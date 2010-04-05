ShadowBandsMT5

中文说明（MT5）

暗影轨道专业版 – MT5 高级均值回归系统

本 MT5 版本针对 MT5 的 64 位多线程架构 做了优化，计算更流畅、回测更方便、可选周期更丰富。

依旧保持「收盘不重绘」的特点，并在此基础上加入实体突破逻辑、动态轨道算法和更严格的统计评估模式。

核心功能

针对 MT5 优化：计算更快、适合多品种、多周期同时运行

收盘不重绘：信号在 K 线收盘后锁定，便于回测与策略复盘

动态三层轨道：基于均线 + ATR 波动率构建上轨 / 中轨 / 下轨

买卖箭头 + 冷却机制：避免短时间内密集信号干扰判断

自动绘制 TP/SL 盈亏线：TP1–TP3、SL1–SL3，多层级风险收益结构一目了然

严格模式统计面板：统计胜率、盈利信号数、亏损信号数，用「数据」说话

图表皮肤选项：一键切换红涨绿跌样式，提升整体可读性

全参数可调：轨道周期、宽度系数、ATR 周期、价格类型、均线算法、TP/SL 启用开关等

完整中英双语界面，方便不同语言交易者使用

使用思路

将指标加载到 MT5，选择语言（English / 中文），设定轨道周期、ATR 周期及 TP/SL 倍数。 在趋势尾部或极端波动时，重点观察 下轨买入箭头 和 上轨卖出箭头，结合自身大级别方向过滤信号。 通过自动绘制的 TP/SL 线设置分批止盈 / 统一止损，形成清晰的盈亏比结构。 使用 MT5 自带回测功能，在历史数据上观察统计面板的胜率表现，不断优化参数组合。

风险提示： 外汇 / 差价合约 / 指数等杠杆产品具有高风险。暗影轨道专业版仅作为技术分析辅助工具，请勿将任何信号视为「必然结果」，务必结合自身资金管理与风险承受能力谨慎交易。

【更新】

如何设置手机通知（必须步骤）

代码本身只是发出了指令，你还需要在 MetaTrader 5 (MT5) 软件中进行设置，手机才能收到：

手机端操作： 打开手机上的 MetaTrader 5 App 。

进入 设置 (Settings) -> 聊天与消息 (Chat and Messages) 。

在底部找到 MetaQuotes ID（一串数字/字母组合），记下它。 电脑端操作： 打开电脑上的 MT5 。

点击菜单栏的 工具 (Tools) -> 选项 (Options) （快捷键 Ctrl+O）。

切换到 通知 (Notifications) 选项卡。

勾选 启用推送通知 (Enable Push Notifications) 。

在 MetaQuotes ID 输入框中，填入刚才手机上看到的那个 ID。

点击 测试 (Test) 按钮。如果设置正确，你的手机应该会立即收到一条测试消息。 指标参数设置： 加载上面的新代码到图表时，在参数列表里找到 === Notifications ===。

确保 Push Notification 设置为 true。

这样设置完成后，一旦指标出现符合逻辑的信号（K线收盘确认后），你的电脑会弹窗报警，手机也会立刻收到推送。