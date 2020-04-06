Parabolic SAR Trend Swing Scalp
- Experten
- Luca Norfo
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 20
- Dual-Mode-Betrieb: funktioniert perfekt als Scalper auf M1-M15 und als Swing-Trader auf H1-D1
- Saubere und bewährte Strategie: Exponential Moving Average (EMA) fungiert als dynamischer Trendfilter, während Parabolic SAR (pSAR) messerscharfe Einstiegs- und Ausstiegssignale liefert
- Hohe Gewinnrate beim Scalping in schwankenden Märkten + ausgezeichneter Gewinnfaktor bei starken Trendbewegungen
- Kein Martingal, kein Grid, kein gefährliches Averaging - reine Preis-Aktions-Logik mit strengem Risikomanagement
- Ein-Chart-Setup - läuft auf jedem Symbol (Forex, Indizes, Gold, Krypto)
Hauptmerkmale:
- EMA Trend Filter (Zeitraum & Quelle anpassbar) - handelt nur in Richtung des vorherrschenden Trends
- Sie können Stop, Profit und Trailing Stop hinzufügen
- Vollständig kompatibel mit Prop Firm Challenge und Live Trading Regeln (FCM, FTMO, The5ers, etc.)