Highs and Lows 3xTF

Dieser MT5-Indikator zeigt die Höchst- und Tiefstwerte von drei Zeitrahmen (TF) Ihrer Wahl auf einem Chart an.

Die richtige Konfiguration der gewünschten dreifachen TF-Höchst- und Tiefstwerte kann Ihr Verständnis der aktuellen und vergangenen Marktstruktur erheblich verbessern.

*** UPDATE - NEUE ZUSAMMENFÜHRUNG: BOS DETECTION ***

Dieser Indikator hat die folgenden Eigenschaften:

Hierarchische Struktur von Hochs und Tiefs in drei Zeitrahmen Ihrer Wahl.

(z.B., wenn ein 5-Minuten-Hoch ein 1-Stunden-Hoch und auch ein 4-Stunden-Hoch ist, wird es als 4-Stunden-Hoch markiert). Linien für beliebige TF-Hochs oder -Tiefs, die als aktive oder herausgenommene Niveaus angezeigt werden. Der gewählte Zeitrahmen kann der aktuelle Chart-TF oder ein fester TF sein; der Wechsel zwischen den TFs kann mit chartabhängigen TFs oder stagnierenden TF-Hochs und -Tiefs aufschlussreich sein. Einstellung, um doppelte Hochs und Tiefs zu filtern (z.B. nur bullische Kerzen mit niedrigerem Tiefpunkt nach einem bullischen Kerzentiefpunkt, der einen Bärenlauf stoppte, markieren). BOS-Erkennung.

BOS-Erkennung für drei Zeitrahmen.

Mit der Option, aktuelle TF-Kerzenabschlüsse nach höheren TF-Hochs oder -Tiefs zu finden, die höheren TF-BOS vorausgehen können.