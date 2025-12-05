AstroCiclos: Indicador avanzado de astronomía financiera

Visión general

AstroCycles es una sofisticada herramienta de análisis técnico desarrollada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). Tiende un puente entre la mecánica orbital y el análisis de los mercados financieros calculando ciclos astronómicos precisos y visualizándolos directamente en su gráfico de trading.

A diferencia de los indicadores estándar que se basan en datos de precios pasados, AstroMaster utiliza algoritmos astronómicos de alta precisión (Elementos Keplerianos y Teoría Lunar de Brown) para determinar la posición exacta de los cuerpos celestes. Identifica eventos cósmicos críticos, como retrogrados planetarios, cambios zodiacales y fases lunares, que a menudo se correlacionan con los puntos de inflexión del mercado, la volatilidad y los cambios de tendencia.

Esta herramienta funciona íntegramente dentro del terminal (MQL5 nativo) sin necesidad de librerías externas ni conectividad a Internet, lo que garantiza velocidad, privacidad y fiabilidad.

Características principales

1. Seguimiento Planetario Completo

El indicador sigue el movimiento de los principales cuerpos celestes, desde Mercurio hasta Plutón, incluidos el Sol y la Luna. Supervisa sus posiciones geocéntricas y alerta al operador de eventos específicos:

Entrada en el Zodiaco: Marca el momento exacto en que un planeta pasa de un signo del Zodiaco a otro (por ejemplo, Marte entra en Tauro). A menudo se interpreta como un cambio en el "sentimiento" o la energía del mercado.

Movimiento retrógrado: Identifica cuándo un planeta parece retroceder en el cielo (retrógrado) y cuándo vuelve a avanzar (directo). Estos periodos se asocian históricamente con correcciones o retrocesos del mercado.

Conjuncionescon el Sol: Destaca los momentos en los que un planeta se alinea perfectamente con el Sol.

2. Análisis Lunar e Hijri Avanzado

AstroMaster proporciona una inmersión profunda en los ciclos lunares, que son esenciales para la sincronización del mercado a corto plazo:

Fases lunares: Marca claramente las fases de Luna Nueva y Luna Llena .

Integración con el calendario Hijri : Esta herramienta exclusiva calcula y muestra la fecha Hijri (islámica ) estimada para cada evento lunar, lo que ayuda a los operadores que siguen los ciclos del calendario lunar.

Detección de Eclipses : Detecta y destaca automáticamente los Eclipses Solares y Lunares con marcadores visuales distintivos, señalando posibles ventanas de alta volatilidad.

ConjuncionesLuna-Planeta : Identifica cuándo la Luna se alinea con otros planetas (por ejemplo, Luna en conjunción con Júpiter).

3. Eventos solares y estacionalidad

El indicador sigue la relación de la Tierra con el Sol para identificar los principales cambios estacionales:

Equinoccios: de primavera y de otoño.

Solsticios: de verano y de invierno.

Estos acontecimientos son importantes para los operadores de materias primas e índices a largo plazo, ya que marcan puntos de transición estacional.

4. Módulo de previsión predictiva

AstroMaster no se limita a analizar el pasado, sino que proyecta el futuro.

Proyección del ciclo futuro: El indicador traza líneas verticales en el espacio vacío de la parte derecha del gráfico (hasta 90 días por delante).

Planificación estratégica: Esto permite a los operadores anticiparse a los próximos grupos temporales y a los posibles puntos de inflexión antes de que llegue la acción del precio.

5. Panel de información moderno

En el gráfico se muestra un tablero de instrumentos elegante y semitransparente que ofrece una "vista de cabina" del cosmos en tiempo real:

Posición en tiempo real: muestra el signo zodiacal actual y el grado exacto del Sol, la Luna y todos los planetas.

Estado retrógrado : marca instantáneamente los planetas que se encuentran en movimiento retrógrado con una [R] distintiva .

Rastreador de momentos: Una sección dedicada a pie de página muestra el acontecimiento astronómico más reciente que se ha producido, asegurando que nunca se pierda una señal.

6. Experiencia de usuario optimizada

Etiquetas verticales: cada línea del gráfico incluye una etiqueta de texto vertical que describe el evento (por ejemplo, "Mercurio entra en Aries"), lo que facilita la lectura del gráfico sin necesidad de pasar el ratón por encima.

Representación dinámica: el sistema utiliza una optimización inteligente para dibujar únicamente los objetos visibles en ese momento en la pantalla. De este modo, el gráfico sigue siendo rápido y sensible, incluso cuando se amplía, se desplaza o se cambia de marco temporal.

Instrucciones de uso