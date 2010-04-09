StrikeZone ATR

StrikeZone ATR is a professional-grade ATR-based volatility indicator designed for precision intraday trading.
It visualizes volatility strength using a dynamic histogram and smoothed deviation line, helping traders instantly identify expansion, contraction, trend strength, and reversal zones.

Key Features

  • TradingView-style ATR histogram (Up/Down bars with multi-color levels)

  • Smoothed deviation line for clearer volatility trend

  • Instant detection of volatility spikes and quiet zones

  • Color-coded bars for strong/weak up/down movement

  • Designed for scalping, day trading, and futures markets

  • Lightweight, fast, and optimized for low-latency execution

Perfect for traders seeking a clean, intuitive volatility visualization compatible with any strategy.


Рекомендуем также
Fractal Moving Average Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Индикаторы
Introduction to Fractal Moving Average Fractal Moving Average indicator was designed as part of Fractal Pattern Scanner. Inside Fractal Pattern Scanner, Fractal Moving Average Indicator was implemented as multiple of chart objects. With over thousands of chart object, we find that it was not the best and efficient ways to operate the indicator. It was computationally too heavy for the indicator. Hence, we decide to implement the indicator version of Fractal Moving Average indicator to benefit ou
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Индикаторы
Функции Индикатор для торговли по уровням Фибоначчи График Фибоначчи рисуется на основе предыдущего выбранного бара из 1H, 4H, 1D и 1W. Когда рыночная цена касается уровня Фибоначчи, меняется цвет, и отображается время касания. График Фибоначчи рисуется на уровнях -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 и 123.6, и график обновляется при обновлении бара. Переменные Таймфрейм: График Фибоначчи рисуется с выбранным таймфреймом из 1H, 4H, 1D и 1W. FiboWidth: Определяет толщину уровня. FiboStyl
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren cenderung
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Индикаторы
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Индикаторы
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of Live Chart Viewer utility  https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Mult
FREE
Vertical Volume
Kim Yonghwa
4.8 (5)
Индикаторы
Особенности Индикатор для проверки объема по цене. В основном работает для EURUSD, на других валютных парах может не работать или расчет займет много времени. Для плавного использования включите опцию "Сдвинуть правую границу графика от правой границы", как показано на скриншоте. При появлении новой бара данные сбрасываются. Переменные COlOR: Настройка цвета индикатора WIDTH: Настройка ширины индикатора PERIOD: Определение периода времени для расчета данных
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Индикаторы
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Индикаторы
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT5
Young Ho Seo
4.9 (10)
Индикаторы
Peak Trough Analysis - отличный инструмент для обнаружения пиков и впадин на графике. Peak Trough Analysis может использовать три разных алгоритма обнаружения пиков и впадин. Эти три алгоритма включают в себя оригинальный индикатор Fractals Билла Вильямса, модифицированный индикатор Fractals и индикатор ZigZag. Вы можете использовать этот инструмент анализа пиков и впадин для обнаружения паттернов, составленных Равновесным Фрактально-Волновым процессом. Для дальнейшего использования имеется хоро
FREE
Time Box Indicator MT5
Young Ho Seo
4.67 (3)
Индикаторы
Introduction To Time Box Indicator Time Box Indicator is a must have indicator for any trader. It will display daily, weekly and Monthly box according to your preferences. Yet, you can extend any important price levels in your chart automatically. You can use them as the significant support and resistance levels. It is very simple but effective tool for your trading. Graphic Setting Use White Chart Line Style for Current Open price Daily Setting Update Timeframe for daily box Number of days to
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Индикаторы
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fair Value Gap Scanner
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Индикаторы
The Fair Value Gap Detector is a MetaTrader 5 indicator designed to identify and draw rectangles on the chart wherever fair value gaps (FVGs) are detected. Fair value gaps occur when there is a significant disparity between the current price and the fair value of an asset. These gaps can provide valuable insights into potential trading opportunities, as they often indicate overbought or oversold conditions in the market. Key Features: FVG Detection: The indicator utilizes a proprietary algorith
FREE
Wysiwyg Candle
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
WYSIWYG Candle for WYSIWYG ORB Smart Breakout Candles   is a professional multi-method breakout detection indicator that combines   ATR, Bollinger Bands, Opening Range Breakout (ORB), and Squeeze Detection   to identify high-probability breakout opportunities across all financial instruments. This indicator provides real-time visual signals through colored candles and precise arrow placements, making it ideal for traders seeking reliable volatility-based entries. "Use in conjunction with the WYS
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Индикаторы
This indicator is a **Pivot-Confluence Zone Identifier** that focuses exclusively on identifying key support and resistance levels where price clusters align with classic pivot points. Here's what it does: ## Core Functionality **Pivot Confluence Detection**:  - Only displays price zones that align with classic pivot point levels (R1, R2, R3, S1, S2, S3) - **Excludes the main pivot point** - focuses only on support and resistance levels - Uses a configurable pip range to detect confluence nea
FREE
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
