Highs and Lows 3xTF
- Indikatoren
- Laurens Martijn Jacques
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Dieser MT5-Indikator zeigt die Höchst- und Tiefstwerte von drei Zeitrahmen (TF) Ihrer Wahl auf einem Chart an.
Die richtige Konfiguration der gewünschten dreifachen TF-Höchst- und Tiefstwerte kann Ihr Verständnis der aktuellen und vergangenen Marktstruktur erheblich verbessern.
*** UPDATE - NEUE ZUSAMMENFÜHRUNG: BOS DETECTION ***
Dieser Indikator hat die folgenden Eigenschaften:
- Hierarchische Struktur von Hochs und Tiefs in drei Zeitrahmen Ihrer Wahl.
(z.B., wenn ein 5-Minuten-Hoch ein 1-Stunden-Hoch und auch ein 4-Stunden-Hoch ist, wird es als 4-Stunden-Hoch markiert).
- Linien für beliebige TF-Hochs oder -Tiefs, die als aktive oder herausgenommene Niveaus angezeigt werden.
- Der gewählte Zeitrahmen kann der aktuelle Chart-TF oder ein fester TF sein; der Wechsel zwischen den TFs kann mit chartabhängigen TFs oder stagnierenden TF-Hochs und -Tiefs aufschlussreich sein.
- Einstellung, um doppelte Hochs und Tiefs zu filtern (z.B. nur bullische Kerzen mit niedrigerem Tiefpunkt nach einem bullischen Kerzentiefpunkt, der einen Bärenlauf stoppte, markieren).
- BOS-Erkennung.
BOS-Erkennung für drei Zeitrahmen.
Mit der Option, aktuelle TF-Kerzenabschlüsse nach höheren TF-Hochs oder -Tiefs zu finden, die höheren TF-BOS vorausgehen können.
Eingabevariablen:
- Hochs und Tiefs können durch Pfeile oder Linien angezeigt werden.
- Entnommene Hochs und Tiefs können im Chart vernachlässigt werden.
- Hochs und Tiefs gefiltert für bestimmte Preisspanne (±% auf aktuellen Kurs) und/oder Spanne von aktueller Stunde in die Vergangenheit.
(Eingabe pro TF)
- BOS auf 1, 2 oder 3 Zeitrahmen, wie bei den Hochs & Tiefs TF's.
- Wählen Sie Linien oder Pfeile. Jede Farbe ist anpassbar.
- BOS kann auf Preisniveau des Swing-Punktes oder Kerzenschlusses angezeigt werden.
Der Indikator ist für die folgenden Handelszwecke nützlich:
- ICT-Konzepte oder -Strategien (Break of Structure / Change of Character-Erkennung, TJR-Umkehrstrategie, etc.)
- Erkennung von Liquiditätsschwüngen im hohen Zeitrahmen
- Vorhersage des internen Liquiditätsabgriffs (Abschlag vor der Umkehrung)
- Erkennung von Strukturverschiebungen
Meine Empfehlungen:
- Um rechnerischen Aufwand zu sparen: Verwenden Sie den Stunden-Lookback-Filter für niedrigere TF-Hochs und -Tiefs und den Preisbereichsfilter für höhere TF-Hochs und -Tiefs.
- Aktivieren Sie den doppelten Hoch/Tief-Filter.
- Verwenden Sie Pfeile für die niedrigsten TF-Hochs und -Tiefs oder blenden Sie die erreichten Niveaus aus, um den Chart aufzuräumen.
- Verwenden Sie hohe TF BOS für die tägliche Tendenz.
- Denken Sie sorgfältig über die gewünschten Ergebnisse nach, Sie brauchen nicht jede Anzeige, die dieser Indikator liefert.
- Erstellen Sie eine Chartvorlage mit diesem Indikator für Indikationen und trotzdem einen sauberen Chart, den Sie innerhalb einer Sekunde laden können.