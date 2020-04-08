FVGandCHoch

Aquí hay una descripción simple para su indicador:

FVG & CHOCH Detector - Indicador Visual para MT5

Un indicador visual limpio y sencillo que detecta patrones de Fair Value Gaps (FVG) y Cambio de Carácter (CHOCH) en cualquier marco temporal.

Características:

  • Detección de FVG alcistas: Identifica los gaps alcistas y los marca con cuadros azules.
  • Detección de FVG bajistas: Identifica los gaps bajistas y los marca con casillas rojas.
  • Detección de CHOCH: Detecta cambios de tendencia con marcadores visuales:
    • CHOCH alcista (cian/amarillo): Marca cuando la tendencia cambia de bajista a alcista
    • CHOCH bajista (naranja): Marca cuando la tendencia cambia de alcista a bajista
  • Pantalla personalizable: Muestra sólo los últimos 5 cuadros FVG para mantener los gráficos limpios
  • No Grid Clutter: Oculta automáticamente la cuadrícula del gráfico para mejorar la visibilidad
  • Detección en tiempo real: Funciona en todos los marcos temporales (M5, M15, H1, H4, etc.)

Ajustes:

  • Periodo de retrospectiva del RSI: 14 (por defecto)
  • Visualización máxima de FVG: 5 cajas
  • Longitud de la caja: 10 barras
  • Mostrar CHOCH: Activar/desactivar detección CHOCH

Guía Visual:

  • 🔴 Caja roja = FVG bajista
  • 🔵 Caja azul = FVG alcista
  • 🟠 Línea naranja + punto = CHOCH bajista
  • 🔵 Línea cian + punto = CHOCH alcista

Simple, visual y efectivo para operar con el Concepto Smart Money.


