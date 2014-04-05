🎯 BREAKOUT RANGE STRATEGY KASPER - Ihr Schlüssel zum profitablen Breakout Trading!





⚡ Stop Missing Explosive Breakout Moves! ⚡





Dieser professionelle Indikator erkennt automatisch Konsolidierungszonen und warnt Sie, sobald der Preis ausbricht - so können Sie starke Trends von Anfang an erkennen!





✨ WARUM TRADER DIESEN INDIKATOR LIEBEN:





🔹 Automatische Range-Erkennung - kein Rätselraten! Der Indikator findet Konsolidierungszonen für Sie

🔹 Kristallklare visuelle Zonen - Schöne graue Zonen zeigen genau, wo sich die Range befindet

🔹 Echtzeit-Alarme - Verpassen Sie nie wieder eine Ausbruchschance!

🔹 Funktioniert auf ALLEN Märkten - Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien

🔹 Funktioniert auf ALLEN Timeframes - M15, H1, H4, D1 - Ihre Wahl!

🔹 100% Non-Repainting - Was Sie sehen, ist was Sie bekommen. PERIOD.





💎 EINFACH UND DOCH LEISTUNGSSTARK:





Die meisten Indikatoren sind kompliziert und verwirrend. Dieser nicht!

Nur 1 Haupteinstellung: Range Period (20 standardmäßig)

Wenden Sie ihn auf Ihren Chart an und beginnen Sie in 30 Sekunden zu handeln!





📈 PERFEKT FÜR:





✅ Day Trader, die nach explosiven Intraday-Bewegungen suchen

✅ Swing Trader, die mehrtägige Trends aufspüren

✅ Einsteiger, die klare, einfache Signale benötigen

✅ Professionelle Trader, die eine zuverlässige Bestätigung von Ausbrüchen wünschen

✅ Jeder, der genug von falschen Ausbrüchen und Whipsaws hat





🔥 LIMITED TIME OFFER: Nur $39! 🔥





Wettbewerber verlangen $79-$149 für ähnliche Indikatoren. Sichern Sie sich JETZT Ihren zu diesem Einführungspreis, bevor er steigt!





⚠️ WARNUNG: Nach den ersten 100 Verkäufen steigt der Preis auf $59! ⚠️





🎁 BONUS: KOSTENLOSE DEMOVERSION VERFÜGBAR!





Testen Sie es RISIKOFREI mit Ihren Lieblingspaaren. Überzeugen Sie sich selbst von der Magie, bevor Sie kaufen!





💰 DENKEN SIE DARÜBER NACH:





Ein guter Breakout-Handel kann Ihnen $500, $1.000 oder MEHR einbringen...

Dieser Indikator kostet weniger als 1 Verlustgeschäft.

Können Sie es sich leisten, diesen Vorteil NICHT zu haben?





🏆 WAS SIE BEKOMMEN:





✔️ Professioneller Indikator, der von erfolgreichen Tradern verwendet wird

✔️ Lebenslange Updates GRATIS

✔️ Schneller Kundensupport (Antworten innerhalb von 24 Stunden)

✔️ Einfache Installationsanleitung

✔️ 5 Aktivierungen (Verwendung auf mehreren Konten)





📊 FUNKTIONIERT HERVORRAGEND AUF:





EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (Gold), BTC/USD, US30, NAS100, S&P500, OIL, und JEDES andere Instrument, das Sie handeln!





🚀 SCHLIESSEN SIE SICH HUNDERTEN VON CLEVEREN HÄNDLERN AN!





Lassen Sie keinen weiteren profitablen Ausbruch an sich vorbeiziehen. Fügen Sie diesen Indikator noch HEUTE zu Ihrem Arsenal hinzu!





⏰ Handeln Sie jetzt - dieser Preis wird nicht ewig anhalten! ⏰





Klicken Sie auf "JETZT KAUFEN" und fangen Sie an, explosive Ausbrüche innerhalb weniger Minuten zu erkennen!





💬 Fragen? Sehen Sie sich zuerst die Demo an oder kontaktieren Sie mich - ich antworte schnell!





🌟 Ihr Handelserfolg beginnt hier 🌟