StrikeZone ATR

StrikeZone ATR is a professional-grade ATR-based volatility indicator designed for precision intraday trading.
It visualizes volatility strength using a dynamic histogram and smoothed deviation line, helping traders instantly identify expansion, contraction, trend strength, and reversal zones.

Key Features

  • TradingView-style ATR histogram (Up/Down bars with multi-color levels)

  • Smoothed deviation line for clearer volatility trend

  • Instant detection of volatility spikes and quiet zones

  • Color-coded bars for strong/weak up/down movement

  • Designed for scalping, day trading, and futures markets

  • Lightweight, fast, and optimized for low-latency execution

Perfect for traders seeking a clean, intuitive volatility visualization compatible with any strategy.


Önerilen ürünler
Fractal Moving Average Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Göstergeler
Introduction to Fractal Moving Average Fractal Moving Average indicator was designed as part of Fractal Pattern Scanner. Inside Fractal Pattern Scanner, Fractal Moving Average Indicator was implemented as multiple of chart objects. With over thousands of chart object, we find that it was not the best and efficient ways to operate the indicator. It was computationally too heavy for the indicator. Hence, we decide to implement the indicator version of Fractal Moving Average indicator to benefit ou
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Göstergeler
Özellikler Fibonacci Retracement Ticareti için Gösterge 1S, 4S, 1G ve 1H arasında seçilen önceki çubuğa dayalı olarak Fibonacci grafiği çizilir. Piyasa fiyatı Fibonacci seviyesine dokunduğunda, renk değişir ve dokunma zamanı görüntülenir. Fibonacci grafiği -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 ve 123.6 seviyelerinde çizilir ve çubuk güncellendiğinde grafik yenilenir. Değişkenler Zaman aralığı: Fibonacci grafiği, 1S, 4S, 1G ve 1H arasından seçilen zaman aralığıyla çizilir. FiboWidth: Sevi
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren cenderung
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Göstergeler
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Göstergeler
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of OBS Livestream utility  https://www.mql5.com/en/market/product/156889 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Multi-T
FREE
Vertical Volume
Kim Yonghwa
4.75 (4)
Göstergeler
Özellikler Fiyata göre işlem hacmini kontrol etmek için gösterge. Çoğunlukla EURUSD için çalışır, diğer para çiftlerinde işe yaramayabilir veya hesaplama uzun zaman alabilir. Düzgün bir kullanım için "Grafiğin sağ kenarından bitiş sınırını kaydır" seçeneğini açın (ekrandaki resimde gösterildiği gibi). Yeni bir çubuk verisi göründüğünde veriler sıfırlanır. Değişkenler COlOR: Gösterge rengini ayarlama WIDTH: Gösterge genişliğini ayarlama PERIOD: Verileri hesaplamak için zaman periyodunu belirl
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Göstergeler
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Göstergeler
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT5
Young Ho Seo
4.9 (10)
Göstergeler
Peak Trough Analysis is the great tool to detect peaks and troughs in your chart. Peak Trough Analysis tool can use three different peaks and troughs detection algorithm. The three algorithm include the orignal Fractals Indicator by Bill Williams, the Modified Fractals indicator and ZigZag indicator. You can use this peak and trough analysis tool to detect the price pattern made up from Equilibrium Fractal-Wave process. For further usage, there are good guide line on how to use this peak trough
FREE
Time Box Indicator MT5
Young Ho Seo
4.67 (3)
Göstergeler
Introduction To Time Box Indicator Time Box Indicator is a must have indicator for any trader. It will display daily, weekly and Monthly box according to your preferences. Yet, you can extend any important price levels in your chart automatically. You can use them as the significant support and resistance levels. It is very simple but effective tool for your trading. Graphic Setting Use White Chart Line Style for Current Open price Daily Setting Update Timeframe for daily box Number of days to
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Göstergeler
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Göstergeler
The Fair Value Gap Detector is a MetaTrader 5 indicator designed to identify and draw rectangles on the chart wherever fair value gaps (FVGs) are detected. Fair value gaps occur when there is a significant disparity between the current price and the fair value of an asset. These gaps can provide valuable insights into potential trading opportunities, as they often indicate overbought or oversold conditions in the market. Key Features: FVG Detection: The indicator utilizes a proprietary algorith
FREE
RSI Chart Levels
Nikolay Mitrofanov
4.83 (6)
Göstergeler
The indicator draws levels based on the overbought and oversold values ​​of the RSI indicator. The maximum values ​​are taken into account, which are equal to or exceeded certain limits. That is, for example, when the price has gone into the overbought zone, the highest price is selected from all prices in this zone for this period of time, and as soon as the indicator value returns to a value below the overbought value, the level is fixed and the calculation of new values ​​begins. The same
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Göstergeler
This indicator is a **Pivot-Confluence Zone Identifier** that focuses exclusively on identifying key support and resistance levels where price clusters align with classic pivot points. Here's what it does: ## Core Functionality **Pivot Confluence Detection**:  - Only displays price zones that align with classic pivot point levels (R1, R2, R3, S1, S2, S3) - **Excludes the main pivot point** - focuses only on support and resistance levels - Uses a configurable pip range to detect confluence nea
FREE
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
Göstergeler
Advanced SMC & Volumetric Order Block Indicator Overview This enhanced-grade for MetaTrader 5 indicator is designed to decode market behavior using   Smart Money Concepts (SMC) method . It goes beyond standard price action analysis by integrating   Volumetric Data   directly into market structure, helping traders identify high-probability reversal and continuation zones with precision. Key Features Volumetric Order Blocks:   A unique, split-gauge visualization within Order Block zones that disp
