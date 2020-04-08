FVGandCHoch
- Indicadores
- Muchamad Sadam Madjid
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Aquí hay una descripción simple para su indicador:
FVG & CHOCH Detector - Indicador Visual para MT5
Un indicador visual limpio y sencillo que detecta patrones de Fair Value Gaps (FVG) y Cambio de Carácter (CHOCH) en cualquier marco temporal.
Características:
- Detección de FVG alcistas: Identifica los gaps alcistas y los marca con cuadros azules.
- Detección de FVG bajistas: Identifica los gaps bajistas y los marca con casillas rojas.
- Detección de CHOCH: Detecta cambios de tendencia con marcadores visuales:
- CHOCH alcista (cian/amarillo): Marca cuando la tendencia cambia de bajista a alcista
- CHOCH bajista (naranja): Marca cuando la tendencia cambia de alcista a bajista
- Pantalla personalizable: Muestra sólo los últimos 5 cuadros FVG para mantener los gráficos limpios
- No Grid Clutter: Oculta automáticamente la cuadrícula del gráfico para mejorar la visibilidad
- Detección en tiempo real: Funciona en todos los marcos temporales (M5, M15, H1, H4, etc.)
Ajustes:
- Periodo de retrospectiva del RSI: 14 (por defecto)
- Visualización máxima de FVG: 5 cajas
- Longitud de la caja: 10 barras
- Mostrar CHOCH: Activar/desactivar detección CHOCH
Guía Visual:
- 🔴 Caja roja = FVG bajista
- 🔵 Caja azul = FVG alcista
- 🟠 Línea naranja + punto = CHOCH bajista
- 🔵 Línea cian + punto = CHOCH alcista
Simple, visual y efectivo para operar con el Concepto Smart Money.