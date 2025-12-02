Smart Sessions OHLC

OHLC & Smart-Sitzungen





"Professionelles Marktstruktur-Tool: Kombinieren Sie tägliche OHLC-Levels mit Echtzeit-Session-Analyse"





BESCHREIBUNG

Professioneller Handelsindikator, der die OHLC-Analyse des Vortages mit der intelligenten Verfolgung von Handelssitzungen kombiniert. Identifiziert wichtige Marktstrukturniveaus, Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung und bietet Multi-Channel-Warnungen für präzise Handelsentscheidungen.





VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG





🚀 TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT EINER ANALYSE AUF INSTITUTIONELLEM NIVEAU





Sind Sie es leid, täglich manuell Levels zu zeichnen? Verpassen Sie wichtige Ausbrüche aus Sitzungen? Ohne klare Marktstruktur zu handeln? Dieser professionelle Indikator löst all diese Probleme, indem er ZWEI leistungsstarke Handelswerkzeuge in EINEM kombiniert:





1. **PREVIOUS DAY OHLC ANALYSIS** - Wichtige Tageslevels, die von Institutionen beobachtet werden

2. **SMART SESSION TRACKING** - Hoch/Tief der Sitzung in Echtzeit mit DST-Bewusstsein





### ✨ WARUM DIESER INDIKATOR ANDERS IST





✅ **ALL-IN-ONE SOLUTION** - Keine Notwendigkeit für mehrere Indikatoren

✅ **Keine Wiederholung** - Historische Niveaus sind fix, Live-Sessions werden in Echtzeit aktualisiert

✅ **MULTI-TIMEFRAME** - Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen für OHLC, M1/M3/M5 für Sessions

✅ **PROFESSIONELLE BILDSCHIRME** - Saubere, übersichtliche Anzeige mit intelligenter Stapelung von Etiketten

✅ **SMART ALERTS** - Ton, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Warnungen mit Abkühlungssteuerung





### 📊 HAUPTMERKMALE





#### OHLC & MARKTSTRUKTUR

- **Vortageshoch/Tagestief (PDH/PDL)** - Wichtige Ausbruchsniveaus

- **Vorherige Open/Close** - Session-Referenzpunkte

- Fibonacci-Mittelpunkte** - 50% & 61,8% Retracement-Levels

- **Multi-Candle-Analyse** - Analysieren Sie 1-100 vorherige Kerzen

- **Anpassbare Farben** - Jedes Level mit einzigartigen Farben





#### SMART SESSION ERKENNUNG

- **4 wichtige Börsensitzungen** - Sydney, Tokio, London, New York

- **Automatische DST-Anpassung** - Korrekte Handhabung der Zeitzone

- **Broker Time Sync** - Konfigurierbarer Server-Offset

- **Live Session Tracking** - Echtzeit-Hoch/Tief während aktiver Sitzungen

- **Sitzungsauswahl** - Alle Sitzungen anzeigen oder sich auf bestimmte Sitzungen konzentrieren





#### ALERT-SYSTEM

- **Mehrkanalige Alarme** - Ton, Push, E-Mail

- **Konfigurierbare Toleranz** - Präzise Auslösepunkte

- **Abkühlungssteuerung** - Verhindert Ermüdung des Alarms (5-60 Minuten)

- **Alle Levels alarmierbar** - Jeder OHLC und Midpoint





#### VISUELLE EXZELLENZ

- **Sauberes Layout** - Intelligente Etikettenstapelung verhindert Überlappungen

- **Professionelle Linien** - Gestrichelte Sitzung, durchgehende OHLC

- **Right-Extended** - Sichtbarkeit in der Zukunft

- **Minimal Clutter** - Intelligente Designphilosophie





### 🎯 WER BRAUCHT DIESEN INDIKATOR?





#### PERFEKT FÜR:

- **Day Traders** - Identifizieren Sie Intraday-Schlüssel-Levels

- **Swing Traders** - Verstehen der täglichen Marktstruktur

- **Session Traders** - Nutzen Sie Überschneidungen zwischen London und NY

- **Price Action Traders** - Klare S/R-Levels

- **Anfänger** - Einfacher Marktkontext

- **Profis** - Fortgeschrittene Session-Analyse





#### UNTERSTÜTZTE HANDELSSTILE:

- **Breakout Trading** - Handeln Sie PDH/PDL-Breaks

- **Range Trading** - Handeln Sie zwischen den Extremen der Session

- **Session Trading** - Volatilitätsbasierte Strategien

- **News Trading** - Handel mit Schlüsselwerten rund um Ereignisse





### ⚙️ EINFACHES SETUP (3 MINUTEN)





1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart

2. Aktivieren Sie die gewünschten OHLC-Levels (PDH/PDL empfohlen)

3. Stellen Sie die Sitzungsfarben nach Wunsch ein

4. Konfigurieren Sie bei Bedarf Warnmeldungen

5. Beginnen Sie den Handel mit Klarheit!





### 📚 ENTHALTENES LEHRMATERIAL





#### HANDELSSTRATEGIEN:

1. **London-Breakout-Strategie** - Einstieg bei Unterbrechungen der Londoner Sitzung

2. **PDH/PDL-Ablehnung** - Ausblenden von Bewegungen auf wichtigen Tageslevels

3. **Session Overlap** - Handeln Sie bei Überschneidungen zwischen London und NY





#### MARKTKONTEXT VERSTEHEN:

- Asian Session → Legt die Richtung für London fest

- London Session → Legt die tägliche Tendenz fest

- NY Session → Bestätigt den Trend oder kehrt ihn um

- PDH/PDL → Institutionelle Auftragsebenen





### 🔒 QUALITÄTSSICHERUNG





#### STRENGE TESTS:

- 6+ Monate Forward Testing

- 20+ Währungspaare

- Alle Marktbedingungen

- Mehrere Broker-Feeds

- Stresstests mit hoher Volatilität





#### KEINE RÜCKZAHLUNGSGARANTIE:

- Historische Levels werden nach Kerzenschluss fixiert

- Sitzungslinien werden nur in Echtzeit aktualisiert

- Transparente Berechnungen

- Keine irreführenden Signale





### 📱 KOMPATIBILITÄT





#### PLATFORM:

- MetaTrader 5 (Vollversion & Mobil)

- Alle Symbole: Forex, Indizes, Rohstoffe

- Zeitrahmen: ALL für OHLC, M1/M3/M5 für Sitzungen





#### PERFORMANCE:

- Geringes Gewicht - Minimale CPU-Auslastung

- Stabil - Keine Verzögerung oder Einfrieren

- Zuverlässig - Umfassende Fehlerbehandlung





### 💼 PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN





#### FÜR FONDSMANAGER:

- Überwachen Sie mehrere Paare gleichzeitig

- Identifizierung institutioneller Ebenen

- Analyse der Session-Liquidität





#### FÜR PRIVATANLEGER:

- Klare Niveaus ohne Analyse-Lähmung

- Alarmieren, wenn wichtige Levels erreicht werden

- Verstehen von Preisreaktionen





#### FÜR AUSBILDER:

- Perfektes Lehrmittel für die Marktstruktur

- Visuelle Sitzungsanalyse

- Demonstration der Preisbewegung





### 🆓 LEBENSLANGE UPDATES & UNTERSTÜTZUNG





#### UPDATES:

- Kostenlose Updates auf Lebenszeit

- Berücksichtigung neuer Funktionen

- Fehlerkorrekturen innerhalb von 24 Stunden





#### UNTERSTÜTZUNG:

- E-Mail-Support (Antwort innerhalb von 24-48 Stunden)

- Kostenlose Unterstützung bei der Einrichtung

- Grundlegende Strategie-Anleitung





### 💰 AUSSERGEWÖHNLICHER WERT





#### WAS SIE BEKOMMEN:

- Indikator-Lizenz (unbegrenzte Konten)

- Handelsstrategien PDF

- Video-Tutorials zur Einrichtung

- Lebenslange Updates - Prioritäts-Support

"Endlich ein Indikator, der ECHTE Session-Levels anzeigt und nicht nur Linien auf einem Chart. Die DST-Anpassung funktioniert perfekt!" - James P., Professioneller Trader





"Das Alarmsystem hat mich mehrfach davor bewahrt, wichtige Levels zu verpassen. Es ist jeden Penny wert!" - Sarah L., Swing Trader





"Als Pädagoge ist dies mein bevorzugtes Werkzeug, um Marktstrukturen zu lehren. Die Schüler verstehen die Sitzungen sofort." - Michael T., Trading Coach









### 🎯 LETZTE NACHRICHT





Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator - es ist ein KOMPLETTES MARKTANALYSE-SYSTEM. Durch die Kombination von bewährter OHLC-Analyse mit intelligentem Session-Tracking erhalten Sie ein Tool, das:





1. **ZEITSPAREN** - Kein manuelles Zeichnen von Levels mehr

2. **VERBESSERT DIE GENAUIGKEIT** - Klare, getestete Levels

3. **ERHÖHT DIE DISZIPLINARITÄT** - Handeln Sie nur auf den wichtigsten Ebenen

4. **ERHÖHT DEN KONTEXT** - Verstehen Sie, WARUM sich der Preis bewegt





### HANDELN SIE NICHT BLIND. HANDELN SIE MIT DEM WISSEN VON INSTITUTIONEN.

*Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieses Tool ist für analytische Zwecke gedacht und sollte als Teil eines umfassenden Handelsplans verwendet werden.