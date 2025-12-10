DeepSignal - AI Forex Robot powered by DeepSeek

DeepSignal ist ein KI-gesteuerter Forex-Roboter für MT5, der auf dem quelloffenen DeepSeek-Modell aufbaut - der gleichen KI-Familie, die in Echtgeld-Trading-Challenges getestet wurde und zu den Spitzenreitern zählt. Alle wichtigen Einstellungen sind vorkonfiguriert und müssen vom Benutzer nur noch aktiviert werden. Die gesamte Entscheidungspipeline - Analyse, Filterung und Ausführung - wird von der KI- und Strategie-Engine verwaltet . Wir haben diese KI-Engine mit "Alpha-Qualität" mit unserer eigenen ALABS-Engine mit einer innovativen Ausführungsstrategie und einem strengen Risikorahmen auf MT5 kombiniert. Das Ergebnis ist ein vollautomatisches System, das echte KI nutzt, um den Markt zu lesen, während jeder Handel nach klaren, kontrollierten Regeln ausgeführt wird. Entwickelt für Trader, die ernsthafte Performance und Automatisierung wünschen - ohne 24/5 Charts zu betreuen oder in komplexen Einstellungen zu ertrinken. Live-Signal: KLICKEN SIE HIER TECHNISCHE INFORMATIONEN

Paar(e): AUDCAD

Zeitrahmen:

Jeder Zeitrahmen, DeepSignal AI wählt automatisch die besten Handelsbedingungen

Plattform:

MetaTrader 5

Empfohlene Mindesteinlage: ab 1000 USD

Leverage: von 1:30 bis zu 1:500 (verantwortungsvoller Einsatz empfohlen)

Kontotypen: Raw, ECN werden empfohlen Die aktuelle Version von DeepSignal wird kontinuierlich gepflegt, und alle zukünftigen Updates werden den bestehenden Nutzern über die MT5-Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt

ANFANGSWEISE

Kaufen & Bestätigen

Nachdem Sie DeepSignal AI gekauft haben, senden Sie uns eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung (auf der Registerkarte Käufe). Wir geben Ihnen dann Zugang zur privaten Gruppe und zum ausführlichen Handbuch.

Installieren & Anhängen

- Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer MT5-Plattform ein

- Verbinden Sie DeepSignal AI mit AUD/CAD

- Klicken Sie auf "DeepSignal AI aktivieren

Auf VPS 24/5 laufen lassen

Für eine optimale Stabilität empfehlen wir, DeepSignal AI auf einem VPS mit niedriger Latenz laufen zu lassen und auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie zu echtem Geld wechseln.

PREISE & ROADMAP - DEEPSIGNAL

Vor DeepSignal AI hat unser Team bei ALabs Trading Systems kundenspezifische KI-Strategien für HFT-Desks und proprietäre Firmen entwickelt, mit Projekttickets ab 10 000+ USD pro Einsatz. DeepSignal AI ist unser erstes öffentliches Einzelhandels-Produkt auf MQL5, das dieses Niveau von Forschung und Technik für individuelle Händler in einem "Install & Trade"-Paketformat bietet.

Wir behandeln es als langfristiges Projekt, nicht als einmaligen EA, so dass der Preis zusammen mit dem Produkt wachsen wird.

SCHLÜSSEL-FEATURES

✓ Innovative KI-gestützte Ausführung - DeepSignal verwendet ein proprietäres Ausführungsmodell, das sich auf Qualität statt Quantität konzentriert: kontrolliertes Engagement, eine begrenzte Anzahl gut ausgewählter Trades und KI-gesteuerte Exits anstelle einer veralteten "Fire-and-Forget"-Logik.

✓ Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter - Die KI bewertet den Marktkontext und interne Metriken vor jedem Handel und eröffnet Positionen nur dann, wenn die Bedingungen optimal sind, wodurch minderwertige Einträge und zufälliges Rauschen reduziert werden.

✓ Intelligentes Trade Reasoning - Jeder Trade wird mit einer kurzen Erklärung versehen, warum er eröffnet wurde: Trendkontext, Volatilität, Regime und Signaltyp. Dies gibt Ihnen Transparenz und Vertrauen anstelle einer Blackbox.

