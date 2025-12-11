ShadowBandsMT4
- Indikatoren
- Hai Yang Wu
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
📈 Shadow Bands Pro - MT4 说明（中英文）
Englische Beschreibung (MT4)
Shadow Bands Pro - Fortschrittliches Reversionssystem für MT4
Shadow Bands Pro ist ein Trendumkehr- und Mean-Reversion-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die klare, regelbasierte Ein- und Ausstiege benötigen, und der nicht auf Kerzenschluss basiert.
Durch die Kombination eines dynamischen Volatilitätsbandes, einer Entity-Break-Logik und eines eingebauten Statistik-Panels hilft er Ihnen, schnell zu erkennen, wo der Preis gedehnt wird und wo höchstwahrscheinliche Umkehrungen auftreten können.
Wichtigste Merkmale
-
Keine Neubemalung beim Schließen - Signale bleiben fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist
-
Dreifache "Schattenbänder": Glow, Mid und Core für präzise überkaufte/überverkaufte Zonen
-
Entity-Break-Logik, um gefälschte Ausbrüche zu filtern und nur starke Umkehrsignale zu verfolgen
-
Eingebautes Statistikpanel: Gewinnrate, positive/negative Signale, aktualisiert in Echtzeit
-
Dynamische TP- und SL-Linien basierend auf ATR-Multiplikatoren (TP1/TP2/TP3 & SL1/SL2/SL3)
-
Intelligente Signalabkühlung zur Vermeidung von Over-Trading in unruhigen Märkten
-
Zweisprachige Beschriftungen (Englisch/Chinesisch) mit Sprachumschaltung per Mausklick
-
Benutzerdefiniertes Chart-Design mit roten/grünen Kerzen, optimiert für visuelle Klarheit
-
Volle Kontrolle über Periode, Multiplikator, ATR-Länge und welche TP/SL-Levels aktiv sind
Wie man es benutzt
-
Verbinden Sie Shadow Bands Pro mit Ihrem MT4-Chart und stellen Sie Ihre bevorzugte Sprache und Ihr Risikoprofil ein.
-
Suchen Sie nach Kaufpfeilen in der Nähe des unteren Bandes und nach Verkaufspfeilen in der Nähe des oberen Bandes.
-
Verwenden Sie die automatisch gezogenen TP/SL-Linien als strukturierten Ausstiegsplan oder als visuelle Referenz für Ihre eigene Strategie.
-
Beobachten Sie das Statistik-Panel, um die Performance für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu bewerten.
Beachten Sie: Shadow Bands Pro ist ein Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung, keine Gewinngarantie. Kombinieren Sie es immer mit einem soliden Risikomanagement und Ihrem eigenen Handelsplan.
【Update】
So richten Sie mobile Push-Benachrichtigungen ein (erforderliche Schritte)
Der Code erzeugt nur den Signalbefehl. Sie müssen die MetaTrader 4 (MT4) Plattform für Ihr Handy konfigurieren, um diese Benachrichtigungen tatsächlich zu erhalten.
Schritt 1: Auf Ihrem Mobiltelefon
-
Öffnen Sie dieMetaTrader 4 App auf Ihrem Handy.
-
Gehen Sie zuEinstellungen -> Chat und Nachrichten.
-
Suchen Sie IhreMetaQuotes-ID am unteren Rand des Bildschirms (es handelt sich um eine eindeutige Kombination aus Buchstaben und Zahlen). Schreiben Sie diese ID auf.
Schritt 2: Auf Ihrem PC/Desktop
-
Öffnen Sie MT4 auf Ihrem Computer.
-
Klicken Sie in der oberen MenüleisteaufExtras -> Optionen ( oder verwenden Sie die TastenkombinationStrg+O).
-
Wechseln Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
-
Aktivieren Sie das Kästchen:Push-Benachrichtigungen aktivieren.
-
GebenSie in das Feld MetaQuotes IDdie ID ein, die Sie in Schritt 1 von Ihrem Telefon abgerufen haben.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Testen. Wenn die Konfiguration korrekt ist, sollte Ihr Telefon sofort eine Testnachricht von MT4 erhalten.
Schritt 3: Indikator/EA-Einstellungen
-
Wenn Sie den Code/EA an Ihren Chart anhängen, suchen Sie die Registerkarte Inputs.
-
Suchen Sie den Abschnitt mit der Bezeichnung:=== Benachrichtigungen ===.
-
Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung "Push-Benachrichtigung" auf"true"gesetzt ist.
Ergebnis:
Sobald diese Einstellung abgeschlossen ist, erhalten Sie bei jedem gültigen Signal (das nach dem Schließen der Kerze bestätigt wird) eine Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC und eine sofortige Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.