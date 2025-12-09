StrikeZone ATR

StrikeZone ATR is a professional-grade ATR-based volatility indicator designed for precision intraday trading.
It visualizes volatility strength using a dynamic histogram and smoothed deviation line, helping traders instantly identify expansion, contraction, trend strength, and reversal zones.

Key Features

  • TradingView-style ATR histogram (Up/Down bars with multi-color levels)

  • Smoothed deviation line for clearer volatility trend

  • Instant detection of volatility spikes and quiet zones

  • Color-coded bars for strong/weak up/down movement

  • Designed for scalping, day trading, and futures markets

  • Lightweight, fast, and optimized for low-latency execution

Perfect for traders seeking a clean, intuitive volatility visualization compatible with any strategy.


