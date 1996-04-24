TradeCopyToTelegram

Envía automáticamente tus operaciones MT5 a Telegram con notificaciones profesionales y panel de control en tiempo real.

TradeCopyToTelegram

TradeCopyToTelegram_Manual_ES.pdf

TradeCopyToTelegram_Manuale_IT.pdf

El sistema de notificación trade-to-Telegram más avanzado para MetaTrader 5

¿Es usted un proveedor de señales? ¿Dirige un canal de negociación? TradeCopyToTelegram difunde automáticamente cada operación que realice directamente a su canal o grupo de Telegram - de forma instantánea, profesional y sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Notificaciones instantáneas de Telegram

HISTORIAL DE VERSIONES

  • Alertas automáticas cuando se ABREN posiciones

  • Alertas automáticas cuando las posiciones se CIERRAN

  • Formato profesional con emojis

  • Soporte para TODOS los símbolos (Forex, Oro, Cripto, Índices)

Tablero en vivo en el gráfico

  • Visualización de estadísticas en tiempo real

  • Rendimiento de hoy: Ganancias, Pérdidas, Beneficios

  • Monitorización del estado de la conexión

  • Información de la última señal

  • Panel arrastrable: colóquelo donde quiera

Soporte multilingüe

  • Inglés

  • Italiano

  • Fácil de personalizar para otros idiomas

Sistema de detección inteligente

  • Doble detección: OnTradeTransaction + Temporizador de respaldo

  • Nunca pierda una operación

  • Funciona con operaciones manuales Y otros EAs

  • Sin notificaciones duplicadas

Totalmente personalizable

  • Nombre de señal personalizado (¡su marca!)

  • Colores ajustables

  • Posicione el panel en cualquier lugar del gráfico

  • Activar/desactivar notificaciones específicas

EJEMPLOS DE NOTIFICACIONES

Posición Abierta:
🔥 SEÑAL XAUUSD 🔥
🟢 NUEVA POSICIÓN 📈
📌 Símbolo: XAUUSD
🎯 Tipo: COMPRA
📊 Lotes: 0.10
💵 Precio: 2650.50
🛑 SL: 2645.00 (55.0 pips)
✅ TP: 2665.00 (145.0 pips)
🕐 2025.11.25 14:30:00

Posición cerrada (WIN):
🏆 SEÑAL XAUUSD 🏆
💰 POSICIÓN CERRADA
📌 Símbolo: XAUUSD
📊 Lotes: 0.10
💵 Precio: 2665.00
✅ TOTAL: +145.00 USD
🕐 2025.11.25 15:45:00

PERFECTO PARA

✅ Proveedores de señales - Automatice la entrega de sus señales
✅ Canales de negociación - Mantenga a sus suscriptores actualizados al instante
✅ Gestores de fondos - Informes transparentes de operaciones
✅ Comunidades de negociación - Comparta operaciones con su grupo
✅ Uso personal - Realice un seguimiento de sus operaciones en el móvil

FÁCIL CONFIGURACIÓN (5 minutos)

  1. Crea un bot en Telegram a través de @BotFather

  2. Obtén el ID de chat de tu canal/grupo

  3. Añade el bot como administrador del canal

  4. Configura el EA con tus credenciales

  5. ¡Listo! ¡Empieza a operar y observa cómo fluyen las notificaciones!

Manual detallado en PDF incluido en inglés e italiano

REQUISITOS

  • MetaTrader 5 (Build 2000+)

  • Cuenta de Telegram

  • Conexión a Internet

PARÁMETROS DE ENTRADA

BotName - Su nombre de marca de señal
BotToken - Telegram bot token
ChatID - ID de canal/grupo
Language - Inglés o italiano
NotifyOnOpen - Habilitar notificaciones de apertura
NotifyOnClose - Habilitar notificaciones de cierre
ShowDashboard - Mostrar panel en el gráfico
Dashboard Colors - Totalmente personalizable

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE EA?

🔹 Fiable - Sistema de detección dual que garantiza que no se pierda ninguna operación
🔹 Profesional - Bonito formato emoji que impresiona a los suscriptores
🔹 Rápido - Notificaciones enviadas en milisegundos
🔹 Ligero - Mínimo uso de recursos
🔹 Soportado - Actualizaciones regulares y soporte al cliente
🔹 Documentado - Completos manuales en PDF incluidos

SOPORTE

Soporte completo al cliente disponible. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la configuración, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo!

¡Empieza a automatizar tus notificaciones comerciales hoy mismo!

AVISO IMPORTANTE

Este Asesor Experto es sólo una herramienta de notificación. NO ejecuta operaciones, ni gestiona posiciones, ni ofrece señales o consejos de trading.

  • No garantiza resultados financieros.

  • Utilícelo bajo su propia responsabilidad; pruébelo siempre en una cuenta demo.

  • Requiere "Allow WebRequest" habilitado para api.telegram.org

  • El desarrollador no se hace responsable de ninguna pérdida financiera
    El trading es intrínsecamente arriesgado y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


