DeepSignal AI

DeepSignal - AI Forex Robot powered by DeepSeek

DeepSignal ist ein KI-gesteuerter Forex-Roboter für MT5, der auf dem quelloffenen DeepSeek-Modell aufbaut - der gleichen KI-Familie, die in Echtgeld-Trading-Challenges getestet wurde und zu den Spitzenreitern zählt.

Alle wichtigen Einstellungen sind vorkonfiguriert und müssen vom Benutzer nur noch aktiviert werden.

Die gesamte Entscheidungspipeline - Analyse, Filterung und Ausführung - wird von der KI- und Strategie-Engine verwaltet

. Wir haben diese KI-Engine mit "Alpha-Qualität" mit unserer eigenen ALABS-Engine mit einer innovativen Ausführungsstrategie und einem strengen Risikorahmen auf MT5 kombiniert. Das Ergebnis ist ein vollautomatisches System, das echte KI nutzt, um den Markt zu lesen, während jeder Handel nach klaren, kontrollierten Regeln ausgeführt wird.

Entwickelt für Trader, die ernsthafte Performance und Automatisierung wünschen - ohne 24/5 Charts zu betreuen oder in komplexen Einstellungen zu ertrinken.

Live-Signal: KLICKEN SIE HIER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

  • Paar(e): AUDCAD
  • Zeitrahmen:
  • Jeder Zeitrahmen, DeepSignal AI wählt automatisch die besten Handelsbedingungen
  • Plattform:
  • MetaTrader 5
  • Empfohlene Mindesteinlage: ab 1000 USD
  • Leverage: von 1:30 bis zu 1:500 (verantwortungsvoller Einsatz empfohlen)
  • Kontotypen: Raw, ECN werden empfohlen

Die aktuelle Version von DeepSignal wird kontinuierlich gepflegt, und alle zukünftigen Updates werden den bestehenden Nutzern über die MT5-Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt

.

ANFANGSWEISE

Kaufen & Bestätigen

Nachdem Sie DeepSignal AI gekauft haben, senden Sie uns eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung (auf der Registerkarte Käufe). Wir geben Ihnen dann Zugang zur privaten Gruppe und zum ausführlichen Handbuch.

Installieren & Anhängen

- Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer MT5-Plattform ein
- Verbinden Sie DeepSignal AI mit AUD/CAD
- Klicken Sie auf "DeepSignal AI aktivieren

Auf VPS 24/5 laufen lassen

Für eine optimale Stabilität empfehlen wir, DeepSignal AI auf einem VPS mit niedriger Latenz laufen zu lassen und auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie zu echtem Geld wechseln.

PREISE & ROADMAP - DEEPSIGNAL

Vor DeepSignal AI hat unser Team bei ALabs Trading Systems kundenspezifische KI-Strategien für HFT-Desks und proprietäre Firmen entwickelt, mit Projekttickets ab 10 000+ USD pro Einsatz. DeepSignal AI ist unser erstes öffentliches Einzelhandels-Produkt auf MQL5, das dieses Niveau von Forschung und Technik für individuelle Händler in einem "Install & Trade"-Paketformat bietet.

Wir behandeln es als langfristiges Projekt, nicht als einmaligen EA, so dass der Preis zusammen mit dem Produkt wachsen wird.

SCHLÜSSEL-FEATURES

Innovative KI-gestützte Ausführung - DeepSignal verwendet ein proprietäres Ausführungsmodell, das sich auf Qualität statt Quantität konzentriert: kontrolliertes Engagement, eine begrenzte Anzahl gut ausgewählter Trades und KI-gesteuerte Exits anstelle einer veralteten "Fire-and-Forget"-Logik.

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter - Die KI bewertet den Marktkontext und interne Metriken vor jedem Handel und eröffnet Positionen nur dann, wenn die Bedingungen optimal sind, wodurch minderwertige Einträge und zufälliges Rauschen reduziert werden.

Intelligentes Trade Reasoning - Jeder Trade wird mit einer kurzen Erklärung versehen, warum er eröffnet wurde: Trendkontext, Volatilität, Regime und Signaltyp. Dies gibt Ihnen Transparenz und Vertrauen anstelle einer Blackbox.

Adaptive TP / SL / Trailing - Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop Level werden dynamisch an die aktuelle Volatilität und Liquidität angepasst. In ruhigen Märkten verschärft das System seine Ausstiege; in starken Bewegungen lässt es die Gewinner atmen und laufen.

Dynamisches Risikomanagement - Je nach Marktumfeld kann DeepSignal automatisch umschalten zwischen: Konservativem Modus / Normalem Modus / Aggressivem Modus.