✓ Adaptive TP / SL / Trailing - Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop Level werden dynamisch an die aktuelle Volatilität und Liquidität angepasst. In ruhigen Märkten verschärft das System seine Ausstiege; in starken Bewegungen lässt es die Gewinner atmen und laufen.

✓ Dynamisches Risikomanagement - Je nach Marktumfeld kann DeepSignal automatisch umschalten zwischen: Konservativem Modus / Normalem Modus / Aggressivem Modus.

✓ Wächter-Kapitalschutz - Während Verlustphasen oder instabilen Bedingungen reduziert das System das Engagement oder pausiert die Eröffnung neuer Geschäfte, um Ihr Kapital zu schützen und die Strategie abzukühlen, wenn sich der Markt abnormal verhält.

✓ Marktregime-Erkennung - DeepSignal erkennt das aktuelle Marktregime - Trend, Range, hohe Volatilität, Ereignisrisiko - und passt sein Verhalten an, indem es die Aktivität in den gefährlichsten Umgebungen reduziert.

✓ Wirtschaftsnachrichtenfilter - Der eingebaute Nachrichtenfilter kann automatisch neue Einträge kurz vor und nach wichtigen Wirtschaftsereignissen blockieren und hilft so, die Auswirkungen plötzlicher Ausschläge und Ausrutscher zu minimieren.

✓ Sofort einsatzbereit - Alle Einstellungen sind voroptimiert. Sie müssen sie nur noch aktivieren; der Rest wird automatisch von der KI-gestützten Engine erledigt.

✓ Laufende Entwicklung & Updates - Sie erhalten alle zukünftigen Updates kostenlos: Leistungsverbesserungen, neue Voreinstellungen, Kompatibilitätsverbesserungen und Verfeinerungen der KI-Logik.

KURZE FAQ



F: Ist dies nur ein weiterer typischer Forex-Roboter?

A: Nein . DeepSignal AI verwendet eine proprietäre Ausführungsengine in Kombination mit einem KI-Analysekern. Er konzentriert sich auf ein kontrolliertes Engagement, eine begrenzte Anzahl von hochwertigen Positionen und KI-gesteuerte Ausstiege - nicht auf Brute-Force-Handel oder veraltete Schemata.

F: Muss ich eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen?

A: Nein. Alle wichtigen Einstellungen sind voroptimiert. Sie müssen lediglich DeepSignal AI aktivieren. Den Rest erledigt die KI.

F: Ist DeepSignal für Anfänger geeignet?

A: Ja. Das System ist benutzerfreundlich gestaltet. Wenn Sie einen EA auf MT5 installieren und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen können, können Sie DeepSignal nutzen. Unser Support und unsere private Gruppe werden Ihnen bei der Einrichtung helfen.

F: Kann ich es mit meinem Broker verwenden?

A: Ja, solange sie die Verwendung von EAs erlauben und vernünftige Handelsbedingungen haben. Für die beste Leistung werden Konten mit geringer Streuung empfohlen.

F: Kann man damit 24/5 ohne Aufsicht handeln?

A: Ja. DeepSignal AI überwacht den Markt kontinuierlich und öffnet oder blockiert Trades auf der Grundlage seiner Regeln und AI-Signale. Sie brauchen sich nicht vor den Bildschirm zu setzen.

F: Ist dies eine garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen?

A: Nein. Es gibt keine Garantien beim Handel. DeepSignal ist ein ausgeklügeltes Tool, das die Entscheidungsfindung und Risikokontrolle verbessern soll, aber der Markt birgt immer ein Risiko, und Verluste sind möglich.

-------

DeepSignalist ein KI-gesteuerter Forex-Roboter für MT5, der auf dem quelloffenen DeepSeek-Modell aufbaut - derselben KI-Familie, die in Echtgeld-Trading-Wettbewerben getestet wurde und zu den Spitzenreitern gehört. Alle Grundeinstellungen sind vorkonfiguriert. Der Benutzer muss sie nur noch aktivieren. Die gesamte Entscheidungspipeline - Analyse, Filterung und Ausführung - wird von der KI + Strategie-Engine verwaltet.



