RenkoPointFigure
- Indikatoren
- Kourosh Hossein Davallou
- Version: 1.0
Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert zwei bewährte Strategien - Renko und Point & Figure (P&F) - zu einem umfassenden Tool für Trendidentifikation, Mustererkennung und Risikomanagement. Mit der dynamischen Box-Size-Berechnung (fest oder ATR-basiert), gleitenden Durchschnittsfiltern und der Erkennung von Gewinn-/Verlustmustern können Händler intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen.
Hauptmerkmale
Hybrides Renko + P&F-System
- Renko: Rauschfreie Kursbewegung mit festen Blöcken (Grün/Rot)
- Punkt & Figur: Klare Unterstützungs-/Widerstandsebenen mit X (bullish) und O (bearish) Spalten
Intelligente Boxgrößenberechnung
- Fester Modus (z.B. 500 Pips pro Box)
- ATR-basierter Modus: Automatische Anpassung an die Marktvolatilität
Gleitender Durchschnitt (MA) Filter
- Zwei MAs hinzufügen
- Signale von Preis/MA-Kreuzungen oder MA/MA-Kreuzungen erhalten
Erkennung von Gewinn/Verlust-Mustern
- erkennt klassische Muster (Doppel-Tops/Bottoms, Dreiecke, etc.)
- Zeigt die historische Erfolgsrate und die Anzahl der Vorkommen an
- Anpassbare Gewinn/Verlust-Musterdefinitionen
- Warnungen für falsche Ausbrüche
Benutzerdefinierte Erkennung von Mustern
-
Benutzerdefinierte Sequenzen von roten/grünen Blöcken (Renko) oder X/O-Spalten (P&F)
-
Speichern und Verfolgen der Performance Ihrer persönlichen Muster
Zeitbasierte Handelsanalyse
-
Farbcodierte Handelsstunden mit hoher Wahrscheinlichkeit
-
Verfolgt die Anzahl der Gewinne/Verluste pro Startstunde
-
Hauptchart: Umschalten zwischen Renko & P&F
-
Mini-Chart (Ecke): Detaillierte Muster-Statistiken und Signale
-
Anzeigemodus auswählen:
-
Haupt-Chart: Renko (Standard) oder P&F
-
Mini-Chart: Muster-Details
-
-
Boxgröße anpassen:
-
Fest: Manuelle Eingabe (z.B. 500 Pips)
-
ATR-basiert: Anpassen der ATR-Periode
-
-
Gleitende Durchschnitte hinzufügen:
-
Typ (EMA, SMA usw.), Periode und Farbe auswählen
-
-
Aktivieren Sie die Musteranalyse:
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Muster", um die Statistiken anzuzeigen.
-
-
Kaufsignal:
-
Grüner Renko-Block + Preis über MA
-
P&F "Double Bottom" mit 70% historischer Erfolgsquote
-
-
Verkaufssignal:
-
Rote P&F Säule + Unterstützungsdurchbruch mit False Breakout Alarm
-
Warum diesen Indikator verwenden?
Zeitersparnis durch automatische Analyse
Reduziert das Rauschen durch Konzentration auf die reine Preisaktion
Verbessert das Risikomanagement mit Statistiken über Musterfehler
Optimiert das Einstiegs-Timing mit stündlichen Performance-Daten