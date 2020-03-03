TOP Reversion
- 专家
- Bernardo Garcia Delfa
- 版本: 2.2
- 激活: 20
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
具备3种优化配置的机构级多货币对系统。超过15,000次蒙特卡洛模拟证实了其稳健性。
-
EURUSD 设置1 | 夏普比率 2.66 | 最大回撤 14.32% | 盈亏比 1.26 | 风险1%下收益 +232%
-
EURUSD 设置2 | 夏普比率 3.71 | 最大回撤 13.57% | 盈亏比 1.39 | 风险1%下收益 +320%
-
GBPUSD 设置3 | 夏普比率 4.14 | 最大回撤 14.27% | 盈亏比 1.33 | 风险0.75%下收益 +198%
专业架构：无网格，无马丁格尔，无摊平成本。
专为寻求基于统计验证的高胜率系统的交易者设计。
早鸟优惠价：$699 (限前20次激活)
常规价格：$1399
经过15,000次蒙特卡洛模拟验证的机构级系统。为重视稳定性而非不切实际承诺的交易者打造。
已验证的指标
所有指标均采用逐笔报价模型生成，无曲线拟合，无激进优化。
测试周期：2022年1月1日至今，交易次数超过2,700+，参数逻辑简单以避免过度优化。
TOP REVERSION 为何与众不同
市面上大多数EA依赖于马丁格尔、网格或高风险摊平成本策略。这些策略可能在 catastrophic 失败前看似盈利。
TOP REVERSION 遵循机构交易原则：
-
一次仅持有一个仓位
-
每笔交易均设置止损
-
按百分比控制风险
-
不对亏损交易进行摊平
-
亏损后不增加手数
结果：稳定的资金曲线和可控的回撤。
蒙特卡洛验证 (15,000 次模拟)
模拟包含：
-
随机交易序列
-
点差和滑点变化
-
破产风险分析
关键结果（设置1、2单笔交易风险0.5%，设置3单笔交易风险0.33%）：
-
设置 1 | EURUSD | 风险 0.5%
回报率: +170% | 最大回撤: 11.02% | 回撤 (P95): 26.23% | 回撤>30%概率: 1.62%
-
设置 2 | EURUSD | 风险 0.5%
回报率: +185% | 最大回撤: 15.86% | 回撤 (P95): 28.28% | 回撤>30%概率: 3.33%
-
设置 3 | GBPUSD | 风险 0.33%
回报率: +87% | 最大回撤: 14.09% | 回撤 (P95): 25.83% | 回撤>30%概率: 1.74%
所有设置均经过统计验证，适合实盘交易。这确认了系统未经过曲线拟合。
策略原理
TOP REVERSION 旨在捕捉 伦敦和纽约市场开盘前 的价格反转，从而规避开盘波动导致的流动性冲击。
其核心逻辑遵循一个简单的、基于规则的结构，其入场时间基于开盘前的重复价格行为模式。
系统包含针对变化市场条件（趋势、RSI、K线大小、交易时段）的可选过滤器，但目前EA在过滤最少、设置简洁时表现最佳。
主要特点：
-
固定的止损点数
-
可配置的风险回报比
-
可选盈亏平衡功能
-
可选移动止损
推荐配置
-
交易品种： EURUSD 和 GBPUSD (已优化)
-
时间周期： M15
-
最低入金： $1,000 (固定手数 0.01)
-
推荐资金： $2,000 – $10,000
-
单笔交易风险： 0.33% 至 1%
-
经纪商： 任何EURUSD/GBPUSD点差低的经纪商
-
VPS： 建议使用，以保证连续运行
也可交易其他外汇货币对，但本EA专门针对EURUSD和GBPUSD进行了优化。
主要参数
-
风险管理： UseFixedLot, FixedLotSize, Risk % per Trade
-
点差与订单： MaximumSpread, OrderComment, MagicNumber
-
入场设置： EntryHour / EntryMinute, Entry Candle Timeframe, UseReversalLogic
-
止盈止损管理： StopLoss (Pips), RiskRewardRatio, CommissionPerLot
-
保本止损： UseBreakEven, BreakEvenActivation (xRR)
-
移动止损： UseTrailingStop, TrailingActivation (Pips), TrailingDistance (Pips)
-
趋势过滤器： UseTrendFilter, TrendTimeframe, TrendMAPeriod, TrendMAType, TrendMode
-
K线过滤器： UseCandleSizeFilter, MinCandleSize (xATR), CandleATRPeriod
-
RSI过滤器： UseRSIFilter, RSITimeframe, RSIPeriod, RSIOverboughtLevel, RSIOversoldLevel
-
交易时段过滤器： UseSessionFilter, SessionStartHour, SessionEndHour
-
防跟单保护： UseRandomDelay, MinimumDelay / MaximumDelay
-
调试模式： EnableDebugMode
套餐包含
-
TOP REVERSION EA 文件 (.ex5)
-
3套优化参数文件 (.set)
-
蒙特卡洛模拟报告 (PDF)
-
免费更新
-
私信支持
适合人群
-
追求稳定性而非快速获利的交易者
-
自营交易公司用户
-
优先考虑低回撤的投资者
-
避免过度交易的M15周期交易者
不适合人群
-
想要快速翻倍的交易者
-
期望每日大量交易的人
-
无法承受回撤期的用户
补充信息
购买前咨询请发送私信。
官方链接：
-
信号：设置中
-
更新频道：开发中
风险警告
交易涉及重大风险，可能并不适合所有投资者。过往表现并不保证未来结果。历史回测和模拟不能确保在真实市场中获得类似表现。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。本EA是一个交易工具，而非盈利保证系统。购买者需对其投资决策负全部责任。