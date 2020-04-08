Highs and Lows 3xTF

Este indicador MT5 muestra máximos y mínimos de tres marcos temporales (TF) de elección en un gráfico.
Cualquier configuración correcta de sus máximos y mínimos de triple TF requeridos puede ayudar significativamente en su comprensión de la estructura del mercado en vivo y en el pasado.

*** ACTUALIZACIÓN - NUEVA CONFLUENCIA: DETECCIÓN DE BOS ***

Este indicador tiene las siguientes características:

  1. Estructura jerárquica de máximos y mínimos en tres marcos temporales a elegir.
    (Por ejemplo, si un máximo de 5 minutos es un máximo de 1 hora y también un máximo de 4 horas, se marca como máximo de 4 horas).
  2. Líneas para cualquier máximo o mínimo de TF, mostradas como niveles activos o tomados.
  3. El Timeframe de elección puede ser el TF del gráfico actual o el TF fijo; el cambio entre TFs puede ser perspicaz con TF dependiente del gráfico o TF estancado de máximos y mínimos.
  4. Ajuste para filtrar dobles máximos y mínimos (por ejemplo, marcar sólo velas alcistas con un mínimo inferior después de una vela alcista que detuvo una carrera bajista).
  5. Detección de BOS.
    Detección de BOS de triple timeframe.
    Viene con la opción de encontrar el cierre de vela de TF actual más allá de los máximos o mínimos de TF más altos, puede preceder a los BOS de TF más altos.

Variables de entrada:

  • Máximos y mínimos pueden ser indicados por flechas o líneas.
  • Máximos y mínimos sacados pueden ser descuidados en el gráfico.
  • Máximos y mínimos filtrados para un rango de precios específico (±% sobre el precio actual) y/o rango desde la hora actual a la pasada.
    (Entrada por TF)
  • BOS en 1, 2 o 3 timeframes, igual que TF's de máximos y mínimos.
  • Elija líneas o flechas. Cada color es personalizable.
  • BOS se puede mostrar en el nivel de precios del punto de oscilación o cierre de la vela.

El indicador es útil para los siguientes propósitos de trading:

  • Conceptos o estrategias TIC (Ruptura de estructura / reconocimiento de cambio de carácter, estrategia de inversión TJR, etc.)
  • Reconocimiento de barridos de liquidez en plazos altos
  • Predicción de agarre de liquidez interna (descuento antes de la inversión)
  • Reconocimiento de cambio de estructura


¡No dude en ponerse en contacto conmigo!

Mis recomendaciones:

  1. Para ahorrar dificultades computacionales Utilice el filtro de retroceso horario para los máximos y mínimos más bajos de la TF mientras utiliza el filtro de rango de precios para los máximos y mínimos más altos de la TF.
  2. Habilite el filtro doble de máximos y mínimos.
  3. Utilizar flechas para los máximos y mínimos más bajos de TF, u ocultar los niveles alcanzados para despejar el gráfico.
  4. Utilice el BOS de TF alto para el sesgo diario.
  5. Piense cuidadosamente acerca de los resultados deseados, usted no necesita cada indicación que este indicador proporciona.
  6. Haga una plantilla de gráfico con este indicador para las indicaciones y todavía un gráfico limpio que usted carga dentro de un segundo.

