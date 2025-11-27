TradeCopyToTelegram
- Utilitys
- Moreno Dainese
- Version: 3.5
- Aktualisiert: 27 November 2025
- Aktivierungen: 10
Senden Sie Ihre MT5-Trades automatisch an Telegram mit professionellen Benachrichtigungen und Echtzeit-Dashboard.
TradeCopyToTelegram
TradeCopyToTelegram_Handbuch_DE.pdf
TradeCopyToTelegram_Handbuch_IT.pdf
Das fortschrittlichste Trade-to-Telegram-Benachrichtigungssystem für MetaTrader 5
Sind Sie ein Signalanbieter? Verwalten Sie einen Handelskanal? TradeCopyToTelegram sendet automatisch jeden Handel, den Sie tätigen, direkt an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe - sofort, professionell und mühelos.
SCHLÜSSEL-FEATURES
Sofortige Telegram-Benachrichtigungen
VERSIONSGESCHICHTE
-
Automatische Benachrichtigungen, wenn Positionen ERÖFFNET werden
-
Automatische Benachrichtigungen, wenn Positionen SCHLIESSEN
-
Professionelle Formatierung mit Emojis
-
Unterstützung für ALLE Symbole (Forex, Gold, Krypto, Indizes)
Live Dashboard im Chart
-
Anzeige von Statistiken in Echtzeit
-
Heutige Performance: Gewinne, Verluste, Gewinn
-
Überwachung des Verbindungsstatus
-
Informationen zum letzten Signal
-
Verschiebbares Panel - positionieren Sie es überall!
Mehrsprachige Unterstützung
-
Englisch
-
Italienisch
-
Leicht anpassbar für andere Sprachen
Intelligentes Erkennungssystem
-
Doppelte Erkennung: OnTradeTransaction + Timer-Backup
-
Verpassen Sie nie einen Handel
-
Funktioniert mit manuellen Trades UND anderen EAs
-
Keine doppelten Benachrichtigungen
Vollständig anpassbar
-
Benutzerdefinierter Signalname (Ihre Marke!)
-
Anpassbare Farben für das Dashboard
-
Positionieren Sie das Dashboard überall im Chart
-
Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Benachrichtigungen
BEISPIELE FÜR BENACHRICHTIGUNGEN
Position Open:
🔥 XAUUSD SIGNAL 🔥
🟢 NEW POSITION 📈
📌 Symbol: XAUUSD
🎯 Typ: BUY
📊 Lots: 0.10
💵 Kurs: 2650.50
🛑 SL: 2645.00 (55.0 Pips)
✅ TP: 2665.00 (145.0 Pips)
🕐 2025.11.25 14:30:00
Position Close (WIN):
🏆 XAUUSD SIGNAL 🏆
💰 POSITION CLOSED
📌 Symbol: XAUUSD
📊 Lots: 0.10
💵 Preis: 2665.00
✅ TOTAL: +145.00 USD
🕐 2025.11.25 15:45:00
PERFEKT FÜR
✅ Signalanbieter - Automatisieren Sie Ihre Signalübermittlung
✅ Handelskanäle - Halten Sie Ihre Abonnenten sofort auf dem Laufenden
✅ Fondsmanager - Transparentes Handelsreporting
✅ Handelsgemeinschaften - Teilen Sie Trades mit Ihrer Gruppe
✅ Persönliche Nutzung - Verfolgen Sie Ihre Trades auf dem Handy
EINFACHE EINRICHTUNG (5 Minuten)
-
Erstellen Sie einen Telegram-Bot über @BotFather
-
Erhalten Sie die Chat-ID Ihres Kanals/ Ihrer Gruppe
-
Fügen Sie den Bot als Kanaladministrator hinzu
-
Konfigurieren Sie den EA mit Ihren Anmeldedaten
-
Erledigt! Beginnen Sie mit dem Handel und beobachten Sie den Fluss der Benachrichtigungen!
Ausführliches PDF-Handbuch in Englisch und Italienisch enthalten
VORAUSSETZUNGEN
-
MetaTrader 5 (ab Build 2000)
-
Telegram-Konto
-
Internetverbindung
EINGABEPARAMETER
BotName - Ihr Signal Markenname
BotToken - Telegram Bot Token
ChatID - Channel/Group ID
Sprache - Englisch oder Italienisch
NotifyOnOpen - Aktivieren Sie Open-Benachrichtigungen
NotifyOnClose - Aktivieren Sie Close-Benachrichtigungen
ShowDashboard - Anzeige im Chart-Panel
Dashboard Colors - Vollständig anpassbar
WARUM DIESE EA WÄHLEN?
🔹 Zuverlässig - Doppeltes Erkennungssystem sorgt dafür, dass keine Trades verpasst werden
🔹 Professionell - Schöne Emoji-Formatierung beeindruckt Abonnenten
🔹 Schnell - Benachrichtigungen werden innerhalb von Millisekunden versendet
🔹 Leichtgewichtig - Minimaler Ressourcenverbrauch
🔹 Unterstützt - Regelmäßige Updates und Kundensupport
🔹 Dokumentiert - Umfassende PDF-Handbücher enthalten
UNTERSTÜTZUNG
Umfassender Kundensupport verfügbar. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Handelsbenachrichtigungen!
WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Expert Advisor ist nur ein Benachrichtigungstool. Er führt KEINE Trades aus, verwaltet keine Positionen und bietet keine Handelssignale oder Ratschläge.
-
Keine Garantie für finanzielle Ergebnisse
-
Verwendung auf eigene Gefahr; immer auf einem Demokonto testen
-
Erfordert die Aktivierung von "Allow WebRequest" für api.telegram.org
-
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste
Der Handel ist von Natur aus risikoreich und frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.