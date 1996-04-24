TradeCopyToTelegram
- Utilidades
- Moreno Dainese
- Versión: 3.5
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Envía automáticamente tus operaciones MT5 a Telegram con notificaciones profesionales y panel de control en tiempo real.
TradeCopyToTelegram
TradeCopyToTelegram_Manual_ES.pdf
TradeCopyToTelegram_Manuale_IT.pdf
El sistema de notificación trade-to-Telegram más avanzado para MetaTrader 5
¿Es usted un proveedor de señales? ¿Dirige un canal de negociación? TradeCopyToTelegram difunde automáticamente cada operación que realice directamente a su canal o grupo de Telegram - de forma instantánea, profesional y sin esfuerzo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Notificaciones instantáneas de Telegram
HISTORIAL DE VERSIONES
-
Alertas automáticas cuando se ABREN posiciones
-
Alertas automáticas cuando las posiciones se CIERRAN
-
Formato profesional con emojis
-
Soporte para TODOS los símbolos (Forex, Oro, Cripto, Índices)
Tablero en vivo en el gráfico
-
Visualización de estadísticas en tiempo real
-
Rendimiento de hoy: Ganancias, Pérdidas, Beneficios
-
Monitorización del estado de la conexión
-
Información de la última señal
-
Panel arrastrable: colóquelo donde quiera
Soporte multilingüe
-
Inglés
-
Italiano
-
Fácil de personalizar para otros idiomas
Sistema de detección inteligente
-
Doble detección: OnTradeTransaction + Temporizador de respaldo
-
Nunca pierda una operación
-
Funciona con operaciones manuales Y otros EAs
-
Sin notificaciones duplicadas
Totalmente personalizable
-
Nombre de señal personalizado (¡su marca!)
-
Colores ajustables
-
Posicione el panel en cualquier lugar del gráfico
-
Activar/desactivar notificaciones específicas
EJEMPLOS DE NOTIFICACIONES
Posición Abierta:
🔥 SEÑAL XAUUSD 🔥
🟢 NUEVA POSICIÓN 📈
📌 Símbolo: XAUUSD
🎯 Tipo: COMPRA
📊 Lotes: 0.10
💵 Precio: 2650.50
🛑 SL: 2645.00 (55.0 pips)
✅ TP: 2665.00 (145.0 pips)
🕐 2025.11.25 14:30:00
Posición cerrada (WIN):
🏆 SEÑAL XAUUSD 🏆
💰 POSICIÓN CERRADA
📌 Símbolo: XAUUSD
📊 Lotes: 0.10
💵 Precio: 2665.00
✅ TOTAL: +145.00 USD
🕐 2025.11.25 15:45:00
PERFECTO PARA
✅ Proveedores de señales - Automatice la entrega de sus señales
✅ Canales de negociación - Mantenga a sus suscriptores actualizados al instante
✅ Gestores de fondos - Informes transparentes de operaciones
✅ Comunidades de negociación - Comparta operaciones con su grupo
✅ Uso personal - Realice un seguimiento de sus operaciones en el móvil
FÁCIL CONFIGURACIÓN (5 minutos)
-
Crea un bot en Telegram a través de @BotFather
-
Obtén el ID de chat de tu canal/grupo
-
Añade el bot como administrador del canal
-
Configura el EA con tus credenciales
-
¡Listo! ¡Empieza a operar y observa cómo fluyen las notificaciones!
Manual detallado en PDF incluido en inglés e italiano
REQUISITOS
-
MetaTrader 5 (Build 2000+)
-
Cuenta de Telegram
-
Conexión a Internet
PARÁMETROS DE ENTRADA
BotName - Su nombre de marca de señal
BotToken - Telegram bot token
ChatID - ID de canal/grupo
Language - Inglés o italiano
NotifyOnOpen - Habilitar notificaciones de apertura
NotifyOnClose - Habilitar notificaciones de cierre
ShowDashboard - Mostrar panel en el gráfico
Dashboard Colors - Totalmente personalizable
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EA?
🔹 Fiable - Sistema de detección dual que garantiza que no se pierda ninguna operación
🔹 Profesional - Bonito formato emoji que impresiona a los suscriptores
🔹 Rápido - Notificaciones enviadas en milisegundos
🔹 Ligero - Mínimo uso de recursos
🔹 Soportado - Actualizaciones regulares y soporte al cliente
🔹 Documentado - Completos manuales en PDF incluidos
SOPORTE
Soporte completo al cliente disponible. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la configuración, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo!
¡Empieza a automatizar tus notificaciones comerciales hoy mismo!
AVISO IMPORTANTE
Este Asesor Experto es sólo una herramienta de notificación. NO ejecuta operaciones, ni gestiona posiciones, ni ofrece señales o consejos de trading.
-
No garantiza resultados financieros.
-
Utilícelo bajo su propia responsabilidad; pruébelo siempre en una cuenta demo.
-
Requiere "Allow WebRequest" habilitado para api.telegram.org
-
El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera
El trading es intrínsecamente arriesgado y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.