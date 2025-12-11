ShadowBandsMT4

📈 Shadow Bands Pro - MT4 说明（中英文）

Englische Beschreibung (MT4)

Shadow Bands Pro - Fortschrittliches Reversionssystem für MT4

Shadow Bands Pro ist ein Trendumkehr- und Mean-Reversion-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die klare, regelbasierte Ein- und Ausstiege benötigen, und der nicht auf Kerzenschluss basiert.

Durch die Kombination eines dynamischen Volatilitätsbandes, einer Entity-Break-Logik und eines eingebauten Statistik-Panels hilft er Ihnen, schnell zu erkennen, wo der Preis gedehnt wird und wo höchstwahrscheinliche Umkehrungen auftreten können.

Wichtigste Merkmale

Keine Neubemalung beim Schließen - Signale bleiben fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist

Dreifache "Schattenbänder": Glow, Mid und Core für präzise überkaufte/überverkaufte Zonen

Entity-Break-Logik, um gefälschte Ausbrüche zu filtern und nur starke Umkehrsignale zu verfolgen

Eingebautes Statistikpanel: Gewinnrate, positive/negative Signale, aktualisiert in Echtzeit

Dynamische TP- und SL-Linien basierend auf ATR-Multiplikatoren (TP1/TP2/TP3 & SL1/SL2/SL3)

Intelligente Signalabkühlung zur Vermeidung von Over-Trading in unruhigen Märkten

Zweisprachige Beschriftungen (Englisch/Chinesisch) mit Sprachumschaltung per Mausklick

Benutzerdefiniertes Chart-Design mit roten/grünen Kerzen, optimiert für visuelle Klarheit

Volle Kontrolle über Periode, Multiplikator, ATR-Länge und welche TP/SL-Levels aktiv sind

Wie man es benutzt

Verbinden Sie Shadow Bands Pro mit Ihrem MT4-Chart und stellen Sie Ihre bevorzugte Sprache und Ihr Risikoprofil ein. Suchen Sie nach Kaufpfeilen in der Nähe des unteren Bandes und nach Verkaufspfeilen in der Nähe des oberen Bandes. Verwenden Sie die automatisch gezogenen TP/SL-Linien als strukturierten Ausstiegsplan oder als visuelle Referenz für Ihre eigene Strategie. Beobachten Sie das Statistik-Panel, um die Performance für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu bewerten.

Beachten Sie: Shadow Bands Pro ist ein Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung, keine Gewinngarantie. Kombinieren Sie es immer mit einem soliden Risikomanagement und Ihrem eigenen Handelsplan.

【Update】



So richten Sie mobile Push-Benachrichtigungen ein (erforderliche Schritte)

Der Code erzeugt nur den Signalbefehl. Sie müssen die MetaTrader 4 (MT4) Plattform für Ihr Handy konfigurieren, um diese Benachrichtigungen tatsächlich zu erhalten.

Schritt 1: Auf Ihrem Mobiltelefon

Öffnen Sie dieMetaTrader 4 App auf Ihrem Handy. Gehen Sie zuEinstellungen -> Chat und Nachrichten. Suchen Sie IhreMetaQuotes-ID am unteren Rand des Bildschirms (es handelt sich um eine eindeutige Kombination aus Buchstaben und Zahlen). Schreiben Sie diese ID auf.

Schritt 2: Auf Ihrem PC/Desktop

Öffnen Sie MT4 auf Ihrem Computer. Klicken Sie in der oberen MenüleisteaufExtras -> Optionen ( oder verwenden Sie die TastenkombinationStrg+O). Wechseln Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen. Aktivieren Sie das Kästchen:Push-Benachrichtigungen aktivieren. GebenSie in das Feld MetaQuotes IDdie ID ein, die Sie in Schritt 1 von Ihrem Telefon abgerufen haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollte Ihr Telefon sofort eine Testnachricht von MT4 erhalten.

Schritt 3: Indikator/EA-Einstellungen

Wenn Sie den Code/EA an Ihren Chart anhängen, suchen Sie die Registerkarte Inputs. Suchen Sie den Abschnitt mit der Bezeichnung:=== Benachrichtigungen ===. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung "Push-Benachrichtigung" auf"true"gesetzt ist.

Ergebnis:

Sobald diese Einstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie bei jedem gültigen Signal (das nach dem Schließen der Kerze bestätigt wird) eine Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC und eine sofortige Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.