ShadowBandsMT5
- Indicadores
- Hai Yang Wu
- Versión: 1.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
📊 Shadow Bands Pro - MT5 说明（中英文）
Descripción en Español (MT5)
Shadow Bands Pro - Sistema avanzado de reversión para MT5
Esta edición MT5 de Shadow Bands Pro aprovecha al máximo la plataforma MT5, ofreciendo cálculos más rápidos, más plazos y mejores capacidades de prueba.
Sigue siendo una herramienta de reversión de tendencia / reversión de media sin repintado (al cierre) con canales dinámicos, lógica de ruptura de entidad y un panel de estadísticas integrado.
Características principales
-
Optimizado para la arquitectura multi-hilo de 64 bits de MT5
-
Señales sin repintado al cierre de la vela, adecuadas tanto para flujos de trabajo manuales como algorítmicos
-
Bandas de triple capa (Superior / Media / Inferior) derivadas de la volatilidad MA + ATR
-
Flechas de compra / venta con filtro de enfriamiento para evitar la agrupación de señales
-
Niveles TP/SL autodibujados (TP1-TP3, SL1-SL3) con etiquetas y flechas bilingües
-
Panel de estadísticas en tiempo real: tasa de ganancias, señales positivas frente a negativas, modo de evaluación estricta
-
Gráfico personalizado opcional con velas rojas/verdes transparentes
-
Conjunto completo de parámetros para estrategias: periodo, multiplicador, periodo ATR, tipo de precio, método MA, niveles TP/SL habilitados
-
Interfaz bilingüe: Inglés y chino para usuarios de todo el mundo
Modo de empleo
-
Conecte Shadow Bands Pro a su gráfico MT5, seleccione Inglés o Chino, y establezca la banda deseada y los parámetros de riesgo.
-
Siga las flechas de compra cerca de la banda inferior y las flechas de venta cerca de la banda superior en la dirección de su visión más amplia del mercado.
-
Utilice el Probador de Estrategias en MT5 para comprobar sus ajustes y ver cómo se comporta el panel de estadísticas sobre datos históricos.
-
Integre los niveles TP/SL en sus reglas de gestión monetaria o utilícelos como guías visuales alrededor de las zonas clave de inversión.
Nota: Ningún indicador puede eliminar el riesgo de las operaciones. Pruebe siempre a fondo y opere con el tamaño de posición adecuado.
【Update】
Cómo configurar las notificaciones push móviles (pasos necesarios)
El código sólo genera el comando de señal. Debe configurar la plataforma MetaTrader 5 (MT5) para que su teléfono reciba realmente estas notificaciones.
Paso 1: En su teléfono móvil
-
Abra la aplicación MetaTrader 5 en su teléfono.
-
Vaya a Ajustes -> Chat y Mensajes.
-
Encuentre su MetaQuotes ID en la parte inferior de la pantalla (es una combinación única de letras y números). Escriba este ID.
Paso 2: En su PC / Escritorio
-
Abra MT5 en su ordenador.
-
Haga clic en Herramientas en la barra de menú superior -> Opciones ( o utilice el atajoCtrl+O).
-
Cambie a la pestaña Notificaciones.
-
Marque la casilla: Activar Notificaciones Push.
-
En el campo MetaQuotes ID, introduzca el ID que obtuvo de su teléfono en el paso 1.
-
Haz clic en el botón Probar. Si la configuración es correcta, su teléfono debería recibir inmediatamente un mensaje de prueba de MT5.
Paso 3: Configuración del Indicador/EA
-
Cuando adjunte el código/EA a su gráfico, busque la pestaña Entradas.
-
Encuentre la sección etiquetada:=== Notificaciones ===.
-
Asegúrese de que la configuración de Notificación Pushse establece entrue.
Resultado:
Una vez completada esta configuración, cada vez que se produzca una señal válida (confirmada después del cierre de la vela), recibirá una alerta emergente en su PC y una notificación push inmediata en su teléfono.