Highs and Lows 3xTF

Este indicador MT5 muestra máximos y mínimos de tres marcos temporales (TF) de elección en un gráfico.

Cualquier configuración correcta de sus máximos y mínimos de triple TF requeridos puede ayudar significativamente en su comprensión de la estructura del mercado en vivo y en el pasado.

*** ACTUALIZACIÓN - NUEVA CONFLUENCIA: DETECCIÓN DE BOS ***

Este indicador tiene las siguientes características:

Estructura jerárquica de máximos y mínimos en tres marcos temporales a elegir.

(Por ejemplo, si un máximo de 5 minutos es un máximo de 1 hora y también un máximo de 4 horas, se marca como máximo de 4 horas). Líneas para cualquier máximo o mínimo de TF, mostradas como niveles activos o tomados. El Timeframe de elección puede ser el TF del gráfico actual o el TF fijo; el cambio entre TFs puede ser perspicaz con TF dependiente del gráfico o TF estancado de máximos y mínimos. Ajuste para filtrar dobles máximos y mínimos (por ejemplo, marcar sólo velas alcistas con un mínimo inferior después de una vela alcista que detuvo una carrera bajista). Detección de BOS.

Detección de BOS de triple timeframe.

Viene con la opción de encontrar el cierre de vela de TF actual más allá de los máximos o mínimos de TF más altos, puede preceder a los BOS de TF más altos.