TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15

具备3种优化配置的机构级多货币对系统。超过15,000次蒙特卡洛模拟证实了其稳健性。

EURUSD 设置1 | 夏普比率 2.66 | 最大回撤 14.32% | 盈亏比 1.26 | 风险1%下收益 +232%

EURUSD 设置2 | 夏普比率 3.71 | 最大回撤 13.57% | 盈亏比 1.39 | 风险1%下收益 +320%

GBPUSD 设置3 | 夏普比率 4.14 | 最大回撤 14.27% | 盈亏比 1.33 | 风险0.75%下收益 +198%

专业架构：无网格，无马丁格尔，无摊平成本。

专为寻求基于统计验证的高胜率系统的交易者设计。

早鸟优惠价：$699 (限前20次激活)

常规价格：$1399

经过15,000次蒙特卡洛模拟验证的机构级系统。为重视稳定性而非不切实际承诺的交易者打造。

已验证的指标

所有指标均采用逐笔报价模型生成，无曲线拟合，无激进优化。

测试周期：2022年1月1日至今，交易次数超过2,700+，参数逻辑简单以避免过度优化。

TOP REVERSION 为何与众不同

市面上大多数EA依赖于马丁格尔、网格或高风险摊平成本策略。这些策略可能在 catastrophic 失败前看似盈利。

TOP REVERSION 遵循机构交易原则：

一次仅持有一个仓位

每笔交易均设置止损

按百分比控制风险

不对亏损交易进行摊平

亏损后不增加手数

结果：稳定的资金曲线和可控的回撤。

蒙特卡洛验证 (15,000 次模拟)

模拟包含：

随机交易序列

点差和滑点变化

破产风险分析

关键结果（设置1、2单笔交易风险0.5%，设置3单笔交易风险0.33%）：

设置 1 | EURUSD | 风险 0.5%

回报率: +170% | 最大回撤: 11.02% | 回撤 (P95): 26.23% | 回撤>30%概率: 1.62%

设置 2 | EURUSD | 风险 0.5%

回报率: +185% | 最大回撤: 15.86% | 回撤 (P95): 28.28% | 回撤>30%概率: 3.33%

设置 3 | GBPUSD | 风险 0.33%

回报率: +87% | 最大回撤: 14.09% | 回撤 (P95): 25.83% | 回撤>30%概率: 1.74%

所有设置均经过统计验证，适合实盘交易。这确认了系统未经过曲线拟合。

策略原理

TOP REVERSION 旨在捕捉 伦敦和纽约市场开盘前 的价格反转，从而规避开盘波动导致的流动性冲击。

其核心逻辑遵循一个简单的、基于规则的结构，其入场时间基于开盘前的重复价格行为模式。

系统包含针对变化市场条件（趋势、RSI、K线大小、交易时段）的可选过滤器，但目前EA在过滤最少、设置简洁时表现最佳。

主要特点：

固定的止损点数

可配置的风险回报比

可选盈亏平衡功能

可选移动止损

推荐配置

交易品种： EURUSD 和 GBPUSD (已优化)

时间周期： M15

最低入金： $1,000 (固定手数 0.01)

推荐资金： $2,000 – $10,000

单笔交易风险： 0.33% 至 1%

经纪商： 任何EURUSD/GBPUSD点差低的经纪商

VPS： 建议使用，以保证连续运行

也可交易其他外汇货币对，但本EA专门针对EURUSD和GBPUSD进行了优化。

主要参数

风险管理： UseFixedLot, FixedLotSize, Risk % per Trade

点差与订单： MaximumSpread, OrderComment, MagicNumber

入场设置： EntryHour / EntryMinute, Entry Candle Timeframe, UseReversalLogic

止盈止损管理： StopLoss (Pips), RiskRewardRatio, CommissionPerLot

保本止损： UseBreakEven, BreakEvenActivation (xRR)

移动止损： UseTrailingStop, TrailingActivation (Pips), TrailingDistance (Pips)

趋势过滤器： UseTrendFilter, TrendTimeframe, TrendMAPeriod, TrendMAType, TrendMode

K线过滤器： UseCandleSizeFilter, MinCandleSize (xATR), CandleATRPeriod

RSI过滤器： UseRSIFilter, RSITimeframe, RSIPeriod, RSIOverboughtLevel, RSIOversoldLevel

交易时段过滤器： UseSessionFilter, SessionStartHour, SessionEndHour

防跟单保护： UseRandomDelay, MinimumDelay / MaximumDelay

调试模式： EnableDebugMode

套餐包含

TOP REVERSION EA 文件 (.ex5)

3套优化参数文件 (.set)

蒙特卡洛模拟报告 (PDF)

免费更新

私信支持

适合人群

追求稳定性而非快速获利的交易者

自营交易公司用户

优先考虑低回撤的投资者

避免过度交易的M15周期交易者

不适合人群

想要快速翻倍的交易者

期望每日大量交易的人

无法承受回撤期的用户

补充信息

购买前咨询请发送私信。

官方链接：

信号：设置中

更新频道：开发中

风险警告

交易涉及重大风险，可能并不适合所有投资者。过往表现并不保证未来结果。历史回测和模拟不能确保在真实市场中获得类似表现。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。本EA是一个交易工具，而非盈利保证系统。购买者需对其投资决策负全部责任。