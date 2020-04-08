Highs and Lows 3xTF
- Indicadores
- Laurens Martijn Jacques
- Versión: 1.3
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Este indicador MT5 muestra máximos y mínimos de tres marcos temporales (TF) de elección en un gráfico.
Cualquier configuración correcta de sus máximos y mínimos de triple TF requeridos puede ayudar significativamente en su comprensión de la estructura del mercado en vivo y en el pasado.
*** ACTUALIZACIÓN - NUEVA CONFLUENCIA: DETECCIÓN DE BOS ***
Este indicador tiene las siguientes características:
- Estructura jerárquica de máximos y mínimos en tres marcos temporales a elegir.
(Por ejemplo, si un máximo de 5 minutos es un máximo de 1 hora y también un máximo de 4 horas, se marca como máximo de 4 horas).
- Líneas para cualquier máximo o mínimo de TF, mostradas como niveles activos o tomados.
- El Timeframe de elección puede ser el TF del gráfico actual o el TF fijo; el cambio entre TFs puede ser perspicaz con TF dependiente del gráfico o TF estancado de máximos y mínimos.
- Ajuste para filtrar dobles máximos y mínimos (por ejemplo, marcar sólo velas alcistas con un mínimo inferior después de una vela alcista que detuvo una carrera bajista).
- Detección de BOS.
Detección de BOS de triple timeframe.
Viene con la opción de encontrar el cierre de vela de TF actual más allá de los máximos o mínimos de TF más altos, puede preceder a los BOS de TF más altos.
Variables de entrada:
- Máximos y mínimos pueden ser indicados por flechas o líneas.
- Máximos y mínimos sacados pueden ser descuidados en el gráfico.
- Máximos y mínimos filtrados para un rango de precios específico (±% sobre el precio actual) y/o rango desde la hora actual a la pasada.
(Entrada por TF)
- BOS en 1, 2 o 3 timeframes, igual que TF's de máximos y mínimos.
- Elija líneas o flechas. Cada color es personalizable.
- BOS se puede mostrar en el nivel de precios del punto de oscilación o cierre de la vela.
El indicador es útil para los siguientes propósitos de trading:
- Conceptos o estrategias TIC (Ruptura de estructura / reconocimiento de cambio de carácter, estrategia de inversión TJR, etc.)
- Reconocimiento de barridos de liquidez en plazos altos
- Predicción de agarre de liquidez interna (descuento antes de la inversión)
- Reconocimiento de cambio de estructura
¡No dude en ponerse en contacto conmigo!
Mis recomendaciones:
- Para ahorrar dificultades computacionales Utilice el filtro de retroceso horario para los máximos y mínimos más bajos de la TF mientras utiliza el filtro de rango de precios para los máximos y mínimos más altos de la TF.
- Habilite el filtro doble de máximos y mínimos.
- Utilizar flechas para los máximos y mínimos más bajos de TF, u ocultar los niveles alcanzados para despejar el gráfico.
- Utilice el BOS de TF alto para el sesgo diario.
- Piense cuidadosamente acerca de los resultados deseados, usted no necesita cada indicación que este indicador proporciona.
- Haga una plantilla de gráfico con este indicador para las indicaciones y todavía un gráfico limpio que usted carga dentro de un segundo.