
Ergebnis:
Sobald diese Einrichtung abgeschlossen ist, erhalten Sie bei jedem gültigen Signal (das nach dem Schließen der Kerze bestätigt wird) eine Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC und eine sofortige Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.