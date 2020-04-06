Parabolic SAR Trend Swing Scalp

  • Dual-Mode-Betrieb: funktioniert perfekt als Scalper auf M1-M15 und als Swing-Trader auf H1-D1
  • Saubere und bewährte Strategie: Exponential Moving Average (EMA) fungiert als dynamischer Trendfilter, während Parabolic SAR (pSAR) messerscharfe Einstiegs- und Ausstiegssignale liefert
  • Hohe Gewinnrate beim Scalping in schwankenden Märkten + ausgezeichneter Gewinnfaktor bei starken Trendbewegungen
  • Kein Martingal, kein Grid, kein gefährliches Averaging - reine Preis-Aktions-Logik mit strengem Risikomanagement
  • Ein-Chart-Setup - läuft auf jedem Symbol (Forex, Indizes, Gold, Krypto)

Hauptmerkmale:

  • EMA Trend Filter (Zeitraum & Quelle anpassbar) - handelt nur in Richtung des vorherrschenden Trends
  • Sie können Stop, Profit und Trailing Stop hinzufügen
  • Vollständig kompatibel mit Prop Firm Challenge und Live Trading Regeln (FCM, FTMO, The5ers, etc.)

Empfohlene Produkte
Breakout MV
Emmanouil Bampalos
Experten
Breakout MV : Dieser Expert Advisor bietet Ihnen eine der fundamentalsten Handelsstrategien, indem er Moving Average und Volums-Indikatoren kombiniert ! Hauptmerkmale : Konsistente Leistung : Die Breakout-Strategie hat unter verschiedenen Marktbedingungen eine robuste Performance gezeigt, indem sie signifikante Kursbewegungen ausnutzt. Strategische Handelsausführung : Wir wählen die gewünschte Spanne aus, und sobald sich der Kurs diesen Niveaus nähert und die Indikatoren unseren Einstieg bestät
FREE
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter versucht nicht, jede Kursbewegung zu erfassen, sondern konzentriert sich auf signifikante Ausbrüche, bei denen die Volatilität explodiert und der vorherrschende Trend eindeutig festgelegt ist. Funktionslogik Das System stützt sich auf zwei wichtige technische Säulen: Bollinger Bands erkennen Momente der Volatilitätsausweitung - also Ausbrüche, die einen potenziellen Marktimpuls signalisieren. Die Ichimoku-Wolke identifiziert die allgemeine Marktrichtung
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experten
Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
FREE
EMA Trade Crossover to Crossover
Parminder Kumar Hardial Chand
5 (1)
Experten
1. EMA Crossover Strategie: Dieser Bot beobachtet zwei sich bewegende Linien, die EMAs (wie schnelle und langsame Freunde beim Rennen). Wenn die schnelle Linie die langsame Linie übersteigt, kauft er (als würde er sagen: "Geh nach oben!"). Wenn sie die langsame Linie unterschreitet, verkauft er (wie "Geh runter!"). Es wartet, bis die Kerze (wie ein Zeitbalken) zu Ende ist, um sicherzustellen, dass sie echt ist. 2. Zwei Arten zu spielen: - Fester TP/SL-Modus: Legt ein "Gewinnziel" (Take Profit)
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Experten
Stärken: 4 Strategien in einem System RSI + Stochastik + MA ( Trend + überkauft) RSI + Bollinger Bands + MA ( Volatilität + Trend) RSI + MA + MACD ( Momentum-Konvergenz) RSI + Volumen + CCI ( Volumen + Zyklen) → Diversifizierung der Signale, Verringerung der Abhängigkeit von einem einzigen Muster. Adaptives Risikomanagement 3 Risikomodelle : fest , volatilitätsadaptiv , Kelly-Formel. Automatische Lot-Berechnung mit Margin-Call-Schutz: Begrenzung des maximalen Portfoliorisikos ( MaxPortfolioRi
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
Multi time frame moving average
Jin Fu Gao Shan
1 (1)
Experten
