AstroCycles

5
AstroCiclos: Indicador avanzado de astronomía financiera

Visión general

AstroCycles es una sofisticada herramienta de análisis técnico desarrollada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). Tiende un puente entre la mecánica orbital y el análisis de los mercados financieros calculando ciclos astronómicos precisos y visualizándolos directamente en su gráfico de trading.

A diferencia de los indicadores estándar que se basan en datos de precios pasados, AstroMaster utiliza algoritmos astronómicos de alta precisión (Elementos Keplerianos y Teoría Lunar de Brown) para determinar la posición exacta de los cuerpos celestes. Identifica eventos cósmicos críticos, como retrogrados planetarios, cambios zodiacales y fases lunares, que a menudo se correlacionan con los puntos de inflexión del mercado, la volatilidad y los cambios de tendencia.

Esta herramienta funciona íntegramente dentro del terminal (MQL5 nativo) sin necesidad de librerías externas ni conectividad a Internet, lo que garantiza velocidad, privacidad y fiabilidad.

Características principales

1. Seguimiento Planetario Completo

El indicador sigue el movimiento de los principales cuerpos celestes, desde Mercurio hasta Plutón, incluidos el Sol y la Luna. Supervisa sus posiciones geocéntricas y alerta al operador de eventos específicos:

  • Entrada en el Zodiaco: Marca el momento exacto en que un planeta pasa de un signo del Zodiaco a otro (por ejemplo, Marte entra en Tauro). A menudo se interpreta como un cambio en el "sentimiento" o la energía del mercado.

  • Movimiento retrógrado: Identifica cuándo un planeta parece retroceder en el cielo (retrógrado) y cuándo vuelve a avanzar (directo). Estos periodos se asocian históricamente con correcciones o retrocesos del mercado.

  • Conjuncionescon el Sol: Destaca los momentos en los que un planeta se alinea perfectamente con el Sol.

2. Análisis Lunar e Hijri Avanzado

AstroMaster proporciona una inmersión profunda en los ciclos lunares, que son esenciales para la sincronización del mercado a corto plazo:

  • Fases lunares: Marca claramente las fases de Luna Nueva y Luna Llena.

  • Integración con el calendario Hijri: Esta herramienta exclusiva calcula y muestra la fecha Hijri (islámica) estimada para cada evento lunar, lo que ayuda a los operadores que siguen los ciclos del calendario lunar.

  • Detección de Eclipses :Detecta y destaca automáticamente los Eclipses Solares y Lunares con marcadores visuales distintivos, señalando posibles ventanas de alta volatilidad.

  • ConjuncionesLuna-Planeta : Identifica cuándo la Luna se alinea con otros planetas (por ejemplo, Luna en conjunción con Júpiter).

3. Eventos solares y estacionalidad

El indicador sigue la relación de la Tierra con el Sol para identificar los principales cambios estacionales:

  • Equinoccios: de primavera y de otoño.

  • Solsticios:de verano y de invierno.

  • Estos acontecimientos son importantes para los operadores de materias primas e índices a largo plazo, ya que marcan puntos de transición estacional.

4. Módulo de previsión predictiva

AstroMaster no se limita a analizar el pasado, sino que proyecta el futuro.

  • Proyección del ciclo futuro: El indicador traza líneas verticales en el espacio vacío de la parte derecha del gráfico (hasta 90 días por delante).

  • Planificación estratégica: Esto permite a los operadores anticiparse a los próximos grupos temporales y a los posibles puntos de inflexión antes de que llegue la acción del precio.

5. Panel de información moderno

En el gráfico se muestra un tablero de instrumentos elegante y semitransparente que ofrece una "vista de cabina" del cosmos en tiempo real:

  • Posición en tiempo real: muestra el signo zodiacal actual y el grado exacto del Sol, la Luna y todos los planetas.

  • Estadoretrógrado :marca instantáneamente los planetas que se encuentran en movimiento retrógrado con una [R] distintiva .

  • Rastreador de momentos: Una sección dedicada a pie de página muestra el acontecimiento astronómico más reciente que se ha producido, asegurando que nunca se pierda una señal.

6. Experiencia de usuario optimizada

  • Etiquetas verticales: cada línea del gráfico incluye una etiqueta de texto vertical que describe el evento (por ejemplo, "Mercurio entra en Aries"), lo que facilita la lectura del gráfico sin necesidad de pasar el ratón por encima.

  • Representación dinámica: el sistema utiliza una optimización inteligente para dibujar únicamente los objetos visibles en ese momento en la pantalla. De este modo, el gráfico sigue siendo rápido y sensible, incluso cuando se amplía, se desplaza o se cambia de marco temporal.

Instrucciones de uso

  1. Instalación: Coloque el indicador en su carpeta MQL5 Indicators y la librería en la carpeta Include.

  2. Visualización: Adjúntelo a cualquier gráfico (Forex, Crypto, Stocks, Commodities).

  3. Navegación: Active "Chart Shift" (el icono de la flecha en la barra de herramientas) para ver las líneas de Previsión Futuraen el espacio vacío de la derecha.

  4. Análisis: Busque grupos de líneas (múltiples eventos astronómicos que ocurren muy juntos). Estas agrupaciones suelen indicar ventanas temporales de alta probabilidad de que se produzcan retrocesos en el mercado o un aumento de la volatilidad.


Comentarios 1
shintiars8
34
shintiars8 2025.12.19 04:42 
 

Good indicator... thank you for sharing

Productos recomendados
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
Volume Data In Number on Candles
Vikash Yadav
Indicadores
Indicador Volumen en Velas para MetaTrader 5 Maximice sus conocimientos comerciales con el indicador Volumen en Velas para MetaTrader 5. Esta potente herramienta proporciona datos de volumen en tiempo real directamente en cada vela, lo que le permite identificar cambios significativos en la actividad del mercado. Cuando el volumen de una vela supera la media de las últimas 50 velas, se resalta claramente, asegurando que no se pierda los movimientos potenciales de alto volumen. Características pr
FREE
ClaroFxAlgo Candle Countdown Timer MT5
Christian Elias
Indicadores
ClaroFxAlgo temporizador de cuenta atrás de la vela - MetaTrader 5 Indicador Visión general CandleCountdownTimer es un indicador MT5 potente pero ligero que muestra cuentas atrás dinámicas hasta el próximo cierre de la vela, ayudando a los operadores a obtener un conocimiento preciso del tiempo en todos los marcos de tiempo. Su diseño elegante y personalizable asegura que los datos críticos de tiempo son visibles-sin saturar sus gráficos. Características principales ️ Pantalla principal del
FREE
Trend Teller
Ian Nganga Comba
Indicadores
Trend Teller es una herramienta de panel poderosa e intuitiva diseñada para brindarte una vista panorámica de la tendencia del mercado en todos los pares de divisas principales y en todos los marcos de tiempo, desde M1 hasta MN1. Creada por traders para traders, esta herramienta elimina las suposiciones del análisis de tendencias y te ayuda a mantenerte alineado con la dirección general del mercado. La mayoría de los traders principiantes tienen dificultades para identificar la dirección del mer
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
Indicadores
Añadir marca de agua con logotipo - Muestre sus señales con claridad Este indicador le permite mostrar una marca de agua limpia y personalizable en su gráfico, ayudando a su audiencia a identificar fácilmente qué símbolo está negociando actualmente. Muestra el símbolo actual como marca de agua Añade el texto del símbolo actual y personaliza su color Elige mostrar sólo el logo, sólo el símbolo, o ambos Añade tu propia marca de agua personalizada colocando custom.bmp en el directorio MQL5
FREE
VIX Fix Market Reversal
Quang Huy Quach
Indicadores
El indicador Vix_Fix, o "Vix Fix", es una herramienta diseñada para identificar los posibles mínimos del mercado. Funciona según el principio de medir el miedo extremo o el pesimismo entre la multitud, que son momentos en los que el mercado suele tener una alta probabilidad de revertir al alza. Objetivo principal: Ayudar a los operadores a encontrar puntos de entrada de COMPRA (Larga) de alta probabilidad identificando cuándo el mercado está "sobrevendido". Cómo funciona En términos simples, el
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 traza los marcadores de sesión ICT Killzone en el gráfico mediante líneas verticales . Traza las horas de inicio y fin de tres sesiones de negociación institucionales -Asia , Londres y Nueva York- para un número definido por el usuario de días históricos recientes. No se utilizan buffers ni trazados; en su lugar, el indicador se basa totalmente en objetos del gráfico (OBJ_VLINE) . 1. 1 . Entradas y parámetros El indicador permite una personalización completa de ca
FREE
Price Spectrum
Yuriy Ponyatov
Indicadores
El indicador Espectro de precios revela oportunidades para un análisis detallado del mercado. Ventajas: Creación de perfiles de volumen de mercado : El indicador ayuda a analizar la dinámica de los volúmenes de negociación en el mercado. Esto permite a los operadores identificar niveles cruciales de soporte y resistencia, así como determinar la estructura del mercado. Filtrado de volúmenes insignificantes : El uso del indicador ayuda a filtrar los volúmenes insignificantes, lo que permite a los
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indicadores
Formas Gráficas - utilizando la historia, proyecta cuatro tipos de formas gráficas en el momento, permitiéndole determinar los principales rangos de movimiento de precios en el futuro, así como le da una comprensión de los principales retrocesos del mercado, mientras que da puntos de entrada por prioridad¡ El panel contiene tres tipos de tamaños de figuras expresadas por marcos de tiempo. Le permiten realizar un análisis completo del mercado sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. El