    Wächter-Kapitalschutz - Während Verlustphasen oder instabilen Bedingungen reduziert das System das Engagement oder pausiert die Eröffnung neuer Geschäfte, um Ihr Kapital zu schützen und die Strategie abzukühlen, wenn sich der Markt abnormal verhält.

    Marktregime-Erkennung - DeepSignal erkennt das aktuelle Marktregime - Trend, Range, hohe Volatilität, Ereignisrisiko - und passt sein Verhalten an, indem es die Aktivität in den gefährlichsten Umgebungen reduziert.

    Wirtschaftsnachrichtenfilter - Der eingebaute Nachrichtenfilter kann automatisch neue Einträge kurz vor und nach wichtigen Wirtschaftsereignissen blockieren und hilft so, die Auswirkungen plötzlicher Ausschläge und Ausrutscher zu minimieren.

    Sofort einsatzbereit - Alle Einstellungen sind voroptimiert. Sie müssen sie nur noch aktivieren; der Rest wird automatisch von der KI-gestützten Engine erledigt.

    Laufende Entwicklung & Updates - Sie erhalten alle zukünftigen Updates kostenlos: Leistungsverbesserungen, neue Voreinstellungen, Kompatibilitätsverbesserungen und Verfeinerungen der KI-Logik.

      KURZE FAQ

      F: Ist dies nur ein weiterer typischer Forex-Roboter?
      A: Nein . DeepSignal AI verwendet eine proprietäre Ausführungsengine in Kombination mit einem KI-Analysekern. Er konzentriert sich auf ein kontrolliertes Engagement, eine begrenzte Anzahl von hochwertigen Positionen und KI-gesteuerte Ausstiege - nicht auf Brute-Force-Handel oder veraltete Schemata.

      F: Muss ich eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen?
      A: Nein. Alle wichtigen Einstellungen sind voroptimiert. Sie müssen lediglich DeepSignal AI aktivieren. Den Rest erledigt die KI.

      F: Ist DeepSignal für Anfänger geeignet?
      A: Ja. Das System ist benutzerfreundlich gestaltet. Wenn Sie einen EA auf MT5 installieren und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen können, können Sie DeepSignal nutzen. Unser Support und unsere private Gruppe werden Ihnen bei der Einrichtung helfen.

      F: Kann ich es mit meinem Broker verwenden?
      A: Ja, solange sie die Verwendung von EAs erlauben und vernünftige Handelsbedingungen haben. Für die beste Leistung werden Konten mit geringer Streuung empfohlen.

      F: Kann man damit 24/5 ohne Aufsicht handeln?
      A: Ja. DeepSignal AI überwacht den Markt kontinuierlich und öffnet oder blockiert Trades auf der Grundlage seiner Regeln und AI-Signale. Sie brauchen sich nicht vor den Bildschirm zu setzen.

      F: Ist dies eine garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen?
      A: Nein. Es gibt keine Garantien beim Handel. DeepSignal ist ein ausgeklügeltes Tool, das die Entscheidungsfindung und Risikokontrolle verbessern soll, aber der Markt birgt immer ein Risiko, und Verluste sind möglich.

      -------

      DeepSignalist ein KI-gesteuerter Forex-Roboter für MT5, der auf dem quelloffenen DeepSeek-Modell aufbaut - derselben KI-Familie, die in Echtgeld-Trading-Wettbewerben getestet wurde und zu den Spitzenreitern gehört. Alle Grundeinstellungen sind vorkonfiguriert. Der Benutzer muss sie nur noch aktivieren. Die gesamte Entscheidungspipeline - Analyse, Filterung und Ausführung - wird von der KI + Strategie-Engine verwaltet.


      Empfohlene Produkte
      Doubling Force EA
      Amer Ali Mousa Jaradat
      Experten
      Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
      GOLD Stone
      Ken Iijima
      Experten
      GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold RABATT - Verpassen Sie es nicht! Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150 LINE Signal Coming Soon! Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre) Herausragende Leistungskennzahlen Kennzahl Ergebnis Bewertung Gewinnfaktor 19.48 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen) Sharpe-
      Raja Trading Pro
      Ikhwan Naufal Fiqri
      Experten
      Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
      Intersection EA
      Kalinka Capital OU
      Experten
      Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
      Robot Titan Rex
      Cesar Juan Flores Navarro
      Experten
      Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
      Nuclear
      Ahmed Mohammed Bakr Bakr
      Experten
      NUCLEAR EA - Präzisions-Breakout-Handelssystem NUCLEAR EA ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Disziplin, Stabilität und eine strenge Risikokontrolle verlangen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln von Prop-Firmen entwickelt und konzentriert sich auf hochwertige Breakout- und Fake-Breakout-Setups , während er gefährliche Strategien vollständig vermeidet. Was NUCLEAR EA NICHT verwendet Kein Martingal Keine Absicherung Kein Raster Keine riskante
      Forex Emperor EA
      Fudheni Petrus Nambambi
      Experten
      INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
      RSI Intelligent
      Sabil Yudifera
      Experten
      RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
      Uni Bot
      Andriy Sydoruk
      2.73 (33)
      Experten
      Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
      Eastwist
      Fernando Souza Mendes
      Experten
      EASTWIST.mq5 funktioniert gut bei kurzfristigen Operationen. Die Sensibilität für kurzfristige Marktsignale, die von den RSI- und MACD-Indikatoren bereitgestellt wird, scheint zusammen mit der simulierten Entscheidungslogik des maschinellen Lernens wirklich eine effektive Kombination zu sein, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen. Die Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren, ist ein wertvolles Merkmal bei Scalping- oder Day-Trading-Strategien, bei denen Präzision und Geschwindigke
      GER40 Nova AI
      Yusuke Matsuya
      Experten
      GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
      Supernatural Li Shao Xia
      Dequan Li
      Experten
      Eine Sammlung von mehr als zehn Jahren Handelserfahrung aus der Essenz der Arbeit! Erstens ist es sehr schwierig, Trendtrading im automatisierten Handel zu erreichen, genau wie die Frage, ob es einen Indikator oder einen Kurs zuerst gibt. Natürlich gibt es einen Preis vor einem Indikator, so dass jeder Indikator, auf den wir uns beziehen, Lag hat. Martingale-Handel ist eine sehr berühmte Handelsmethode, aber diese Methode wird zur endgültigen Kontoposition Explosion und Rückkehr zu Null führen,
      BabaYaga Nasdaq MT5
      Sakhid Ngabduloh
      Experten
      BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
      Yellow mouse NEO MT5
      Vasiliy Kolesov
      Experten
      Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
      Neurolite EA gbpusd
      Aliaksandr Salauyou
      Experten
      Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
      Formula One EA
      Kwok Kit Lo
      Experten
      die Standardeinstellungen (XAUUSD, M1, Mindesteinzahlung: 1.000 $). Das folgende Signal verwendet einen vertrauenswürdigen Broker (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Der Formula One EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und ausgefeilte Hochfrequenzstrategien nutzt, die für den 1-Minuten-Zeitraum optimiert sind. Dieses fortschrittliche System wurde sorgfältig entwickelt, um
      MOVING 5 best expert advisor For all symbols
      Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
      Experten
      Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
      Neurolite EA eurusd
      Aliaksandr Salauyou
      Experten
      Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
      New Rate MT5
      POPEY GROUP S.A.C.S.
      Experten
      New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
      Lux Trade XAU
      Viktoriia Liubchak
      4.5 (2)
      Experten
      Lux Trade XAU ist ein automatischer Handelsberater, der für den Intraday-Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar entwickelt wurde. Er nutzt technische Analysetools und eine adaptive Logik, um in Zeiten hoher Marktaktivität zu arbeiten. Hauptmerkmale: - Entwickelt für XAUUSD Der Advisor ist auf den Handel mit einem der volatilsten Instrumente zugeschnitten - Gold in Verbindung mit dem US-Dollar. - Analyse der Marktbedingungen Kombiniert Candlestick-Muster, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und techni
      LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
      Hesham Ahmed Kamal Barakat
      Experten
      NEU! 8. Januar 2024 Blitzverkauf - 90% Rabatt! SEP 29 2023 - Holen Sie sich den Quellcode und verteilen Sie den EA nach Belieben weiter, kontaktieren Sie uns für Details. SEP 11 2023 - Jetzt können Sie nur $1000 pro Monat zahlen und erhalten vollen Zugriff auf den EA. Trades; Währungspaare - Metalle und mehr! Die Strategie; Unsere Advanced Support/Resistance Trading Strategy ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, beständige Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effek
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      Experten
      Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
      Engage Synthetic Scalper Neural Network
      Toha Arekaatera Akutina Gage
      Experten
      !! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
      Gregory S EA
      Revazi Tchitanava
      Experten
      Hallo zusammen, Ich bin .NET(C#), cTrader(C#), Ninja Trader 8(C#), MetaTrader4(MQL4) und MetaTrader5(MQL5) Entwickler mit 5 Jahren Erfahrung in der Programmierung. Ich habe EA für MetaTrader 5 Plattform entwickelt, die in Strategie-Tester ist Geld konsequent zu gewinnen. Ich habe Strategie Tester Berichte auf EURUSD H4 von 2003.06.01 bis 2020.03.31 mit 99% % History Datenqualität von Dukascopy Bank. Leider max Screenshots, was ich anhängen kann ist 12 so werde ich 12 Jahre Strategie Tester Ber
      Gold Hedging Scalper Mt5
      Harsh Tiwari
      Experten
      **2025 Hedging Scalper - Handelspräzision der nächsten Generation** Der **2025 Hedging Scalper** ist ein hochmoderner Trading Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die in volatilen Märkten eine konstante Performance und Präzision erwarten. Er wurde mit fortschrittlichen Algorithmen entwickelt und kombiniert **Scalping- und Hedging-Strategien**, um von Marktschwankungen bei minimalem Risiko zu profitieren. ### Hauptmerkmale: - **Dynamisches Scalping:** Identifiziert Mikrotrends und
      RamonXZ
      Natalia Nikolova
      Experten
      Der Expert Advisor "RamonX" wurde entwickelt, um den Handel auf der Grundlage einer einfachen und zuverlässigen Strategie der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte (Moving Averages) zu automatisieren. Dieser Ansatz wird von Händlern häufig verwendet, um Markttrends zu erkennen und Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. Funktionsweise: 1. Grundlegende Strategie: - Der Expert Advisor analysiert die Überkreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten (schnell und langsam) auf dem ausgewählten
      SuperTrend Fit for low Stagnation
      Smarterbot Software
      Experten
      Dieses Expertenhandelstool nutzt den SuperTrend-Indikator mit einer leistungsstarken individuellen Optimierungsmetrik, um Händlern bei der Suche nach den besten Systemen mit niedriger Stagnation und hohem Nettogewinn zu helfen. Händler eröffnen eine Position (long oder short), wenn die Bar über oder unter der Indikatorlinie eröffnet wird. Sie können die Position verlassen, wenn der Preis das Signal umkehrt oder nicht verlassen und es auf der Grundlage von Risiken (Take Profit, Stop Loss) oder d
      Atomic Advanced EA
      Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
      Experten
      Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
      FabTradeX GJ
      Raffaele Romano
      Experten
      Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
      CalcWave
      Mohit Kumar
      Experten
      CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.79 (39)
      Experten
      Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
      Nano Machine
      William Brandon Autry
      5 (4)
      Experten
      BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.5 (26)
      Experten
      Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.81 (119)
      Experten
      Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
      Stock Indexes EA MT5
      MQL TOOLS SL
      4.79 (19)
      Experten
      Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Experten
      Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.54 (136)
      Experten
      Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
      AiQ
      William Brandon Autry
      4.86 (36)
      Experten
      AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
      Bonnitta EA MT5
      Ugochukwu Mobi
      3.3 (20)
      Experten
      Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
      Waka Waka EA MT5
      Valeriia Mishchenko
      4.13 (40)
      Experten
      EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
      Mean Machine
      William Brandon Autry
      4.92 (39)
      Experten
      Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
      KT Gold Nexus EA MT5
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      5 (2)
      Experten
      ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
      Nexus EA Forex MT5
      Enrique Enguix
      4.43 (21)
      Experten
      NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
      Avalut Gold X1
      Danijel Plesa
      Experten
      Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.59 (29)
      Experten
      Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
      Silicon Ex mt5
      Nadiya Mirosh
      Experten
      "Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
      OrionXAU
      Pierre Paul Amoussou
      5 (1)
      Experten
      OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
      Golden Blitz MT5
      Lo Thi Mai Loan
      4.38 (13)
      Experten
      EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
      Pips Maven
      Andriy Sydoruk
      5 (1)
      Experten
      Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
      Omni Gold MT5
      Sugianto
      Experten
      Omni Gold ist ein Handelssystem, das durch die Kombination von Trendanalysen und schwebenden Aufträgen für Präzision und Konsistenz sorgt. Dieser innovative Ansatz gewährleistet die Genauigkeit der Handelsausführung bei gleichzeitiger Einhaltung eines disziplinierten Risikomanagementrahmens. Signal | Setfile | Prop Firma Setfile Start-Promo! 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar! Endgültiger Preis 30.000$ Hinweis: Preiserhöhung zur Begrenzung der Anzahl der Nutzer im gleichen Broker. Siche
      Jackal
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      Experten
      Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
      Weitere Produkte dieses Autors
      Scalping Helper
      Alisher Suyunzhanov
      Indikatoren
      Scalping Helper ist ein Signalindikator, der auf der Grundlage einer fortschrittlichen Marktanalyse Kauf- und Verkaufspfeile auf Ihrem Chart anzeigt. Die Signale erscheinen nur nach Kerzenschluss, um die Genauigkeit zu gewährleisten. INSTALLATION: 1. Kopieren Sie "Scalping helper.mq5" in: MQL5/Indikatoren Ordner 2. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator 3. Ziehen Sie den Indikator auf den Chart SIGNALE: - GRÜNER PFEIL (unter der Kerze) = Kaufsignal - ROTER PFEIL (oberhalb de
      FREE
      Auswahl:
      Kamil S.
      23
      Kamil S. 2025.12.27 07:27 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Antwort auf eine Rezension