Für die Analyse werden drei Zeitrahmen verwendet. Wenn alle drei Zeitrahmen in dieselbe Richtung weisen, entweder nach oben oder nach unten, wird Der Einstieg erfolgt in dieser Richtung. Wenn alle drei Zeitrahmen in dieselbe Richtung weisen, ist die Richtung entweder aufwärts oder abwärts, und die Abrechnung erfolgt in dieser Richtung. Die Abrechnung erfolgt in dieser Richtung. Zeitrahmen werden als Variablen definiert. Gleitende Durchschnitte werden ebenfalls als Variablen definiert. Grundsä
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Experten
Voorloper Expert Advisor: Revolutionierung des Handels mit dem DDR-System Wir stellen Ihnen Voorloper vor, einen innovativen Expert Advisor, der die Indikatoren Gleitender Durchschnitt (MA) und Relative Stärke Index (RSI) kombiniert, um Ihr Handelserlebnis neu zu definieren. Voorloper hebt sich durch sein einzigartiges Merkmal von der Masse ab: das Drawdown Reduction (DDR) System. Hauptmerkmale: Integration von MA und RSI: Voorloper nutzt eine leistungsstarke Kombination aus gleitenden Durchsch
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experten
**Quantum Nexus EA V6** **Multistrategischer Expert Advisor für MetaTrader 5 mit adaptivem Risikomanagement*. **Schlüsselmerkmale:** 1. **4 Strategien in einem Algorithmus**: - **RSI + Stochastik + MA** (Überkauft/Überverkauft + Trend) - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Volatilität + Trend) - **RSI + EMA + MACD** (Langfristiger Trend + Momentum) - **RSI + Volumen + CCI** (Volumina + Zyklen) - Jede Strategie arbeitet auf ihrem eigenen Zeitrahmen (H1/D1). 2. **Smartes Risikomanagement**: - **3 M
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Multi Time Frame Exponential Moving Average
Bambang Nugroho
Indikatoren
EMA Multi Timeframe (MTF) - MT5 Indikator Beschreibung: Der EMA Multi Timeframe (MTF) Indikator für MT5 ermöglicht es Ihnen, einen Exponential Moving Average (EMA) aus einem höheren (oder niedrigeren) Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart anzuzeigen. Beispiel: Sie können den EMA 9 des Tages (D1) direkt auf Ihrem H1-Chart oder sogar auf einem M5-Chart sehen, was Ihnen dabei hilft, Ihre Eingaben auf Trends in höheren Zeitrahmen abzustimmen, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen. Hau
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Bollinger Band Elmex
Olesia Lukian
5 (1)
Experten
Bollinger Bands Expert Advisor mit ATR, Trailing Stop und Multi-Symbol-Handel Einführung: Statistische Volatilität ausnutzen Die von John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelten Bollinger-Bänder haben sich zu einem der vielseitigsten technischen Indikatoren zur Identifizierung von Marktvolatilität und potenziellen Umkehrpunkten entwickelt. Der Indikator verwendet Standardabweichungen, um die Bandbreite dynamisch auf der Grundlage der jüngsten Kursentwicklung anzupassen, so dass er sich an ve
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Experten
Update v.1.22 - Der Indikator funktionierte nicht richtig. - Die Notstopp-Funktion wurde aktualisiert. - Mehrere Eingabeparameter wurden hinzugefügt: - Magic Number - Working Interval - Trade Direction Selection - Supertrend Confirmation Requirement ***Da die Einstellung flexibler ist, kann das Ergebnis variieren. Die empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Screenshot.*** ++++++++++++++++ +++++++ Ich wollte Ihnen nur eine Handelsstrategie vorstellen, die für mich funktionie
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Pillartrade von QuanticX Willkommen bei Pillartrade - Ihrem Long-Only Trading-Verbündet
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
Nameless Stochastic
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Indikatoren