FREE
TimeGap Block SMC
Yevgeniy Koshtenko
Indicadores
TimeGap Block SMC v3.00 Indicador profesional para el análisis del desfase temporal del valor razonable DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TimeGap Block SMC es un indicador revolucionario para MetaTrader 5, diseñado específicamente para detectar y analizar Time Gaps en zonas de precios. Basado en Smart Money Concepts y destinado a traders profesionales que trabajan con enfoques institucionales de análisis de mercado. ¿QUÉ ES UN TIME GAP? Time Gap es una zona de precios en la que el precio prácticame
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Indicadores
Indicador Adx altamente configurable. Características: Funciones de alerta altamente personalizables (en niveles, cruces, cambios de dirección vía email, push, sonido, popup) Capacidad multi timeframe Personalización del color (en niveles, cruces, cambios de dirección) Opciones de interpolación lineal y modo de histograma Funciona en el probador de estrategias en modo multi timeframe (también en fin de semana sin ticks) Niveles ajustables Parámetros: ADX Timeframe : Puede establecer los marcos
FREE
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indicadores
FULL FOREX MARKET VIEW Indicador de Panel MT5 Este es un indicador personalizado creado para la plataforma MT5 que ofrece a los traders una visión completa de lo que sucede en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para analizar el mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar operaciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a tu gráfico, ve al panel de Observación del Mercado en tu MT5 y OCULTA todos los pares de divisas que no necesites o no operes, dejando
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Trend Speaker
Shelly
Indicadores
El indicador Trend Speaker es una herramienta poderosa diseñada para traders que desean rastrear y analizar las tendencias del mercado en tiempo real de manera fácil. Proporciona señales claras y confiables de compra y venta en el gráfico, lo que facilita enormemente la evaluación de la tendencia actual del mercado. Con su interfaz fácil de usar, Trend Speaker asegura que nunca pierdas una oportunidad de trading potencial, ayudándote a tomar decisiones informadas y mejorar tu estrategia de tradi
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicadores
Se trata de un sistema de tendencias original, ágil y excelente. Tanto si es un principiante en el trading como si es un trader profesional, este conjunto de indicadores puede ayudarle a seguir de forma rápida y oportuna los últimos cambios en las tendencias del mercado. Tiene las siguientes características: El método de uso es extremadamente sencillo, plug and play, y la visualización de todos los resultados del análisis de tendencias es clara a simple vista; No es necesario configurar ningún p
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indicadores
Acerca del indicador > El indicador es una función basada en un valor (precios abiertos/altos hasta ahora) y luego es una representación matemática de toda la función que es totalmente independiente de cualquier otro valor. Por lo tanto, si te preguntas si el futuro será como está en el gráfico... Te puedo decir - ya que era la misma que la función de negociación hasta el momento "ahora" ... En conclusión, el punto del indicador es tratar de mostrar el futuro de la función de negociación en la
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicadores
Bienvenido a HiperCube VIX Código del -25% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador le proporciona información real del mercado de volumen de sp500 / us500 Definición HiperCube VIX, conocido como el índice de volatilidad CBOE, es una medida ampliamente reconocida del miedo o estrés del mercado. Señala el nivel de incertidumbre y volatilidad en el mercado de valores, utilizando el índice S&P 500 como un indicador del mercado en general. El índice VIX se calcula en función de
FREE
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real. Session Momentum Dashboard Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones. Funciones principales: Análisis de las 3 sesiones principales Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real. Detección de
RSI Pro Basic
VALU VENTURES LTD
Indicadores
The ONLY RSI Indicator You'll Ever Need - Works with ANY Broker, ANY Symbol! Finally, an RSI indicator that automatically adapts to YOUR broker's symbol naming conventions!   Whether you trade Forex, Gold, Bitcoin, or Stock Indices - this universal indicator detects and monitors related symbols automatically. KEY FEATURES & BENEFITS UNIVERSAL COMPATIBILITY Auto-Detects Broker Patterns : Works with ANY broker suffix (.m, .pro, .raw, etc.) All Asset Classes : Forex, Metals (Gold/Silver), Crypto,
FREE
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indicadores
Presentamos el indicador "Symbol Cost Info MT5 ": ¡la herramienta definitiva para ir por delante en el mercado de divisas! Este innovador indicador está diseñado para proporcionar a los operadores información sobre costes en tiempo real, directamente en sus gráficos. He aquí por qué todos los operadores necesitan el "Symbol Cost Info MT5" en su arsenal: Supervisión del diferencial en tiempo real : Vigile de cerca el diferencial de cualquier par de divisas, asegurándose de que entra en el mercad
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULTADO para MT5 El indicador WAPV Box Effort x Result es parte del grupo de indicadores de paquetes (Wyckoff Academy Wave Market). El indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 lo ayuda a leer el precio y el volumen. Su lectura consiste en auxiliar en la identificación esfuerzo x resultado en ondas creadas por el gráfico. El indicador de esfuerzo x resultado de la caja WAPV para MT5 cuando la caja es verde significa que el volumen está a favor de la demanda y cuando la caj
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Indicadores
El indicador Entry IQ es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de entrada para posiciones largas y cortas. Utiliza cuadros de precios dinámicos, zonas de equilibrio y algoritmos de detección de tendencias para analizar las tendencias del mercado y los movimientos de los precios. El indicador se adapta a diferentes formatos de dígitos de precios de los corredores, proporciona señales de flecha personalizables y traza líneas de ten
FREE
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
Order Block by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Indicadores
El  Order Block Indicator para MT5  es una herramienta poderosa diseñada para traders que utilizan conceptos de dinero inteligente y estrategias institucionales. Detecta automáticamente los bloques de orden clave en el gráfico, ayudando a identificar zonas de alta probabilidad de reversión y continuación de tendencia. Características principales: • Detección automática de bloques de orden – Resalta zonas de compra y venta basadas en la acción del precio y el volumen. • Soporte para múltiples t
FREE
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] - es una poderosa herramienta para identificar cambios de tendencia clave. AVR - muestra con precisión el Rango Medio de Volatilidad Real teniendo en cuenta el precio Medio Ponderado por Volumen. El indicador le permite adaptarse a absolutamente cualquier volatilidad del mercado mediante el cálculo de la volatilidad media durante un cierto período de tiempo - esto proporciona un indicador estable de las operaciones positivas. Gracias a esto , el Rango de Vola
SBAHiLo
Umri Azkia Zulkarnaen
Indicadores
este es un indicador para clarificar ver Bajos y Altos en el mercado y es muy útil para facilitar a aquellos que están estudiando la acción técnica del precio este es un tipo de indicador que da color a la vela donde el indicador se divide en 3 colores rojo = bajista verde = alcista gris = base este indicador puede ser utilizado en el mercado forex o en el mercado binario mt5. https://t.me/SBA_FOREX_SIGNAL
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Pattern 123 MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
"Patrón 123" es un indicador-sistema de trading construido sobre un patrón popular, el patrón 123. Este es el momento en el que esperamos una inversión en la tendencia anterior y entramos en la continuación de la tendencia pequeña, su 3er impulso. El indicador muestra señales y marcas en un gráfico abierto. Puede activar/desactivar las construcciones gráficas en los ajustes. El indicador tiene un sistema de notificación incorporado ( correo electrónico, terminal móvil, alerta de terminal estánd
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
Indicadores
Indicador avanzado SMC & Volumetric Order Block Visión general Este indicador mejorado para MetaTrader 5 está diseñado para decodificar el comportamiento del mercado utilizando el método Smart Money Concepts (SMC) . Va más allá del análisis estándar de la acción del precio mediante la integración de datos volumétricos directamente en la estructura del mercado, ayudando a los operadores a identificar con precisión las zonas de reversión y continuación de alta probabilidad. Características princi
FREE
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
Indicadores
Medidor global del sentimiento de riesgo del mercado 1. Abstracción El Medidor de Sentimiento de Riesgo Global de Mercado es una sofisticada herramienta analítica diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5). A diferencia de los indicadores tradicionales que analizan un solo activo de forma aislada, esta utilidad emplea un enfoque de Análisis entre Mercados para reconstruir el estado psicológico de los mercados financieros globales. Mediante la agregación de datos en tiempo real de índices e
FREE
Scalping Range Grid
Raka
Indicadores
¿Está listo para elevar su juego de trading y experimentar una precisión sin precedentes en las predicciones del mercado? El indicador Scalping Range Grid no es sólo una herramienta, es su arma principal para detectar el próximo movimiento en los mercados financieros. Diseñado para operadores que exigen lo mejor, este indicador de vanguardia aprovecha el poder del análisis basado en cuadrículas para escanear zonas de tránsito de precios futuros con una precisión inigualable. Imagine tener la pr
Filtro:
shintiars8
34
shintiars8 2025.12.19 04:42 
 

Good indicator... thank you for sharing

Respuesta al comentario