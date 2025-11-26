Predator AI technical version

RockSolidInstitutional V14 - Adaptives professionelles Multi-Timeframe-Handelssystem

RockSolidInstitutional V14 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der Marktanalysen auf institutionellem Niveau für alle Handelsstile und Zeitrahmen liefert. Dieses umfassende System kombiniert eine hochentwickelte Mustererkennung mit einer adaptiven Erkennung von Marktregimen, um hochwertige Handelssignale zu liefern.


Technische Kernfähigkeiten

Adaptive Multi-Timeframe-Engine

- Automatische Handelsmodus-Erkennung: Wechselt nahtlos zwischen Scalping (M1-M15), Intraday (M30-H4) und Swing (H4+) Strategien

- Analyse der Marktbedingungen: Echtzeit-Identifikation von Trend-, Range-, Breakout- und Konsolidierungsmärkten

- Volatilitäts-Regime-Anpassung: Dynamische Parameteroptimierung auf Basis der aktuellen Marktvolatilität

- Session-basierte Filterung**: Optimierung der asiatischen, Londoner und New Yorker Börsensitzungen mit Erkennung von Überlappungszeiträumen

Fortgeschrittenes Mustererkennungssystem

- Umfassende Candlestick-Muster-Bibliothek:

- Engulfing-Patterns (Bullish/Bearish)

- Pin Bars und Hammer-Formationen

- Inside Bar Ausbruchsmuster

- Morning/Evening Star Umkehrungen

- Drei-Soldaten/Krähen-Formationen

- Harami-Muster-Variationen

- Doji-Muster-Erkennung

Nicht wiederholende Architektur: Alle Signale werden ausschließlich bei bestätigten geschlossenen Bars generiert

Validierung der Mindestkörpergröße: Konfigurierbare Pip-basierte Kerzenstärke-Filterung

Institutioneller Analyse-Rahmen

Integration des Smart Money-Konzepts:

- Order Block Detection und Mitigation Tracking

- Identifizierung von Fair Value Gaps (FVG)

- Liquiditätspool-Analyse und Stop-Hunt-Erkennung

- Break of Structure (BOS)-Bestätigung

- Analyse der Angebots-/Nachfragezone

- Multi-Timeframe-Ausrichtung**: H1, H4, D1 Bestätigung Systemanforderungen

- Dynamisches Zusammenfluss-Scoring**: Konfigurierbares 2-8-Faktor-Scoring-System mit einstellbaren Schwellenwerten


Professionelles Risikomanagement

- Dreifaches Take-Profit-System: Flexible Risiko/Ertragsstufen (TP1, TP2, TP3)

Fortschrittliche Stop-Loss-Mechanismen:

- Strukturelle Price Action Stops

- ATR-basierte dynamische Stops

- Trailing Stop-Funktionalität mit ATR-Schritten

Umfassende Positionsgrößenbestimmung**:

- Feste Losgröße oder risikoprozentbasierte Berechnung

- Volatilitätsangepasste Positionsgrößenberechnung

- Tägliche Verlust-/Gewinnbegrenzungssteuerung

Mehrschichtige Handelsfilterung:

- Spread-Überwachung und -Filterung

- Session-basierte Handelsfreigabe

- Signal-Abkühlungsperioden

- Limits für maximalen gleichzeitigen Handel


Technische Spezifikationen


Eingabeparameter-Gruppen

Handelsmodus-Konfiguration

- Auswahl des automatischen oder manuellen Modus

- Aktivierung eines individuellen Handelsstils

- Zeitrahmenspezifische Optimierungssteuerung


Adaptive Systemeinstellungen

- Anpassung der Marktbedingungen durch Umschalten

- Volatilitätsbasierte Parameterskalierung

- Sitzungsspezifische Anpassungssteuerungen


Mustererkennungsparameter

- Individuelle Musteraktivierungssteuerungen

- Mindestanforderungen an den Konfluenzfaktor

- Konfiguration der Schwellenwerte für die Signalbewertung


Parameter für das Risikomanagement

- Mehrere Take-Profit-Level-Verhältnisse

- Auswahl der Stop-Loss-Methode

- Optionen für das Geldmanagementsystem


Visuelle Anpassung

- Vollständige Anpassung des Farbschemas

- Optionen für die Anzeige des Performance-Panels

- Steuerung der Sichtbarkeit von Labels und Scorings

Leistungsüberwachung

- Leistungs-Dashboard in Echtzeit: Umfassende Anzeige von Handelsstatistiken

- Modus-spezifische Analysen: Getrennte Leistungsverfolgung für Scalping-, Intraday- und Swing-Strategien

- Historische Performance-Analyse: Konfigurierbarer Rückblickzeitraum für Signalüberprüfung

- Visuelle Signalmarkierung: Klare Markierungen für Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Level im Chart


Systemanforderungen & Kompatibilität

- Plattform: MetaTrader 5 (Build 2000+ empfohlen)

- Unterstützte Assets: Alle Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen

- Timeframe-Unterstützung: M1 bis MN1 (volle Multi-Timeframe-Fähigkeit)

- Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit allen MT5-Brokern

- Kompatibel mit Strategie-Testern: Volle Unterstützung für Backtesting und Optimierung

Installation und Konfiguration

1. Laden Sie den Indikator herunter und fügen Sie ihn dem gewünschten Chart hinzu

2. Konfigurieren Sie den bevorzugten Handelsmodus und die Risikoparameter

3. Passen Sie die visuellen Einstellungen nach Ihren Wünschen an

4. Überwachen Sie das Performance-Panel für Echtzeit-Statistiken und Marktanalysen

Wichtigste professionelle Funktionen

- Universelle Marktkompatibilität: Konsistente Performance über alle Instrumententypen und Zeitrahmen hinweg

- Analyse auf institutionellem Niveau: Marktstruktur- und Liquiditätsanalyse auf professionellem Niveau

- Adaptive Intelligenz: Automatische Parameteranpassung an aktuelle Marktbedingungen

- Umfassendes Risikomanagement: Mehrschichtige Positions- und Risikokontrollsysteme

- Klare visuelle Schnittstelle: Intuitive Chartmarkierungen und umfassende Leistungsdatenanzeige

Dieses professionelle Handelssystem wurde für erfahrene Händler entwickelt, die umfassende technische Analysefunktionen suchen. Die anpassungsfähige Architektur gewährleistet eine optimale Leistung in verschiedenen Marktumgebungen bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Risikomanagementstandards.

RockSolidInstitutional V14 - Technische Analyse der Profiklasse für ernsthafte Trader