Es ist derselbe klassische Stochastik-Indikator, aber mit einem kleinen Twist: KEIN NAME und keine Daten werden im Unterfenster angezeigt. Es könnte dumm sein, ABER, wenn Sie aus Platzmangel in Micro-Fenster wie Mini Charts, wo der Indikator der Name ist völlig nutzlos, kamen Sie an den richtigen Ort. Und das war's! Ich weiß, es scheint dumm, aber ich brauchte die klassische Version des Stochastik-Indikators ohne den lästigen Namen in meinem Mini-Chart, also habe ich es so gemacht... Die Origina
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experten
Der   Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)   ist ein vollautomatisches Handelssystem, das   zwei MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikatoren   mit dem   Stochastischen Oszillator   kombiniert, um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination der Trendbestätigung von MACD mit der Momentum-Analyse des Stochastic bietet dieser EA präzise Ein- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: •   Doppelte MACD-Strategie   – Zwei MACD-Indikatoren mit unterschiedlichen Einstel
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
Best Trend Expert Advisor
Harshika Govind
5 (1)
Experten
BestTrendEA - Fortgeschrittener Trendfolge-EA für MT5 Leistungsstark. Anpassungsfähig. Vollständig automatisiert. ️ Entwickelt für Händler, die Präzision, Kontrolle und intelligenten Markteintritt in Forex, Gold und mehr verlangen. Laden Sie die neueste Version herunter oder aktualisieren Sie einfach Ihren EA mit der neuesten Version von BestTrend EA 9 Bitte senden Sie mir ein DM, um das Setfile für XAUUSD zu erhalten Für die neue Version Best Trend Version 9.0, verwenden Sie den 5min Zeit
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Breakout and Trend Following Trading System EA
Luca Norfo
1 (1)
Experten
Dies ist ein Breakout- und Trendfolge-Handelssystem. Diese Art von Systemen versucht, Preisdynamik und Trendpersistenz auszunutzen. Wie alle Trendfolgesysteme wird es am besten mit einem Korb unkorrelierter Instrumente gehandelt, wie zum Beispiel: Devisenpaare, Aktienindizes, Energierohstoffe wie Öl und Gas, Industriemetalle wie Kupfer und Nickel, Edelmetalle wie Gold und Silber. Diese Art von Handelssystemen und -stil wurde durch die berüchtigten Turtle's Traders berühmt, die allein mit Handels
Choose Your Win Rate
Luca Norfo
Experten
Das war eine alte Idee, die jetzt Wirklichkeit geworden ist. Wir sind oft gefragt worden, wie die Gewinnrate unserer Handelssysteme ist. Nun, die Gewinnrate ist eine statistische Variable, die vom R:R-Verhältnis plus dem Vorteil abhängt, der durch Filterung und Ausführung erzielt werden kann. Da dieser Expert Advisor versucht, den vorherrschenden Trend zu erkennen und die Trades richtig auszuführen, haben Sie die Möglichkeit, die Gewinnrate einzustellen, die Ihnen am besten gefällt, und wenn Sie
FREE
Universal Market Supply Demand Trading System
Luca Norfo
Experten
Dieser Expert Advisor kann auf vielen Märkten eingesetzt werden, da er die grundlegenden Konzepte von Angebot/Nachfrage und Preisaktion nutzt. Er identifiziert die wichtigsten Rotationszonen (PRZ), Angebots- und Nachfragezonen sowie Unterstützungen und Widerstände innerhalb wichtiger Preistrends. Er kauft in Discount-Zonen und verkauft zu Premium-Preisen. Sie kann und sollte mit Hilfe des Metatrader-Testers optimiert werden, um die besten Parameter für die aktuellen Marktbedingungen zu finden. E
Breakout and Trend Following Trading System
Luca Norfo
1 (1)
Experten
Dies ist ein Breakout- und Trendfolge-Handelssystem. Diese Art von Systemen versucht, Preisdynamik und Trendpersistenz auszunutzen. Wie alle Trendfolgesysteme wird es am besten mit einem Korb unkorrelierter Instrumente gehandelt, wie zum Beispiel: Devisenpaare, Aktienindizes, Energierohstoffe wie Öl und Gas, Industriemetalle wie Kupfer und Nickel, Edelmetalle wie Gold und Silber. Diese Art von Handelssystemen und -stil wurde durch die berüchtigten Turtle's Traders berühmt, die allein mit Handels
