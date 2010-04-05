ShadowBandsMT5

📊 Shadow Bands Pro - MT5 说明（中英文）

Descripción en Español (MT5)

Shadow Bands Pro - Sistema avanzado de reversión para MT5

Esta edición MT5 de Shadow Bands Pro aprovecha al máximo la plataforma MT5, ofreciendo cálculos más rápidos, más plazos y mejores capacidades de prueba.

Sigue siendo una herramienta de reversión de tendencia / reversión de media sin repintado (al cierre) con canales dinámicos, lógica de ruptura de entidad y un panel de estadísticas integrado.

Características principales

Optimizado para la arquitectura multi-hilo de 64 bits de MT5

Señales sin repintado al cierre de la vela, adecuadas tanto para flujos de trabajo manuales como algorítmicos

Bandas de triple capa (Superior / Media / Inferior) derivadas de la volatilidad MA + ATR

Flechas de compra / venta con filtro de enfriamiento para evitar la agrupación de señales

Niveles TP/SL autodibujados (TP1-TP3, SL1-SL3) con etiquetas y flechas bilingües

Panel de estadísticas en tiempo real: tasa de ganancias, señales positivas frente a negativas, modo de evaluación estricta

Gráfico personalizado opcional con velas rojas/verdes transparentes

Conjunto completo de parámetros para estrategias: periodo, multiplicador, periodo ATR, tipo de precio, método MA, niveles TP/SL habilitados

Interfaz bilingüe: Inglés y chino para usuarios de todo el mundo

Modo de empleo

Conecte Shadow Bands Pro a su gráfico MT5, seleccione Inglés o Chino, y establezca la banda deseada y los parámetros de riesgo. Siga las flechas de compra cerca de la banda inferior y las flechas de venta cerca de la banda superior en la dirección de su visión más amplia del mercado. Utilice el Probador de Estrategias en MT5 para comprobar sus ajustes y ver cómo se comporta el panel de estadísticas sobre datos históricos. Integre los niveles TP/SL en sus reglas de gestión monetaria o utilícelos como guías visuales alrededor de las zonas clave de inversión.

Nota: Ningún indicador puede eliminar el riesgo de las operaciones. Pruebe siempre a fondo y opere con el tamaño de posición adecuado.

【Update】



Cómo configurar las notificaciones push móviles (pasos necesarios)

El código sólo genera el comando de señal. Debe configurar la plataforma MetaTrader 5 (MT5) para que su teléfono reciba realmente estas notificaciones.

Paso 1: En su teléfono móvil

Abra la aplicación MetaTrader 5 en su teléfono. Vaya a Ajustes -> Chat y Mensajes. Encuentre su MetaQuotes ID en la parte inferior de la pantalla (es una combinación única de letras y números). Escriba este ID.

Paso 2: En su PC / Escritorio

Abra MT5 en su ordenador. Haga clic en Herramientas en la barra de menú superior -> Opciones ( o utilice el atajoCtrl+O). Cambie a la pestaña Notificaciones. Marque la casilla: Activar Notificaciones Push. En el campo MetaQuotes ID, introduzca el ID que obtuvo de su teléfono en el paso 1. Haz clic en el botón Probar. Si la configuración es correcta, su teléfono debería recibir inmediatamente un mensaje de prueba de MT5.

Paso 3: Configuración del Indicador/EA

Cuando adjunte el código/EA a su gráfico, busque la pestaña Entradas. Encuentre la sección etiquetada:=== Notificaciones ===. Asegúrese de que la configuración de Notificación Pushse establece entrue.

Resultado:

Una vez completada esta configuración, cada vez que se produzca una señal válida (confirmada después del cierre de la vela), recibirá una alerta emergente en su PC y una notificación push inmediata en su teléfono.