Индикаторы
Advanced SMC & Volumetric Order Block Indicator Overview This enhanced-grade for MetaTrader 5 indicator is designed to decode market behavior using   Smart Money Concepts (SMC) method . It goes beyond standard price action analysis by integrating   Volumetric Data   directly into market structure, helping traders identify high-probability reversal and continuation zones with precision. Key Features Volumetric Order Blocks:   A unique, split-gauge visualization within Order Block zones that disp
FREE
NR4 and NR7 indicator
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Описание: NR4 & NR7 Inside Bar Highlighter — это индикатор, который автоматически определяет моменты ценового сжатия на основе комбинации паттернов NR4 или NR7 с внутренним баром (Inside Bar). Паттерн NR4 (Narrow Range 4) определяет свечу с самым узким диапазоном из последних 4 свечей, а NR7 — из последних 7. Если такая свеча одновременно является внутренней (полностью находится внутри предыдущей), это указывает на период низкой волатильности , который часто предшествует сильному направленному д
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.64 (14)
Индикаторы
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее Описание Индикатор Fair Gap Value выявляет и подсвечивает «пробелы справедливой стоимости» на графике MetaTrader 5. Fair gap возникает, когда между минимумом одной свечи и максимумом другой свечи, разделённых одной промежуточной, образуется ценовой разрыв. Индикатор рисует цветные прямоугольники (бычьи и медвежьи), чтобы выделить эти зоны и обеспечить наглядную поддержку стратегий, основанных на ценовом действии. Ключевые Особенности Обнаружение бычьих gap : выделяет разрывы между минимумо
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
This is an extremely clean, efficient, and well-designed CBDR engine. Calculates ICT’s Central Bank Dealers Range (CBDR) Using only candle bodies — NOT wicks (open–close structure). For a defined time window (e.g., 00:00–05:00 New York). For each past day and also for today in real time. Draws the following on chart: A rectangle showing the entire CBDR body range The CBDR High line (body top) The CBDR Low line (body bottom) An optional midline A pip label showing total CBDR size Optional extens
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Индикаторы
SUPERTREND ; Это индикатор следования за трендом, основанный на SuperTrend ATR, созданном Оливье Себаном. Его можно использовать для обнаружения изменений в направлении тренда и обнаружения стопов. Когда цена падает ниже кривой индикатора, она становится красной и указывает на нисходящий тренд. И наоборот, когда цена движется выше кривой, индикатор становится зеленым, указывая на восходящий тренд. Как и другие индикаторы, он хорошо работает с SuperTrend в сочетании с другими индикаторами, такими
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Индикаторы
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED SIGNALS
FREE
BetterTickVolume
Zoltan Nemet
Индикаторы
Market tops are characterized by Volume Climax Up bars, High Volume Churn and Low Volume Up bars (also called Testing). Market bottoms are characterized by Volume Climax Down bars, High Volume Churn and Low Volume Down bars (Testing). Pullbacks, in either up or down trends, are similar to market topping or bottoming patterns, but shorter in duration and with simpler volume patterns.
FREE
Accurate Buy Sell System
Bambang Nugroho
Индикаторы
Accurate Buy Sell System is a clean and reliable swing-based indicator designed to identify trend reversals and entry zones with high precision. The algorithm follows the original “Accurate Swing Trading System” concept from TradingView (by ceyhun) and has been fully re-engineered for MetaTrader 5. 1:1 match with TradingView behavior Works on all symbols and timeframes Clean non-repainting signals when used after candle close Visual BUY/SELL arrows + colored dynamic trendline Popup al
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Large Price MT5
Nino Guevara Ruwano
Индикаторы
For traders, monitoring price movements is a constant activity, because each price movement determines the action that must be taken next. This simple indicator will helps traders to display prices more clearly in a larger size. Users can set the font size and choose the color that will be displayed on the chart. There are three color options that can be selected to be displayed on the chart.
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Индикаторы
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
MTF Force Index with alert for MT5
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Highly configurable Force Index indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: Force Index Timeframe:  You can set the current or a higher timeframes for Force Index. Force Ind
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Другие продукты этого автора
StrikeZone Macd Atr
Park Geonwoo
Индикаторы
StrikeZone Macd Atr is an advanced volatility-adaptive oscillator that scales the traditional MACD using ATR. This approach solves the common problem of conventional MACD: it does not react properly to changing volatility. With ATR scaling, momentum becomes clearer, smoother, and more meaningful across all market conditions. Key Features 1. ATR-Scaled MACD Oscillator The indicator adjusts (MACD – Signal) by ATR ratio, allowing: Reduced noise during high-volatility periods Enhanced sensitivity du
FREE
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Эксперты
StrikeZone X Pro — High-Risk / High-Return Automated Trading System StrikeZone X Pro is a high-risk, high-reward algorithm designed for aggressive traders who seek strong performance and dynamic market engagement. It uses a volatility-adaptive breakout engine combined with multi-layer filters to identify explosive price movements and capitalize on them with precision. Key Features High-Risk / High-Return Strategy optimized for fast market movements Volatility-Based Entry System (ATR Adaptive) Li
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв