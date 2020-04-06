Parabolic SAR Trend Swing Scalp
- Asesores Expertos
- Luca Norfo
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
- Funcionamiento en modo dual: funciona perfectamente como scalper en M1-M15 y como swing trader en H1-D1
- Estrategia limpia y probada: La media móvil exponencial (EMA) actúa como filtro dinámico de tendencia, mientras que el SAR parabólico (pSAR) proporciona señales de entrada y salida muy precisas.
- Alta tasa de ganancia en mercados fluctuantes + excelente factor de ganancia en movimientos de fuerte tendencia
- Sin martingala, sin rejilla, sin promedios peligrosos - pura lógica precio-acción con estricta gestión del riesgo
- Configuración de un gráfico - funciona con cualquier símbolo (Forex, Índices, Oro, Cripto)
Características principales:
- Filtro de tendencia EMA (periodo y fuente personalizables) - opera sólo en la dirección de la tendencia predominante.
- Puede añadir stop, profit y trailing stop
- Totalmente compatible con Prop Firm challenge y reglas de trading en vivo (FCM, FTMO, The5ers, etc.)