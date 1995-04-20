RenkoPointFigure

Fortgeschrittener Renko & Point & Figure-Indikator mit Gewinn/Verlust-Musteranalyse

Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert zwei bewährte Strategien - Renko und Point & Figure (P&F) - zu einem umfassenden Tool für Trendidentifikation, Mustererkennung und Risikomanagement. Mit der dynamischen Box-Size-Berechnung (fest oder ATR-basiert), gleitenden Durchschnittsfiltern und der Erkennung von Gewinn-/Verlustmustern können Händler intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen.



Hauptmerkmale

Hybrides Renko + P&F-System

  • Renko: Rauschfreie Kursbewegung mit festen Blöcken (Grün/Rot)
  • Punkt & Figur: Klare Unterstützungs-/Widerstandsebenen mit X (bullish) und O (bearish) Spalten

Intelligente Boxgrößenberechnung

  • Fester Modus (z.B. 500 Pips pro Box)
  • ATR-basierter Modus: Automatische Anpassung an die Marktvolatilität

Gleitender Durchschnitt (MA) Filter

  • Zwei MAs hinzufügen
  • Signale von Preis/MA-Kreuzungen oder MA/MA-Kreuzungen erhalten


Erkennung von Gewinn/Verlust-Mustern

  • erkennt klassische Muster (Doppel-Tops/Bottoms, Dreiecke, etc.)
  • Zeigt die historische Erfolgsrate und die Anzahl der Vorkommen an
  • Anpassbare Gewinn/Verlust-Musterdefinitionen
  • Warnungen für falsche Ausbrüche

Benutzerdefinierte Erkennung von Mustern

  • Benutzerdefinierte Sequenzen von roten/grünen Blöcken (Renko) oder X/O-Spalten (P&F)

  • Speichern und Verfolgen der Performance Ihrer persönlichen Muster

Zeitbasierte Handelsanalyse

  • Farbcodierte Handelsstunden mit hoher Wahrscheinlichkeit

  • Verfolgt die Anzahl der Gewinne/Verluste pro Startstunde

Dual-Chart-Anzeige

  • Hauptchart: Umschalten zwischen Renko & P&F

  • Mini-Chart (Ecke): Detaillierte Muster-Statistiken und Signale

Setup-Anleitung

  1. Anzeigemodus auswählen:

    • Haupt-Chart: Renko (Standard) oder P&F

    • Mini-Chart: Muster-Details

  2. Boxgröße anpassen:

    • Fest: Manuelle Eingabe (z.B. 500 Pips)

    • ATR-basiert: Anpassen der ATR-Periode

  3. Gleitende Durchschnitte hinzufügen:

    • Typ (EMA, SMA usw.), Periode und Farbe auswählen

  4. Aktivieren Sie die Musteranalyse:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Muster", um die Statistiken anzuzeigen.

Praktisches Beispiel

  • Kaufsignal:

    • Grüner Renko-Block + Preis über MA

    • P&F "Double Bottom" mit 70% historischer Erfolgsquote

  • Verkaufssignal:

    • Rote P&F Säule + Unterstützungsdurchbruch mit False Breakout Alarm

Warum diesen Indikator verwenden?

Zeitersparnis durch automatische Analyse

Reduziert das Rauschen durch Konzentration auf die reine Preisaktion

Verbessert das Risikomanagement mit Statistiken über Musterfehler

Optimiert das Einstiegs-Timing mit stündlichen Performance-Daten