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Açıklama: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter, NR4 veya NR7 desenlerinin Inside Bar ile birleştiği durumları otomatik olarak tespit eden bir göstergedir. NR4 (Narrow Range 4), son 4 mumun en dar aralığına sahip olan mumu tanımlar. Benzer şekilde NR7, son 7 mumun en dar aralığını inceler. Bu daralan mumlar bir Inside Bar (önceki mumun içinde kalan mum) ile birleştiğinde, piyasa volatilitesinin sıkıştığını gösterir. Bu tür durumlar genellikle güçlü bir yönlü hareketin, yani bir kırılmanın, habercisid
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.75 (12)
Göstergeler
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Göstergeler
This is an extremely clean, efficient, and well-designed CBDR engine. Calculates ICT’s Central Bank Dealers Range (CBDR) Using only candle bodies — NOT wicks (open–close structure). For a defined time window (e.g., 00:00–05:00 New York). For each past day and also for today in real time. Draws the following on chart: A rectangle showing the entire CBDR body range The CBDR High line (body top) The CBDR Low line (body bottom) An optional midline A pip label showing total CBDR size Optional extens
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.8 (5)
Göstergeler
SUPER TREND; Olivier Seban tarafından oluşturulan Supertrend ATR ‘ye dayanan ve trendi takip eden bir göstergedir. Trend yönündeki değişiklikleri tespit etmek ve durakları konumlandırmak için kullanılabilir. Fiyat gösterge eğrisinin altına düştüğünde kırmızıya döner ve bir düşüş trendine işaret eder. Tersine, fiyat eğrinin üzerine çıktığında, gösterge yeşile döner ve bir yükseliş trendine işaret eder. Diğer göstergeler gibi, Supertrend ’de, MACD, parabolik SAR, Bollinger Band veya RSI gibi diğer
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Göstergeler
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED SIGNALS
FREE
BetterTickVolume
Zoltan Nemet
Göstergeler
Market tops are characterized by Volume Climax Up bars, High Volume Churn and Low Volume Up bars (also called Testing). Market bottoms are characterized by Volume Climax Down bars, High Volume Churn and Low Volume Down bars (Testing). Pullbacks, in either up or down trends, are similar to market topping or bottoming patterns, but shorter in duration and with simpler volume patterns.
FREE
Accurate Buy Sell System
Bambang Nugroho
Göstergeler
Accurate Buy Sell System is a clean and reliable swing-based indicator designed to identify trend reversals and entry zones with high precision. The algorithm follows the original “Accurate Swing Trading System” concept from TradingView (by ceyhun) and has been fully re-engineered for MetaTrader 5. 1:1 match with TradingView behavior Works on all symbols and timeframes Clean non-repainting signals when used after candle close Visual BUY/SELL arrows + colored dynamic trendline Popup al
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal FVG Touch Detector – Gelişmiş Smart Money Konsept Göstergesi Crystal FVG Touch Detector, Smart Money Concepts (SMC) ve ICT metodunu kullanan profesyonel yatırımcılar için geliştirilmiştir. Herhangi bir enstrümanda veya zaman diliminde Fair Value Gap (FVG) bölgelerini otomatik tespit eder ve temas anlarını grafik üzerinde gösterir. Yeniden çizim yapmayan algoritması sayesinde kurumsal dengesizlik alanlarını gerçek zamanlı olarak belirler. Öne çıkan özellikler Boğa ve ayı FVG tespiti. Fiya
FREE
Large Price MT5
Nino Guevara Ruwano
Göstergeler
For traders, monitoring price movements is a constant activity, because each price movement determines the action that must be taken next. This simple indicator will helps traders to display prices more clearly in a larger size. Users can set the font size and choose the color that will be displayed on the chart. There are three color options that can be selected to be displayed on the chart.
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Göstergeler
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
MTF Force Index with alert for MT5
Krisztian Kenedi
Göstergeler
Highly configurable Force Index indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: Force Index Timeframe:  You can set the current or a higher timeframes for Force Index. Force Ind
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.72 (54)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (4)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.9 (31)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (27)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (5)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (11)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (22)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.91 (11)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Göstergeler
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Yazarın diğer ürünleri
StrikeZone X Basic
Park Geonwoo
Uzman Danışmanlar
StrikeZone X Basic — Product Description (English) StrikeZone X Basic is the free trial version of the StrikeZone automated trading system. It is designed to showcase the core algorithm and allow traders to experience the strategy before upgrading to the full edition. This version maintains essential functionalities while certain advanced modules are available exclusively in the Pro edition. Key Features EMA-based Trend Filter Avoids unnecessary counter-trend entries by detecting market direct
FREE
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Uzman Danışmanlar
StrikeZone X Pro — High-Risk / High-Return Automated Trading System StrikeZone X Pro is a high-risk, high-reward algorithm designed for aggressive traders who seek strong performance and dynamic market engagement. It uses a volatility-adaptive breakout engine combined with multi-layer filters to identify explosive price movements and capitalize on them with precision. Key Features High-Risk / High-Return Strategy optimized for fast market movements Volatility-Based Entry System (ATR Adaptive) Li
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt