Breakout Range Strategy Kasper
- Indicadores
- Anthony Alain Marc Carayon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🎯 ESTRATEGIA DE RUPTURA DE RANGO KASPER - ¡Tu Clave para un Trading Rentable de Rupturas!
⚡ ¡DEJA de Perderte Movimientos Explosivos! ⚡
Este indicador profesional detecta automáticamente zonas de consolidación y te alerta al INSTANTE cuando el precio rompe - ¡dándote la ventaja de capturar tendencias poderosas desde el principio!
✨ POR QUÉ LOS TRADERS AMAN ESTE INDICADOR:
🔹 Detección Automática de Rangos - ¡Sin adivinanzas! El indicador encuentra las zonas por ti
🔹 Zonas Visuales Cristalinas - Hermosas zonas grises muestran exactamente dónde está el rango
🔹 Alertas en Tiempo Real - ¡Nunca más pierdas una oportunidad de ruptura!
🔹 Funciona en TODOS los Mercados - Forex, Cripto, Índices, Commodities, Acciones
🔹 Funciona en TODOS los Timeframes - M15, H1, H4, D1 - ¡Tú eliges!
🔹 100% Sin Repintado - Lo que ves es lo que obtienes. PUNTO.
💎 SIMPLE PERO PODEROSO:
La mayoría de los indicadores son complicados y confusos. ¡Este no!
Solo 1 ajuste principal: Período de Rango (20 por defecto)
¡Aplícalo a tu gráfico y EMPIEZA A OPERAR en 30 segundos!
📈 PERFECTO PARA:
✅ Day Traders buscando movimientos intradiarios explosivos
✅ Swing Traders capturando tendencias de varios días
✅ Principiantes que necesitan señales claras y simples
✅ Traders Profesionales que quieren confirmación confiable de ruptura
✅ Cualquiera cansado de falsas roturas y movimientos erráticos
🔥 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: ¡Solo $39! 🔥
Los competidores cobran $79-$149 por indicadores similares. ¡Consigue el tuyo AHORA a este precio introductorio antes de que suba!
⚠️ ADVERTENCIA: ¡El precio aumenta a $59 después de las primeras 100 ventas! ⚠️
🎁 BONUS: ¡VERSIÓN DEMO GRATIS DISPONIBLE!
Pruébalo SIN RIESGO en tus pares favoritos. ¡Ve la magia tú mismo antes de comprar!
💰 PIENSA EN ESTO:
Una buena operación de ruptura puede hacerte ganar $500, $1,000 o MÁS...
Este indicador cuesta menos que 1 operación perdedora.
¿Puedes permitirte NO tener esta ventaja?
🏆 LO QUE OBTIENES:
✔️ Indicador de nivel profesional usado por traders exitosos
✔️ Actualizaciones de por vida GRATIS
✔️ Soporte al cliente rápido (respuestas en 24 horas)
✔️ Guía de instalación fácil
✔️ 5 activaciones (úsalo en múltiples cuentas)
📊 FUNCIONA GENIAL EN:
EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD (Oro), BTC/USD, US30, NAS100, S&P500, PETRÓLEO, ¡y CUALQUIER otro instrumento que operes!
🚀 ¡ÚNETE A CIENTOS DE TRADERS INTELIGENTES!
No dejes que otra ruptura rentable se te escape. ¡Añade este indicador a tu arsenal HOY!
⏰ ¡ACTÚA AHORA - Este Precio No Durará Para Siempre! ⏰
¡Haz clic en "COMPRAR AHORA" y empieza a capturar rupturas explosivas en minutos!
💬 ¿Preguntas? ¡Prueba primero la demo o contáctame - respondo rápido!
🌟 Tu Éxito en el Trading Comienza Aquí 🌟