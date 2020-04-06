Parabolic SAR Trend Swing Scalp

Das war eine alte Idee, die jetzt Wirklichkeit geworden ist. Wir sind oft gefragt worden, wie die Gewinnrate unserer Handelssysteme ist. Nun, die Gewinnrate ist eine statistische Variable, die vom R:R-Verhältnis plus dem Vorteil abhängt, der durch Filterung und Ausführung erzielt werden kann. Da dieser Expert Advisor versucht, den vorherrschenden Trend zu erkennen und die Trades richtig auszuführen, haben Sie die Möglichkeit, die Gewinnrate einzustellen, die Ihnen am besten gefällt, und wenn Sie

FREE