Senden Sie Ihre MT5-Trades automatisch an Telegram mit professionellen Benachrichtigungen und Echtzeit-Dashboard.

TradeCopyToTelegram

TradeCopyToTelegram_Handbuch_DE.pdf

TradeCopyToTelegram_Handbuch_IT.pdf

Das fortschrittlichste Trade-to-Telegram-Benachrichtigungssystem für MetaTrader 5

Sind Sie ein Signalanbieter? Verwalten Sie einen Handelskanal? TradeCopyToTelegram sendet automatisch jeden Handel, den Sie tätigen, direkt an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe - sofort, professionell und mühelos.

SCHLÜSSEL-FEATURES

Sofortige Telegram-Benachrichtigungen

Automatische Benachrichtigungen, wenn Positionen ERÖFFNET werden

Automatische Benachrichtigungen, wenn Positionen SCHLIESSEN

Professionelle Formatierung mit Emojis

Unterstützung für ALLE Symbole (Forex, Gold, Krypto, Indizes)

Live Dashboard im Chart

Anzeige von Statistiken in Echtzeit

Heutige Performance: Gewinne, Verluste, Gewinn

Überwachung des Verbindungsstatus

Informationen zum letzten Signal

Verschiebbares Panel - positionieren Sie es überall!

Mehrsprachige Unterstützung

Englisch

Italienisch

Leicht anpassbar für andere Sprachen

Intelligentes Erkennungssystem

Doppelte Erkennung: OnTradeTransaction + Timer-Backup

Verpassen Sie nie einen Handel

Funktioniert mit manuellen Trades UND anderen EAs

Keine doppelten Benachrichtigungen

Vollständig anpassbar

Benutzerdefinierter Signalname (Ihre Marke!)

Anpassbare Farben für das Dashboard

Positionieren Sie das Dashboard überall im Chart

Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Benachrichtigungen

BEISPIELE FÜR BENACHRICHTIGUNGEN

Position Open:

🔥 XAUUSD SIGNAL 🔥

🟢 NEW POSITION 📈

📌 Symbol: XAUUSD

🎯 Typ: BUY

📊 Lots: 0.10

💵 Kurs: 2650.50

🛑 SL: 2645.00 (55.0 Pips)

✅ TP: 2665.00 (145.0 Pips)

🕐 2025.11.25 14:30:00

Position Close (WIN):

🏆 XAUUSD SIGNAL 🏆

💰 POSITION CLOSED

📌 Symbol: XAUUSD

📊 Lots: 0.10

💵 Preis: 2665.00

✅ TOTAL: +145.00 USD

🕐 2025.11.25 15:45:00

PERFEKT FÜR

✅ Signalanbieter - Automatisieren Sie Ihre Signalübermittlung

✅ Handelskanäle - Halten Sie Ihre Abonnenten sofort auf dem Laufenden

✅ Fondsmanager - Transparentes Handelsreporting

✅ Handelsgemeinschaften - Teilen Sie Trades mit Ihrer Gruppe

✅ Persönliche Nutzung - Verfolgen Sie Ihre Trades auf dem Handy

EINFACHE EINRICHTUNG (5 Minuten)

Erstellen Sie einen Telegram-Bot über @BotFather Erhalten Sie die Chat-ID Ihres Kanals/ Ihrer Gruppe Fügen Sie den Bot als Kanaladministrator hinzu Konfigurieren Sie den EA mit Ihren Anmeldedaten Erledigt! Beginnen Sie mit dem Handel und beobachten Sie den Fluss der Benachrichtigungen!

Ausführliches PDF-Handbuch in Englisch und Italienisch enthalten

VORAUSSETZUNGEN

MetaTrader 5 (ab Build 2000)

Telegram-Konto

Internetverbindung

EINGABEPARAMETER

BotName - Ihr Signal Markenname

BotToken - Telegram Bot Token

ChatID - Channel/Group ID

Sprache - Englisch oder Italienisch

NotifyOnOpen - Aktivieren Sie Open-Benachrichtigungen

NotifyOnClose - Aktivieren Sie Close-Benachrichtigungen

ShowDashboard - Anzeige im Chart-Panel

Dashboard Colors - Vollständig anpassbar

WARUM DIESE EA WÄHLEN?

🔹 Zuverlässig - Doppeltes Erkennungssystem sorgt dafür, dass keine Trades verpasst werden

🔹 Professionell - Schöne Emoji-Formatierung beeindruckt Abonnenten

🔹 Schnell - Benachrichtigungen werden innerhalb von Millisekunden versendet

🔹 Leichtgewichtig - Minimaler Ressourcenverbrauch

🔹 Unterstützt - Regelmäßige Updates und Kundensupport

🔹 Dokumentiert - Umfassende PDF-Handbücher enthalten

UNTERSTÜTZUNG

Umfassender Kundensupport verfügbar. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!

Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Handelsbenachrichtigungen!

WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Expert Advisor ist nur ein Benachrichtigungstool. Er führt KEINE Trades aus, verwaltet keine Positionen und bietet keine Handelssignale oder Ratschläge.