Imax Gold EA

I Max Gold EA - Erweiterte Zwei-Ebenen-RSI-Strategie für XAUUSD

Version: 1.4
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
Instrument: Gold (XAUUSD)

Überblick:
I Max Gold EA ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Handelsroboter, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine zweischichtige RSI-basierte Strategie verwendet. Er passt sich dynamisch an 2- oder 3-Dezimal-Broker an und verfügt über ein einzigartiges Layering-System, das das Hinzufügen zusätzlicher Positionen ermöglicht, wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt, wodurch Risiko und Ertrag unter volatilen Bedingungen optimiert werden.

Hauptmerkmale:

  • Zweischichtige RSI-Strategie:

    • Trades werden durch RSI-Levels mit konfigurierbaren Touch- und Cross-Levels ausgelöst.

    • Erste Positionen werden erst dann eröffnet, wenn der RSI den oberen/unteren Schwellenwert berührt hat, um einen vorzeitigen Einstieg zu verhindern.

  • Layering / Grid Management:

    • Fügt bis zu 2 zusätzliche Layer auf der Grundlage der negativen P/L der bestehenden Positionen hinzu.

    • Der zweite Layer wird ausgelöst, wenn die erste Position um einen konfigurierbaren USD-Betrag gefallen ist.

    • Die dritte Ebene löst in ähnlicher Weise aus und gewährleistet eine effiziente Mittelwertbildung ohne Überexponierung.

  • Gewinnziel-Management:

    • Konfigurierbare Gewinnziele in USD pro Ebene.

    • Schließt Positionen automatisch, wenn das Ziel erreicht ist, und setzt sie für den nächsten Handelszyklus zurück.

  • Volumen-Normalisierung:

    • Passt die Losgrößen automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittvolumenbeschränkungen des Brokers an.

  • Risiko-Management:

    • Verhindert den gleichzeitigen Handel in entgegengesetzte Richtungen.

    • Konfigurierbare Startup-Ruhephase zur Vermeidung von Fehlsignalen unmittelbar nach der EA-Initialisierung.

  • Visuelle Netto-Gewinnanzeige:

    • Ein Etikett auf dem Chart zeigt den Nettogewinn in Echtzeit, die Anzahl der Positionen pro Richtung und die Kontowährung an.

    • Vollständig anpassbare Position im Chart.

  • Broker-freundliches Design:

    • Funktioniert bei Brokern mit 2 oder 3 Dezimalstellen.

    • Gewinnbasierte Logik in Kontowährung vermeidet Probleme mit variablen Punktgrößen.

Eingaben/Anpassung:

  • RSI-Periode, Zeitrahmen, obere/untere Levels und Cross-Levels

  • Feste Losgröße

  • Gewinnziele für 1st, 2nd und 3rd Layer

  • Layer Step (negativer P/L erforderlich, um einen neuen Layer hinzuzufügen)

  • Startup-Ruhezeit (Minuten)

  • Magische Zahl für Multi-EA-Nutzung

  • Net-Profit-Meter auf dem Chart und Eckauswahl

Vorteile:

  • Automatisierter, handfreier Handel mit eingebautem Risiko- und Gewinnmanagement.

  • Speziell für die Volatilität des XAUUSD entwickelt.

  • Das Layering-System maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Kontrolle der Drawdowns.

  • Funktioniert nahtlos auf allen MT5-kompatiblen Brokern, unabhängig von der Dezimalformatierung.

Empfohlene Einstellungen:

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5 (Standard), konfigurierbar

  • Losgröße: Anpassen je nach Kontogröße

  • Gewinn-Ziele: Einstellbar je nach Risikotoleranz des Kontos

  • Schichtstufe: Basierend auf dem bevorzugten Risiko pro Handel

Fazit:
I Max Gold EA ist ein intelligenter und vielseitiger Expert Advisor für den Goldhandel. Durch die Kombination von RSI-basiertem Timing, mehrschichtigem Positionsmanagement und Gewinnüberwachung in Echtzeit ermöglicht er Händlern, Trends effizient zu erfassen und gleichzeitig das Risiko von Marktschwankungen zu minimieren.

Perfekt für:

  • Händler, die einen automatisierten Goldhandel anstreben

  • Anwender, die risikokontrollierte, mehrstufige Eingänge wünschen

  • Sowohl konservative als auch aggressive Handelsstile


