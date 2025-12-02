Imax Gold EA
I Max Gold EA - Erweiterte Zwei-Ebenen-RSI-Strategie für XAUUSD
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
Instrument: Gold (XAUUSD)
Überblick:
I Max Gold EA ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Handelsroboter, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine zweischichtige RSI-basierte Strategie verwendet. Er passt sich dynamisch an 2- oder 3-Dezimal-Broker an und verfügt über ein einzigartiges Layering-System, das das Hinzufügen zusätzlicher Positionen ermöglicht, wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt, wodurch Risiko und Ertrag unter volatilen Bedingungen optimiert werden.
Hauptmerkmale:
-
Zweischichtige RSI-Strategie:
-
Trades werden durch RSI-Levels mit konfigurierbaren Touch- und Cross-Levels ausgelöst.
-
Erste Positionen werden erst dann eröffnet, wenn der RSI den oberen/unteren Schwellenwert berührt hat, um einen vorzeitigen Einstieg zu verhindern.
-
-
Layering / Grid Management:
-
Fügt bis zu 2 zusätzliche Layer auf der Grundlage der negativen P/L der bestehenden Positionen hinzu.
-
Der zweite Layer wird ausgelöst, wenn die erste Position um einen konfigurierbaren USD-Betrag gefallen ist.
-
Die dritte Ebene löst in ähnlicher Weise aus und gewährleistet eine effiziente Mittelwertbildung ohne Überexponierung.
-
-
Gewinnziel-Management:
-
Konfigurierbare Gewinnziele in USD pro Ebene.
-
Schließt Positionen automatisch, wenn das Ziel erreicht ist, und setzt sie für den nächsten Handelszyklus zurück.
-
-
Volumen-Normalisierung:
-
Passt die Losgrößen automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittvolumenbeschränkungen des Brokers an.
-
-
Risiko-Management:
-
Verhindert den gleichzeitigen Handel in entgegengesetzte Richtungen.
-
Konfigurierbare Startup-Ruhephase zur Vermeidung von Fehlsignalen unmittelbar nach der EA-Initialisierung.
-
-
Visuelle Netto-Gewinnanzeige:
-
Ein Etikett auf dem Chart zeigt den Nettogewinn in Echtzeit, die Anzahl der Positionen pro Richtung und die Kontowährung an.
-
Vollständig anpassbare Position im Chart.
-
-
Broker-freundliches Design:
-
Funktioniert bei Brokern mit 2 oder 3 Dezimalstellen.
-
Gewinnbasierte Logik in Kontowährung vermeidet Probleme mit variablen Punktgrößen.
-
Eingaben/Anpassung:
-
RSI-Periode, Zeitrahmen, obere/untere Levels und Cross-Levels
-
Feste Losgröße
-
Gewinnziele für 1st, 2nd und 3rd Layer
-
Layer Step (negativer P/L erforderlich, um einen neuen Layer hinzuzufügen)
-
Startup-Ruhezeit (Minuten)
-
Magische Zahl für Multi-EA-Nutzung
-
Net-Profit-Meter auf dem Chart und Eckauswahl
Vorteile:
-
Automatisierter, handfreier Handel mit eingebautem Risiko- und Gewinnmanagement.
-
Speziell für die Volatilität des XAUUSD entwickelt.
-
Das Layering-System maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Kontrolle der Drawdowns.
-
Funktioniert nahtlos auf allen MT5-kompatiblen Brokern, unabhängig von der Dezimalformatierung.
Empfohlene Einstellungen:
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5 (Standard), konfigurierbar
-
Losgröße: Anpassen je nach Kontogröße
-
Gewinn-Ziele: Einstellbar je nach Risikotoleranz des Kontos
-
Schichtstufe: Basierend auf dem bevorzugten Risiko pro Handel
Fazit:
I Max Gold EA ist ein intelligenter und vielseitiger Expert Advisor für den Goldhandel. Durch die Kombination von RSI-basiertem Timing, mehrschichtigem Positionsmanagement und Gewinnüberwachung in Echtzeit ermöglicht er Händlern, Trends effizient zu erfassen und gleichzeitig das Risiko von Marktschwankungen zu minimieren.
Perfekt für:
-
Händler, die einen automatisierten Goldhandel anstreben
-
Anwender, die risikokontrollierte, mehrstufige Eingänge wünschen
-
Sowohl konservative als auch aggressive Handelsstile