Breakout Range Strategy Kasper

🎯 BREAKOUT RANGE STRATEGY KASPER - Ihr Schlüssel zum profitablen Breakout Trading!

⚡ Stop Missing Explosive Breakout Moves! ⚡

Dieser professionelle Indikator erkennt automatisch Konsolidierungszonen und warnt Sie, sobald der Preis ausbricht - so können Sie starke Trends von Anfang an erkennen!

✨ WARUM TRADER DIESEN INDIKATOR LIEBEN:

🔹 Automatische Range-Erkennung - kein Rätselraten! Der Indikator findet Konsolidierungszonen für Sie
🔹 Kristallklare visuelle Zonen - Schöne graue Zonen zeigen genau, wo sich die Range befindet
🔹 Echtzeit-Alarme - Verpassen Sie nie wieder eine Ausbruchschance!
🔹 Funktioniert auf ALLEN Märkten - Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Aktien
🔹 Funktioniert auf ALLEN Timeframes - M15, H1, H4, D1 - Ihre Wahl!
🔹 100% Non-Repainting - Was Sie sehen, ist was Sie bekommen. PERIOD.

💎 EINFACH UND DOCH LEISTUNGSSTARK:

Die meisten Indikatoren sind kompliziert und verwirrend. Dieser nicht!
Nur 1 Haupteinstellung: Range Period (20 standardmäßig)
Wenden Sie ihn auf Ihren Chart an und beginnen Sie in 30 Sekunden zu handeln!

📈 PERFEKT FÜR:

✅ Day Trader, die nach explosiven Intraday-Bewegungen suchen
✅ Swing Trader, die mehrtägige Trends aufspüren
✅ Einsteiger, die klare, einfache Signale benötigen
✅ Professionelle Trader, die eine zuverlässige Bestätigung von Ausbrüchen wünschen
✅ Jeder, der genug von falschen Ausbrüchen und Whipsaws hat

🔥 LIMITED TIME OFFER: Nur $39! 🔥

Wettbewerber verlangen $79-$149 für ähnliche Indikatoren. Sichern Sie sich JETZT Ihren zu diesem Einführungspreis, bevor er steigt!

⚠️ WARNUNG: Nach den ersten 100 Verkäufen steigt der Preis auf $59! ⚠️

🎁 BONUS: KOSTENLOSE DEMOVERSION VERFÜGBAR!

Testen Sie es RISIKOFREI mit Ihren Lieblingspaaren. Überzeugen Sie sich selbst von der Magie, bevor Sie kaufen!

💰 DENKEN SIE DARÜBER NACH:

Ein guter Breakout-Handel kann Ihnen $500, $1.000 oder MEHR einbringen...
Dieser Indikator kostet weniger als 1 Verlustgeschäft.
Können Sie es sich leisten, diesen Vorteil NICHT zu haben?

🏆 WAS SIE BEKOMMEN:

✔️ Professioneller Indikator, der von erfolgreichen Tradern verwendet wird
✔️ Lebenslange Updates GRATIS
✔️ Schneller Kundensupport (Antworten innerhalb von 24 Stunden)
✔️ Einfache Installationsanleitung
✔️ 5 Aktivierungen (Verwendung auf mehreren Konten)

📊 FUNKTIONIERT HERVORRAGEND AUF:

EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (Gold), BTC/USD, US30, NAS100, S&P500, OIL, und JEDES andere Instrument, das Sie handeln!

🚀 SCHLIESSEN SIE SICH HUNDERTEN VON CLEVEREN HÄNDLERN AN!

Lassen Sie keinen weiteren profitablen Ausbruch an sich vorbeiziehen. Fügen Sie diesen Indikator noch HEUTE zu Ihrem Arsenal hinzu!

⏰ Handeln Sie jetzt - dieser Preis wird nicht ewig anhalten! ⏰

Klicken Sie auf "JETZT KAUFEN" und fangen Sie an, explosive Ausbrüche innerhalb weniger Minuten zu erkennen!

💬 Fragen? Sehen Sie sich zuerst die Demo an oder kontaktieren Sie mich - ich antworte schnell!

🌟 Ihr Handelserfolg beginnt hier 🌟
Empfohlene Produkte
MSG Method Indicator
Stephanus Potgieter
Indikatoren
Entdecken Sie die MSG-Methode: Meistern Sie das Major Session Gap für beständige Forex-Profite Machen Sie sich die Macht der MSG-Methode zunutze - unserer proprietären Major Session Gap-Strategie , die entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trades während der wichtigsten Marktsitzungsübergänge zu erfassen. Dieser innovative Ansatz wurde vom T1 FX Team entwickelt und nutzt algorithmische Präzision, um Kurslücken zwischen den wichtigsten Handelssitzungen (London, New York und Tokio) zu identifiz
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experten
TradePilot Dashboard Zusammenfassung Grafisches Panel für MT5 mit Order-Management-Buttons (Buy/Sell/Close/SL/TP), Margin-Prüfung und Log-Steuerung. Einfach zu bedienen und auf Demokonten testbar. Keine Gewinnversprechen. Ausführliche Beschreibung TradePilot Dashboard ist ein Expert Advisor mit grafischer Benutzeroberfläche (Controls) zur manuellen und halbautomatischen Verwaltung von Orders in MetaTrader 5. Das Produkt bietet ein visuelles Panel mit Buttons, Eingabefeldern und Sicherheitsprüfu
MT5 Counter SELL Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilitys
MT5【 Counter SELL Bot 】( für JPY Cross Paare ) Zähler SELL Bot { Schnelle Schritte zum Kompilieren im MetaEditor } ※ Sie können eine Menge von Orders in 10 sec. @ LINE of Round Number, Resistance & Support @ ZONE von OB & FVG durch SMC Smrt Money Concept Für : ・Order Block (OB) Zähler ・Fair Value Gap (FVG) Zähler ・Rundzahl (RN) Zähler ・Fake Breakout (PINBAR) ・etc ... für : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） ・NZD/JPY（ニュージーランドドル／円） ・CAD/JPY（カナダドル／円） ・CHF/JPY（ス
Trailing Stop Fast
Shailendra Singh
Utilitys
Trailing Stop Fast Trailing Stop Fast EA sperrt den Handelsgewinn, sobald sich der Handel um bestimmte Punkte (z.B. 100 Punkte) in Richtung Gewinn bewegt, indem der Stop Loss in Richtung des Handels verschoben wird. Es gibt drei Eingaben in EA, die vom Benutzer an EA TrailingStart weitergegeben werden müssen. Diese Eingabe wird als Aktivator verwendet, wenn sich der Handel um 100 Punkte in Richtung Gewinn bewegt, dann beginnt dieser EA, den Stop Loss in Richtung Gewinn zu verschieben. Die Ein
MT5 Counter BUY Bot Script for JPY Cross
Tatsuhiko Kadoya
Utilitys
MT5【 Counter BUY Bot 】( für JPY Cross Paare ) Zähler BUY Bot { Schnelle Schritte zum Kompilieren im MetaEditor } ※ Sie können eine Menge von Orders in 10 sec. @ LINE of Round Number, Resistance & Support @ ZONE von OB & FVG durch SMC Smrt Money Concept Für : ・Order Block (OB) Zähler ・Fair Value Gap (FVG) Zähler ・Rundzahl (RN) Zähler ・Fake Breakout (PINBAR) ・etc ... für : ・USD/JPY（米ドル／円） ・EUR/JPY（ユーロ／円） ・GBP/JPY（英ポンド／円） ・AUD/JPY（豪ドル／円） ・NZD/JPY（ニュージーランドドル／円） ・CAD/JPY（カナダドル／円） ・CHF/JPY（スイスフ
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Experten
Titel: DeepInsight: Fluss- und Marktkontextanalyse Was ist DeepInsight? DeepInsight ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Lesen der Marktdynamik zu unterstützen. Der Indikator verarbeitet Volumen- und Preisbewegungsdaten, um objektive visuelle Referenzen zu generieren, die die Identifizierung von interessanten Bereichen auf dem Chart erleichtern. Das Tool fungiert als zusätzliches Analyse-Dashboard und bietet Unterstützung bei der manuellen Entscheid
Order Trailing
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Order-Trailing: Erhalten Sie den besten Ausführungspreis, wenn sich der Markt bewegt Das Trailing von ausstehenden Orders ermöglicht es Ihnen, den Abstand zum Einstiegspreis auf den angegebenen Abstand beizubehalten. Die Order wird sich bewegen, wenn sich der Marktpreis von ihr entfernt. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools | Kontaktieren Sie mich bei Fragen | MT4-Version Um das Order-Trailing zu aktivieren, müssen Sie die 4 Hauptparameter (im Panel) einstellen: 1.
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilitys
Reflex Panel - Eine Revolution im halbautomatischen Handel! Haben Sie die umständliche Standardoberfläche von MT5 satt? Vergessen Sie das ständige Wechseln zwischen Fenstern und komplexe Berechnungen! Reflex Panel ist ein professionelles Handelspanel der nächsten Generation, das Ihren Chart in ein vollwertiges Kommandozentrum für Trader verwandelt! WARUM CHART REVOLUTION WÄHLEN? Alles auf einem Bildschirm - keine zusätzlichen Fenster mehr Sofortige Ausführung - Trades mit einem Klick er
TSI Trend Stepper
Joao Paulo Ferreira Fortes
Indikatoren
Der Stepper-Indikator erzeugt Signale in starken Trendzonen. Auch wenn der Trend gesetzt ist, müssen wir filtern, wann wir den Trigger ENTER oder HOLD setzen. Der Trend wird durch zwei Linien dargestellt: Trend UP und Trend DOWN. Wir befinden uns in einem zinsbullischen Trend wenn der Trend UP (grüne Linie) darüber liegt. Und in einem Baisse-Trend wenn der Trend DOWN (rosa Linie) darüber liegt. Wenn das Momentum mit dem Trend übereinstimmt , erzeugt dieser Indikator: KAUFEN-Signale (LIME-Linie)
Order Block Real
Arnold Byarufu
1 (1)
Indikatoren
Detaillierte Erläuterung des Bestellsperrkennzeichens Was ist eine Auftragssperre? Ein Orderblock bezieht sich auf eine bestimmte Preiszone, in der institutionelle Händler (z. B. Banken, Hedgefonds) eine große Anzahl von Kauf- oder Verkaufsaufträgen platziert haben. Diese Zonen sind von entscheidender Bedeutung, da sie oft Bereiche markieren, in denen es zu bedeutenden Marktumkehrungen, Fortsetzungen oder Ausbrüchen kommt. Einfacher ausgedrückt, handelt es sich um eine Region auf dem Chart, in d
TickVolume Labels
Giga Aptsiauri
Indikatoren
Volumenanzeige-Indikator - Saubere und leistungsfähige Volumenvisualisierung Dieser professionelle MT5-Indikator zeigt das Tick-Volumen als farbkodiertes Histogramm an und fügt automatisch klare Volumenbeschriftungen über jedem Balken für den aktuellen Handelstag hinzu. Steigende Kerzen werden blau, fallende Kerzen rot eingefärbt, so dass Sie einen sofortigen Einblick in die Marktstärke und das Momentum erhalten. Hauptmerkmale: Farbiges Volumen-Histogramm (blau/rot) Automatische Volumenbeschrift
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilitys
Übersicht Breakout Meter ist ein Preisaktions-Tool, das auf der Grundlage der jüngsten täglichen Preisaktivitäten wichtige Ausbruchszonen identifiziert. Es hebt Bereiche hervor, in denen ein Momentum wahrscheinlich ausgelöst wird und hilft Händlern, Ausbrüche oder Umkehrungen mit minimaler Konfiguration zu antizipieren. Wie es funktioniert Der EA analysiert eine benutzerdefinierte Anzahl der jüngsten Tageskerzen und markiert Hoch- und Tiefpunkte, an denen der Kurs starke Reaktionen gezeigt hat.
ChannelVM
Vitaliy Davydov
Indikatoren
ChannelVM - ist ein Kanalindikator, der von einem Indikator für MT4 zu einem Indikator für die Arbeit in MT5 umgewandelt wurde. Er zeigt nicht nur Preiskanäle auf einem Chart an, sondern erkennt auch die einfachsten Muster - "Dreieck" und "Flagge". Hilft bei der Bestimmung der weiteren Kursbewegung. Hat einfache und verständliche Einstellungen, die keiner Beschreibung bedürfen. Bei der Umgestaltung für das MT5-Handelsterminal wurden die Logik der Arbeit und das Aussehen des ursprünglichen I
Equity Protector SL TP MT5
Yudi Sri Warsito
Utilitys
Dieses Dienstprogramm kann das Eigenkapital/den Kontostand ständig überwachen und verwalten, um Drawdowns zu verhindern und Ihr Konto zu schützen. Dieses Dienstprogramm kann manuelle Aufträge und automatische Aufträge von anderen Expert Advisors bearbeiten. Wenn die Bedingungen erreicht sind, wird die offene Position geschlossen/alle geschlossen (je nach Einstellung). Wie man es benutzt : Legen Sie dieses Dienstprogramm in einem neuen Chart an (gleiches Paar), das Sie bearbeiten möchten Vergew
DualFlex EA
Anold Stephen Minja
Experten
DualFlex EA ist ein vielseitiger MetaTrader 5 Expert Advisor, mit dem Sie entweder Kauf-/Verkaufslimit- oder Kauf-/Verkaufsstopp-Aufträge erteilen können - und das alles mit demselben bewährten Risikomanagement-System. Wichtigste Merkmale Duale Order-Modi : Wechseln Sie on-the-fly zwischen Limit und Stop Pending Orders Symmetrische Eingaben : Platziert sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge in der von Ihnen festgelegten Entfernung Erweiterte Risikokontrollen : Dynamische Losgröße nach %-Saldo,
MT5 TG Notif ThreadID
Nicolas Raffin
Utilitys
"Telegram Notification EA für MetaTrader 5 mit ThreadID Modus" Beschreibung: Wir stellen Ihnen unseren fortschrittlichen Expert Advisor (EA) vor, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und nahtlose Benachrichtigungen für Handelseröffnungen und -schließungen sowie eine umfassende Gewinn- und Drawdown-Überwachung bietet. Bleiben Sie der Marktkurve mit zeitnahen Updates immer einen Schritt voraus. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie mühelos optimieren. H
Stop and Take EA
Luis Enrique Ricales
3.67 (3)
Experten
Der Expert Advisor ist nur für den manuellen Handel vorgesehen. Der EA setzt Stop-Loss und Take-Profit für Positionen und Pending Orders auf das aktuelle Symbol. Er verfügt auch über Trailing-Stop- und Breakeven-Funktionen. Eingabeparameter Stop-Loss - Stop-Loss-Wert; Gewinnmitnahme - Wert der Gewinnmitnahme; Alle schließen, wenn der Gewinn x Prozent des Saldos erreicht hat oder - alle Positionen schließen, wenn der Gesamtgewinn x Prozent des Saldos erreicht; close all if profit reached the x p
FREE
MovingInWL
Iurii Tokman
Experten
MovingInWL   Der Expert Advisor wurde entwickelt, um den Stop von offenen Positionen verlustfrei zu verschieben, wenn sie ein bestimmtes, vorher festgelegtes Gewinnniveau erreichen. Beschreibung der Advisor-Einstellungen: MagicNumber - Bestellkennung LevelProfit - Das Gewinnniveau in Punkten, das die Position erreichen muss, damit ihr Stop ohne Verlust auf das Niveau bewegt wird. LevelWLoss - Das Level ohne Punktverlust, auf das die Stop-Position übertragen wird, nachdem sein Gewinn das   LevelP
FREE
Trade Panel MT5 by PGS
Giancarlo Giuseppi Bejar
Utilitys
Trade Panel PGS - Profit Guard System - Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 5 Das Profit Guard System ist ein professionelles Handelsmanagement- und Ausführungs-Tool, das den Handel im MetaTrader 5 vereinfacht. Es bietet eine strukturierte Kontrolle über Ein- und Ausstiege und Risikomanagement direkt vom Chart aus. Dieses System ermöglicht es Händlern, Positionen mit Ein-Klick-Befehlen zu eröffnen und zu verwalten und gleichzeitig eine disziplinierte Handelsausführung zu gewährleisten. Es enth
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Time in Trade
Denis Diakonov
Experten
Time in Trade Expert Advisor wendet die Strategie an, Pending Orders zur angegebenen Zeit zu eröffnen, und verwendet auch Winter- und Sommerzeit mit automatischer Umschaltung. Wenn ein Signal auftritt, eröffnet der Handelsroboter ausstehende Aufträge mit gleichen Volumina zum Kaufen und Verkaufen. Der für den Handel verwendete Zeitrahmen beträgt 5 Minuten. Der Auslöser für eine Pending Order ist eine starke Preisänderung in Abhängigkeit von: Eröffnung/Schließung von Handelssitzungen; Veröffentli
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitys
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Visual Envelope Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Der Visual Envelope Indicator wurde für Händler entwickelt, die eine klare visuelle Darstellung der Markttrends, potenzieller Umkehrungen und der Preisdynamik innerhalb definierter Umschlaggrenzen wünschen. Dieser Indikator vereinfacht die Marktanalyse und bietet eine einzigartige Perspektive für die Ausarbeitung Ihrer Handelsstrategie. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht optimiert ist - er wurde absichtlich für Sie entwickelt, damit Sie ihn entsprechend Ihrem Handelsstil und Ihren
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Tick Data Stress Tester Chaos Edition
Airton Raposo
Utilitys
WARNUNG: Belügt Sie Ihr Backtest? Wussten Sie, dass 95% der Expert Advisors (EAs) in Live-Konten versagen, weil sie auf "sauberen" und perfekten Daten optimiert wurden ? Der Live-Markt ist unvollkommen, asymmetrisch und feindselig. Tick Data Stress Tester - Chaos Edition ist ein professionelles Stresstest- und Extrem-Validierungs-Tool, das versteckte Schwächen aufdeckt, bevor Ihre Strategie der harten Realität des Live-Handels ausgesetzt wird und Sie einen einzigen Dollar riskieren. Es wandelt
Trading Essentials
Gediminas Rucinskas
Utilitys
Das kleine Kontrollpanel , das eine Reihe von Tools für die wichtigsten Handelsstile enthält. Die wichtigsten Vorteile: Die wichtigsten Tools für den Handel in einer kleinen App. Blockieren Sie Ihre Grafik nicht mit großen Panels. Trading Essentials (TE) ist minimalistisch gestaltet, lässt sich verschieben und zeigt wichtige Handelsparameter an. Ändern Sie die Handelsparameter schnell mit dem Mausrad, der Tastatur oder den +/- Tasten auf dem Panel. Wussten Sie, dass Sie bei einem Gewinn/Verlust
UTrailingMT5
Viktor Shpakovskiy
Experten
Der EA für den manuellen Handel zur Verwaltung offener Positionen und Pending Orders. Der eingebaute Trailing Stop hat fünf Modi und sieben Tools. Es gibt einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit, die frei im Chart verschoben werden können. Mit Hilfe des eingebauten Handelssimulators können Sie überprüfen, wie der EA im Strategietester funktioniert. Eine ausführliche Anleitung zu UTrailingMT5 finden Sie im Abschnitt „Diskussion“. Im MT5-Tester funktioniert das manuelle Verschi
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Wahrscheinlichkeitsindikator Beschreibung Der Wahrscheinlichkeitsindikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Trader, die Kauf- und Verkaufschancen anhand der Analyse vorheriger Kerzen identifizieren möchten. Er berechnet die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs ( CALL ) oder eines Rückgangs ( PUT ) basierend auf der Anzahl der analysierten Kerzen und zeigt Pfeile im Chart an, um mögliche Einstiegspunkte zu signalisieren. Eigenschaften Kerzenanalyse : Analysiert eine konfigurierbare Anzahl von K
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