Fractal Supply Demand Robot Trader
Luca Norfo
3 (2)
Experten
Dieser Expert Advisor kann auf vielen Märkten eingesetzt werden, da er die grundlegenden Konzepte von Angebot/Nachfrage und Preisaktion nutzt. Er identifiziert die wichtigsten Rotationszonen (PRZ), Angebots- und Nachfragezonen sowie Unterstützungen und Widerstände innerhalb wichtiger Preistrends. Er kauft in Discount-Zonen und verkauft zu Premium-Preisen. Sie kann und sollte mit Hilfe des Metatrader-Testers optimiert werden, um die besten Parameter für die aktuellen Marktbedingungen zu finden. E
Mean Reversion High Win Rate
Luca Norfo
Experten
Hierbei handelt es sich um eine Mean-Reversion-Strategie mit hoher Gewinnrate, die auf den meisten Märkten gehandelt werden kann, darunter: Devisenpaare, Aktienindizes, einzelne Aktien, Anleihen und verschiedene Rohstoffe. Dieser Expert Advisor basiert auf robusten und nachweislich funktionierenden Handelsprinzipien und statistischen Regeln, kein Blödsinn. Testen und optimieren Sie den Expert Advisor für Ihren Zielmarkt. Führen Sie den EA auf mehreren unkorrelierten Märkten durch, um ein besser
Emperor Fedor Beat the Market
Luca Norfo
1 (1)
Experten
Ein Video spricht besser als viele Bilder. Wir haben Fedor, unseren "last Emperor" Expert Advisor, auf den meistgehandelten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, JPYUSD), auf Aktienindizes (Nasdaq 100, S&P 500), auf Einzelaktien und sogar auf Rohstoffen (Gold, Öl) getestet. Wir haben Backtests mit 15min, 30min und 1H Zeitrahmen für die letzten 20 Jahre durchgeführt. Laden Sie die Demoversion herunter und testen Sie sie selbst. Wählen Sie einfach einen Markt, einen Zeitrahmen und eine feste Losgröße pr
Quantum RSI Master
Luca Norfo
Experten
Quantum RSI Master ist ein Expert Advisor, der auf zwei auf den Finanzmärkten existierenden Prinzipien basiert: Trend und Mean Reversion. Der EA identifiziert den vorherrschenden Trend und führt Trades nur in Richtung des Trends aus. Es wird auf Pullback-Niveaus kaufen und damit darauf abzielen, die Position zu einem besseren Preis einzugehen, und bei Bewegungen zugunsten der Handelsrichtung aussteigen. Dieser Fachberater ist für erfahrene Händler gedacht, da die Gesamtlogik vollständig konfigu
Turtles Style Trend Following Trading System
Luca Norfo
Experten
Die meisten Händler kaufen überverkauft und verkaufen überkauft. Dieses System macht genau das Gegenteil - mit Absicht. In Märkten mit starken Trends können die Kurse sehr lange überkauft oder überverkauft bleiben. Wir steigen absichtlich ein, wenn der Markt bereits "gestreckt" ist, denn genau dann ist der Trend am stärksten und wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen. Wir setzen einen engen Stop Loss (z.B. 3 ATR) und halten die Position, bis der Trend endet. Dies ist derselbe Stil wie bei den
MACD Trading System
Luca Norfo
Experten
MACD Momentum Rider - Expert Advisor Beschreibung "Einfach. Sauber. Unerbittlich." Kernkonzept Reines MACD-Momentum-Trading: Einstieg beim klassischen MACD/Signallinien-Crossover Gewinner mit einem ATR-basierten Trailing-Stop laufen lassen Ausstieg nur bei der entgegengesetzten Kreuzung - sonst nichts Keine Filter, keine gleitenden Durchschnitte, kein RSI, keine Nachrichtenfilter. Nur die vom MACD gemessene Kursdynamik und diszipliniertes Risikomanagement. Handelsregeln (100% mechanisch) KAUFEN
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension