Highs and Lows 3xTF

Dieser MT5-Indikator zeigt die Höchst- und Tiefstwerte von drei Zeitrahmen (TF) Ihrer Wahl auf einem Chart an.
Die richtige Konfiguration der gewünschten dreifachen TF-Höchst- und Tiefstwerte kann Ihr Verständnis der aktuellen und vergangenen Marktstruktur erheblich verbessern.

*** UPDATE - NEUE ZUSAMMENFÜHRUNG: BOS DETECTION ***

Dieser Indikator hat die folgenden Eigenschaften:

  1. Hierarchische Struktur von Hochs und Tiefs in drei Zeitrahmen Ihrer Wahl.
    (z.B., wenn ein 5-Minuten-Hoch ein 1-Stunden-Hoch und auch ein 4-Stunden-Hoch ist, wird es als 4-Stunden-Hoch markiert).
  2. Linien für beliebige TF-Hochs oder -Tiefs, die als aktive oder herausgenommene Niveaus angezeigt werden.
  3. Der gewählte Zeitrahmen kann der aktuelle Chart-TF oder ein fester TF sein; der Wechsel zwischen den TFs kann mit chartabhängigen TFs oder stagnierenden TF-Hochs und -Tiefs aufschlussreich sein.
  4. Einstellung, um doppelte Hochs und Tiefs zu filtern (z.B. nur bullische Kerzen mit niedrigerem Tiefpunkt nach einem bullischen Kerzentiefpunkt, der einen Bärenlauf stoppte, markieren).
  5. BOS-Erkennung.
    BOS-Erkennung für drei Zeitrahmen.
    Mit der Option, aktuelle TF-Kerzenabschlüsse nach höheren TF-Hochs oder -Tiefs zu finden, die höheren TF-BOS vorausgehen können.

Eingabevariablen:

  • Hochs und Tiefs können durch Pfeile oder Linien angezeigt werden.
  • Entnommene Hochs und Tiefs können im Chart vernachlässigt werden.
  • Hochs und Tiefs gefiltert für bestimmte Preisspanne (±% auf aktuellen Kurs) und/oder Spanne von aktueller Stunde in die Vergangenheit.
    (Eingabe pro TF)
  • BOS auf 1, 2 oder 3 Zeitrahmen, wie bei den Hochs & Tiefs TF's.
  • Wählen Sie Linien oder Pfeile. Jede Farbe ist anpassbar.
  • BOS kann auf Preisniveau des Swing-Punktes oder Kerzenschlusses angezeigt werden.

Der Indikator ist für die folgenden Handelszwecke nützlich:

  • ICT-Konzepte oder -Strategien (Break of Structure / Change of Character-Erkennung, TJR-Umkehrstrategie, etc.)
  • Erkennung von Liquiditätsschwüngen im hohen Zeitrahmen
  • Vorhersage des internen Liquiditätsabgriffs (Abschlag vor der Umkehrung)
  • Erkennung von Strukturverschiebungen


Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!

Meine Empfehlungen:

  1. Um rechnerischen Aufwand zu sparen: Verwenden Sie den Stunden-Lookback-Filter für niedrigere TF-Hochs und -Tiefs und den Preisbereichsfilter für höhere TF-Hochs und -Tiefs.
  2. Aktivieren Sie den doppelten Hoch/Tief-Filter.
  3. Verwenden Sie Pfeile für die niedrigsten TF-Hochs und -Tiefs oder blenden Sie die erreichten Niveaus aus, um den Chart aufzuräumen.
  4. Verwenden Sie hohe TF BOS für die tägliche Tendenz.
  5. Denken Sie sorgfältig über die gewünschten Ergebnisse nach, Sie brauchen nicht jede Anzeige, die dieser Indikator liefert.
  6. Erstellen Sie eine Chartvorlage mit diesem Indikator für Indikationen und trotzdem einen sauberen Chart, den Sie innerhalb einer Sekunde laden können.

Empfohlene Produkte
Stochastic R
Antony Augustine
Indikatoren
Stochastic Reversal ermöglicht es Ihnen, Umkehrungen professionell zu erkennen. Stochastik-Indikator: Dieser technische Indikator wurde vor mehr als 50 Jahren von George Lane entwickelt. Der Grund, warum dieser Indikator so viele Jahre überlebt hat, liegt darin, dass er auch in der heutigen Zeit noch beständige Signale liefert. Der Stochastik-Indikator ist ein Momentum-Indikator , der Ihnen anzeigt, wie stark oder schwach der aktuelle Trend ist. Er hilft Ihnen, überkaufte und überverkaufte Markt
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Dreifacher SuperTrend Histo Indikator berechnet drei Supertrends, um den Trend als Histogramm darzustellen. Ein Wechsel der Farbe von rot nach grün bedeutet KAUFEN , von grün nach rot bedeutet VERKAUFEN . Beschreibung der Meth
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
SCALPFLASH-X Wo Fibonacci-Präzision auf RSI-Intelligenz trifft. Ein Handelssystem der nächsten Generation, das Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping und Smart Candle Analytics kombiniert. Erkennen Sie Marktdominanz, Momentumverschiebungen und Umkehrzonen in Echtzeit über mehrere Zeitrahmen hinweg. Institutionelle Genauigkeit, Einfachheit für den Einzelhandel - entwickelt für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision. Hochentwickeltes Multi-Timeframe Fibonacci- & RSI-gesteuertes Market Inte
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indikatoren
Kaufen Sie den CTS-Scalping-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale, automatisches Channeling und das Senden von Signalen an Mobiltelefone bietet Der CTS-Indikator nutzt die Methoden der technischen Analyse und der Preisaktion sowie moderne Methoden, um Preiskanäle zu zeichnen und Preistrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und dementsprechend Ein- und Ausstiegssignale zu geben. Trader können mit diesem Indikator in verschiedenen Zeitrahmen und auf verschiedenen Märkten leicht schwanken. Mit
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indikatoren
Bollinger-Bänder out/in-Strategie Eine von Joe Ross entwickelte Strategie, die sehr nützlich ist, um bei überlasteten Märkten Trades zu finden. Indikator Mit diesem Indikator müssen Sie nicht erst herausfinden, wo sich auf dem Chart Einstiegspunkte befinden, er zeigt sie Ihnen an. Der Einstieg Der Handel wird bestätigt, wenn der Kurs bei einer Kerze außerhalb der Bollinger-Bänder schließt und bei der nächsten Kerze innerhalb der Bänder schließt. Kommentar Ich möchte diesen Indikator zu verbesser
FREE
Three Bar Reversal with Supertrend
Mathieu Adams
Indikatoren
Three Bar Supertrend kombiniert die präzise Erkennung von Umkehrmustern mit der Leistungsfähigkeit des Supertrend-Trendfilters. Der Supertrend wurde für Intraday- und Swing-Trader entwickelt und erkennt auf der Grundlage einer strikten Drei-Balken-Formation - optional gefiltert durch eine SMA-Trendbedingung - mit hoher Wahrscheinlichkeit bullische und bearische Umkehrbewegungen. Merkmale: Erkennt 3-Bar-Bullen- und Bärenumkehrungen Verwendet Supertrend zur Richtungsbestätigung Optionaler SMA Fast
Divergence ONE
Enrico Schmidke
Indikatoren
Der Indikator identifiziert Divergenzen zwischen Chart und RSI, mit der Möglichkeit einer Bestätigung durch Stochastik oder MACD. Eine Divergenzlinie mit Pfeil wird auf dem Chart dargestellt, wenn nach Ablauf der aktuellen Kerze, eine Divergenz festgestellt wurde. Es sind diverse Filterparameter vorhanden, die die Genauigkeit der Signale erhöhen. Zur Identifizierung einer Divergenz, muss der Punkt A im RSI festgelegt werden, anschließend muss Punkt B Value editiert werden, welches den Unterschie
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indikatoren
Der optimierte MACD-Divergenz-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung potenzieller Handelschancen durch die Erkennung von Divergenzen zwischen der Preisbewegung und dem MACD-Indikator. Er kombiniert die klassische Divergenzanalyse mit der Erkennung von Candlestick-Mustern und der Volumenfilterung, um genauere und zuverlässigere Signale zu liefern. Wie er funktioniert Der Indikator funktioniert nach den folgenden Prinzipien: MACD-Berechnung: Er berechnet den MACD-Indikator un
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
OFF Trend Indicator
Yun-seong Jang
Indikatoren
Der Off-Trend MT5 Forex-Indikator ist ein Trendfolgetool . Seine Signale werden in der Wolke dargestellt. Wenn die Wolke grün ist, ist das Trendmomentum zinsbullisch, und Händler sollten Kaufgelegenheiten wahrnehmen. Umgekehrt ist das Trendmomentum rückläufig, wenn die Wolke rosa ist, und Händler sollten Verkaufschancen wahrnehmen. Der Off Trend mt5 Forex-Indikator passt zu allen Zeitrahmen und mt4-Währungspaaren.
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Wavetrend for MT5
Antonello Belgrano
Indikatoren
Hier ist eine Version für MetaTrader 5 des berühmten Wave Trend Indikators. Einführung in den Wave Trend Oscillator Indikator für MT5 Wir freuen uns, Ihnen unseren Wave Trend Oscillator Indikator vorstellen zu können, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Tool ist ein Muss für Trader, die auf der Suche nach Präzision und Effizienz in ihrem Handel sind. Unser Oszillator basiert auf den Prinzipien der Wellentrendanalyse und erfasst die Ebbe und Flut von Markttrend
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indikatoren
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indikator Dies ist ein fortschrittlicher MACD-Indikator, der Trendwende-Divergenzen auf dem aktuellen Symbol findet. Der Indikator erkennt die Divergenz zwischen dem MACD und den Kursbewegungen als starkes Trendwende-Muster. Hauptmerkmale: Erweiterte Divergenzeinstellungen Preis basierend auf Schluss-, Eröffnungs- oder Höchst-/Tiefstkursen Geben Sie offene Kauf-/Verkaufssignale PUSH-Benachrichtigungen E-Mail-Versand Pop-up-Warnung Anpassbare Informationstafel Eingabe-Par
Doctor Oscillator
Nicholas C Weber
Indikatoren
Dieser Indikator ist von der Idee her ähnlich wie der Binary Advance/Lite-Indikator, soll aber als Level-Indikator sowie für die Trendumkehr und die Schwankungsbreite des Marktes verwendet werden. Der Indikator kombiniert mehrere nützliche Indikatoren, um Ihre Charts zu entrümpeln, und erweist sich zusammen als noch nützlicher als separat. RSI, RVI, DeMarker und MACD werden addiert und dann mit ATR und StdDev multipliziert, um mehrere Faktoren zu ermitteln: Wie weit sich der Preis verändert hat,
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indikatoren
DYJ Super Trend Wave ist ein hochpräzises Handelssystem für Spitzen und Wellen. Dieser Indikator sucht nach den höchsten und niedrigsten Punkten der Kerzenlinien, wenn sie in den Markt gehen. Der Eintrittspreis liegt in der Nähe des höchsten oder niedrigsten Punktes. Der Benachrichtigungstyp für das Signal wurde zu dyj supertrend hinzugefügt. Wenn mehrere räumliche Signale erzeugt werden, Die folgenden Typen von Benachrichtigungen können verwendet werden: Alert mailSend, MobilePush. Input In
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indikatoren
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indikator Dies ist ein fortschrittlicher DeMarker-Indikator, der Trendwende-Divergenzen auf dem aktuellen Symbol findet. Der Indikator erkennt Divergenzen zwischen dem DeMarker und den Kursbewegungen als ein starkes Trendwende-Muster. Hauptmerkmale: Erweiterte Divergenzeinstellungen Preis basierend auf Schluss-, Eröffnungs- oder Hoch/Tiefkursen Geben Sie offene Kauf-/Verkaufssignale PUSH-Benachrichtigungen E-Mail-Versand Pop-up-Warnung Anpassbare Informationstafel Eingabe
SuperTrend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT SuperTrend ist eine modifizierte Version des klassischen SuperTrend Indikators mit neuen nützlichen Funktionen. Ob Aktien, Futures oder Forex, der Supertrend-Indikator wird von vielen Anfängern genutzt. Kaufsignal: Wenn der Kurs oberhalb der Supertrend-Linie schließt. Verkaufssignal: Wenn der Kurs unterhalb der Supertrend-Linie schließt. Merkmale Ein von Grund auf neu kodierter SuperTrend mit mehreren Funktionen. Ausgestattet mit einem Multi-Timeframe-Scanner. Die letzte Signalrichtung und d
TSO Top Bottom Divergence MACD MT5
Dionisis Nikolopoulos
Indikatoren
Dieser Indikator kombiniert doppelte Boden- und Doppel-Top-Umkehr-Chartmuster mit der Erkennung von Divergenzen zwischen dem Preis-Chart und dem MACD-Oszillator. Merkmale Leichtes Erkennen starker Umkehrsignale Ermöglicht die kombinierte oder unabhängige Verwendung von Double Top/Bottom- und MACD-Divergenzsignalen Erhalten Sie E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigungen, wenn ein Signal erkannt wird Benutzerdefinierte Farben können verwendet werden Der Indikator wird nicht neu gezeichnet Kann leic
UR Gamma MT5
Krzysztof Jan Debski
Indikatoren
UR-Gamma (unterstützt durch ähnliche Berechnungen, die in maschinellen Lernsystemen zu finden sind) UR Gamma ist ein hochmodernes Finanzanalysetool, das eine neue und verbesserte Interpretation des klassischen WaveTrend-Indikators bietet. Durch die Integration fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitungstechniken adressiert UR Gamma einige der Einschränkungen traditioneller WaveTrend-Algorithmen und bietet einen genaueren, robusteren und dynamischeren Ansatz zur Identifizierung und Messung
Angry Alligator
Denis Povtorenko
Indikatoren
Der technische Indikator Angry Alligator ist eine erweiterte Interpretation des Indikators von B. Williams durch den Autor. Williams. Dieser Indikator arbeitet nach den gleichen Prinzipien wie der klassische Alligator-Indikator und basiert auf den gleichen Parametern. Der wesentliche Unterschied und Vorteil dieses Indikators ist, dass er ein zusätzliches Handelssignal in Form einer weiteren Linie enthält. In Anlehnung an das Thema von B. Williams' Signal wird der "Biss" der Kurse durch den Indik
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension