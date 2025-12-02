Imax Gold EA

I Max Gold EA - Erweiterte Zwei-Ebenen-RSI-Strategie für XAUUSD

Version: 1.4

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Instrument: Gold (XAUUSD)

Überblick:

I Max Gold EA ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Handelsroboter, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine zweischichtige RSI-basierte Strategie verwendet. Er passt sich dynamisch an 2- oder 3-Dezimal-Broker an und verfügt über ein einzigartiges Layering-System, das das Hinzufügen zusätzlicher Positionen ermöglicht, wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt, wodurch Risiko und Ertrag unter volatilen Bedingungen optimiert werden.

Hauptmerkmale:

Zweischichtige RSI-Strategie: Trades werden durch RSI-Levels mit konfigurierbaren Touch- und Cross-Levels ausgelöst. Erste Positionen werden erst dann eröffnet, wenn der RSI den oberen/unteren Schwellenwert berührt hat, um einen vorzeitigen Einstieg zu verhindern.

Layering / Grid Management: Fügt bis zu 2 zusätzliche Layer auf der Grundlage der negativen P/L der bestehenden Positionen hinzu. Der zweite Layer wird ausgelöst, wenn die erste Position um einen konfigurierbaren USD-Betrag gefallen ist. Die dritte Ebene löst in ähnlicher Weise aus und gewährleistet eine effiziente Mittelwertbildung ohne Überexponierung.

Gewinnziel-Management: Konfigurierbare Gewinnziele in USD pro Ebene. Schließt Positionen automatisch, wenn das Ziel erreicht ist, und setzt sie für den nächsten Handelszyklus zurück.

Volumen-Normalisierung: Passt die Losgrößen automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittvolumenbeschränkungen des Brokers an.

Risiko-Management: Verhindert den gleichzeitigen Handel in entgegengesetzte Richtungen. Konfigurierbare Startup-Ruhephase zur Vermeidung von Fehlsignalen unmittelbar nach der EA-Initialisierung.

Visuelle Netto-Gewinnanzeige: Ein Etikett auf dem Chart zeigt den Nettogewinn in Echtzeit, die Anzahl der Positionen pro Richtung und die Kontowährung an. Vollständig anpassbare Position im Chart.

Broker-freundliches Design: Funktioniert bei Brokern mit 2 oder 3 Dezimalstellen. Gewinnbasierte Logik in Kontowährung vermeidet Probleme mit variablen Punktgrößen.



Eingaben/Anpassung:

RSI-Periode, Zeitrahmen, obere/untere Levels und Cross-Levels

Feste Losgröße

Gewinnziele für 1st, 2nd und 3rd Layer

Layer Step (negativer P/L erforderlich, um einen neuen Layer hinzuzufügen)

Startup-Ruhezeit (Minuten)

Magische Zahl für Multi-EA-Nutzung

Net-Profit-Meter auf dem Chart und Eckauswahl

Vorteile:

Automatisierter, handfreier Handel mit eingebautem Risiko- und Gewinnmanagement.

Speziell für die Volatilität des XAUUSD entwickelt.

Das Layering-System maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Kontrolle der Drawdowns.

Funktioniert nahtlos auf allen MT5-kompatiblen Brokern, unabhängig von der Dezimalformatierung.

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5 (Standard), konfigurierbar

Losgröße: Anpassen je nach Kontogröße

Gewinn-Ziele: Einstellbar je nach Risikotoleranz des Kontos

Schichtstufe: Basierend auf dem bevorzugten Risiko pro Handel

Fazit:

I Max Gold EA ist ein intelligenter und vielseitiger Expert Advisor für den Goldhandel. Durch die Kombination von RSI-basiertem Timing, mehrschichtigem Positionsmanagement und Gewinnüberwachung in Echtzeit ermöglicht er Händlern, Trends effizient zu erfassen und gleichzeitig das Risiko von Marktschwankungen zu minimieren.

Perfekt für: