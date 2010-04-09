StrikeZone ATR

StrikeZone ATR는 시장의 변동성을 가장 직관적으로 보여주기 위해 설계된 전문 지표로, 트레이더가 현재 시장 환경을 빠르게 파악하고 최적의 매매 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이 지표는 ATR 기반의 가격 변화 폭을 멀티 컬러 히스토그램으로 시각화하여 상승·하락뿐 아니라 강한 추세와 약한 움직임을 명확히 구분할 수 있습니다. 또한 스무딩 처리된 변동성 라인은 전체 흐름을 부드럽게 표시하여 단기 급등락 패턴, 변동성 수축 국면, 추세 전환 가능성을 더욱 명확하게 인식할 수 있도록 해 줍니다.

StrikeZone ATR은 스캘핑, 단타, 선물지수 트레이딩 등 빠르게 변화하는 시장에서 특히 높은 활용도를 제공합니다. 변동성이 확대되는 구간에서는 추세 진입 타이밍을 제공하고, 변동성이 줄어드는 시기에는 위험 관리가 필요함을 알려주는 등 다양한 전략과 자연스럽게 결합될 수 있습니다. 또한 가볍고 최적화된 구조로 제작되어 어떤 차트에서도 빠르고 안정적으로 작동하며, 초보자부터 전문가까지 누구나 직관적으로 사용할 수 있습니다. 시장의 숨겨진 리듬과 에너지를 시각적으로 드러내어 트레이더의 의사결정을 지원하는 강력한 도구입니다.